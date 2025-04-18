Музыка для бара 2023

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Мировой рок для бара: день

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  3. Мировой рок
  4. Мировой рок для бара: день
Sylphs
22
3:52
Come Whatever May
7 Mazes
4:58
25 Below
A Better Hand
3:43
Unwoven
A Brilliant Lie
3:20
It Keeps On Workin’
Aaron Lewis
4:17
The Party’s Over
Aaron Lewis
3:34
God And Guns
Aaron Lewis
3:45
Kill the Pain
Accept
5:47
Wanna Be Free
Accept
5:37
What It Takes
Adelitas Way
3:09
Slow
Aexattack
4:07
War in the Streets
After 10
4:24
Blue Gasoline
Airways
3:17
Lover I Need a Friend
allusinlove
4:08
To Survive
Alpha Blank
4:09
Late
Altitudes & Attitude
3:43
Talk to Me
Altitudes & Attitude
2:53
Party Police
Alvvays
3:47
Archie, Marry Me
Alvvays
3:16
Adult Diversion
Alvvays
3:27
Bring It On Home
American Authors
3:21
I Wanna Go Out
American Authors
3:06
Calm Me Down
American Authors
3:32
Stay Around
American Authors
3:41
Neighborhood
American Authors feat. Bear Rinehart of NEEDTOBREATHE
3:42
Balaclava Lover Boogie
Amyl and The Sniffers
3:40
High
Anavae
4:40
Ghost of Ohio
Andy Black
3:25
The Promise
Andy Black
3:33
Westwood Road
Andy Black
3:02
Bang My Drum
Angel Du$t
2:36
Stay
Angel Du$t
1:41
I Am The Highway
Ann Wilson
4:55
The Last Goat Out Of Pompeii
Aver
6:15
Kin
Awaken I Am
3:34
Waiting On Love
Bad Company
4:30
My Sanity
Bad Religion
2:58
Do The Paranoid Style
Bad Religion
1:45
One Magic Moment
Bad Suns
3:37
Promise Me
Badflower
3:49
Classroom
Beach Youth
3:07
E-Pro
Beck
3:22
The Sad Bag Of Shakey Jake
Beige Fish
3:52
Show Me Your Teeth
Beth Blade And The Beautiful Disasters
3:11
Dylan Thomas
Better Oblivion Community Center
3:36
Beat 2
Big Spring
3:20
Are You Gonna Make Me Happy
BISÅN
3:21
Hello Today
Black Honey
2:32
Can You Deal
Bleached
4:00
Timebomb
Blind Channel
3:14
Find My Own Remorse
Blood Red Shoes
2:55
Mystery Train
Bon Jovi
5:14
Next 100 Years
Bon Jovi
6:19
One Wild Night
Bon Jovi
4:42
Captain Crash & The Beauty Queen From Mars
Bon Jovi
4:31
Just Older
Bon Jovi
4:28
A Man Don't Have To Die
Brad Paisley
4:19
That Someone Just Ain't You
Brian Setzer
3:55
medicine
Bring Me The Horizon
3:47
I'm A Liar
Bryan Adams
4:17
Miss America
Bryan Adams
3:56
Shine A Light
Bryan Adams
3:26
Have You Ever Really Loved A Woman
Bryan Adams
4:52
Let's Make A Night To Remember
Bryan Adams
6:20
I Ain't Losin' The Fight
Bryan Adams
3:57
Ghetto Blaster
Bryan's Magic Tears
5:02
Bent
Buckcherry
3:29
Warpaint
Buckcherry
3:52
Hello
Burn the Rez
3:46
Race to Mars
Busted
3:21
Radio
Busted
4:03
Reunion
Busted
3:26
What Happened to Your Band
Busted
4:03
Why Can't I Touch It
Buzzcocks
4:14
Maybe I Don't Wanna Know
Call It Off
3:04
In Search for More
Cambridge
3:44
Nobody Ever Told You
Carrie Underwood
4:11
Longshot
Catfish and the Bottlemen
3:52
Daddi
Cherry Glazerr
3:11
Wasted Nun
Cherry Glazerr
3:18
When I Think Of You
Chris De Burgh
3:25
Don't You Cry
Chris Norman
3:34
Lets Get Real
Chris Norman
4:21
Only You
Chris Norman
3:28
Sweet Summer Day
Chris Rea
4:45
The Road To Hell
Chris Rea
4:31
Stick By You
Chris Rea
4:03
Passport
Circa Waves
3:26
Be Somebody Good
Circa Waves
2:59
What Means The Most
Colbie Caillat
3:27
Tied Down
Come Taste the Band feat. Doogie White
3:31
Black Rose
Come Taste the Band feat. Doogie White
4:29
Fools in the Night
Come Taste the Band feat. Doogie White
4:02
Cradle to Grave
Come Taste the Band feat. Doogie White
4:22
Not That Kind of Man
Come Taste the Band feat. Doogie White
4:31
Slave for Your Love
Come Taste the Band feat. Doogie White
6:32
Black Rose
Come Taste the BandDoogie White
4:30
Mmm Mmm Mmm Mmm
Crash Test Dummies
3:52
Wicked
Crazy Lixx
3:47
Break Out
Crazy Lixx
4:52
What Can I Do
Cyanide Sundae
3:39
Rhinestone World
Dallas Smith
3:24
Shivering Shivering
Damon Johnson
4:18
Lipstick City
Danko Jones
4:29
I'm in a Band
Danko Jones
3:58
Dance Dance Dance
Danko JonesGarth Richardson
3:51
Best Bad Habit
Danny Worsnop
3:09
Right Here, With You
David Cook
3:12
Drowning Pool
David Knopfler
3:50
Pressure
Dayshell
4:23
Lover of a Lifetime
Deadhawk FM
3:16
High-Tops and Bullet Belts
Deadline
6:21
More Dead
Death Valley Girls
2:36
Soldier Of Fortune
Deep Purple
3:13
Plains
Deerhunter
2:13
Element
Deerhunter
2:59
Back Down
Deever
3:44
Women
Def Leppard
5:42
Heaven Is
Def Leppard
3:35
Armageddon It
Def Leppard
5:22
Photograph
Def Leppard
4:08
Let's Get Rocked
Def Leppard
4:56
Animal
Def Leppard
4:04
Pour Some Sugar On Me
Def Leppard
4:27
Born Under a Bad Sign
degreed
3:19
It's No Good
Depeche Mode
5:58
Satellite
Desperate Journalist
4:19
Goin Back
Devendra Banhart
3:44
Our Hope
Devil May Care
3:03
Sultans Of Swing
Dire Straits
5:48
Sunday Church
Dirty Deep
3:10
For Now
DMA's
4:03
Team Spirit
Doe
4:14
Heated
Doe
4:03
Live Forever
Doyle Bramhall II
3:54
Twelve Divisions of the Day
Drahla
3:16
Hey Heartbreaker
Dream Wife
3:20
Insomniac
DREAMERS
3:50
Never See the Signs
Drenge
2:59
Autonomy
Drenge
3:27
Avoidarama
Drug Church
2:58
New Kid In Town
Eagles
5:03
Those Shoes
Eagles
4:56
Lyin' Eyes
Eagles
6:20
Take It Easy
Eagles
3:30
Reflektor
Echosmith
4:51
Cautious
Emarosa
3:15
You Are So Beautiful
Emigrate
4:09
Knockin' On Heaven's Door
Eric Clapton
4:23
Lay Down Sally
Eric Clapton
3:49
So Tired
Eric Clapton
4:47
Piece Of My Heart
Eric Clapton
4:24
Lilac
Estrons
2:38
Body
Estrons
2:56
Strangers
Estrons
3:36
Crack the Password
EUT
3:39
Lie Detector
EUT
3:19
Look
EUT
3:21
Light Surrounding You
Evermore
3:56
Solar Eyes
Failure
4:22
No One Left
Failure
3:08
Monster in Me
Far from Who We Are
3:14
No Rumour
Fiction Writer
3:44
By Myself
FIDLAR
3:34
Flake
FIDLAR
3:47
Good Times Are Over
FIDLAR
3:39
Scam Likely
FIDLAR
3:04
Can’t You See
FIDLAR
2:58
Thought. Mouth
FIDLAR
3:37
Almost Free
FIDLAR
2:15
Alcohol
FIDLAR
3:15
Time is Your Gun
FIL BO RIVA
3:56
Born to Be a Rebel
First Signal
4:59
M.I.N.E
Five Finger Death Punch
4:06
When The Seasons Change
Five Finger Death Punch
3:47
Pressure
Flasher
3:15
Whos Got Time
Flasher
2:23
On The Luna
Foals
3:12
Big Me
Foo Fighters
2:12
Wicker Man
Fragile Things
3:12
Die Liebe mich zu hassen
Frei.Wild
3:18
Daylight
Fun Lovin' Criminals
4:38
Cherry Lips
Garbage
3:12
Control
Garbage
4:12
I think I'm paranoid
Garbage
3:38
I'm Only Happy When It Rains
Garbage
3:58
Push It
Garbage
4:03
Run Baby Run
Garbage
3:58
Sex Is Not The Enemy
Garbage
3:06
Shut Your Mouth
Garbage
3:25
Stupid Girl
Garbage
4:18
This Land
Gary Clark Jr.
3:56
I Walk Alone
Gary Clark Jr.
3:44
This Time Tomorrow
Gaz Coombes
3:04
Wounded Egos
Gaz Coombes
4:08
Plastic
Gender Roles
3:26
Getting Down the Germs
Gerard Way
4:50
Hazy Shade of Winter
Gerard WayRay Toro
3:17
Square Hammer
Ghost
3:59
Dance Macabre
Ghost
3:39
Hang Fire
Ghosts of Men
3:07
New Bad Habit
Gin Annie
4:39
In My Room
Graham Coxon
3:48
Bus Stop
Graham Coxon
4:57
Cry Of A Nation
Great White
5:30
Let Me In
Great White
4:53
The Cold Wind
Greta Van Fleet
3:16
Lover, Leaver
Greta Van Fleet
3:35
Watching Over
Greta Van Fleet
4:27
Anthem
Greta Van Fleet
4:41
We Appreciate Power
Grimes feat. Hana
5:34
Spoonful
Grizfolk
3:09
Rain
Guano Apes
4:37
Don't Cry
Guns'n'roses
4:42
We Will Never Die
H.e.a.t
3:50
Sick
Hands Like Houses
3:35
Egomania
Hank von Hell
3:17
Pretty Decent Exposure
Hank von Hell
3:11
Blood
Hank von Hell
3:18
There's The Girl
Heart
3:50
Who Will You Run To
Heart
4:05
Barracuda
Heart
3:28
Moonlight
Hellcats
2:59
Entre dos tierras
Héroes Del Silencio
6:08
Sweet Release
Hockey Dad
3:27
Cloud9
Hold Close
3:54
Love Like Heroin
Hollow City
3:46
Export the Family
Honey Lung
4:02
Drag My Body
Hot Water Music
3:21
The Power of Love
Huey Lewis And The News
3:52
Chemical
Hunter & The Bear
2:43
20 Blanks
Husky Loops
2:49
Being Human
I Within
4:57
Samaritans
Idles
3:30
Television
Idles
3:12
Angry Hills
Iggy Pop
3:01
Serotonin
In Her Own Words
3:30
Rosé by the Ocean
In Her Own Words
3:45
Dolor de Cabeza
Indiana
4:16
Ride to Nowhere
Inglorious
6:00
Tomorrow
IngloriousInglorius
3:51
HEAVEN
INK.
3:19
Ambush
Inklings
3:20
Real Life
Interpol
4:26
Fine Mess
Interpol
3:15
No Big Deal
Interpol
3:49
Thrones
Interpol
3:12
The Weekend
Interpol
3:04
End Of The Story
Irma
3:05
Bad Things
Jace Everett
2:50
Uh Huh
Jade Bird
2:22
Don't Forget
Jeff Tweedy
3:30
Born to Fly
Jetboy
3:12
Brokenhearted Daydream
Jetboy
3:13
Love Never
Jimmy Eat World
2:55
Now That The Magic Has Gone
Joe Cocker
4:40
Different Roads
Joe Cocker
4:59
Wild Life
John Diva & the Rockets of Love
3:58
Popcorn
John Garcia
3:19
Jim's Whiskers
John Garcia
3:42
Woman
John Lennon
3:28
Undercover Agent For The Blues
John Mayall & The Bluesbreakers
5:21
Tears Came Rollin' Down
John Mayall & The Bluesbreakers
5:56
Yo Yo Man
John Mayall Feat.P.Greens.Mill
2:59
Missing You
John Waite
3:35
Sixteen Tons
Johnny Cash
2:45
Feel Time Feel Fine
Johnny Mafia
2:16
The Messenger
Johnny Marr
4:29
The Tracers
Johnny Marr
4:35
Day In Day Out
Johnny Marr
4:43
European Me
Johnny Marr
3:56
Easy Money
Johnny Marr
4:03
Hi Hello
Johnny Marr
4:23
Generate! Generate!
Johnny Marr
4:21
New Town Velocity
Johnny Marr
5:11
I Want The Heartbeat
Johnny Marr
2:47
Rise
Johnny Marr
5:03
Upstarts
Johnny Marr
3:38
NorthWest
Jonivan Jones
2:44
Old Black Magic
Josh RitterJason Isbell
4:46
Behind The Beauty
Josh Wilson
3:12
Easy Street
Juanita Stein
2:51
Get Back to the City
Juanita Stein
3:34
Ripping Up My Soul
Juiceboxxx
3:18
Nothings Changed
Justus Proffit Jay Som
2:12
Bad Vibes
K.Flay
3:05
Who We Are
Kane Roberts
3:45
She's My 11
Keith Urban
3:21
Raise 'em Up
Keith Urban Ft. Eric Church
3:03
Revolution
Kenny Neal, Lucky Peterson, Tab Benoit
4:56
Fightin' For The Same Thing
Kenny Rogers
3:13
I Have Been to the Mountain
Kevin Morby
3:14
OMG Rock n Roll
Kevin Morby
2:29
Dorothy
Kevin Morby
5:08
Out of My Mind
King No-One
3:32
Sex on Fire
Kings Of Leon
3:25
Find Me
Kings Of Leon
4:05
Waste A Moment
Kings Of Leon
3:03
Comeback Story
Kings Of Leon
3:59
The Face
Kings Of Leon
3:28
Reverend
Kings Of Leon
3:54
True Love Way
Kings Of Leon
4:02
Paradigm
Kings Peak
4:07
Check Baby
Kurt Vile
7:53
Stay Away
L.A. Guns
4:02
father_ELOHIM
Le Butcherettes
2:19
Completely
Ledger
3:31
I Belong To You
Lenny Kravitz
4:17
Wind of Morrigan
Leverage
5:38
Back Then
Light Years
3:31
Bottom of the Ocean
Light Years
3:51
Graveyard
Light Years
3:19
Lost on the Way Home
Light Years
3:15
It Doesn't Matter
Light Years
4:06
Just For You
Lionel Richie
4:33
One World
Lionel Richie
3:52
Make Me Wait
Little Vicious
4:03
The joke
Lou Doillon
3:20
Demons and Angels
Lowborn
3:11
Wrung Out
Lume
3:23
Silence
Luna Bay
3:09
Taste of Blood
Lydia Laska
3:12
You're Not Alone
Mads Langer
3:08
Simple Words
Mae
4:12
Shot By Both Sides
Magazine
4:04
Sou boy
Magazine
3:51
Keep Your Distance
MalevolenceBryan Garris
2:51
Firestarter
Manafest
3:35
Plan for Me
ManafestMelanie Greenwood
3:19
If You Tolerate This Your Children Will Be Next
Manic Street Preachers
4:51
Autumnsong
Manic Street Preachers
3:41
Indian Summer
Manic Street Preachers
4:05
This Is the Day
Manic Street Preachers
3:37
Smede
Mantra
2:56
Lucky
Marc Broussard
3:28
Weight Of The World
Marc Broussard
3:24
Back On The Dance Floor
Mark Knopfler
5:30
Major System Error
Marmozets
3:25
Wake Up Call
Maroon 5
3:16
Wrong Baby Wrong
Martina Mcbride
3:39
Cinderella
Mason Gold
4:20
Push
Matchbox Twenty
3:57
Count Your Blessings
Mattiel
3:16
Jamie All Over
Mayday Parade
3:36
Running Up That Hill
Meg Myers
4:23
Have Cool, Will Travel
Megadeth
3:40
Use The Man
Megadeth
4:03
Motorique
Mermonte
2:58
Flump
Michael Jablonka
2:55
Smooth Criminal
Michael Jackson
4:17
Billie Jean
Michael Jackson
4:53
Forgotten Years
Midnight Oil
4:27
Blue Sky Mine
Midnight Oil
4:15
So Low, So High
Mighty Oaks
4:26
Dead End Ride
Mike Tramp
4:06
Stolen Dance
Milky Chance
5:15
Sour Days
Millencolin
3:07
Viaduct
Minus the Bear
4:25
Dig Up Her Bones
Misfits
3:00
I’m So
MiyaviNVDESSeann Bowe
2:57
We Are All Made Of Stars
Moby
3:34
Drink You In
Modern Maps
2:56
Float On
Modest Mouse
3:28
Lampshades on Fire
Modest Mouse
3:06
Up Against the Void
Mondo Generator
2:21
Mass
Monkey3
6:30
Wedding Bell Blues
Morrissey
2:56
The More You Ignore Me, The Closer I Get
Morrissey
3:42
Brother
Morten Harket
4:28
Like a Virgin
Mötley Crüe
3:08
The Dirt
Mötley Crüe (feat. Machine Gun Kelly)
3:52
Losing My Religion
Movements
4:29
Please Mr. Gunman
Mudhoney
3:30
I Will Wait
Mumford & Sons
4:35
Believe
Mumford & Sons
3:40
Resistance
Muse
5:46
Dead Inside
Muse
4:22
Supermassive Black Hole
Muse
3:29
Panic Station
Muse
3:04
Uprising
Muse
5:04
Madness
Muse
4:41
Blockades
Muse
3:50
Pressure
Muse
3:55
Bliss
Muse
4:11
Come Back Home
Mushmellow
3:55
Lenny Kravitz - Fly Away
Music Of The Millennium
3:43
You're the One I Miss
MxPx
2:49
Punk Rawk Christmas
MxPx
3:20
December
MxPx
2:27
Fake Your Death
My Chemical Romance
3:20
The Sharpest Lives
My Chemical Romance
3:20
Mama
My Chemical Romance
4:39
Welcome to the Black Parade
My Chemical Romance
5:11
Come Undone
My Darkest Days
4:08
Bloody Angles
My Epic
3:24
Whalefinger
Nebula
2:08
You Got It
Nebula
3:06
Humbucker
Nebula
2:47
Stagnant Pool
Nebula
3:29
Sun Creature
Nebula
3:25
Not Sleeping Around
Ned's Atomic Dustbin
3:14
Heart Of Gold
Neil Young
3:09
Everybody Talks
Neon Trees
2:59
Animal
Neon Trees
3:30
Dead Inside
Never Loved
3:32
This Is Me
New Found Glory
3:28
Regret
New Order
4:09
We Are The Radio
New Politics
3:35
When We Stand Together
Nickelback
3:10
Make Me Believe Again
Nickelback
3:32
How You Remind Me
Nickelback
3:43
One Thing
Night Beats
3:26
Stay
Nightwell
3:30
Survivalism
Nine Inch Nails
4:22
The Hand That Feeds
Nine Inch Nails
3:31
Only
Nine Inch Nails
4:23
Every Day Is Exactly The Same
Nine Inch Nails
4:55
Smells Like Teen Spirit
Nirvana
5:01
Heart-Shaped Box
Nirvana
4:41
You Know You're Right
Nirvana
3:37
All Apologies
Nirvana
3:51
Blew
Nirvana
2:54
About A Girl
Nirvana
2:48
Turned to String
No Age
3:42
Don't Speak
No Doubt
6:02
No Stone Left Unturned
No Stone Left Unturned
2:36
Rattling Rose
Noel Gallagher's High Flying Birds
3:34
Black Star Dancing
Noel Gallagher's High Flying Birds
4:21
In The Heat Of The Moment
Noel Gallagher's High Flying Birds
3:29
She Taught Me How To Fly
Noel Gallagher's High Flying Birds
5:02
Sail On
Noel Gallagher's High Flying Birds
4:02
Rebirth
Noija
3:40
21st Century
Nomy
2:55
Cocaine
Nomy
4:12
Take This Lonely Heart
Nothing But Thieves
4:01
Broken Machine
Nothing But Thieves
3:54
Particles
Nothing But Thieves
3:55
Sorry
Nothing But Thieves
3:34
Trip Switch
Nothing But Thieves
3:01
Excuse Me
Nothing But Thieves
3:38
You Know Me Too Well
Nothing But Thieves
3:53
Amsterdam
Nothing But Thieves
4:32
Forever & Ever More
Nothing But Thieves
3:28
Honey Whiskey
Nothing But Thieves
3:12
Live Like Animals
Nothing But Thieves
4:10
Wonderwall
Oasis
4:18
Champagne Supernova
Oasis
6:58
Goodbye Old Town
Ocean Colour Scene
2:24
Ask For The Anthem
Ocean Grove
3:17
Little Talks
Of Monsters and Men
4:18
Wasted Nights
One Ok RockRomaine JonesAja GrantCharles MorganG-janee DavisJonJon Harrold
3:44
All The Right Moves
OneRepublic
3:58
I Lived
OneRepublic
3:54
Counting Stars
OneRepublic
4:17
LOVE IN SUBURBIA
ONR
3:12
Fight My Own War
Order of the Emperor
4:59
Weather Report
Owel
4:44
Pink Shiver
P.E.
4:15
Machine Machine
P.E.
3:52
Honey Bee
Pablo Infernal
4:04
High Hopes
Panic! At The Disco
3:12
The Greatest Show
Panic! At The DiscoRob Mathes
2:54
Last Resort
Papa Roach
3:23
Good Place to Hide
Partner
3:20
Twice In A Lifetime
Paul Mccartney
2:59
Who You Are
Pearl Jam
3:50
Brother
Pearl Jam
3:45
World Wide Suicide
Pearl Jam
3:27
Daughter
Pearl Jam
3:55
Superblood Wolfmoon
Pearl Jam
3:49
Winner
Perkele
3:42
Negative to Positive
Perkele
3:40
One Day
Perkele
3:41
When You Realize
Perkele
4:33
Mistakes
Perkele
4:04
Narcissistic Teen Makes First
Peter Doherty feat. The Puta Madres
2:52
All At Sea
Peter Doherty feat. The Puta Madres
4:13
Shoreleave
Peter Doherty feat. The Puta Madres
5:12
The Steam
Peter Doherty feat. The Puta Madres
3:55
Who's Been Having You Over
Peter Doherty feat. The Puta Madres
4:23
Cuts You Up
Peter Murphy
5:27
Do You Remember
Phil Collins
4:37
1901
Phoenix
3:13
Gouge Away
Pixies
2:45
All I Think About Now
Pixies
3:07
Here Comes Your Man
Pixies
3:21
Greens and Blues
Pixies
3:46
Is She Weird
Pixies
3:01
Summer's Gone
Placebo
3:05
Loud Like Love
Placebo
4:26
Drag
Placebo
3:21
Every You, Every Me
Placebo
3:34
Infra-Red
Placebo
3:15
Meds
Placebo
2:54
Special Needs
Placebo
3:29
Meds
PlaceboAlison Mosshart
2:54
Room for Doubt
Placeholder
3:16
Narcissistic Man
Plan ThreeKristoffer Folin
3:18
Pets
Porno For Pyros
3:36
Champagne
Port Noir
3:40
Old Fashioned
Port Noir
4:24
Tire Eyes
Post Animal
3:03
Take Your Time
Pottery
3:14
Its A Shame
Preachers Keen
4:25
Move
Pretty Vicious
3:07
Jailbird
Primal Scream
3:53
Forbidden
Protomartyr
3:57
Disappointed
Public Image Ltd.
5:34
Compromised
Public Practice
3:13
Blurry
Puddle Of Mudd
5:04
Black Hole
Puppy
3:35
And So I Burn
Puppy
3:27
Just Like You
Puppy
3:38
Poor Me
Puppy
3:39
Vengeance
Puppy
3:39
Nightwalker
Puppy
3:36
Hallucinations
PVRIS
3:43
We Will Rock You
Queen
2:01
Bohemian Rhapsody
Queen
5:55
The invisible man
Queen
4:00
Crazy Little Thing Called Love
Queen
2:43
Another One Bites The Dust
Queen
3:35
No One Knows
Queens Of The Stone Age
4:40
Stand
R.E.M.
3:11
Orange Crush
R.E.M.
3:51
Drive
R.E.M.
4:24
Losing My Religion
R.E.M.
4:27
What's The Frequency, Kenneth
R.E.M.
3:59
Drowning
Radio Company
3:45
jigsaw falling into place
Radiohead
4:08
Just
Radiohead
3:54
Fake Plastic Trees
Radiohead
4:50
Street Of Dreams
Rainbow
4:26
Anj
Ratboys
3:24
Printer's Devil
Ratboys
4:32
Carry Yourself
Razorlight
3:53
Midsummer Girl
Razorlight
2:42
Sunshine Baby
Reamonn
4:00
My Sister
Reba Mcentire
3:58
Dani California
Red Hot Chili Peppers
4:43
Can't Stop
Red Hot Chili Peppers
4:29
My Friends
Red Hot Chili Peppers
4:09
On Mercury
Red Hot Chili Peppers
3:27
Scar Tissue
Red Hot Chili Peppers
3:35
Otherside
Red Hot Chili Peppers
4:15
Tell Me Baby
Red Hot Chili Peppers
4:07
The Adventures of Rain Dance Maggie
Red Hot Chili Peppers
4:42
Soul to Squeeze
Red Hot Chili Peppers
4:49
Snow
Red Hot Chili Peppers
5:35
Factory Of Faith
Red Hot Chili Peppers
4:21
Californication
Red Hot Chili Peppers
5:21
Happiness Loves Company
Red Hot Chili Peppers
3:33
Wet Sand
Red Hot Chili Peppers
5:09
Desecration Smile
Red Hot Chili Peppers
5:02
By the Way
Red Hot Chili Peppers
3:35
Easily
Red Hot Chili Peppers
3:51
Hey
Red Hot Chili Peppers
5:39
Give It Away
Red Hot Chili Peppers
4:44
Leave a Light On
Red Hot Chilli PipersTom Walker
3:44
Come and Get Your Love
Redbone
5:01
I Remember Your Name
Restless Spirits, Kent Hilli
4:42
Haunted a Minute Ago
Ribozyme
3:55
Crush
Rival Empire
3:18
Stood By Me
Rival Sons
4:05
Back In The Woods
Rival Sons
3:33
Look Away
Rival Sons
5:19
Feral Roots
Rival Sons
5:56
Love Supreme
Ron Gallo
3:12
Party Tumor
Ron Gallo
2:11
Unforgiven
Rotting Out
2:34
Crash! Boom! Bang!
Roxette
4:27
Fireman & Dancer
Royal Republic
2:48
Bottoms up
Ryan Hamilton And The Harlequin Ghosts
3:10
Crush Your Head on the Floor
Ryder the Eagle
3:47
Always
Saliva
3:51
Play with Fire
Sam TinneszYacht Money
3:00
Trust Fund Baby
Sammy Hagar & The Circle
4:15
Wide Open Space
Sammy Hagar & The Circle
3:45
Bottom Line
Sammy Hagar & The Circle
2:42
Devil Came To Philly
Sammy Hagar & The Circle
2:34
Can't Hang
Sammy Hagar & The Circle
3:56
Affirmation
Sammy Hagar & The Circle
3:20
Free Man
Sammy Hagar & The Circle
4:20
Hey Hey
Sammy Hagar & The Circle
2:51
Full Circle Jam
Sammy Hagar & The Circle
3:37
No Worries
Sammy Hagar & The Circle
3:26
In Search Of Mona Lisa
Santana
5:09
Not The Time
SASAMI
2:49
The Animal Song
Savage Garden
4:38
Kerouac & Cassady
Saves The Day
3:43
Broken Into Two
Scarlet City
4:26
Wind Of Change
Scorpions
5:14
Maybe I Maybe You
Scorpions
3:30
Lust Or Love
Scorpions
4:19
Still Loving You
Scorpions
6:43
Purpose for Pain
Scott Stapp
3:18
Burn Baby Burn
Scumbag Millionaire
2:59
Give Me a Break
Scumbag Millionaire
2:44
Rise Above This
Seether
3:24
Bury Me Alive
Self Deception
4:01
Drained
Selfish Things
3:40
Closing Time
Semisonic
4:36
Sky Is Over
Serj Tankian
3:39
Sky Is Over
Serj Tankian
3:37
Sound the Alarm
Shallow Side
3:42
Paradise
She Drew The Gun
3:24
My Wildfire
Shell of a Shell
2:36
Second Chance
Shinedown
3:40
Scream Shout
Shout
4:06
Tomorrow
Silverchair
4:25
Panic Switch
Silversun Pickups
5:42
Roll Me Back Again
Silverthorne
4:08
Adrenaline
Simple Creatures
3:21
Strange Love
Simple Creatures
2:31
Nothing Compares 2 U
Sinead O'Connor
5:36
StoicPointless
Single Mothers
3:47
Kiss Them For Me
Siouxsie And The Banshees
4:37
Awake and Alive
Skillet
3:39
Hero
Skillet
3:15
Monster
Skillet
2:58
Comatose
Skillet
4:53
My Antidote
Slash
4:16
Midnight
Sleeptape
2:57
Killpop
Slipknot
3:45
Birthday Cake
Slothrust
2:44
Betrayed
Slow Riot
3:02
All Eyes on You
Smash Into Pieces
3:07
Godsent
Smash Into Pieces
3:34
Human
Smash Into PiecesDino Medanhodzic
3:27
All Star
Smash Mouth
3:20
Walkin' On The Sun
Smash Mouth
3:25
What Can I Do
Smokie
3:38
Regular Faces
Some Smoking Guys
4:48
Shiny Day
Some Smoking Guys
4:10
Kool thing
Sonic Youth
4:06
Sunday
Sonic Youth
4:52
Nowhere to Go
Sons Of Morpheus
4:26
Misery
Soul Asylum
4:24
Somebody to Shove
Soul Asylum
3:15
Skin
Spacey Jane
3:14
Another Mess
Speech Patterns
3:56
Get High
Spinning Coin
3:07
Lets Drink
Spring King
3:31
Figurehead
St. Plaster
2:53
I'm Through
St. Plaster
2:51
Run to Your Shelters
St. Plaster
2:29
You're Making It Worse
St. Plaster
2:19
Take Your Pick
St. Plaster
2:21
It's Been Awhile
Staind
4:24
So Far Away
Staind
4:03
Getting Harder
Starbenders
3:09
Dreaming
StarmenKristian Hermanson
4:50
Monster
Starset
4:16
Tongue Tied
Status Quo
4:25
Rikki Don't Lose That Number
Steely Dan
4:31
Crossfire
Stephen
4:30
Stars Around My Heart
Steve Mason
4:06
Shape Of My Heart
Sting
4:36
All This Time
Sting
5:19
Between the Lines
Stone Temple Pilots
2:50
Evil Within
Strangers
4:33
Find Your Way Forever
Strangers
4:08
Heavy Rain
Strangers
4:15
Take Me To LA
Strangers
3:30
Tell Me Where Is My Home
Strangers
4:15
Tonight
Strangers
4:37
Dancers
Structures
4:47
What I Got
Sublime
2:51
Hereafter
Such Creatures
4:01
Don't Be Afraid If Nobody Loves You
Suede
4:24
The Beautiful Ones
Suede
3:50
Beyond the Outskirts
Suede
4:06
Every Morning
Sugar Ray
3:40
Fly
Sugar RaySuper Cat
4:52
Still Waiting
Sum 41
2:39
Fat Lip
Sum 41
2:58
Out For Blood
Sum 41
3:36
A Death In The Family
Sum 41
3:18
Eye Of The Tiger
Survivor
4:03
It's The Singer Not The Song
Survivor
4:34
Blood Makes Noise
Suzanne Vega
2:28
Dust and Bone
Syd Duran
3:48
Hypnotize
System of A Down
3:09
Chop Suey!
System of A Down
3:30
Lonely Day
System of A Down
2:48
Reflection
SYTERIA
3:14
20th CENTURY BOY
T-Rex
4:37
Jeepster
T. Rex
4:07
Life Is Strange
T. Rex
2:32
My Groove
Tahiti 80
2:38
Song for the Broken
Take The Day
3:52
What About Me
Takida
3:48
Beat the Heart
Tallies
4:24
Borderline
Tame Impala
4:34
Patience
Tame Impala
4:52
Break It Down Again
Tears For Fears
4:33
Sowing The Seeds Of Love
Tears For Fears
6:17
Tomorrow
Temporize
4:33
When the Lights Go Out
Ten Times A Million
3:20
HOPE
Tenacious D
1:59
Permanent Vacation
The Academic
3:14
Mother
The Amazons
5:05
Still Standing
The Anix
3:33
Neapolitan Sky
The Avett Brothers
3:41
Good Stuff
The B-52's
5:55
Love Shack
The B-52's
5:20
You Need Me
The Bad Applez
3:36
Gentle On My Mind
The Band Perry
3:09
Live It Up
The Banging Souls
3:31
Rage Racer
The Banging Souls
2:54
The Call
The Banging Souls
4:37
Seeds
The Banging Souls
4:19
A Change
The Banging Souls
3:19
Interlude
The Banging Souls
1:31
Be
The Banging Souls
4:19
I Got A Woman
The Banging Souls
3:54
Come Over
The Banging Souls
3:17
Here Comes The Sun
The Beatles
3:05
Oh! Darling
The Beatles
3:27
Love Me Do
The Beatles
2:22
Let Your Love Flow
The Bellamy Brothers
3:12
Fever
The Black Keys
4:06
Lonely Boy
The Black Keys
3:13
Lo_Hi
The Black Keys
2:57
Tighten Up
The Black Keys
3:35
Eagle Birds
The Black Keys
2:40
Gold On The Ceiling
The Black Keys
3:44
LoHi
The Black Keys
2:57
Howlin' For You
The Black Keys
3:11
Ghost of the Nation
The Brew
3:06
When Im with You
The Britanys
2:58
Yer out of Control
The Britanys
3:39
Ever Fallen In Love
The Buzzcocks
2:45
Crackin’ Cold Ones With The Boys
The Cadillac Three
2:34
My Favourite Game
The Cardigans
3:38
Weirdo
The Charlatans
3:31
One To Another
The Charlatans
4:29
Blackened Blue Eyes
The Charlatans
4:19
Smoko
The Chats
2:59
Metropolis
The Church
4:44
Misery
The Comfort
4:14
A Place I Know
The Cranberries
4:26
Got It
The Cranberries
4:02
Lost
The Cranberries
3:59
Summer Song
The Cranberries
3:34
Wake Me When It's Over
The Cranberries
4:11
Salvation
The Cranberries
2:22
Catch Me If You Can
The Cranberries
4:38
Crazy Heart
The Cranberries
3:25
Illusion
The Cranberries
4:07
Check Your Head
The Cruel Intentions
3:25
Weekend Suffering
The Cruel Intentions
3:36
Love Song
The Cure
3:27
High
The Cure
3:31
Fascination Street
The Cure
5:14
Friday I'm In Love
The Cure
3:34
Never Enough
The Cure
4:26
Queen Of The Highway
The Doors
2:47
My Alcoholic Friends
The Dresden Dolls
2:47
Higher
The Everlasters
3:41
Dreaming
The Foxies
3:42
Battleships
The Getaway Plan
5:18
Beast Of Burden
The Holmes Brothers
4:50
Fever
The Hunna
3:07
Wolf Totem
The HuPapa Roach
5:17
Don't Think Twice
The Intersphere
4:15
The Grand Delusion
The Intersphere
3:37
Mind over Matter
The Intersphere
4:46
Overflow
The Intersphere
3:33
When You Were Young
The Killers
3:40
Into Your Arms
The Lemonheads
2:30
Ho Hey
The Lumineers
2:43
My Best Habit
The Maine
3:54
Call the Dr.
The Men
3:52
The Impression That I Get
The Mighty Mighty Bosstones
3:12
I Am Easy To Find
The National
4:30
Light Years
The National
3:33
Quiet Light
The National
4:15
Oblivions
The National
4:14
Rylan
The National
3:43
Not In Kansas
The National
6:44
Roman Holiday
The National
3:34
You Had Your Soul with You
The National
3:26
Underwater
The National
1:21
The Pull Of You
The National
3:58
So Far So Fast
The National
6:36
Day I Die
The National
4:31
Hey Rosey
The National
4:14
Where Is Her Head
The National
4:41
Dust Swirls In Strange Light
The National
3:18
Hairpin Turns
The National
4:27
Wildflower
The National Parks
3:32
Sweater Weather
The Neighbourhood
4:00
Light Spills Over
The New Death Cult
2:55
Surreal Disaster
The New Regime
3:40
Servants of the Air
The Night Flight Orchestra
6:28
Hit That
The Offspring
2:48
You're Gonna Go Far, Kid
The Offspring
2:57
Every Breath You Take
The Police
4:14
Lump
The Presidents Of The United States Of America
2:14
Just Tonight
The Pretty Reckless
2:48
My Medicine
The Pretty Reckless
3:14
House
The Psychedelic Furs
5:12
All That Money Wants
The Psychedelic Furs
3:46
Steady, As She Goes
The Raconteurs
3:35
Hey Gyp
The Raconteurs
2:25
Livin' In A World Without You
The Rasmus
3:50
I'll Be You
The Replacements
3:25
Merry Go Round
The Replacements
3:40
She's A Rainbow
The Rolling Stones
4:11
Angie
The Rolling Stones
4:32
(I Can't Get No) Satisfaction
The Rolling Stones
3:42
Paint It Black
The Rolling Stones
3:44
Stronger
The Score
3:11
More
The Sisters of Mercy
8:29
1979
The Smashing Pumpkins
4:26
I Wanna Be Your Dog
The Stooges
3:10
Salvation
The Strumbellas
3:22
Rock & Roll Queen
The Subways
2:49
Rock & Roll Queen
The Subways
2:49
Hit
The Sugarcubes
3:56
Sweet Disposition
The Temper Trap
3:52
Strange Love
The Unlikely Candidates
3:31
Hit Me Like Sugar
The Velvicks
2:21
Rather Be
The Verve
5:37
Lucky Man
The Verve
4:53
Sonnet
The Verve
4:21
The Freshmen
The Verve Pipe
4:29
One Headlight
The Wallflowers
5:11
Seven Nation Army
The White Stripes
3:51
Icky Thump
The White Stripes
4:15
Let's Dance to Joy Division
The Wombats
3:11
Semi-Charmed Life
Third Eye Blind
4:28
End Of All Days
Thirty Seconds to Mars
4:46
Up In The Air
Thirty Seconds to Mars
4:37
Thin Love
Thomas Wynn And The Believers
3:47
Courtesy Call
Thousand Foot Krutch
3:56
Take It Out On Me
Thousand Foot Krutch
3:17
War of Change
Thousand Foot Krutch
3:51
Just Like You
Three Days Grace
3:06
Animal I Have Become
Three Days Grace
3:51
Pain
Three Days Grace
3:23
I Hate Everything About You
Three Days Grace
3:51
Misery Loves My Company
Three Days Grace
2:42
Time of Dying
Three Days Grace
3:06
Bigger Than Both of Us
Thunder
4:10
She's so Fine
Thunder
5:24
Fly on the Wall
Thunder
5:51
Shotgun Rider
Tim Mcgraw
3:56
Better Now
Timeless
4:26
When You Cry
Tito & Tarantula
5:55
Back To The House
Tito & Tarantula
4:31
Fall Down
Toad The Wet Sprocket
3:22
Fighting for My Life
Toby Hitchcock
4:48
Promise Me
Toby Hitchcock
4:28
When It Rains It Pours
Tokio Hotel
3:38
Free Fallin'
Tom Petty
4:17
In The End
Tommee ProfittFleurie
3:38
In the End
Tommee ProfittFleurieJung Youth
3:54
World Away
Tonight Alive
3:52
Wild Butterflies
Tony HarnellStarbreakerMagnus Karlsson
4:47
God
Tori Amos
3:54
Mother Mother
Tracy Bonham
3:02
Headstrong
Trapt
3:57
The Whiskey Ain't Workin'
Travis Tritt
2:40
A Man Without A Woman
Trent Tomlinson
3:09
Need You Tonight
Triggerfinger
3:13
Stressed Out
Twenty One Pilots
3:22
Car Radio
Twenty One PilotsTyler JosephJoshua Dun
4:27
Truce
Twenty One PilotsTyler JosephJoshua Dun
2:22
BBY
Two Feet
2:41
I Feel Like I'm Drowning
Two Feet
3:05
Not Getting Your Name
Tyler Hilton
5:08
Our Time
Tyler Hilton
3:45
Keep On
Tyler Hilton
3:22
The Fly
U2
4:29
One
U2
4:35
Vertigo
U2
3:57
A Day Without Me
U2
3:13
Desire
U2
2:58
Discotheque
U2
5:20
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me
U2
4:44
Mysterious Ways
U2
4:01
Staring At The Sun
U2
4:36
Life In A Hole
Unlike Pluto
3:27
Passing On
Untitled With Drums
4:05
Seein' Red
Unwritten Law
3:48
Drugs
UPSAHL
2:36
Riptide
Vance Joy
3:21
We Survive
Vattica
4:29
The Well
Veara
3:40
Slither
Velvet Revolver
4:08
With You
Vertilizar
3:56
Lying on the Floor
Violent Soho
3:23
Scars
Vowl.prxzMishaal
2:46
Montage Music
Vundabar
3:14
Found You Now
Waiting For Monday
4:53
Are You Listening
Wake Me
3:52
Somebody Else
Walking On Cars
3:30
Coldest Water
Walking On Cars
3:31
Eye Of The Storm
Watt White
3:19
Forget About Me
Wayland
3:11
Perfect Situation
Weezer
4:14
Living In L.A
Weezer
3:37
Island In The Sun
Weezer
3:19
Beverly Hills
Weezer
3:16
Drowned in Time
White Stones
5:17
Heart Of Stone
Whitesnake
6:42
Shut Up & Kiss Me
Whitesnake
3:43
Shut Up & Kiss Me
Whitesnake
3:37
Well I Never
Whitesnake
4:01
Trouble Is Your Middle Name
Whitesnake
4:17
After All
Whitesnake
3:47
Sands Of Time
Whitesnake
6:20
Hey You
Whitesnake
5:29
Sands Of Time
Whitesnake
6:08
Always & Forever
Whitesnake
3:53
Flesh & Blood
Whitesnake
5:18
When I Think of You
Whitesnake
3:52
Gonna Be Alright
Whitesnake
3:51
Gonna Be Alright
Whitesnake
4:12
Can't Do Right For Doing Wrong
Whitesnake
4:58
Good To See You Again
Whitesnake
3:42
Get Up
Whitesnake
4:45
If I Can't Have You
Whitesnake
4:23
Wait a Minute!
WILLOW
3:16
WASTELAND
X Ambassadors
3:08
BOOM
X Ambassadors
2:44
HEY CHILD
X Ambassadors
3:28
Belong
X Ambassadors
3:38
HOLD YOU DOWN
X Ambassadors
3:17
Renegades
X Ambassadors
3:14
BOOM
X Ambassadors
2:44
Heads Will Roll
Yeah Yeah Yeahs
3:41
Loner
YUNGBLUD
3:35
All Those Times
Yuriy Lipskiy
4:31
Cold-Blooded
Zayde Wølf
3:35
Arrested For Driving While Blind
Zz Top
3:06

Музыка для бара 2023

Музыка является важной частью любого бара. Она создает атмосферу, определяет настроение и влияет на общее впечатление посетителей. Поэтому выбор правильного плейлиста является неотъемлемой частью успешного барного бизнеса. В 2023 году, с развитием технологий и появлением новых жанров музыки, важно быть в курсе последних тенденций и предложить посетителям бара уникальный и запоминающийся музыкальный опыт. Создание хорошего плейлиста требует внимания к деталям. Важно учитывать тип бара, целевую аудиторию и общую атмосферу, которую вы хотите создать. Например, для бара с романтической атмосферой подойдет мягкая и расслабляющая музыка, в то время как для бара с энергичной и веселой атмосферой лучше выбрать более танцевальные и динамичные треки.

Тенденции барной музыки в 2023 году

2023 год обещает быть годом новых тенденций в барной музыке. Одной из главных тенденций является смешение жанров. Вместо традиционного выбора одного жанра музыки для бара, все больше заведений предлагают плейлисты, включающие элементы разных жанров. Например, сочетание хип-хопа с джазом или рока с электроникой. Это создает интересный и уникальный звук, который привлекает внимание посетителей и делает опыт посещения бара более запоминающимся. Еще одной тенденцией является использование живой музыки. Вместо простого воспроизведения записей, бары все чаще нанимают музыкантов, чтобы создать атмосферу живого выступления. Это добавляет ощущение аутентичности и уникальности к музыкальному опыту посетителей. Живая музыка также позволяет адаптировать звук под настроение и реакцию аудитории, делая ее более вовлеченной и взаимодействующей.

Новые жанры в барной музыке

В 2023 году в барной музыке появляются новые жанры, которые становятся все более популярными. Один из таких жанров - "трэп". Этот стиль музыки сочетает элементы хип-хопа, электроники и регги, создавая энергичный и драйвовый звук. Трэп музыка становится все более популярной в барах, так как ее ритм и басы прекрасно сочетаются с атмосферой вечеринок и танцевальными площадками. Еще одним новым жанром, привлекающим внимание в барной музыке, является "ню-джаз". Этот стиль сочетает элементы джаза, электроники и лаунжа, создавая расслабляющий и атмосферный звук. Ню-джаз музыка идеально подходит для баров, где посетители хотят расслабиться и насладиться приятной атмосферой.

Популярные тенденции барной музыки в России в 2023 году

В России, как и во всем мире, бары следуют глобальным тенденциям в музыке. Однако, есть и региональные особенности, которые делают барную музыку в России уникальной. В 2023 году, в России становятся популярными плейлисты, включающие русские и советские хиты. Это позволяет создать аутентичную и национальную атмосферу, которая привлекает иностранных и местных посетителей. Еще одной популярной тенденцией в России является использование музыки из разных регионов и народовостей. Россия - многонациональная страна, и музыкальное наследие разных народов становится важной частью барной сцены. Это позволяет создать разнообразие и интересный музыкальный опыт для посетителей.

Как составить идеальный плейлист для бара

Создание идеального плейлиста для бара требует некоторых усилий и профессионального подхода. Важно учитывать не только желания и предпочтения посетителей, но и общую атмосферу и концепцию бара. Вот несколько советов, которые помогут вам составить идеальный плейлист для вашего бара:

Исследуйте разные жанры и стили музыки. Попробуйте сочетать разные жанры, чтобы создать уникальный и запоминающийся звук.

  • Учитывайте предпочтения и настроение вашей целевой аудитории. Если ваш бар ориентирован на молодежь, выбирайте более энергичные и популярные треки. Если ваш бар предназначен для более взрослой аудитории, выбирайте более расслабляющую и классическую музыку.
  • Обратите внимание на сезонные и праздничные треки. Включение музыки, соответствующей времени года или особым событиям, добавляет дополнительную атмосферу и веселье.
  • Не забывайте обновлять плейлист регулярно. Посетители бара хотят услышать что-то новое и интересное, поэтому важно обновлять плейлист с определенной периодичностью.

В 2023 году, правильный выбор музыки и создание уникальной атмосферы являются ключевыми факторами для успешного барного бизнеса. Используйте последние тенденции, технологии и советы, чтобы повысить уровень ваших ночных развлечений и создать запоминающийся музыкальный опыт для посетителей вашего бара.