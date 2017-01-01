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Кафе Дель Мар: утро

Этот жанр отображает музыку сочетающую в себе Ambient, Downtempo, Chillout, Lounge, которые использовались на острове Ибица в популярном кафе на берегу моря. Идеальный фон для утреннего пробуждения, неторопливого сосредоточения, создания атмосферы медитативности.

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  4. Кафе Дель Мар: утро
Candi Staton - You Got The Love
6:56
Diggin the Moon
4tunes
6:07
Hope
4tunes feat. Rainfairy
5:15
I Was Wrong
A R I Z O N A
3:29
5th & Avenida
Afterlife
6:47
Pray
Airstream
6:00
Fountainhead
Alexander Malyutin
6:46
Exotica Lounge
Alternative Jazz Lounge
4:53
Supernatural
AlunaGeorge
3:12
Tide
Amanaska
6:19
Let's Spend The Night Together
Amazonics
3:53
Softwood
Amelie
4:47
Little Helper 317-3
Andrew McDonnell & Sound Process
2:19
Beach Life
Anthony Island
3:53
Promets
Anthony Island
3:24
Yesterday
Anthony Island
4:34
White Palms
Anthony Island
4:00
A million miles away
Anton Ishutin
5:24
Forever After
Antonn Ishutin feat. Tiana
6:31
Candles In Love
Aquarius
5:50
Field Of Happiness
Aquarius
6:00
Fantasia
Aquarius
5:12
Out Of Time
Astrud C.Urban Love
3:48
Waterfall (2 Slow 2 Lounge Mix
Atlantic Ocean
5:34
Praise for the Beach
Atrium
3:47
I Can Hear You
Atrium
4:50
If You
Aura
6:29
All I Need (Chill Out Mix) (Or
Aurosonic & Frainbreeze & Katt
6:04
So Much Better
Avicii, Sandro Cavazza
2:37
El Capricho
Baghira
5:04
Café Del Mar
Balearic Soul
7:59
Into The Groove
Banda Do Sul Feat. Natasha
3:51
Santa Monica Blvd
Bay Area
5:12
Afternoon Tea
Bay Area
6:26
Espiritu + Libertad
Bay Area feat. Hela Delgado
5:43
Nuevo Planeta
Bay Area feat. Hela Delgado
6:57
Out Of Myself
Bebo Best
4:09
Adieu Tristesse
Bellevie
3:41
Beaulieu Sur Mer
Bellevie feat. Rita Cascia
4:50
Cordulita
Benicio Del Cristo
6:41
Swollen
Bent feat. Zoë Johnston
7:27
Dream
Billy Esteban
3:33
Magnetic Lights
Bio Logical Theory
5:52
Relax
Blank & Jones
6:12
Track 1
Blank & Jones
5:37
I Love You
Blank & Jones
4:30
Don't Look Back
Bliss
5:07
Sultans Of Swing
Blue System
4:41
Sun Is Shining
Bob Marley
7:33
Marseille
Bonj
5:56
Black Sands
Bonobo
6:49
Cha Cha Cha
Bossa Orchestra
5:38
Wicked Game
Bossasonic
3:10
Breeze
Brass
3:39
Happy Man
Brazzaville
3:19
Erotic in the Air
Brook Sapphire
3:55
One Love
Brook Sapphire
4:15
So We Start
Brook Sapphire
4:52
Wave by Wave
Brook Sapphire
4:46
Sandy Beach
Broque
3:34
Intralight
Buddha Cafe
3:56
Tgv Lion
Cafe Americaine
5:07
Stories and Flames
Cafe Americaine
5:33
Embrasse moi
Cafe Americaine
4:57
Sombrero y Sangria
Cafe Americaine
6:10
Dubai Nights
Cafe Americaine
5:31
Jazz Club 95
Cafe Americaine
5:52
L'amour
Cafe Americaine
5:06
Libertad y Revolucion
Cafe Americaine
5:25
Magical Mambo
Cafe Americaine
5:23
Klub Karamel
Cafe Americaine
6:10
Mango Muffins
Cafe Americaine
5:14
Metropolitan Girl
Cafe Americaine
6:28
Manhattan Lobby
Cafe Americaine
5:06
Shanghai Superflight
Cafe Americaine
5:39
Marina Beach
Cafe Americaine feat. Alex G
5:31
La Primavera
Cafe Americaine feat. Lolita Martinez
4:45
Sexy Chill Lounge
Cafe Chill Del Mar
6:05
Cafe Del Mar Sunset
Cafe Chillout People
5:23
Paris Lounge - Cafe De Flore
CAFE DEL MAR
5:35
Novo - Omaya
Cafe del Mar
4:52
Day By Day (DJ Spinna Remix Ed
Cafe Del Mar
5:55
Salt Tank - Sargasso Sea
Cafe Del Mar
7:18
Sun Is Shining - Reunited
Cafe Del Mar
7:30
Lounge State of Mind
Café Del MarHENNIZI DA DONLa Negra Mayté & Chandé
6:18
Sexy Summer
Café del Pecado & Esmeralda Mar Dj
4:10
I'm Yours
Cafe Lounge Resort
4:09
Heavy Weather
Caia
5:07
Cafe Del Mar
Calar Del Sole
4:36
Calavera & Manya Feat. Maja Aleksic - Seta
Calavera & Manya
6:12
Take Me To This Place
Camiel
5:16
You Can Stay
Camiel
4:51
Toly Braun Remix
Can't feel my face
4:17
Flying With No Wings
Cane Garden Quartet
3:08
Shine a Light On Me
Cane Garden Quartet feat. DJ Riquo
5:22
Shine a Light On Me
Cane Garden Quartet feat. DJ Riquo
5:22
Horns At The Ready
Canedrive
4:53
Katja
Cantoma
3:39
Zouk & Love
Caribbean Team
5:42
Tastin'
Cesar Martinez Ensemble
5:28
Whatever You
Cesar Martinez Ensemble
5:19
Journey To A Friend
Chammbre Individuelle
3:55
Un Beau Roman
Chill-Ish Ft. In-Grid
4:00
Get Lucky
Chillout Lounge Summertime Café
4:32
Come 2 My Konos
Chillwalker
4:59
4 My Roots
Chillwalker
5:18
Homeless
Chillwalker
5:19
Summertime
Chris Coco
4:22
Beyond The Sunsets (Ibiza Late Night Mix) [Feat. Pat Lawson]
Chris Le Blanc
4:59
Si Vous Voulez
Chris Le Blanc
4:23
On the Beach
Chris Rea
4:54
Habits
Chris Wonderful & Maria Mena
4:18
Free Spirit
Christian Hornbostel
5:23
Reflexions
Christian Hornbostel Invites Rey Salinero
5:27
Suki Desuka
Christophe Goze
4:07
Hi Honey
Christophe Goze
4:54
Come In My Life
Christos Fourkis
3:46
Glow Worm
Christos Fourkis & Alice D
4:35
Moonflight
Citrus Jam
4:29
Breakthrough
Climaxx
5:28
Hurting
CLOSER
6:29
Wearing Out My Shoes
Club des Belugas feat. Iain Mackenzie
6:28
Adriatic Sea
Coastline
6:11
Recalling Past Memories
Collective Sound Members
5:11
Make Love To The Night
Collective Sound Members
5:09
Timeless Pulse
Collioure
4:45
Capture the Sun
Cooltrane
4:55
Soft Moon
Copponi
3:06
Sea Of Sand
Core
3:43
Remzi - Ours To Кeep
Cosmic Sound™
4:58
Crazy Little Thing Called Love
Cris Delanno
3:07
Jacuzzi
Croquet Club
2:52
Don't Dream It's Over
Crowded House
3:58
Shout
D.P. Project
4:49
Timeless
Das Kontinuum
3:32
Anchorless
De-Phazz
5:17
Lights Down Low
DeeMe
4:03
Ocean Drive
Deeparture
6:36
La musica sei tu
Deeper Sublime, Krapan
5:57
One By One
Deeperise
4:06
Crush (West.K Remix) [SP]
Deeperise Feat. Anything But Monday
3:10
Wait for You
Dena Amy
5:53
El Sueño
Dennis Cruz feat. Martina Camargo
6:37
Sandcastles
Dennis Ferrer & Jerome Sydenham
7:27
Unstoppable Passion
Devillas
4:14
Her Eyes
Dezza
6:50
Camii
Diane Richmond
5:58
I'm Kissing You Goodbye(Original Mix)
Digital Rain feat. Lena Grig
5:25
Spanish Heart [SM]
Dim Zach & Deem
5:46
Ibiza Winter Café
DJ Lounge del Mar
4:33
Singapore Sling
DJ Lounge del Mar
6:28
Chill Del La Mer
DJ Lounge del Mar
6:08
Sentosa Beach Café
DJ Lounge del Mar
6:31
Visions
DJ Riquo feat. Louise Fielden
5:33
Ridin' The Nine
Dj San Martino
5:16
Perfect
Dj Style
3:24
Morning Darkness
Don Gorda Project
5:44
Dedicado
Don Gorda Project
5:20
Just To Be With You
Drex L Feat Mr Dre
3:06
D_Votion
D_Note
7:08
Deep & Wide
EASY RIDER
3:58
Ceiba
El Búho feat. feat. Kaleema
4:34
Caravane
El Kado
3:52
Blue Marlin
El Segundo
5:16
Talking With Myself
Electribe 101
7:02
Go to the Beach
EM TEH EXPRESS
1:38
Diving
Enigma
2:52
Wind of the Spirit
Enrico Donner
6:32
Another Girl
Eriq Johnson
5:30
randy crawford - gimme the night
erotic lounge
3:43
Missing
Everything But The Girl(48Th.
3:43
Moonlight
Facu Suarez
5:21
Calypso
Faro
6:10
Su Melodia
Federico Aubele
3:15
I Didn't Believe
Flight Facilities
6:40
Take Off
Florent CampanaFlorent Campana feat. Marilyne JustinMarilyne Justin
4:09
Feels Like
Florentine
4:14
Beach
Fly Project
3:15
Broke Glass
Fobee
6:31
Absolem
Fondue
4:45
Love, Love, Love
Fox in Oil
3:02
Crystal Waters
Frank Borell
6:15
The Girl From Ipanema
Frank SinatraAntonio Carlos Jobim
3:14
Chillout Zone
Fridrik Karlsson
8:00
You Take Me
From P60 Feat. Virag
5:08
Tickin Clock
Fug
5:06
Speed Up
Funkerman
5:58
Roxanne
Future Soundscapes
2:27
The Way We Were
G Spice
7:40
Not Afraid
G-Spliff
4:25
It's Gonna Be
Gabin
7:45
Sweet Sadness
Gabin
5:19
You Are The One I'm Thinking Of
Gary B
5:28
Soon
Gelka
4:33
J. In Love
Gemini Project
4:44
Lost
George Moraitis
7:01
Sirius
Gianni Kosta feat. Belle
3:09
Hollywood
Glambeats Corp.
3:20
Don't Forget
Gold Lounge
5:06
Flying High
Gold Lounge
4:50
Muy Tranquilo
Gramatik
3:53
Fantastic Matinee
Green Lemon
5:52
Sex And the City Theme
Groove Armada
6:04
Sunset in Red
Grooveprofessor
4:40
Track 2
Gusli
3:28
Feel Good
Hansel Steiner
4:30
Seaside
Haux
3:26
Shining
Haze-M
5:23
Lin Blanc
Helena Noguerra
3:53
Bauchgefiihl
Heso
4:47
Peace & Love
Hetal
3:22
Easy Living
Hilton Fm
4:47
The Beach Song
Houston Golden
3:06
Wonderful Life
Hurts
3:28
Future Sound of Ibiza, Ba
Ibiza 2015, Chillout Beach Club
3:41
Leo Leo
Indo Aminata
5:43
Ken Tavr
Ishome
5:16
Kind Of Magic
Ituanna
3:56
Setting Sun
J.F. Sebastian
5:45
Drift
Jan Blomqvist
7:22
Much More
Jaytor
5:35
I Am Here
Jazz City
6:11
Smokey Eyes
Jazz Connection
5:42
Summer Dreams
Jazz L'amour
5:36
hidden treasure
Jazzamor
3:54
Before Too Long
Jazzamor
3:54
Ain't No Sunshine
Jazzamor
4:01
No Use
Jazzanova
4:08
Every Little Thing She Does Is Magic
Jazzistics
3:14
Silence
Jenna Rae
5:10
Fastforward
Jess & Jess
5:46
Thriller
Jingo Feat. Lafemme
5:42
Just a Friend
Jizz Jazz
4:18
The Divine Puppet
Jizz Jazz
5:25
beyond the sunset
Jo Manji
5:45
New Joy
Joe Pacino
4:11
Nature
Josh Butler
5:53
Le Lac
Julien Dore
3:57
Thinking About It
Just Kiddin
2:44
Gypsy Soul
Kabanjak
3:44
Save Me
Kadebostany
4:10
Someone New
Kakkmaddafakka
5:12
Troubled Girl
Karen Ramirez
4:06
Seeing Julie
Kaskade
4:39
All You
Kaskade
3:39
New York Tone
Kat Fader
3:57
Silly Things
Kate The Cat
3:41
All Alone
Kid Coconutz
6:50
Altered Tears
Kid Coconutz
7:03
Needed Moonlight
Kid Coconutz
6:12
You're Makin' Me High (feat. Ideh) [Lushington Remix]
KIKKR
4:46
Transmission
KoolSax
5:06
Waltz For Koop
Koop
3:02
Aqua Verde
Kosta Rodrigez
7:00
Soul 2 Sell
Kosta Rodrigez Feat. Denise
5:21
Gale In The Waterglass
Kosta Rodriguez
5:47
Stumble
Kraak & Smaak
4:30
Hentai Bus
Krystian Shek
3:28
Ibiza Groovin
Kt
4:49
Silent Sea
KT Tunstall
3:48
The Message
Kusuma Orchestra
5:31
The Message
Kusuma Orchestra
5:31
Missing
Kveymo
3:13
Loving You feat. Lulu James
Lane 8
4:01
Brightest Lights
Lane 8 ft POLIÇA
5:05
Greek Island
Lanterna
6:11
Wolves
LarryKoek feat. Kepler
3:09
Promenade
Lars
6:26
Eros
Late Night Alumni
4:01
Freefall
Lazy Hammock
4:24
Is This Love
Lazy Hammock
4:30
Island Lover
Lazy Hammock
4:00
Dubby Sunset Sky At Cafe Del Mar
Lea Perry
5:13
Sandy Beach
Lemongrass
6:59
Dinner With You
Lemongrass
3:59
Desert Sand
Lemongrass
3:49
Feel It
Lemongrass feat. Mayu
3:48
Smooth Trumpation
Lenny IbizarreTrumpetman
3:48
Get Your Love
Leo Kalyan
3:11
The Way You Are
Lighthouse Family
5:02
To Me
Line
4:06
Flowmotional
Liquid Motion
4:04
Broken Window
Live Nation
3:58
Brasilian Sun
Living Room
4:22
Tongues Of Wind
Logophilia
5:27
Kiss Me
Lola Jane
4:18
Sand
Lounge 50
4:00
Happy [Pharrell Williams Cover]
Lounge Café
3:14
Sugar
Lounge CaféWhite Noon
4:00
Hello!
Loveboat Angel
4:17
Mi Amor
Luis Hermandez
3:36
Dangerous Woman
Lukas Termena
4:33
Make It Happen
Luminous
4:17
Happy End
Lunaland feat. Marga Sol
3:17
Delicious Groove
Luxury Lounge Cafe Allstars
4:39
Eagle Will Rise Again
Luxury Traveller
4:35
Down the Line
Magic Life feat. Rainfary
5:21
Lost Minds Office
Maguera
6:54
City Chord
Mahoroba
4:47
Unearthly
Mahoroba
4:53
Could You Be Loved
Marc Antoine & Patti Austin
4:42
Spanish Sun
Marek Niedџwiecki Zaprasza Do
4:41
Breath
Marga Sol
3:39
Prayer for Love
Marga Sol
3:48
Vanila Sky
Marga Sol
6:49
Sunlight
Margo Lane
4:45
Gula Gula
Mari Boine
4:47
Vacation
Mari Iijima
4:01
Don't Let Go
Markus Homm
6:17
The Indian
Mathieu, Florzinho
5:20
Amor Ilimitado
Matrix III
6:07
Amor Ilimitado
Matrix III
6:07
Azura
Maximo Gladius
5:04
Glass Reflections
Mel T. Waters
3:42
Fusion
Melibea
5:20
Hype Aversion
Melting Plastic
5:21
Hype Aversion
Melting Plastic
5:21
Never Without
Michael Naesborg
6:57
Rhode Island
Michel Petit
4:16
Stir It Up
Michelle Simonal
3:24
Hey Moloko
Mike Salta
8:12
Cafe Del Mar Dreams
Milews
5:15
Riverbend's Song
Miraflores
5:39
Mon Amour De Paris
Mirage Of Deep
5:16
With You
Mister T, Jean Honeymoon
4:34
The Last Day
Moby
4:39
Fleur Rouge
Monte La Rue
4:23
Malibu Marina
Monte La Rue
3:23
Way Beyond
Morcheeba
3:29
The Sea
Morcheeba
5:40
Horny
Mousse T.
5:00
In the Room
Nacho Sotomayor
3:59
White
Naomi
5:10
Inmortales
Nickodemus
4:00
The Shape
Nico De Andrea
2:46
Right Thing
Night And Day feat. Io Vita
5:53
Slackwax
Nightout
5:02
The Kiss (Dub Mix) [Feat. SYNTHETICSAX]
Nika Belaya, Timian feat. SYNTHETICSAX
7:40
She
Nikos Diamantopoulos
5:28
Follow in the Sky
NMR Digital
6:03
Chalito
Noel
7:28
Dirty Surprize
Noise Boyz
5:48
Blue Cabbage
Noise Boyz
6:21
Come Back
Noise Boyz feat. Oliver
5:44
Come With Me
Nora En Pure
6:25
Making Plans For Nigel
Nouvelle Vague
3:34
Television
Oceanvs Orientalis & Idil Mese
5:50
Dolphins
Ohm Guru
3:12
Trailwind
Omfeel
4:24
Limestone
Openzone Bar
4:15
Say It from Your Heart
Orange Music
6:30
Feel You
Orange Music feat. Mirjam
6:40
You To Me
Pammin
4:57
Summer in Rio
Papik
3:31
Smooth Calling
Pascal Dubois
4:26
Soda Club
Pascal Dubois
4:21
Lounge Spheres
Pascal Dubois
4:28
Hotel California
Pat The Cat
4:09
The Lights of a Distant Bay
Perelandra
4:42
Slow It Down
Pete Dingon
4:11
Jamming
Peter Silence
4:17
Miami Beach
Phil Kinley
6:10
Evening On The Waves
Philip Aniskin
6:10
Silverrain
Philippe Legrand
4:43
Kiss Me Tonight
Pihua
3:20
Romeos Bleeding
Plus Minus
5:20
Innocence Is Lost
Pochill
4:44
Larry in the Sky
Politics Of Dancing
6:14
Only You
Popmachine
5:47
14 14
Porno Armani
3:16
Sad song
POTUGI
3:23
Time Is the Enemy
Quantic
3:43
Cumbia Sobre el Mar
Quantic, Flowering Inferno
6:17
Mi Swing Es Tropical
Quantic, Nickodemus feat. Tempo & The Candela Allstars
3:54
Farewell New York
R.I.B.
5:15
Riding on a Cloud
Rainman
7:07
Gimme The Night [Chill Night Mix]
Randy Crawford
3:39
Shanti
Rapossa
6:00
Total Delight
Rey Salinero
5:12
Night Moves
Rey Salinero
4:49
Indi Nation
Rhythmphoria
5:38
Weledi
Rivera Rotation
4:50
Saudades Do Brasil
Road
4:26
Minha Namorada
Roberto Menescal
3:27
Love Finds You
Roberto Sol, Florito
4:21
Mediterranean Sand
Roberto Vallicelli
2:18
Ay Que Sera Del Sol
Rodrigo Gallardo
6:30
Ambrosia
Room Service
3:57
I Call My Soul
Royspop
4:30
Terra de Ninguém
Sabrina Malheiros
6:25
Pearls
Sade
8:09
No Ordinary Love
Sade
3:27
Island
Salub
5:39
Flowing Time
Santo Estarga
5:32
Angie
Sao VicenteUschi
3:42
Ibiza_Global_Underground
Sasha
6:32
Clarity
Sasha
4:06
Undertow
Satchmode
4:35
Warm Summer
Satin Dub SoulRichard Clarkson
5:36
Get Up Stand Up
Sawa
3:39
Junto Al Mar
Schwarz & Funk
4:56
As If I Was You
Schwarz & Funk
5:14
Shake That Thing
Schwarz & Funk
6:55
Deep Emotion
Schwarz & Funk Feat. Ann Francis
5:10
Something
Scubba Ft. Sarah Menescal
2:39
Beach Song
Seryn
7:04
Die On My Knees
Shadisha
4:45
Lullaby For Samiyah
Shaheen Sheik
3:15
Mediterranean Dream
Shahin & Sepehr
3:43
Nobody Knows
Shaun Escoffery
3:03
That's the Way It Is
Silent Breeze
4:42
Touch Me
Simon Le Grec feat. Denise Guttenbach
5:56
France
Sinan
4:09
Soft Clouds over Paradise
Sindo Trip
5:26
Don't Stop 'till You Get Enough
Sixth Finger
5:28
Deeper Than You Think
Skindive Inc.
5:15
Whisper
Slavo
5:06
Fata Morgana
Sofa Sweeper
5:08
Once In The Street
Sofi Chelidze
2:03
After the Rain
Solanos
6:08
Gen V
Solomon Grey
6:33
Foresight
Space Diver
5:02
Human Nature
Space Gang
4:39
Earth, Wind & Water
Space Tourist
5:20
Heart and Soul
St ProjectSt. Project
3:24
Earthlight
Stardelay
2:57
On My Mind
Steffen Waltenberger Band feat. Weeland
5:07
I Wanna Go
Stereo Mutants & J. Jordan
5:17
Hamburg Hafen 930H
Stereolife
3:15
Send Your Love
Sting
4:39
Late Night
Stoto
6:10
Beach Talk
Suite Unique
4:49
In the Sunshine
Sunburn In Cyprus
7:05
Change
Sunburn In Cyprus
3:56
Summer Lounge 2
Sunless
4:32
Soul Devine
Sunseeker
5:20
A Deeper Breeze
Sunseekers
3:26
Loving You Original Mix
Sunset Blvd
4:48
Suntheca Prod - Timeless
Sunset Session
5:24
Secrets of Joy
Sven van Paapen
6:09
Don't Need You
Sweet Coffee
3:58
Recalling The Rising Sun
Sweet Velvet
6:27
In My Dreams
Sweet Velvet
6:35
Flying in Circles
Swinging Sunlight
4:57
Tonight
T. Thomason, QQQ
5:02
Odyssey
Talos
4:45
Love On a Rainy Day (Remastered).
Tape Five
3:36
Dreams
TE.KI
7:18
Me And My Guitar
Tep No
4:06
Fear of the Dark
The Dark Ones
6:17
Tell Me
The First Station
5:30
Dreamers (Embody Remix)
The Green Children
3:06
Sunlight
The Magician feat. Years And Years
4:04
Aimless Memories
The Man Behind C.
6:20
Fundamental Feeling
The Sura Quintet
6:04
Walking On The Sand
The Sura Quintet
5:36
The Way I Feel Inside
The Sura Quintet
6:22
Relax
The Tone
3:37
Funkin'
The Velado Theme
4:34
Nos Dois
Thievery Corporation
3:04
All That We Perceive
Thievery Corporation
3:43
San San Rock
Thievery Corporation
4:05
Amerimacka
Thievery Corporation
5:41
Dream Girl
Tim Hade-be
6:26
Tropical
TimTaj
2:26
Escape Into Dreamland
Tom Grant
3:59
Back to soul
triangle sun
4:03
The Sun
Triangle Sun
3:25
Imprint Of Pleasure
Tube Berger
7:22
Need To Feel Loved
UnClubbed feat. Zoe Durrant
3:50
Material Girl
United Rhythms Of Brazil
3:24
I Shot The Sheriff
Unknown
3:24
Vc5
Unnone
3:10
Beast Of Burden
Urban Love + Aneka
4:43
No Woman To Cry
Urban Love Feat. Astrud C. & Moana
4:42
Until The Sun Goes Down
Valentin Huedo & Atfunk
3:26
Vertigo
Valeron
6:49
One Language
Vargo
4:30
Here Comes The Sun
Varios
3:12
Summer Breeze
Velvet Dreamer
4:36
A Little Bit Longer
Velvet Lounge Project
3:37
How Far, How Long
Velvet Lounge Project
4:07
Dime Que Hacer
Velvet Lounge Project
5:34
Someday
Velvet Lounge Project
4:32
Mi Cielo Azul
Velvet Lounge Project
6:32
In Harmony
Velvet Lounge Project
4:55
Hidden Treasure
Velvet Lounge Project
5:48
You Broke My Heart
Velvet Lounge Project
4:58
This Woman
Venus In Motion
4:38
Ollie
Vic F, Sahar Z
7:12
Eso Es
Viggo
2:56
Tu Estas Fatal
Vincenzo & Rivera
5:01
Vdol Po Rechenke
Volen Sentir
7:20
I Need to Know
Vst
6:13
All Night Long
Weathertunes
4:18
Kill Me With Your Love
Yanni
3:33
A Step Further
YokoO
7:07
Miss You
Young Franco
3:26
Tornante
Zagorman
1:36
Find You
Zedd
3:47
In The Waiting Line
Zero 7
4:03
Still Want U
ZHU
1:52
Maori
ZONE;Usif;Maga
6:43
Svanur
`Fejká feat. Rökkurró
4:56

Музыка Кафе Дель Мар

Музыка Cafe del Mar – это нечто особенное. Она воплощает в себе атмосферу расслабленности и спокойствия, которую можно испытать только на побережье красивого острова. Это музыка, которая переносит вас в другое измерение, где время замедляется, а проблемы исчезают. Cafe del Mar – это не просто название, это стиль жизни. В этой статье мы погрузимся в историю, уникальный звук и эволюцию плейлистов Cafe del Mar, а также рассмотрим, как музыка Cafe del Mar создает расслабляющую и блаженную атмосферу. Добро пожаловать в путешествие в мир чиллаута.

История и происхождение

Музыка Cafe del Mar появилась в конце 1980-х годов на берегу Ибицы, одного из самых известных испанских островов. Cafe del Mar был небольшим кафе, расположенным прямо у берега моря, и его посетители могли наслаждаться прекрасным видом на закат сопровождаемым спокойной и расслабляющей музыкой. Звук Cafe del Mar быстро стал известен и привлек внимание музыкальных продюсеров, которые начали создавать компиляции с музыкой, звучащей в кафе. Это был начало пути Cafe del Mar к мировой популярности.

Уникальный звук музыки Кафе дель Мар

Один из самых уникальных аспектов музыки Cafe del Mar – это ее звуковая палитра. Она сочетает в себе элементы различных жанров, таких как чиллаут, дип-хаус, эмбиент и лаунж, чтобы создать неповторимую атмосферу. Мягкие и плавные мелодии, глубокие басы и эффекты, создающие ощущение пространства и свободы – все это присутствует в музыке Cafe del Mar. Этот звук стал маркой, которую многие артисты пытаются повторить, но никто не смог полностью воспроизвести его уникальность и глубину.

Как музыка Cafe del Mar создает расслабляющую и блаженную атмосферу

Музыка Cafe del Mar имеет удивительную способность создавать расслабляющую и блаженную атмосферу. Ее мелодии и ритмы сливаются воедино, чтобы создать музыкальное путешествие, которое погружает вас в состояние гармонии и покоя. Это музыка, которая помогает снять стресс и напряжение, успокоить ум и насладиться моментом. Музыка Cafe del Mar идеально подходит для фонового звучания во время работы, чтения или просто отдыха. Она создает атмосферу, которая позволяет вам погрузиться в себя и отключиться от суеты повседневной жизни.

Влияние музыки Кафе дель Мар на жанр чиллаут

Музыка Cafe del Mar имеет огромное влияние на жанр чиллаут. Она стала эталоном для многих артистов, которые стремятся создать расслабляющую и блаженную музыку. Cafe del Mar вдохновил множество музыкантов и продюсеров на создание собственных компиляций и альбомов в стиле чиллаут. Его звук стал основой для развития данного жанра и его популярности. Музыка Cafe del Mar продолжает вдохновлять новых артистов и оставаться актуальной даже спустя много лет после своего появления.

Лучшие альбомы и компиляции

В течение многих лет Cafe del Mar выпустил множество замечательных альбомов и компиляций. Вот некоторые из них, которые стали настоящими классиками жанра:

  • "Cafe del Mar - Volumen Uno" (1994): Этот альбом стал первым в серии компиляций Cafe del Mar и установил стандарт для всего жанра чиллаут.
  • "Cafe del Mar - The Best Of" (2000): Этот сборник содержит лучшие треки из различных альбомов Cafe del Mar и является отличным введением в его звук.
  • "Cafe del Mar - Volumen Nueve" (2002): Этот альбом представляет собой смесь различных жанров, от чиллаута до электроники, и отражает эволюцию музыки Cafe del Mar.

Как создать собственный плейлист в стиле Cafe del Mar

Если вы хотите создать собственный плейлист в стиле Cafe del Mar, вам потребуется немного времени и творческого подхода. Во-первых, определитесь с жанром, который вам нравится больше всего – чиллаут, эмбиент, дип-хаус или что-то другое. Затем исследуйте артистов и треки в этом жанре, чтобы найти те, которые вам нравятся. Постепенно собирайте свою коллекцию и создавайте плейлист, который отражает вашу индивидуальность и вкус.

Почему музыка Кафе дель Мар вечна и пользуется популярностью у меломанов по всему миру

Музыка Cafe del Mar – это нечто особенное. Ее звук воплощает в себе красоту, расслабление и блаженство, которые трудно найти в других жанрах. Cafe del Mar стал эталоном для жанра чиллаут и оказал огромное влияние на многих артистов. Его плейлисты продолжают эволюционировать, отражая новые тенденции и вкусы слушателей. Музыка Cafe del Mar создает атмосферу, которая помогает снять стресс и насладиться моментом. Она вдохновляет и приносит радость меломанам по всему миру. Добро пожаловать в мир Cafe del Mar – путешествие в блаженство чиллаута.