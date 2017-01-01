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Фоновый Дип Лаунж

Ритмичное, приглушенное, глубокое звучание, которое не привлекает к себе внимание, при этом создает благоприятный фон для общения как личного, так и делового. Создает внутреннее ощущение спокойной расслабленности, концентрирует на существующей реальности.

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  4. Фоновый Дип Лаунж
Can You Feel It
11 INCH feat JESSE LEE DAVIS
5:56
Radium Romance
351 Lake Shore Drive
6:15
He Wants the Fuckin' Love
Aamon
7:28
Would It Be Ok
AFSHeeN feat. Angel Taylor
5:08
Hear What I'm Saying
Aircraft 72
4:42
Another World
Akabu
8:54
2nd Street
Akmusique
4:33
Cafe Noir
Akmusique
3:53
Le Reve
AKMusique
4:31
707 Ocean Drive
Akmusique
4:50
Aimée Sol
Al-Faris, Andrew Wooden
6:25
Brooklyn Bridge
Alex Burkat
4:57
Landscape
Alex Luciano & Leink
4:53
Gloss
Alexey Lisin feat. Ann Di
5:51
April - Sound of Deep Mix
Alfred Greytto
3:33
I Need A Dollar
Aloe Blacc
4:04
You Bring Me Joy
Amelia Lily
3:45
Sins
Angelo Ferreri
6:03
Liquidia
Anthony Mea
7:37
Space Funky
Anthony Mea
6:46
Move
Anthony Mea
6:38
Raw
Anturage, Amnesia Haze
6:05
Feel It
ARLE, L’Tric
2:33
Roin
Baby
2:20
Chasin
Baher & Fulltone
6:39
Only One (Extended Mix) [Clubmasters Records]
Bass Ace
5:04
Echoes
Beatamines
6:57
Meet Your Ears feat Einmusik
Beatamines, Einmusik
6:35
Be Free
Bengoa
7:40
Sunflower
Bengoa & Julie Naked
7:28
Sunset
Best Of Deep House
3:25
Crockett´s Theme
Best Of Deep House
3:37
After Hour Love
Best Of Deep House
3:22
American Beauty
Best Of Deep House
3:17
Armageddon
Best Of Deep House
3:30
Deep Dive
Best Of Deep House
3:17
Can´t Go To Sleep
Best Of Deep House
3:15
Desert Flower
Best Of Deep House
3:30
Fata Morgana
Best Of Deep House
3:10
Oasis
Best Of Deep House
3:14
Sun Salutation
Best Of Deep House
2:48
Smoke Signs
Best Of Deep House
3:04
Night Sky
Best Of Deep House
3:08
Sunrise
Best Of Deep House
3:02
River Flows In You
Best Of Deep House
3:13
Sunrise
Best Of Deep House Essentials
3:02
Sunset
Best Of Deep House Essentials
3:25
Guitar Man
Best Of Deep House Essentials
3:15
Keeping Me Alive
Bob Moses
4:54
Days Gone By
Bob Moses
6:46
Good Times
Bodden
4:24
Reflections
Bodden
5:22
Say Hello
Boris Roodbwoy And Andrew Rai Feat. Casey
4:26
Better Never
Bossasonic
3:00
Carnival
Bossasonic
5:07
Barcelona
Bossasonic
2:39
Club Tropicana
Bossasonic
3:57
Material Girl
Bossasonic
3:43
Sunday Afternoon Party
Bossasonic
3:27
Tout Tout Pour Ma Cheri
Bossasonic
3:26
Wedding dance
Bossasonic
4:19
My Every Changing Moods
Bossasonic
4:08
Jack
Breach
3:03
Blonde Hair - Robert Carrera's House Mix
Carl Solar
3:20
Ordinary Jump
Carlos Damario
3:24
To the Summit
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Easter Atmosphere
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Easter Chillout Party
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
3:10
Deep Red
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Fantastic Night
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Party Trip Lounge
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
3:07
Endorphin in My Veins
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Phases of Pleasure
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Oasis of Love
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Seductive Cohesion
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Wet Monday Party
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Sexy Party Chillout
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:06
Craziness on the Dancefloor
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
3:04
Beach Relaxation
Chill Out 2018, Chill Out 2016, Deep House Lounge
5:12
Звезды танцпола
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
4:31
Конкурс мокрых бикини
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:30
Запах мяты
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
5:01
Круиз чилаут
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:30
Лучшее лето в моей жизни
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:14
Не суетись
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:39
Летнее влечение
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:46
Толька одна такая ночь
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
5:16
Кубики льда
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
5:02
Это любовь, детка
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:48
Горячие танцы
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
5:16
Тени пальм
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:42
Искры между нами
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:48
Жаркое лето
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:35
Клубничные губы
Chill Out 2018, Minimal Lounge, Deep House Lounge
3:21
Born to Lounge
Chillout Lounge Relax
4:08
A Thrill of Anticipation
Chillout Lounge Relax
3:38
Girls on the Dancefloor
Chillout Lounge Relax
3:55
Ipanema Sunset Vibes
Chillout Lounge Relax
4:00
UK Deep House
Chillout Lounge Relax
3:51
Miami Hot Beach
Chillout Lounge Relax
4:06
The Weekend Off Right
Chillout Lounge Relax
3:57
Late Night Party
Chillout Lounge Relax
3:28
Break Down
Chillout Lounge Relax
4:02
Blue Guitars
Chillside
3:09
Waterfalls
Chillside
3:50
Rio
Cleveland
7:51
Adventure of a lifetime
Coldplay
5:52
Magic
Coldplay
7:25
Corona
Coyote
5:28
Muon
Craig Stewart
5:52
All I Have
D-Pulse
4:11
Relief
D-Pulse
4:14
Passion and Pain
D.M.P
7:05
Desolate
Dahu
6:00
Dangerous
Dani Corbalan
5:29
Hurricane
Danny Darko ft Julien Kelland
6:41
Riding With The Wind
Dark Matter
5:49
In The Wild
Dee Montero
4:49
A Long Trip
Deep Chillout Music Masters
4:15
Let Me Go
Deep Future
4:43
Routine quotidienne
Deep House Lounge
3:02
Marche rapide
Deep House Lounge
3:07
Strand Entspannung
Deep House Lounge
3:24
After Midnight Chill
Deep House Lounge
4:37
Sentiment merveilleux
Deep House Lounge
3:25
Nouveau corps en forme
Deep House Lounge
3:43
Take Me Away
Deep House Lounge
5:12
City Lights
Deep House Lounge
3:38
Party Weekend Music
Deep House Lounge
3:51
Open Beach Party_ All Night Long
Deep House Lounge
5:12
Summer Song
Deep House Lounge
4:06
Ambient Lounge
Deep House Lounge
7:15
Night Over the Town
Deep House Lounge
5:12
Sweet Summer Days
Deep House Lounge
5:31
Énergie pour toute la journée
Deep House Lounge
3:04
Musique de fond de gym
Deep House Lounge
3:39
Summer Dreams
Deep House Lounge
6:50
Früher Sonnenaufgang
Deep House Lounge
3:17
Paradis de la santé
Deep House Lounge
3:10
Tropische Kälte
Deep House Lounge
3:28
Chillax 69
Deep House Lounge
5:12
Routine quotidienne
Deep House Lounge
3:02
Tropical Party Bass (Take a Chill Pill).
Deep House Lounge
5:12
Entspannung
Deep House Lounge
3:32
Sentiment merveilleux
Deep House Lounge
3:25
Tropische Party
Deep House Lounge
3:56
Idéal pour l'éveil
Deep House Lounge
3:26
Schöner Tag
Deep House Lounge
3:08
Tropisches Haus
Deep House Lounge
3:21
Je suis si mince
Deep House Lounge
4:01
Deep Bounce
Deep House Lounge
8:31
People of Ibiza
Deep House Lounge
3:42
Umgebungslicht
Deep House Lounge
3:23
Jogging sur la plage
Deep House Lounge
3:52
So Beautiful
Deep House Lounge
3:57
Unter den Palmen
Deep House Lounge
3:28
House Groove
Deep House Lounge
3:55
La combustion des graisses
Deep House Lounge
3:04
Sexy Chillout Vibes
Deep House Lounge
5:12
Under the Palms
Deep House Lounge
5:12
Chillout 2018, Summer
Deep House Lounge
3:45
Holiday Chill Out
Deep House Lounge
7:46
Sommerzeit
Deep House Lounge
3:25
Beach House
Deep House Lounge
4:02
Sunrise Avenue
Deep House Lounge
7:45
Deep House Chill Lounge
Deep House Lounge
3:55
Malibu Chillin’ Café 2018
Deep House Lounge
5:12
Sonnenuntergangstraße
Deep House Lounge
3:10
Break Down
Deep House Lounge
3:40
Ultimate Chill
Deep House Lounge
5:30
Idéal pour l'éveil
Deep House Lounge
3:26
Le jogging est relaxant
Deep House Lounge
3:50
Sinnliches Ambiente
Deep House Lounge
3:16
Bleib ruhig
Deep House Lounge
3:15
Workout 2018
Deep House Lounge
4:03
Malibu Beach Party
Deep House Lounge
3:51
Mission pour courir
Deep House Lounge
3:07
Slow Touch
Deep House Lounge
5:12
Chill Out Musik
Deep House Lounge
3:05
Whole Body
Deep House Lounge
6:08
Coolest Chillout Party E
Deep House Lounge, Ibiza Dance Party, Chillout Lounge
3:06
Majorca Bounce
Deep House Lounge, Ibiza Dance Party, Chillout Lounge
3:12
Sonnenuntergangstraße
Deep Lounge
3:10
Copo de Champanhe
Deep Lounge
3:41
Welcome to My Paradise
Deep Lounge
3:12
Music 4 Relax
Deep Lounge
4:21
Magic Midnight
Deep Lounge
4:08
2018 Opening Party
Deep Lounge
3:10
Sunrise Avenue
Deep Lounge
3:14
Crazy Night
Deep Lounge
3:51
Wake Up with You
Deep Lounge
3:28
Oh Baby
Deep Lounge
3:58
Lichter der Stadt
Deep Lounge
3:35
A Thrill of Anticipation
Deep Lounge
3:57
Strand Entspannung
Deep Lounge
3:24
City Chill House
Deep Lounge
3:57
Relaxing Music
Deep Lounge
3:57
Miami Chill House
Deep Lounge
3:39
After Chill Out
Deep Lounge
3:04
Alone with Myself
Deep Lounge
3:47
Sunset Breeze
Deep Lounge
3:57
Cool Chillout Zone
Deep Lounge
4:59
Unter den Palmen
Deep Lounge
3:28
Night Over the Town
Deep Lounge
5:12
My Vibratio0ns
Deep Lounge
3:20
Adagio Moments
Deep Lounge
4:00
Summer Dreams
Deep Lounge
4:10
Entspannung
Deep Lounge
3:32
Ibiza Night Chillax
Deep Lounge
4:35
New York After Hours
Deep Lounge
3:28
Back in Town
Deep Lounge
4:21
Tropische Party
Deep Lounge
3:56
Afterhour Love
Deep Lounge
3:22
Entretenimento para Adultos
Deep Lounge
4:59
Smoke Signs
Deep Lounge
3:04
Night Bar
Deep Lounge
3:43
Bar de Eletro
Deep Lounge
3:35
Tropische Kälte
Deep Lounge
3:28
Calm Down
Deep Lounge
3:57
Deep Bounce & Chill Everyday
Deep Lounge
4:12
Secret Room_ Love Again
Deep Lounge
4:35
Nice Chillout Zone
Deep Lounge
4:10
Belo Nascer do Sol
Deep Lounge
3:10
Tropisches Haus
Deep Lounge
3:21
Can´t Go To Sleep
Deep Lounge
3:15
Electro Grooves
Deep Lounge
4:16
Sun Salutation
Deep Lounge
2:48
Paradise City
Deep Lounge
4:18
Born to Lounge
Deep Lounge
3:12
Tropical Party
Deep Lounge
4:48
After Midnight Chill
Deep Lounge
4:37
Estilo da Índia
Deep Lounge
3:37
Sunrise
Deep Lounge
3:02
Schöner Tag
Deep Lounge
3:08
Bleib ruhig
Deep Lounge
3:15
Tropical House
Deep Lounge
4:13
Beach Party Days
Deep Lounge
3:57
Global Chill
Deep Lounge
3:12
Sommerzeit
Deep Lounge
3:25
Seleção Chillout
Deep Lounge
3:10
Buda
Deep Lounge
3:09
Take a Chill Pill
Deep Lounge
5:01
Chill Out Beat
Deep Lounge
3:57
Essential Chill Out
Deep Lounge
4:48
Touch The Sun
Deep Lounge
3:30
Sinnliches Ambiente
Deep Lounge
3:16
Chill Out City
Deep Lounge
3:12
Turn On the Lights
Deep Lounge
3:12
Electronic Chill
Deep Lounge
3:06
Hot Chill House Club
Deep Lounge
3:12
Tropical Bass
Deep Lounge
3:19
Relaxing Music
Deep Lounge
5:52
Buddha Chillout 2018
Deep Lounge
4:21
UK Beats
Deep Lounge
3:18
Deep Dive
Deep Lounge
3:17
Island Paradise
Deep Lounge
3:10
Sunset Paradise
Deep Lounge
5:12
Serenity
Deep Lounge
4:48
Chill Out Musik
Deep Lounge
3:05
Umgebungslicht
Deep Lounge
3:23
Chillax 69
Deep Lounge
5:12
Kings of Streets
Deep Lounge
3:12
Sunset Groove
Deep Lounge
4:35
Sonhos Baleares
Deep Lounge
3:07
Sommerzeit
Deep Lounge
3:25
Casa de Praia
Deep Lounge
4:33
Chillout House Lounge
Deep Lounge
4:35
Last Minute
Deep Lounge
3:24
Siesta del Sol
Deep Lounge
6:16
Chillout Lounge 2018
Deep Lounge
4:04
Feel the Love
Deep Lounge
3:26
Manhatan Sunshine
Deep Lounge
3:39
Lovely Nights
Deep Shepherd
6:17
Europe
Deep Sound Effect, Oxana Yu
4:47
Back 2 U
Demarkus Lewis
6:27
Sustain
Dima Promo
6:00
The Sea
Diolenmobi
7:39
My Lady Loves Me
DJ Ndo-C
8:42
Find Your Own Way
Dmitry Retunski
7:15
Donz ft. Iveta Mukuchyan - Hov Areq
Donz
6:14
Dinner On The Terrace
DP 6
6:25
Journey to Your Soul
Dr. Tim Steiner
5:56
in love remix3
Dual Deep
6:24
Recovery
Eartone
7:02
Light Echoes
Einmusik
8:03
Over Again
Eli & Fur
5:16
Under The Rain
Expanded People
7:10
Julia - Alex Kentucky Beach Mix
F3
6:53
What You Need
F3
4:22
Insomnia
Faithless
5:07
Take It All
Fanatico
5:37
Casino Bazuka
Forteba
6:21
She's The One
Frame Of Mind
5:51
Deep in
Franck Roger
6:35
Five Days
Frank Hellmond
6:59
Believe
Fred Everything
5:32
Softly
From P60 Feat. Jaidene Veda
6:23
Piano Groove
Gariy & Hacker
6:40
Depth
George Moraitis
4:30
Luna
George Moraitis
6:40
There Goes the Sun
Glitch Matrix
5:46
Kissing You
Graal Radio ♢ Jules Heffner
5:20
Social Standards
Grant
6:36
Around The Edge
Grant
6:33
Cliche
Grant
7:15
Frame Of Mind
Grant
6:32
The Limit
Grant
5:44
Together
Harold Heath
7:23
On Falling
Helly Larson
5:57
Spacetalk
Helly Larson
6:14
Evening Mood
Helly Larson
5:45
Nuit noire
Holybrune
4:16
Talkin’ bout a Revolution
Ibiza Chill Out Classics
3:24
Deep Sun
Ibiza Chill Out Classics
4:00
Talkin’ bout a Revolution
Ibiza Chill Out Classics
3:24
Deep Sun
Ibiza Chill Out Classics
4:00
Spirit
Ibiza Chill Out Classics
3:07
Poolside
Ibiza Chill Out Classics
3:24
Poolside
Ibiza Chill Out Classics
3:24
Night Sky
Ibiza Deep House
3:08
Fata Morgana
Ibiza Deep House
3:10
Oasis
Ibiza House Classics
3:14
Touch The Sun
Ibiza House Party
3:30
Ibiza Afterhour
Ibiza House Party
5:31
Paradiso Analogico
Italo Brutalo
6:33
A Bridge Over Novocaine
Jan Blomqvist
3:08
Everyday
Jay Nemor
7:02
Music Suite Soul
Jay Nemor
5:01
The Darkside Paradox
Jazzuelle
7:07
Insane
Jean Claude Ades
6:34
Permanent Insurance
Jeff Montclair
3:37
About Drugs
Jemil Deep
6:11
Better off
Jeremy Zucker, Chelsea Cutler
2:56
Through Your Hands
John Tall
3:37
Merua
Juan
7:04
Real Love
Juanma Llopis
6:38
Summer Moves On
Just Be Cool
2:58
Into The Blue
Just Be Cool
3:21
Somethings Got Me
Justin Long, Ella Sopp
6:33
Save Me [Ash Remix]
Kadebostany
4:53
Sweetness
Klartraum
7:16
Won't Stop Loving You
Kort & Elementary
6:43
Нет волшебства - Море
KRec
2:58
Without Your Love
KVPV
3:44
Forgive Me
Lexer
6:43
Storm
Lifehouse
4:00
Deeper Love
Like It Deep
3:29
I Can See It
Lisa Shaw
6:49
Simulation
Lost Child
7:20
The Cure (Feat Beth Aggett
Loui & Scibi
5:24
Mistery Car
Lovre Ivanec
3:24
Hopeful Words
Lu & Sowlmate
3:11
Farbenfroh Und Hell
Lupo
7:00
Deep Therapy
Mangaka
7:54
Racoon's Lair
Mangaka
6:32
Heaven - Spase Ilo Remix
Marga Sol
6:33
Turnmills
Maribou State
3:21
Midsummer Nights
Mark From London
3:35
Make
Marsh
6:30
Sally Forth
Marsh
4:46
Belle
Marsh
3:18
Loved Me
Marsh
3:06
Clarion
Marsh
3:29
Me & You
Marsh
4:06
Mini Anthem
Marsh
3:51
Me & You
Marsh
7:36
My Face
Matheus Ribeiro
5:20
Leave The Lights On
Meiko
3:28
Guitar Man
Miami House Music
3:15
Memories
Miami House Music
3:35
Summer Rain
Miami House Music
3:38
Summer Rain
Miami House Music
3:38
See You When I Get There
Micah Sinjin
3:01
Spectre - Lounge Version
Michael Ruland
5:12
Ma Ucide Ea
Mihail Sandu
5:34
Deep Blue Chair
Mika Olson
6:25
What I Need
Mika Olson, Jermaine Fleur
7:33
Mountain
Monkey Fish
6:35
Road To Cologne
Monoteq & Grisha Gerrus
7:18
Tweet Tone
Moti Brothers
6:51
I want you
Moti Brothers
8:19
Us
Movement
4:06
Can´t Go To Sleep
Mr. Chillout
3:15
Can’t go to Sleep
Mr. Chillout
3:15
Deep Dive
Mr. Chillout
3:17
Crockett´s Theme
Mr. Chillout
3:37
Oasis
Mr. Chillout
3:14
Smoke Signs
Mr. Chillout
3:04
Sun Salutation
Mr. Chillout
2:48
Smoke Signs
Mr. Chillout
3:04
Sunset
Mr. Chillout
3:25
Sunrise
Mr. Chillout
3:02
Sunrise
Mr. Chillout
3:02
Deep Dive
Mr. Chillout
3:17
Crockett´s Theme
Mr. Chillout
3:37
The West Coast Of Clare
Mr. Chillout
4:07
After Hour Love
Mr. Chillout
3:22
Midnight
Mr. Chillout
4:42
Savon
Muteng
5:40
Drive and Disconnect
Nao
3:30
Le Chat
Napkey
2:48
Aqueduc
Napkey
4:17
Last Thoughts
Napkey
3:20
Parade Nuptiale
Napkey
4:12
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 10
Nature Vibes
6:29
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 04
Nature Vibes
4:59
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 01
Nature Vibes
5:46
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 03
Nature Vibes
3:40
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 02
Nature Vibes
5:46
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 07
Nature Vibes
5:54
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 08
Nature Vibes
5:14
The Lounge Of Nature Vibes (Episode #01) Track 09
Nature Vibes
6:02
Kissing Your Shadow
Neteta
5:25
Ocean
Nexeri feat. Yvette Adams
3:06
Modus
Nick Devon, Soul Button
6:51
Restless Night
Nikko Lay
4:23
Morning Dew
Nora En Pure
5:36
We Can Make It
Nu Magic
5:57
Synthetic Dreams
Oniro
5:59
Give My Dress
P. Pat
5:04
Say It Again - Original Mix
Partik Garrauld
3:39
Deep Flower
Pascal Augner
6:38
Weekends
Paul Franklin
5:19
Do What You Want
Pete Bellis & Tommy
5:28
Up Side Down
Peter Makto, Gregory S
6:53
Whatcha Want Me To Do
Phantoms
4:31
Be In The Way
Piers Kemp
6:54
What You Feel
Raha
4:22
Maybe
Raxon
6:03
Back To Wall
Recvst
3:47
Back Again
Rick Roqueford
3:49
Bold
Rodrigo Soria
7:20
Confuse
Ronfoller
6:14
Its All
Rotkraft
4:50
Rachel Green
Ruben Young feat. Hodgy
3:50
The Day Before Tomorrow
Sasse & Raxon
4:50
For Days
Satin Jackets
5:45
Coast To Coast
Satin Jackets
6:11
Girl, Forever
Satin Jackets
7:22
Get It Up
Savin, Pushkarev
6:46
Morning Martini
Savvas
6:49
One Love
Saxtone Ft. Catrinah
4:39
Falling
Seva K
5:47
Fomalhaut
Shin-Ski
2:29
Till the Day We Die
Shin-Ski
3:28
Vega
Shin-Ski
3:32
Polaris
Shin-Ski
4:09
Peace Of Mind
Shin-Ski ft. Melodee
3:40
True Faces - Seejay Suspended Mix
Silk Jander
3:48
Caress
Sixth Avenue Express
4:28
Wraith
Soul Button feat. Terry Grant Arjuna Schiks Remix
7:07
Our Time
Soul Emphasis
5:30
I Could Not
Spennu
7:28
Like a Flame
Stacia x Wunderwald
3:49
Save Me
Stavros Doussis
6:11
Do It Sam - Original Mix
Stephan Hunt
3:12
Drink and Relax
Steven Lorrigan
3:13
Same Same
Sue Avenue
5:40
Love Game
Suprafive
4:05
Downtime
System Status
6:54
Go On
Ted Jasper
3:47
Secret Feelings
The Moti Brothers
6:56
It's Just A Groove
The New Elastics
5:12
Martina
These Machines feat. Rafael Berrio
2:58
Hidden Miracles
Tim Andresen
5:15
I Love To Love
Tina Charles feat. Traumton feat. Traumton
7:17
I Love To Love
Tina Charles feat. Traumton feat. Traumton
7:17
Nowhere Land
Tokyo Hono
3:33
Don't Give Up
Tom Taylor
4:56
2Night
Topek
6:38
Dolphins Avenue
Traumton
4:43
Tube Riding
Traumton
3:45
I Remember the 90's
Tuscany Beats
3:37
Fear And Loathing
Twenty Three
6:24
Precise Legacy
Under Army
4:12
Patron Saint
Voyeur
6:21
Lullaby Horizon
Way Out West
5:13
Days Of Summer
Worldwide Groove Corporation
4:29
Girls Don't Cry
Young Franco feat. Maribelle
3:31
Right Back
Yuri Kane
6:04
Whiskey
Z-noise & Arsen
5:58
Rien Ne Va Plus
Zero Feedback
6:59
One Minute to Midnight
ZHU
4:15
Reaching
ZHU
4:31
Numb
ZHU
4:27
Generationwhy
ZHU
3:52
In the Morning
ZHU
4:06
Hometown Girl
ZHU
4:12
Stuck In Ecuador
Zuckre
7:18
Lonely Days
﻿Darmony
6:03

Сборник музыки Кафе дель Мар

Музыка всегда была невероятно мощным искусством, способным приносить радость и эмоции в нашу жизнь. Она может перенести нас в другой мир, помочь нам расслабиться и найти покой. Одним из таких музыкальных сокровищ является сборник музыки Кафе дель Мар.

История и эволюция Музыка Кафе дель Мар

Музыка Кафе дель Мар - это серия сборников музыки, которая была впервые выпущена в 1994 году. Она была создана Джозефом Сьюзи, американским продюсером и диджеем, который вдохновился атмосферой и красотой кафе Cafe Del Mar на Ибице. С тех пор эта музыкальная серия стала одной из самых популярных и узнаваемых в мире. Музыка Кафе дель Мар изначально представляла собой смесь различных жанров, включая чиллаут, амбиент и лаунж музыку. Со временем она развивалась и привлекала к себе все больше талантливых музыкантов и композиторов, которые вносили свои уникальные идеи и звучание в сборники.

Уникальные качества музыки Кафе дель Мар

Сборник музыки Кафе дель Мар имеет ряд уникальных качеств, которые делают ее особенной и привлекательной для музыкальных ценителей. Во-первых, она предлагает непревзойденную смесь спокойствия и души. Музыка в этом сборнике создает атмосферу покоя и релаксации, позволяя слушателю отключиться от повседневных забот и насладиться моментом. Кроме того, музыка Кафе дель Мар предлагает разнообразие жанров и настроений. От мягкого чиллаута до энергичного лаунжа, каждый сборник представляет собой уникальное путешествие по разным музыкальным мирам. Это позволяет каждому слушателю найти что-то, что идеально подходит именно для него.

Влияние музыки Кафе дель Мар на музыкальную индустрию

Сборник музыки Кафе дель Мар оказал значительное влияние на музыкальную индустрию. С ее появлением музыкальный мир обрел новую форму самовыражения и вдохновения. Многие композиторы и музыканты были вдохновлены музыкой Кафе дель Мар и использовали ее в своих произведениях. Кафе дель Мар также стали незаменимым фоном для многих кафе, ресторанов и отелей по всему миру. Их спокойная и расслабляющая атмосфера помогает создать приятную обстановку для посетителей и добавляет особое очарование в интерьер.

Музыка Кафе дель Мар предлагает идеальное сочетание спокойствия и души. Эта музыка способна унести вас в другой мир, в котором вы можете забыть о повседневных проблемах и насладиться моментом. Она создает атмосферу покоя и релаксации, что особенно полезно в современном стрессовом обществе. Также эта музыка имеет глубокую душевную составляющую. Она передает эмоции и чувства, помогая нам выразить свои внутренние мир и эмоции. Эта музыка способна вызвать у слушателя различные эмоции, от спокойства и блаженства до ностальгии и меланхолии.

Фоновая музыка Кафе дель Мар

Фоновая музыка Кафе дель Мар создает приятную и расслабляющую атмосферу, которая помогает снять стресс и напряжение. Это особенно полезно после долгого и напряженного дня, когда вы хотите расслабиться и забыть о проблемах. Кроме того, она помогает улучшить концентрацию и продуктивность. Мягкое и спокойное звучание этой музыки создает положительную обстановку, которая способствует более эффективной работе и более ясному мышлению.

Сборник музыки Кафе дель Мар - это непревзойденная коллекция музыки, которая предлагает идеальное сочетание спокойствия и души. Ее уникальные качества и влияние на музыкальную индустрию делают ее незаменимой частью жизни многих людей. Независимо от того, нужна ли вам фоновая музыка для релаксации или вдохновения, Сборник музыки Кафе дель Мар имеет все, что вам нужно. Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный музыкальный мир и открыть для себя новые грани спокойствия и души.