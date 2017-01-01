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Современная для заведения
Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе
Лунж Кафе: день
Зарубежный поп: утро
Monte Carlo: вечер
Музыка для Кальянной
Кафе Дель Мар: утро
Поп-джаз
Спокойный Чилл Хаус
Семейное кафе: вечер
Семейное кафе: день
GUSLI: вечер
Дип-лаунж для бизнес-ланча
Хиты MUZ TV
Лаунж FM
Легкий спокойный Чиллаут
Современная Кофейня
Современные хиты
Электропоп
Спокойная Поп-музыка
Позитивный Вечер
Спокойный Хаус с вокалом
Европа Плюс
Русский поп: ремиксы спокойные
Расслабляющий Чил-Поп
Хиты Europa Plus
Хаус Ибица
Drum & Bass: спокойный
Drifting Music
Русское Радио
Кей-Поп
Trance
Drum & Bass: динамичный
ТЦ & Салон красоты
Drum & Bass: пиратская станция
Русский поп: лирика
Музыка для фона в кафе
Дип Хаус музыка для кафе
Rap New School
Джаз современный
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