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Русское Радио
Плейлист создан на основе ведущей радиостанции Русское Радио, включает в себя новинки и хиты русской популярной музыки.
Босая
2Маши
3:23
Примером
30.02
3:01
Звёзды в лужах
30.02
3:06
Метко
5sta family
4:20
Снова вместе
5sta family
3:38
Многоэтажки
5sta family
3:42
Женщина, я не танцую
A-DESSA
3:04
Пьяное солнце
Alekseev
3:40
Океанами Стали
Alekseev
3:39
Камень и вода
Alekseev
3:14
Чувствую душой
Alekseev
3:40
Любимый человек
Anivar
3:00
Никому не отдам
Artik & Asti
3:38
Неделимы
Artik & Asti
3:26
Номер 1
Artik & Asti
2:58
Под грустный дэнс
Artik & Asti
3:37
Половина
Artik & Asti
3:07
Под гипнозом
Artik & Asti
3:28
Ты знаешь
Burito
3:06
Мама
Burito
3:09
Штрихи
Burito
3:16
Лишь до утра
Dan Balan
3:35
Не переживай
Dj Smash
3:12
Моя любовь 18
Dj Smash
3:18
Осколки
Doni
3:05
Девочка моя
Emin
2:46
Возьми мое сердце
Filatov & Karas
3:10
Остаться с тобой
Filatov & Karas
3:37
Беспризорник
Hi-Fi
3:45
Черный ворон
Hi-Fi
4:21
Средняя школа 7 (А мы любили)
Hi-Fi
3:07
Не дано
Hi-Fi
3:35
Мама
IOWA
3:06
Улыбайся
IOWA
3:36
Медина
Jah Khalib
3:42
ПЛАКАЛА
KAZKA
3:45
В зоне риска
LOBODA
3:21
Твои глаза
LOBODA
4:06
К чёрту любовь
LOBODA
3:33
SuperSTAR
LOBODA
3:15
Парень
LOBODA
3:57
Случайная
LOBODA
3:53
На расстоянии
Loc-Dog
3:13
Только не говори мне
Masha
2:41
Ты такой
Mc Doni
3:25
Набери мой номер
MOLLY
2:52
Кружит
MONATIK
3:30
Шифровальщик
Queens
3:51
Зима
Reflex
3:40
Падали звезды
Reflex
3:37
Сладко
SEREBRO
3:54
Опиум
SEREBRO
3:44
В космосе
SEREBRO
3:23
Скажи, не молчи
SEREBRO
3:35
Мало тебя
SEREBRO
3:45
Возврата. NET
TamerlanAlena
3:51
Потоки ветра
TamerlanAlena
3:30
Проститься
Uma2rman
4:59
Credo
Zivert
3:04
Зелёные волны
Zivert
3:43
Улетаю
А'Studio
3:23
Прощай
А'Studio
4:13
Так же как все
А'Studio
3:41
Папа, мама
А'Studio
3:28
Ливень
Александр Маршал
4:38
Мы вернемся домой
Александр Маршал
4:04
Знаешь, знаешь
Александр Яковлев
3:56
С Новым годом, мой ЛЧ
Алексей Воробьёв
3:43
Сумасшедшая
Ані Лорак
3:25
Забирай рай
Ані Лорак
3:01
Сон
Ані Лорак
2:58
Птица
Андрей Губин
4:01
Мы Нарушаем
Ани Лорак
3:50
Воскресный ангел
Анна Плетнёва
3:34
Секси Бомбочка
Анна Семенович
3:56
Хочешь
Анна Семенович
3:24
Либо любовь
Артур Пирожков
3:27
#КАКЧЕЛЕНТАНО
Артур Пирожков
3:32
Зацепила
Артур Пирожков
3:39
Красивая любовь
Ассорти
3:15
Философский камень
Би-2
4:46
Лайки
Би-2
3:32
Кораблики
БиС
3:28
Новогодняя песня
Блестящие
4:07
Кустурица
Братья Грим
2:57
Вахтерам
Бумбокс
3:51
Я не отступлю
Бьянка
3:11
Говорила ты
Валерий Меладзе
3:16
Спрячем слезы от посторонних
Валерий Меладзе
3:47
Красиво
Валерий Меладзе
4:44
Свет заходящего солнца
Валерий Меладзе
3:44
Свобода или сладкий плен
Валерий Меладзе
4:12
Чего ты хочешь от меня
Валерий Меладзе
4:30
Вопреки
Валерий Меладзе
4:25
Самба белого мотылька
Валерий Меладзе
4:01
Небеса
Валерий Меладзе
3:56
Океаны
Валерия
3:03
Не обижай меня
Валерия
5:27
Нарисуй любовь
Варум Анжелика
4:35
Реальная жизнь
Вера Брежнева
3:52
Зла не держи
Вера Брежнева
3:38
Дольче Габбана
Верка Сердючка
4:11
Анти-гейша
ВИА Гра
3:37
Стоп! Стоп! Стоп!
ВИА Гра
3:44
Поцелуи
ВИА Гра
4:17
Так сильно
ВИА Гра
3:54
Сто шагов назад
ВИА Гра
4:22
У меня появился другой
ВИА Гра
3:34
Бриллианты
ВИА Гра
3:25
ЛюбоЛь
ВИА Гра
4:20
Не оставляй меня, любимый
ВИА Гра
3:30
Л. М. Л.
ВИА Гра
4:09
День без тебя
ВИА Гра
3:36
Жить вдвоём
Вика Дайнеко
3:00
Крылья
Вика Дайнеко
3:37
Сотри его из memory
Вика Дайнеко
3:27
Дыши
Вика Дайнеко
3:18
Знак Водолея
Винтаж
3:40
Я верю в любовь
Винтаж
3:41
Плохая девочка
Винтаж
3:34
Одиночество любви
Винтаж
3:57
10 поцелуев
Винтаж
3:21
Москва
Винтаж
4:14
Когда рядом ты
Винтаж
3:44
Только мне решать
ВладиМир
3:34
Только где ты
Владимир Пресняков
3:42
Слушая тишину
Владимир Пресняков
3:48
Ты у меня одна
Владимир Пресняков
3:45
Я у твоих ног
Власова Наталия
3:22
Имя 505
Время и Стекло
3:18
Катится
Город 312
4:02
Вне зоны доступа
Город 312
3:33
Береги
Горячий Шоколад
3:19
Синий иней
Гости из будущего
4:36
Люби меня по-французски
Гости из будущего
4:02
Лучшее в тебе
Гости из будущего
4:08
Нелюбовь
Гости из будущего
4:16
Почему ты
Гости из будущего
3:42
Новогодняя песня
Гости из будущего
4:11
Быть одной
Градусы
3:38
Она
Градусы
3:46
Заметает
Градусы
5:07
Выходи за меня
Градусы
3:20
Режиссер
Градусы
3:39
Не уходи
Градусы
2:58
Хочется
Градусы
3:00
Я всегда помню о главном
Градусы
3:33
Градус 100
Градусы
3:44
Я тебя не люблю
Григорий Лепс
3:15
Водопадом
Григорий Лепс
3:49
Зеркала
Григорий Лепс
3:45
Что ж ты натворила
Григорий Лепс
3:22
Уходи красиво
Григорий Лепс
3:53
Я счастливый
Григорий Лепс
3:57
Life Is Good
Григорий Лепс
4:38
Я поднимаю руки
Григорий Лепс
3:49
Лондон
Григорий Лепс
4:23
Самый лучший день
Григорий Лепс
4:29
Не о тебе
Гузель Хасанова
3:59
Снежинка
Дайкири
3:37
Малыш
Данко
4:13
Московская ночь
Данко
4:18
Когда ты станешь большим
Денис Клявер
3:57
Час-пик
Денис Майданов
3:34
Пролетая над нами
Денис Майданов
3:58
Время — наркотик
Денис Майданов
4:14
ДНК
Джиган
3:24
Задыхаюсь
Дима Билан
3:33
Молния
Дима Билан
3:01
Держи
Дима Билан
3:41
Держи
Дима Билан
3:41
Люби меня
Дима Билан
3:24
Мечтатели
Дима Билан
3:48
Про белые розы
Дима Билан
3:37
Это была любовь
Дима Билан
3:44
Пьяная любовь
Дима Билан
3:36
Ты Должна Рядом Быть
Дима Билан
3:36
Disco Superstar
Дискотека Авария
5:31
Кукла
Дискотека Авария
3:41
Город больших огней
Дмитрий Колдун
3:35
Танцуй моя любовь
Дмитрий Маликов
4:13
Последний романтик
Дмитрий Маликов
3:01
Все Будет
Дмитрий Маликов
2:54
Если ты со мной
Доминик Джокер
3:50
Весь мир на ладони моей
Ева Польна
3:39
Я тебя тоже нет (Je T'aime)
Ева Польна
4:19
Слеза
Егор Крид
3:32
Давай Улетим
Елена Темникова
2:41
Солнце
Елена Терлеева
3:32
Люби меня
Елена Терлеева
4:04
Грею счастье
Ёлка
3:37
Нарисуй мне небо
Ёлка
4:01
Около тебя
Ёлка
3:43
Прованс
Ёлка
3:26
Хочу
Ёлка
3:35
Пилот
Жанна Фриске
4:45
Ленинград
Зара
3:40
Негордая
Зара
3:58
Всё, что тебя касается
Звери
3:21
До скорой встречи
Звери
3:48
Shine
Звонкий
3:11
Голоса
Звонкий
3:26
БОЖЕ
Земляне
4:03
До свидания
Земфира
3:35
Ромашки
Земфира
3:27
Город
Земфира
3:13
Беги, беги
Иванушки International
4:21
Такси, такси (feat. Катя Лель)
Игорь Николаев
3:44
Когда уйдешь
Инфинити
3:18
Где ты
Инфинити
4:20
Капли абсента
Иракли
3:48
Лондон-Париж
Иракли
3:36
Luna
Иракли
5:00
Факт
Ирина Дубцова
3:42
Я люблю тебя до Луны
Ирина Дубцова
3:36
Люба-любовь
Ирина Дубцова
3:19
Не целуешь
Ирина Дубцова
3:50
Добровольный Плен
Катя Ростовцева
3:30
Кофе с собой
Катя Ростовцева feat. DiMa
3:19
Корабли
Колдун Дмитрий
3:42
В моём сердце
Лана Свит
3:06
Экспонат
Ленинград
3:49
Я буду всегда с тобой (feat. Анжелика Варум)
Леонид Агутин
3:55
С первого взгляда
Лорак Ани
3:17
Гололёд
Любэ
3:43
Всё Не То
Люся Чеботина
3:00
На двоих
МакSим
3:38
Не отдам
МакSим
3:07
Знаешь ли ты
МакSим
4:03
Глаза - убийцы
Макс Барских
3:25
Неслучайно
Макс Барских
3:40
Туманы
Макс Барских
3:26
Моя Любовь
Макс Барских
3:39
Хочу танцевать
Макс Барских
3:34
Неверная
Макс Барских
3:46
Орлы Или Вороны
Макс Фадеев
3:28
AMORE
Мари Краймбрери
3:14
Мне так хорошо
Мари Краймбрери
3:26
Потом
Маша Вебер
3:40
Фанта-Кола
Маша Вебер
3:34
Перепутаю даты
Михайлов Стас
3:41
Не зови, не слышу
Михайлов Стас, Север Елена
3:18
Туда
Михей и Джуманджи
4:47
Каждый раз
Монеточка
3:28
Дотянуться До Солнца
Монокини
2:40
Тикает, тикает сердце у меня
Монокини
3:56
Перекрестки
Мот
3:41
Сколько лет
Мот
3:43
Сопрано
Мот
3:29
Малыш
Мумий Тролль
3:06
Это по любви
Мумий Тролль
2:54
Ты моя нежность
Наргиз
3:49
О боже, какой мужчина
Натали
3:26
Изучай меня
Наталья Ветлицкая
3:09
Глаза цвета виски
Наталья Ветлицкая
3:06
Не Отдам
Невский бит feat. Барабан (Marsel)
3:59
Плачь и смотри
НЕПАРА
3:24
Другая причина
НЕПАРА
4:08
Улетели навсегда
Никита
5:34
Это здорово
Николай Носков
4:14
Разбуди Меня
Ночные Снайперы
2:51
Асфальт
Ночные Снайперы
3:19
Инстаграм
Ночные Снайперы
3:37
Выбирать чудо
Нюша
4:25
Наедине
Нюша
3:43
Цунами
Нюша
4:08
Воспоминание
Нюша
3:39
Белый снег
Олег Газманов
4:13
Между мной и тобой
Оскар
4:54
Люби меня, люби
Отпетые мошенники
4:05
Шелковое сердце
Паскаль
4:31
Казак
Пелагея
4:21
Оружие
Пицца
3:27
Спектакль окончен
Полина Гагарина
4:00
Меланхолия
Полина Гагарина
3:37
Умамы
Потап и Настя
2:50
Бумдиггибай
Потап и Настя
3:21
Не хватило воздуха
Потап и Настя
3:27
Уди уди
Потап и Настя
3:12
Прости
Руки Вверх!
4:05
Она меня целует
Руки Вверх!
3:51
Он не я
Руки Вверх!
4:15
Назови Его Как Меня
Руки Вверх!
4:22
Я Больной Тобой
Руки Вверх!
3:52
Плачешь в темноте
Руки Вверх!
3:13
К черту эту гордость
Руки Вверх!
3:29
Когда мы были молодыми
Руки Вверх!
4:33
Чародеи
РУССКИЕ ДИДЖЕИ
3:27
Не говори
Света
3:12
Наши дети
Сергей Жуков
5:12
Сдавайся
Сергей Лазарев
3:20
Лови
Сергей Лазарев
3:29
Так Красиво
Сергей Лазарев
3:46
Это всё она
Сергей Лазарев
3:45
Даже если ты уйдёшь
Сергей Лазарев
3:59
В самое сердце
Сергей Лазарев
3:58
Московская песня
Сергей Трофимов
3:13
Однажды ты
Слава
3:05
Sex не любовь
Слава
3:32
Верная
Слава
3:19
Я Устала Быть Сильной
Слава
3:21
Только не молчи
Согдиана
3:49
Я решила сама
София Ротару
3:52
Я назову планету
София Ротару
4:13
Сердце ты моё
София Ротару
3:07
Орбит без сахара
Сплин
2:17
Новые люди
Сплин
3:44
Все для тебя
Стас Михайлов
3:54
Я с тобой
Стас Пьеха
3:44
Одна звезда
Стас Пьеха
3:35
Старая история
Стас Пьеха
3:26
Иду
Танцы Минус
3:40
Ничего не значит
Те100стерон
2:45
Нельзя
Тимати
3:13
Мы будем вместе
Токио
3:37
Белым-белым
ФАБРИКА
2:54
Понимаешь
Фабрика
4:11
Не родись красивой
Фабрика
4:14
Снег
Филипп Киркоров
4:41
Я за тебя умру
Филипп Киркоров
4:09
Жестокая любовь
Филипп Киркоров
3:46
Обычная история
Филипп Киркоров
4:05
Омар Хайям
Ханна
3:05
Новогодний поцелуй
Чай вдвоём
3:52
Сынок
Чай вдвоём
4:24
Желанная
Чай Вдвоём
4:07
Сердце
Чи-Ли
3:45
Новый год в постели
Чи-Ли
3:31
Блюдца
Чичерина
3:13
Ты не верь слезам
Шура
3:11
Песня идущего домой
Ю-Питер
2:50
Девушка по городу
Ю-Питер
3:13
Ты не такой
Юлианна Караулова
3:16
Ариведерчи
Юлианна Караулова
3:02
Москва-Владивосток
Юлия Савичева
3:42
Goodbye, любовь
Юлия Савичева
3:32
Никак
Юлия Савичева
3:49
Понарошку
Юрий Титов
3:41
Будь смелей
ЮрКисс & Люся Чеботина
2:59
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