Советские Фильмы Уютную атмосферу создадут песни из классики советского кинематогрофа! Ремиксы от DJ Грува и оригинальные саундтреки. Песни из Иронии Судьбы, Иван Васильевич меняет профессию, Берегись автомобиля, Бриллиантовая Рука и многих других.