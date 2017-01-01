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Песни ко Дню Победы
Песни посвященные Великому празднику, Дню Победы!
На Побывку Едет Молодой Моряк
А. Апина + Лада Дэнс
2:34
Гусарский Марш
А. Петров, Г. Пучков
2:51
Забытый Гарнизон
А. Розембаум
4:16
Мы Живы
А. Розембаум
4:54
Прощание Славянки
В. Агапкин, Л. Дунаев
2:31
Марш 9 Мая
В. Волков
4:07
Все Ушли На Фронт
В. Высоцкий
2:10
Тот, Который Не Стрелял
В. Высоцкий
2:53
Песня Лётчика
В. Высоцкий
4:58
Мы Из Ельца
В. Фомичев
2:46
Лефортовский Марш
В. Халилов
4:48
В Лесу Прифронтовом
Г. Виноградов
3:10
Кони Привередливые
Г. Сукачев
5:11
Я Милого Узнаю По Походке
Г. Сукачев
3:34
Давай закурим
Галина Невара
2:39
Дороги
Георгий Виноградов
3:12
Катюша
Георгий Виноградов
2:15
Марш Лейб Гвардии Измайловского Полка
Е. Аксенов
3:06
Двухглавый Орёл
Ж. Бичевская
4:45
Довоенный Вальс
И. Кабзон
4:47
С днём рождения Победа
Иосиф Кобзон
3:45
Давай Закурим
К. Шульженко
2:42
Вот Кто-То С Горочки Спустился
Королева + Апина + Лада Дэнс
1:55
Бери Шинель
Кр. Апп Са Им.А. Александрова
4:26
Песня Защитников Москвы
Краснознамённый Ансамбль
3:55
Вечер В Рейде
Краснознамённый Ансамбль
6:38
Вернулся Я На Родину
Л. Кострица
3:24
Нет, Не Забудет Солдат
Л. Утёсов
3:34
День Победы
Лев Лещенко
3:54
В Землянке
Леонид Утесов
2:10
Березы
Любэ
3:01
Темная Ночь
М. Бернес
3:27
Вечерняя Песня
М. Бернес
3:17
Москвичи
М. Бернес
1:55
Огромное Небо
М. Бернес
2:59
Спят Курганы Темные
М. Бернес
3:19
Мужской Разговор
М. Бернес
2:54
Течёт Река Волга
М. Бернес
4:17
Я Люблю Тебя, Жизнь
М. Бернес
2:30
Хотят Ли Русские Войны
М. Бернес
2:12
Тёмная Ночь
М. Леонидов
3:01
Соловьи
М. Леонидов
3:25
Казаки
М. Леонидов
2:28
Давай Закурим
М. Леонидов
3:55
Эх, Дороги
М. Леонидов
3:27
Землянка
М. Леонидов
2:00
Махнём Не Глядя
М. Леонидов
2:34
Журавли
Марк Бернес
4:07
Последний Бой
Михаил Ножкин
2:39
Земля Санникова
Н. Расторгуев
4:18
Песня О Друге
Н. Расторгуев
2:27
Спят Курганы Темные
Н. Расторгуев
3:24
Марш Высотников
О. Газманов
2:13
Офицеры
Олег Газманов
5:18
Песня 008
Песни к Дню Победы
2:55
Песня о Родине
Песни к Дню Победы
3:27
Вечерняя песня
Песни к Дню Победы
3:58
Песня 013
Песни к Дню Победы
3:30
С чего начинается Родина
Песни к Дню Победы
2:24
На безымянной высоте
Песни к Дню Победы
3:51
Песня 012
Песни к Дню Победы
3:23
Севастопольский вальс
Песни к Дню Победы
3:37
Махнем не глядя
Песни к Дню Победы
2:14
Песня 017
Песни к Дню Победы
3:51
Песня 021
Песни к Дню Победы
4:30
Песня 003
Песни к Дню Победы
2:38
Песня 018
Песни к Дню Победы
3:56
Песня 023
Песни к Дню Победы
4:41
Песня 014
Песни к Дню Победы
3:46
Пусть всегда будет солнце
Песни к Дню Победы
3:04
Песня 004
Песни к Дню Победы
2:43
Песня 015
Песни к Дню Победы
3:48
Песня 002
Песни к Дню Победы
2:16
Песня 016
Песни к Дню Победы
3:49
А у нас во дворе
Песни к Дню Победы
2:18
Песня 001
Песни к Дню Победы
2:10
Песня 019
Песни к Дню Победы
4:10
Песня 006
Песни к Дню Победы
2:53
Песня 011
Песни к Дню Победы
3:17
Веселый марш
Песни к Дню Победы
3:17
Песня 009
Песни к Дню Победы
2:55
Песня 020
Песни к Дню Победы
4:14
Главное, ребята, сердцем не стареть
Песни к Дню Победы
2:55
Катюша
Песни к Дню Победы
2:21
Песня о тревожной молодости
Песни к Дню Победы
3:51
Песня 007
Песни к Дню Победы
2:54
И вновь продолжается бой
Песни к Дню Победы
3:41
Песня 010
Песни к Дню Победы
3:09
Команда молодости нашей
Песни к Дню Победы
3:21
Песня 005
Песни к Дню Победы
2:50
Офицеры
Песни к Дню Победы
2:53
Идёт солдат по городу
Пламя
3:09
Каким Ты Был
С. Ротару
3:32
Тоска По Родине
С. Трофимов, Л. Дунаев
3:20
Марш Гвардейцев-Минометчиков
С. Чернецкий
2:54
Марш Танкистов
С. Чернецкий
2:43
Темная ночь
Феликс Царикати
3:48
Нас Извлекут Из-Под Обломков
Фоменко + Рыбин + Мазаев
2:39
На Безымянной Высоте
Фоменко + Рыбин + Мазаев
3:46
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