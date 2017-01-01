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Советское Кафе
Оркестр Голубой экран дирижер К.Титар - Каза-нова
Various Artists
2:16
С тобой до рассвета я хочу танцевать
Various Artists
2:45
Лесной олень
А. Ведищева
2:52
Будь со мною прежним
Аида Ведищева
2:27
Опять весна
Акварели
3:28
Звездное лето
Алла Пугачева
4:40
Бубен шамана
Алла Пугачева
7:00
Бумажный змей
Алла Пугачёва
5:48
Пою о любви
Анатолий Королёв и ВИА Веселые Голоса
4:01
Надежда
Анна Герман
3:41
Катюша
Анна Герман
2:24
Эхо любви
Анна Герман
3:17
Когда цвели сады
Анна Герман
4:49
Гори, гори, моя звезда
Анна Герман
4:14
Без тебя
Анна Герман
3:26
Возвращайся
Ансамбль «Радуга»
3:10
Ритмы города
Ансамбль Балалайка
4:03
Босса-нова
Ансамбль Балалайка
4:26
Позвони мне
Ансамбль Балалайка
3:15
Зеленый горошек
Ансамбль Балалайка
2:41
Вечерняя мелодия
Ансамбль Балалайка
4:09
Пряники русские
Ансамбль Балалайка
3:57
Тульский самовар
Ансамбль Балалайка
2:09
Дед Мороз И Снегурочка
Ансамбль п.у. Мещерина
3:41
Морская песня
Ансамбль песни и пляски Северного флота
2:35
Когда на улице мороз
Ансамбль электромузыкальных инструментов пу В.Мещерина
2:09
Фейерверк
Ансамбль ЭМИ п_у В. Мещерина
3:30
Самое главное
ВИА Девчата
3:22
Девчата танцуют
ВИА Девчата
2:01
Балалайка
ВИА Девчата
2:28
Морская песня
ВИА Надежда
2:52
Снег кружится
ВИА Пламя
4:13
Что со мною происходит
ВИА Рапсодия
3:16
Зеркало
ВИА Темп-77
2:18
Злая песня
ВИА Темп-77
2:33
Клавесин
ВИА Темп-77
2:16
Колокола и тема Неле
ВИА Темп-77
2:25
Финал
ВИА Темп-77
3:24
Пепел Клааса
ВИА Темп-77
2:12
Песня Гёзов
ВИА Темп-77
1:44
Молитва_Сожжение
ВИА Темп-77
3:30
Песня о герое
ВИА Темп-77
1:51
Романс Черного Рыцаря
ВИА Темп-77
1:52
Я больше не буду (Тиль, муз. - Ген. Гладков, поет - Алексей Черняе
ВИА Темп-77
1:51
Ген. Гладков, поет - Алексей Черняев)
ВИА Темп-77
3:04
Дорожная песня
ВИА Темп-77
1:39
Ген. Гладков, поет - Инна Пиварс)
ВИА Темп-77
1:31
Музыка из мультфильма Варежка
Владимир Чижик (труба)
1:35
Жизнь
Галина Ненашева
3:21
Может, это не любовь
Группа Валентина Бадьярова
6:28
Улицы больших городов
Гюлли Чохели
4:12
Алло
Гюлли Чохели
3:18
Весна
Гюлли Чохели
3:34
Первый снег
Гюлли Чохели
3:21
Потанцуй со мной
Гюлли Чохели
2:12
Есть ли на Земле любовь
Гюлли Чохели
3:22
Снежный сад
Гюлли Чохели
2:44
Тебе пою
Гюлли Чохели
3:13
Так будет в мире всегда
Жанна Рождественская
3:42
Хорошо
Женя Теджетова и группа Салют
3:14
Сверчёк
Женя Теджетова и группа Салют
4:15
Ветра и грозы
Женя Теджетова и группа Салют
3:07
Юпитер
Женя Теджетова и группа Салют
5:23
Первое свидание
Женя Теджетова и группа Салют
2:28
Луна
Женя Теджетова и группа Салют
3:47
Миллион
Женя Теджетова и группа Салют
3:55
Не сердись
Женя Теджетова и группа Салют
3:35
Разве мы могли подумать
Здравствуй, песня
4:18
Вокруг любви
Здравствуй, песня
3:15
Мелодия
Из кф Афоня
2:49
Вальс
Из кф Берегись автомобиля
3:58
Леднёвы идут в школу
Из кф Большая перемена
3:00
Черное и белое
Из кф Большая перемена
2:21
Помоги мне
Из кф Бриллиантовая рука
4:38
Не вешать нос, гардемарины
Из кф Гардемарины, вперед!
2:50
Песня Остапа Бендера
Из кф Двенадцать стульев
3:03
Хорошие девчата
Из кф Девчата
2:05
Есть только миг
Из кф Земля Санникова
3:42
Вдруг как в сказке скрипнула дверь
Из кф Иван Васильевич меняет профессию
2:43
Звенит январская вьюга
Из кф Иван Васильевич меняет профессию
3:00
На Тихорецкую
Из кф Ирония судьбы
2:02
Со мною вот что происходит
Из кф Ирония судьбы
2:50
Никого не будет в доме
Из кф Ирония судьбы!
2:30
Если б я был султан
Из кф Кавказская пленница
2:41
Пять минут
Из кф Карнавальная ночь
3:31
Ах, Таня, Таня, Танечка..
Из кф Карнавальная ночь
2:13
Вальс
Из кф Карнавальная ночь
3:05
Непогода
Из кф Мери Попинс
3:09
Александра
из кф Москва слезам не верит
3:38
Старый рояль
Из кф Мы из джаза
2:24
Эпилог
Из кф Не болит голова у дятла
3:36
Твист
Из кф Операция Ы
2:24
Лирическая тема
Из кф Руки вверх
2:19
Нас в набитых трамваях болтает
Из кф Служебный роман
2:10
У природы нет плохой погоды
Из кф Служебный роман
3:00
Песня о рыбаке
Из кф Человек-Амфибия
2:27
Луч солнца золотого
Из мф Бременские музыканты
2:30
Баллада Неле
Инна Пиварс и ВИАТемп-77
2:35
Осенний бит
Квартал
2:51
Снежная тундра
Кола Бельды
3:40
Проснись и пой
кф Джентельмены Удачи
2:33
Прощальная песня
кф Обыкновенное Чудо
5:04
Главное, ребята, сердцем
Л. Барашков
2:50
Три белых коня
Л. Долина и ВИА НАДЕЖДА
2:17
Ya devchonka
Лариса Мондрус
2:12
Милый мой фантазёр
Лариса Мондрус
2:23
Сердце на снегу
Лев Барашков
3:34
У самовара
Леонид Утёсов
2:41
Ленинградские мосты
Леонид Утёсов
1:59
Лимончики
Леонид Утёсов
3:49
Маркиза
Леонид Утёсов
2:28
Ах, Одесса моя
Леонид Утёсов
3:03
Всюду вас ожидают друзья
Леонид Утёсов
2:33
У Черного моря
Леонид Утёсов
3:20
Сердце
Леонид Утёсов
2:06
Зима
Лола Хомянц
2:14
Песенка о влюблённом пареньке
Людмила Гурченко
2:05
Вечная любовь
Людмила Гурченко
3:17
Белым снегом
Людмила Зыкина
3:07
Течёт Pека Волга
Людмила Зыкина
5:40
Тонкая рябина
Людмила Зыкина
5:17
На побывку едет молодой моряк
Людмила Зыкина
3:05
Подари мне платок
Людмила Зыкина
3:22
Там, где клён шумит
Людмила Зыкина
3:16
Оренбургский пуховый платок
Людмила Зыкина
4:23
Старый клён
Майя Кристалинская
3:22
Ветер северный
Майя Кристалинская
2:42
А снег идет
Майя Кристалинская
2:14
Нежность
Майя Кристалинская
2:53
Сегодня праздник у девчат
Майя Кристалинская
2:27
Ненаглядный мой
Майя Кристалинская
2:32
Топ-топ
Майя Кристалинская
2:25
Я тебя подожду
Майя Кристалинская
3:12
Ландыши
Майя Кристалинская
2:34
Я тебя подожду
Майя Кристаллинская
3:18
Ты не печалься
Майя Кристаллинская
2:48
Без любви слова
Мария Лукач
2:54
Все пройдет
Мария Лукач
3:15
Мой январь
Мария Лукач & Вокальный квартет «Иван да Марья»
2:59
Подари мне солнце
Мария Пахоменко
2:17
Морская песня
Марк Бернес
2:09
Тополя
Марк Бернес
3:04
Шаланды
Марк Бернес
3:02
Настоящие мужчины
Марк Бернес
2:37
Я люблю тебя жизнь
Марк Бернес
2:28
Я работаю волшебником
Марк Бернес
3:18
Я улыбаюсь тебе
Марк Бернес
3:10
С чего начинается Родина
Марк Бернес
2:21
Песня об Одиссее
Морские песни (эстрада)
2:31
Лучший город Земли
Муслим Магомаев
2:34
Синяя вечность
Муслим Магомаев
3:10
Королева красоты
Муслим Магомаев
2:31
Просто так
Нелли Богуславская
2:30
Старый патефон
Николай Щукин
3:13
Вернись
Николай Щукин
3:44
Ласковый берег
Николай Щукин
4:07
Старый двор
Николай Щукин
2:32
Просто так
Нина Богуславская
2:30
Снежинка
Нина Бродская
2:25
Письма твои
Нина Бродская
2:33
Песня о золотом купидоне
Олег Даль
2:12
И-ха-ха
Оркестр Голубой экран дирижер К.Титар
1:49
Редлав
Оркестр Голубой экран дирижер К.Титар
2:25
Лимбо
Оркестр Голубой экран дирижер К.Титар
3:00
Танец пингвинов
ОЭМИ пу В.Мещерина
2:41
И снова солнцу удивлюсь
Полад Бюль-Бюль оглы
3:12
Мелодия любви
Раиса Мкртчян
2:58
Исповедь
Раиса Мкртчян
3:44
Над синей водой
Раиса Мкртчян
3:24
Есть на свете любовь
Раиса Мкртчян
3:06
Цветочница Анюта
С.Резанова, ансамбль пу Г.Гараняна
2:58
Я спросил у ясеня
Сергей Никитин
3:08
Кто-то
София Ротару
2:58
Любовь
София Ротару
3:40
Это очень хорошо
Тамара Миансарова
2:23
Лето без тебя
Татьяна Анциферова
3:16
Сибирская мелодия
у В.Мещерина
2:31
Снежинки падают
у В.Мещерина
2:21
Медвежонок
у В.Мещерина
2:09
Камчатская сюита
у В.Мещерина
2:07
Погожий день
у В.Мещерина
3:07
Каравелла
Эдита Пьеха
3:27
Наш сосед
Эдита Пьеха
2:37
Манжерок
Эдита Пьеха
1:51
Только ты
Эдита Пьеха
2:01
Это здорово
Эдита Пьеха
2:19
Зачем снятся сны
Эдита Пьеха
3:32
Из кф Родня!
Эдуард Артемьев
3:34
Песня о друге
Эдуард Хиль
3:29
Трололо
Эдуард Хиль
2:41
Обнимая небо
Эдуард Хиль
2:26
Я шагаю по Москве
Эдуард Хиль
2:48
Зима
Эдуард Хиль
2:52
На безымянной высоте
Эдуард Хиль
2:48
Как провожают пароходы
Эдуард Хиль
3:13
Белая сказка зимы
Эдуард Хиль & Вокальный дуэт «Люсена»
3:36
Золушка
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
3:22
Парафраза
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
2:28
Листья в осеннем ветре
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
3:00
Осень Любви
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
4:04
Тип-топ
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
1:58
После Дождя
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
3:13
Пышный Цвет
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
3:30
Чарли
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
3:24
Остров
Эстрадный оркестр латвийского телевидения и радио
3:32
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