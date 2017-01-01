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Советский Джаз & Фанк
Советский джаз создаст отличную ретро атмосферу.
Allegria
Arsenii
6:06
Märtsis Algas Mai
Arvo Pilliroog
4:00
Вдохновение
Aziza Mustafa Zadeh
4:07
Love Like This
Beat Legends
3:28
Smeklos
Eglutės
2:04
If You Really Like
ElectroGorilla
3:51
Ain´t That Funky
ElectroGorilla
3:41
Sveikas, Bendraamzi
Estradines melodijos
2:33
Spirit of Dance
Funky Boogie Brothers
3:50
Fiery River
George Garanian & Melodiya Ensemble
7:44
Disko roze
Gunars Rozenbergs
2:50
Nocni Klub
Igor Savin i Orkestar Stanka Selaka
4:55
Alfa
Igor Savin i Orkestar Stanka Selaka
6:02
U Mukama Rodjena
Igor Savin i Orkestar Stanka Selaka
4:28
Играйте, ребята
Jaan Kuman
6:00
Hei, Poisid, Pingutage!
Jaan Kumani Instrumentaalansambel
6:00
Flashing Dance
Jaroslaw Smietana
7:15
Every Day Niagara
Jaroslaw Smietana
5:48
Okapi, Pekari, Karibu
Jaroslaw Smietana
5:55
Draw Me Nearer
Joey Alexander
4:42
Moment's Notice
Joey Alexander
6:35
Fourteen
Joey Alexander & Joshua Redman
8:04
Keegi Armastab Mind
Jossif Šagal Arvo Pilliroog
3:11
Snowman
KMTR
5:16
Vienmēr Būt
Mirdza Zīvere
4:58
Joe's Moonblues
Nils Landgren
3:57
Вот вошел Бад
Raimonds Raubiško
5:11
Beginning of May
schmoltz
7:23
Untitled
Sidney Jazz Trio
5:18
Dinara Asanova
SunMan24
1:21
Dingo
SunMan24
1:38
Salyut 1
SunMan24
1:30
Holiday
SunMan24
1:23
Tütarlaps Jamaikalt
Urmas Lattikas
6:01
Солнечный ветер
Various
3:10
Mir sporta
VIO Rapsodiya
2:22
Обратная сторона неба
Zodiac
5:19
Лимба - из кинофильма Еще раз про любовь
А. Флярковский
2:20
Запись 18
Академический Большой Концертный оркестр. Дирижёр Мурад Кажлаев.
4:17
Последний луч заката
Александр Варламов
4:18
Игра в мяч
Александр Варламов
4:09
Моя улица
Александр Варламов
3:25
Все как было
Александр Варламов
5:39
Сонет
Александр Варламов
4:13
Сочи
Александр Зацепин
2:24
Танец роботов
Александр Зацепин
3:16
Танец шамана
Александр Зацепин
2:46
Дождь прошел
Александр Зацепин
6:18
Вдохновение
Александр Зацепин
2:41
A Trip With Pleasant Company
Аллегро
4:20
Волна
Ансамбль ''Мелодия''
6:15
Мое вдохновение
Ансамбль 'Мелодия' Георгия Гараняна
3:03
Воскресенье
Ансамбль 'Мелодия' Георгия Гараняна
3:36
Тайга золотая
Ансамбль «Мелодия»
3:21
Когда На Улице Мороз
Ансамбль В. Мещерина
2:09
Солнце
Ансамбль Граммофон
2:24
Мое вдохновение
Ансамбль Мелодия
3:03
В сентиментальном настроении
Ансамбль Мелодия
4:57
Олимпийская волна
Ансамбль Мелодия Г. Гараняна
3:58
Солнечный свет
Ансамбль Мелодия Г. Гараняна
3:03
Горный серпантин
Ансамбль пу И. Якушенко
4:34
Солнечный город
Ансамбль электромузыкальных инструментов пу Вячеслава Мещерина
3:38
Солнечный город
Ансамбль ЭМИ п.у В. Мещерина
3:38
Дорога любви
Араик Бабаджанян
3:00
Незнакомка
Арсенал
6:05
Каждый день, ветры
Вагиф Садыхов
4:51
Дождь, которого не было
Вагиф Садыхов
8:23
Мороз и солнце
Вагиф Садыхов
8:03
Три горизонта
Вагиф Садыхов
7:48
Кому-то росы
Вадим Мулерман
3:33
Если сердцем молод
Вадим Мулерман
3:12
Анюта
Вадим Мулерман и ВИА «Ребята с Арбата»
2:22
День свадьбы
Вадим Мулерман и ВИА «Ребята с Арбата»
3:11
Если сердцем молод
Вадим Мулерман и ВИА «Ребята с Арбата»
3:12
Надоело
Вадим Мулерман и ВИА «Ребята с Арбата»
2:18
Без любви
Вадим Мулерман и ВИА «Ребята с Арбата»
3:15
Same Place, Same Time
Валерий Пономарёв
8:14
The Best Thing for You
Валерий Пономарёв
4:40
Gorky Park
Валерий Пономарёв
8:12
For You Only
Валерий Пономарёв
8:04
Gettin' to Bolshoi
Валерий Пономарёв
7:51
Вечерние тени
Валерий Приказчиков и квартеты Электрон, Новый Электрон
2:42
Весёлое настроение
Веймарский оркестр развлекательной музыки пу Манфреда Шмитца
2:37
Навстречу ветру
Вечерний Арбат
3:21
Экзотический наигрыш
Вечерний Арбат
3:47
Снова в горы
Вечерний Арбат
4:06
Оровела
ВИА 75
2:46
Инстр, из кф «Дорогой мальчик»
ВИА «Водограй»
5:03
Заколдованный круг
ВИА «Водограй»
3:35
На катере
ВИА Гайя
2:23
У мельницы
ВИА Оризонт
3:23
Настроение
ВИА Оризонт
3:59
Ночной всадник
ВИА Орэра
2:01
Время пик
ВИА Пламя
5:18
Лабиринт
ВИА Пламя
4:21
Рассветает
ВИА Радуга
2:42
Добрый дождик
ВИА Чаривни гитары
2:33
Ручеек
Виктор Игнатьев
2:35
Пьеса из детского альбома
Владимир Виттих
4:09
Плясовая
Водограй
2:41
Вечерняя мелодия
Вокально-инструментальный квартет Нежность
3:05
Летний день
Вокальный ансамбль гайя и оркестр пу р. бабаева
2:33
Олео
Вячеслав Захаров
2:49
Колыбельная моря
Вячеслав Преображенский
5:44
Вокализ
Гая
3:23
Бразильская композиция
Гая
6:18
В народном духе
Георгий Гаранян
6:17
Горький Сахар
Голощекин Давид
4:11
Музыкальный дом
Группа Валентина Бадьярова
6:04
Солнечный зайчик
Детский ансамбль Мастерок
3:14
Дедушкина свирель
Джаз-ансамбль Балалайка
4:24
Дыхание юга
Джаз-ансамбль Балалайка
3:18
Зелёный горошек
Джаз-ансамбль Балалайка
2:41
Вечерняя мелодия
Джаз-ансамбль Балалайка
4:09
Погоня
Джаз-ансамбль Балалайка В.Купревич
2:41
Я шагаю по Москве
Джаз-ансамбль Г. Зарха
3:14
С понедельника до пятницы
Джаз-ансамбль Давида Голощёкина
5:31
Вечный источник
Джаз-ансамбль Давида Голощёкина
4:05
Весёлые голоса
Джаз-ансамбль Давида Голощёкина
3:01
Что такое любовь
Джаз-ансамбль Давида Голощёкина
3:08
На празднике
Джаз-ансамбль Олега Куценко
7:44
Белое и черное
Джаз-группа Архангельск
3:43
Трудные времена
Джаз-комфорт
6:24
Забытый мотив
Джаз-оркестр Владимира Василевского
4:33
Печальные струны
Джаз-оркестр Минского музыкального училища
4:30
Фантазия на темы из репертуара оркестра Глена Миллера
Джаз-оркестр Ритм
5:24
Ходiння За Три Моря
Джаз-студiо группа Петра Пашкова
6:14
Сегодня и завтра
Джазовый ансамбль Игоря Бриля
6:53
Раздумье
Диксиленд В. Грачева
2:40
Дождливое лето
Дипломанд-бэнд
6:21
Метроном
Дипломант-бэнд
3:48
На причале
И.Назарук, А.Кузнецов, А.Исплатовский, А.Чернышев
8:22
Наша самба
Игорь Бриль
7:33
В пути
Игорь Бриль
5:41
Признание
Игорь Левин
4:18
Утверждение
Игорь Назарук
6:48
Читая Межелайтиса
Игорь Якушенко
5:36
Горный серпантин
Игорь Якушенко
4:34
Счастливое лето
Инструментал
6:03
Снегопад
Инструментальный Ансамбль «Мелодия»
4:00
Тема из кф Не болит голова
Инструментальный Ансамбль Владимира Василькова
1:53
Хорошее настроение
Инструментальный ансамбль Мелодия пу Г.Гараняна
3:00
Синий вечер
Инструментальный Ансамбль П_У Виктора Игнатьева
4:16
Парад атракционов
Инструментальный ансамбль пу Владислава Кадерского
2:32
В субботу вечером
Инструментальный ансамбль Рококо
3:03
Где же тут любовь
Иосиф Вайнштейн
2:48
Я шагаю по Москве
Иосиф Вайнштейн
2:51
Прекрасный мир
Иосиф Вайнштейн
4:06
Наш Дюк Эллингтон
Каданс
8:01
Ходит песенка по кругу
Камертон
4:11
Вечер в Канаде
Камертон
3:10
Футбольная песенка
Капелла Дикси Льва Лебедева
3:28
Неудачное свидание
Капелла Дикси Льва Лебедева
3:31
Экзерсис
Квадрат
3:52
Композиция
Квартет Вахтанга Кахидзе
5:39
Солнечный зайчик
Квартет Электрон, Новый Электрон
2:07
Солнечные часы
Квартет Электрон, Новый Электрон
2:35
Прогулка
Квартет Ю. Мухина
4:03
Азы
Квинтет Б. Фрумкина
7:20
Июльская песня
Квинтет В. Зуйкова
6:50
Сказка для Алёнушки
Квинтет В. Клейнота
4:24
Вечерний город из кф «Маленький школьный оркестр»
Квинтет пу Игоря Кондакова
2:35
Блестящие чулки
Коллегиум
6:42
Сюита для оркестра Коллегиум, часть 1
Коллегиум
7:13
Дилижан
Константин Орбелян
2:12
Вокализ
Константин Орбелян
7:18
Уходит лето
Концертный эстрадный ансамбль пу Вадима Людвиковского
3:05
Розовые тучи
Куман Яан(Труба)
2:43
Драконография
Лариса Долина, группа «Аракс»
3:37
Выступая торжественно вперед
Ленинградский Диксиленд
4:23
Sweet Georgia Brown
Ленинградский диксиленд
3:20
Хороши вечера на Оби
Леонид Гарин
5:49
Море
Мелик Мависакалян
4:45
Глобус
Мелодия
4:19
Водолей
Мелодия
3:16
Садись в поезд «А»
Мелодия
4:11
Это ничего не значит
Мелодия
8:19
Почему
Мелодия
5:05
Будет жить любовь на свете
Мелодия
2:46
Женская доля
Мелодия
4:24
Летний блюз
Микаэл Таривердиев
2:28
Так не должно быть
Михаил Боярский, Ольга Зарубина
6:33
Тихий вечер
Московское трио гитаристов
3:55
В Старом Ауле
Мурад Каглаев
3:45
На причале
Мурад Кажлаев
2:55
Снова в горы
Мурад Кажлаев
4:06
Вечер
Мурад Кажлаев
4:20
Голубой Закат
Мурад Кажлаев
3:12
Знойный полдень
Мурад Кажлаев
3:12
Мелодия моря
Мурад Кажлаев
2:26
Крутые повороты
Мурад Кажлаев
2:12
Снежный человек
Мурад Кажлаев
2:29
Туман над заливом
Мурад Кажлаев
2:44
South Rampant Street Parade
Невская Восьмёрка
3:26
Блюз росомахи
Невская Восьмёрка
4:12
It's A Sin To Tell A Lie
Невская Восьмёрка
3:51
Пробуждение
Николай Левиновский
5:24
Мантека
Новосибирский джаз-оркестр Виктора Бударина
4:54
Модный танец
Оркестр Госкино СССР
2:27
Приглашение, вокальная импровизация
Оркестр Диско,рук.И.Петренко
5:44
Ритмические импровизации
Оркестр Константина Орбеляна и Арам Геворкян
2:55
Ритмические импровизации
Оркестр Константина Орбеляна и Арам Геворкян
2:55
Сибирская баня
Оркестр Ленинградского Мюзик-Холла
2:51
Туркментский шуточный танец Болельщицы
Оркестр Ленинградского Мюзик-Холла
3:34
Jive
Оркестр Олега Лундстрема
5:34
Горные лыжи
Оркестр п. у. П. Овсянникова
2:32
Ожидание
Оркестр п.у. Павла Овсянникова
2:56
Сердце человека
Оркестр п.у. Павла Овсянникова
3:44
Северное сияние
Оркестр п.у. Павла Овсянникова
3:54
У старого дома
Оркестр п.у. Павла Овсянникова
3:54
Бриз
Оркестр Павла Овсянникова
2:47
Звёздный вираж
Оркестр пу Павла Овсянникова
3:39
Фестивальный блюз
Оркестр Ростовского училища искусств пу Карима Назаретова
6:40
Ритм идёт вперёд
Оркестр Современник пу А.Кролла
4:17
Синяя птица
Пламя
4:41
Plamya - Labirynth
Пламя
7:38
Рассветает
Радуга
2:42
Жить, чтобы выжить
Раймонд Паулс
3:04
Канзас-Сити-Стомп
Ретро
2:17
Радостный День
Ретро
2:48
Восточный экспресс
Ришад Шафи и Гюнеш
3:33
Однажды вечером
Роберт Газизов
2:45
По-летнему нежный
С. Уандер
4:41
Пинеколяда
Современник
4:43
Ритм идёт вперёд
Современник
4:17
Таинственный остров
Современник
7:56
Здравствуй, современник
Современник
2:32
Цахкадзор
Степан Шакарян
3:17
Дирижабль
Струнный оркестр Польского радио
2:31
Блюз для Вуди
Тамаз Курашвили
7:56
Пьеса
Танцевальный оркестр города Брно пу Густава Брома
2:58
Экскурсия
Танцевальный оркестр Чехословацкого радио пу Бладо Валовича
3:10
Бегство из Нью-Йорка
Татевик Оганесян Игорь Бриль
4:43
Спеши укрыться
Театрон
3:40
Лирическое Настроение
Товмас Геворкян
2:51
Ай-ай-ай
Трижды три
2:29
Заводные игрушки
Трио А. Кузнецова
5:29
Песня
Трио Б. Рычкова
6:48
Нет другой такой, как ты
Трио В.Мысовского
5:40
Танцы в ''Савое''
Трио Валерия Мысовского
3:18
Приглашение
Фанк
5:44
Полутона
Фантазия
3:26
Узнай меня
Феликс Красиловский
5:26
Пять минут
Шоу-группа «Улыбка»
2:38
CD Track 10
Эдуард Бахчинян и Эстрадно-симфонический оркестр Гостелерадио Армении
2:46
Почему ты так красива
Эстрадный оркестр Болгарского радио и телевидения пу Вилли Казасьяна
3:54
Музыка над морем
Эстрадный оркестр Латвийского телевидения и радио пу Иварса Вигнерса
3:12
Танец манекена
Эстрадный оркестр Польского радио и телевидения пу Генрика Дебика
4:24
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