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Поп-Шансон
Поп-Шансон
Моя цыганка
Александр Гаряев
4:27
В Одессе я родился
Американка
1:54
Жора, подержи мой макинтош
Американка
2:36
Алешка жарил на баяне
Американка
2:28
Алеша, ша!
Американка
3:17
Корабль под названьем Медуза
Американка
2:03
Лимончики
Американка
2:35
Они стояли на корабле у борта...
Американка
4:30
Серая юбка
Американка
4:12
Это было в городе Одесса
Американка
2:31
Сонечка
Американка
3:21
На Дерибасовской открылася пивная
Американка
5:08
Ленька Пантелеев
Анатолий Полотно
3:28
Жил я в шумном городе Одесса
Аркадий Северный
3:09
Костылем стучу в дверь ресторана
Аркадий Северный
2:31
Гром прогремел, золяция идет
Аркадий Северный
3:32
Когда море шумит бирюзой
Аркадий Северный
4:50
Возвращение в Одессу
Аркадий Северный
4:40
Эх, Одесса, мать-Одесса
Аркадий Северный
2:30
На Молдаванке музыка играет
Аркадий Северный
2:58
Серебрился серенький дымок
Аркадий Северный
5:05
7.40
Аркадий Северный
3:47
Хороши весной в саду цветочки
Архив Ресторанной Музыки
3:09
Школа Соломона Пляра
Архив Ресторанной Музыки
2:46
Шарабан-Американка
Архив Ресторанной Музыки
4:17
Эй, моряк
Архив Ресторанной Музыки
3:14
Губит людей не пиво
Архив Ресторанной Музыки
3:19
Мама, я летчика люблю
Архив Ресторанной Музыки
3:18
Ах ресторан мой, ресторан
Архив Ресторанной Музыки
3:28
А без Подола Киев невозможен...
Архив Ресторанной Музыки
5:55
Ах, Одесса
Архив Ресторанной Музыки
4:11
Чепурела
Архив Ресторанной Музыки
3:06
Мясоедовская
Архив Ресторанной Музыки
3:38
Поспели вишни...
Архив Ресторанной Музыки
3:32
От заката до рассвета
Аскер Седой
3:32
Я родом из Одессы
Братья Жемчужные
2:47
На Дерибасовской
Братья Жемчужные
2:48
Я Один Сидю На Плинтуаре
Братья Жемчужные
2:53
У Нас В Одессе Это Не Едят
Братья Жемчужные
3:29
Опять иду по лестнице
Бровер Осип
4:05
Ужасно шумно в доме Шнеерсона
Валентин Куба
3:37
Дядя Боря
Валентин Куба
3:06
На морском песочке
Валентин Куба
1:50
Купите папиросы
Валентин Куба
4:19
Разговор на рейде
Валентин Куба
3:53
Когда я уезжаю из Одессы
Валентин Куба
3:06
Коммунальная квартира
Валентин Куба
4:28
Недотрога
Валентин Куба
3:42
Морская песенка
Валентин Куба
3:00
Одесса здравствуй
Валентин Куба
2:32
Одесская свадьба
Валентин Куба
4:22
Одесский повеса
Валентин Куба
2:28
Веришь-не веришь
Валентин Куба
2:39
Одесский порт
Валентин Куба
2:29
Вернулся таки я в Одессу
Валентин Куба
3:51
Одесский вечер голубой
Валентин Куба
3:34
Ах, Одесса моя ненаглядная
Валентин Куба
2:29
Одесское танго
Валентин Куба
3:43
От Одессы до Херсона
Валентин Куба
2:32
Дорожка 7
Валентин Куба
2:15
Пчела и бабочка
Валентин Куба
2:36
Все будет хорошо
Валентин Куба
4:30
Фотография
Валентин Куба
3:06
Все, что было
Валентин Куба
3:17
Махнем, не глядя...
Валентин Куба и Тимур Ведерников
3:07
Как провожают пароходы
Валерий Сюткин
3:31
Перепела
Владимир Асмолов
5:16
Сбежала
Владимир Куксин
4:01
Деникин И Группа 03
Вольная Воля
3:12
Да, что Одесса
Вячеслав Ворон
3:02
Свидание с Одессой
Вячеслав Крук и Валентин Куба
4:02
Как-то по проспекту
Вячеслав Крук и Валентин Куба
2:55
Морской ястреб
Вячеслав Крук и Валентин Куба
2:37
Мы из Одессы моряки
Вячеслав Крук и Валентин Куба
2:42
Когда я жил в Одессе…
Вячеслав Крук и Валентин Куба
3:24
Одесса-мама
Вячеслав Крук и Валентин Куба
2:51
Эх, Одесса, ласковая мать
Вячеслав Крук и Валентин Куба
3:32
Мадам
Вячеслав Медяник
3:50
Одесса спит
Гарик Кричевский
3:20
Ботик
Гарик Сукачев
4:06
В Одессе все ништяк!
Громов Дёма
4:52
Дуняша И Девичья Артель
Груши Околачивать
2:47
Журавли
Даша Швецова
3:49
Будильник
Дмитрий Тамбовский
3:09
В шумном городе Одессе
Експрес
3:19
Чё те надо
Експрес
2:59
Тетя Соня
Експресс
3:20
На Одесской свадьбе
Експресс
3:23
Одесса пенится
Експресс
3:25
Раз в Одессе
Женя Томилин
3:24
По всей Одессе
Зося
3:41
Кошечка
Игорь Мухин
3:03
Песня про одессу
Игорь Слуцкий
4:06
За Одессу
Калина Красная
3:25
Мы из Одессы, моряки
Клавдия Шульженко
2:52
Большой фонтан
Константин Беляев
3:16
Мишка-Одессит
Леонид Утёсов
5:16
У Чёрного моря
Леонид Утесов
3:19
Ребята
Марина Месячная
4:28
Шаланды полные кефали
Марк Бернес
3:14
Одесса
Марьина Роща
3:15
Дольки Апельсина
Миколо Мекенчик
3:01
Надежда, Вера, Любовь
Михаил Бондарев
3:44
Одесситка
Михаил Снег
3:23
Стасик с Привоза
Михаил Шелег
2:11
Дождь идёт в Одессе
Михаил Шуфутинский
3:57
Моя Одесса
Михаил Шуфутинский
4:32
Ведьма
Наталья Бородина
2:15
Ясногорка
Олег Колесниченко
4:24
Захожу в кафе
Олег Пахомов
3:48
Город - море
Олег Шак
3:22
Жил На Свете Хаим
Осип Бровер
3:18
А Если Нас Заденут За Живое
Осип Бровер
5:18
Одесса С Морем Рядом
Осип Бровер
2:46
Одесса-Чёрного Моря Принцесса
Осип Бровер
3:51
Неапольский порт
Осип Бровер
2:49
Вадим Манцев И Группа 03
Песня Брата И Медсестры
2:59
Вискарь
Сергей Любавин
3:22
Деньги
Сергей Чернышев
3:03
Одесса
Щеколдин Евгений
3:01
С одесского кичмана
Эшелон
4:13
Стаканчики граненые
Эшелон
2:58
Черная роза
Эшелон
3:57
Цыпленок жареный
Эшелон
2:54
Я милого узнаю по походочке
Эшелон
2:43
Черная шляпа
Эшелон
2:54
В нашу гавань заходили корабли
Эшелон
3:44
Бублички
Эшелон
2:45
Мама, я жулика люблю
Эшелон
2:39
Алеша-косая сажень
Эшелон
4:47
Мурка
Эшелон
3:40
Как на Дерибасовской
Эшелон
3:10
Одесса, Одесса, родная сторона
Эшелон
3:23
Сигарета
Эшелон
2:51
Прости,не виновата я
Юлия Андреева
2:39
Ты гуляй, ветерок
Юрий Белошевский
3:48
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