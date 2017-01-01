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Русский Поп: Ска-Панк
Подборка из самого зажигательного русского ска-панка: Hatters, Волга-Волга, Биртман, Гудтаймс, Ляпис Трубецкой, Ленинград, Леприконсы, Distemper, ЯйцЫ Fаберже, Манго-Манго и Хитобои.
Ураган
Distemper
3:52
Спит осторожная трава
Distemper
2:53
Утро
Distemper
3:27
Фенозепам
Distemper
4:55
Ямайка
Distemper
2:55
Я умираю для тебя
Distemper
3:55
В зеркалах моей надежды
Distemper
3:54
До утра гуляет город
Distemper
4:33
Мир создан для тебя
Distemper
4:38
Блеск в глазах
Distemper
4:54
Мечта
Distemper
1:59
Всё или ничего
Distemper
2:36
Подумай, кто твои друзья
Distemper
3:40
Начинаем отдыхать
Distemper
4:06
Not A Crime
Gogol Bordello
4:30
Танцы
The Hatters
3:18
Всё сразу
THE HATTERS
3:02
Время пришло
The Hatters
4:18
Наружу изнутри
The Hatters
5:21
Да, со мной не просто
The Hatters
2:07
Кайфмэн
The Hatters
3:13
Я твой
The Hatters
3:21
Мама
The Hatters
3:57
Жизнь как чудо
The Hatters
3:52
Инструментал
The Hatters
3:09
Зима
The Hatters
3:29
Милая
The Hatters
2:36
Цирк
The Hatters
3:53
Forever Young Forever Drunk
The Hatters
3:47
No Rules
The Hatters
2:49
Осень
The Hatters
3:42
Money
The Hatters
2:51
Halloween Bloody Party
The Hatters
4:01
Разговор со счастьем
The Hatters
2:50
Russian Style
The Hatters
4:07
Не услышала
The Hatters
5:40
Ветер в голове
The Hatters
3:31
Романтика
The Hatters
2:50
Пей, себя не жалей
The Hatters
2:30
Вальс только для двоих
The Hatters
3:40
Свадьба
The Hatters
3:48
Где ты был
The Hatters
3:02
Сильная женщина
The Hatters
3:11
Будь нежной
The Hatters
4:01
Видели ночь
Zdob și Zdub
2:34
Ты меня оставила
Zdob și Zdub
2:12
Магнитик
БИРТМАН
3:21
Белла
БИРТМАН
3:12
Все диджеи петушьё
БИРТМАН
3:53
Галя, загорай
БИРТМАН
2:39
Иволга
БИРТМАН
3:03
Илососка
БИРТМАН
3:43
Циркониевый браслет
БИРТМАН
2:43
Человек говно
БИРТМАН
2:12
Ты не лезь ко мне, когда я пьяный
БИРТМАН
3:31
Коньяк «Арарат»
БИРТМАН
3:50
Хорошо
ВИА «Волга-Волга»
3:46
Казанский феномен
ВИА «Волга-Волга»
3:15
Цветы
ВИА «Волга-Волга»
3:03
Балканская
ВИА «Волга-Волга»
2:41
Звенит январская вьюга
ВИА «Волга-Волга»
3:04
Фидельная колыбельная
ВИА «Волга-Волга»
4:10
Бабий Яр
ВИА «Волга-Волга»
3:05
Ира
ВИА «Волга-Волга»
3:31
Эх моя
ВИА «Волга-Волга»
3:17
Ванька
ВИА «Волга-Волга»
3:04
Колыбельная
ВИА «Волга-Волга»
4:15
Улетай
ВИА «Волга-Волга»
4:58
Времили
ВИА «Волга-Волга»
1:55
Лесничий
ВИА «Волга-Волга»
3:12
Отчего так много кавер групп
ВИА «Волга-Волга»
4:16
Я знаю пароль
ВИА «Волга-Волга»
3:25
Волжский рок-н-ролл
ВИА «Волга-Волга»
3:01
Космонавт
ВИА «Волга-Волга»
3:22
Попка
ВИА «Волга-Волга»
4:16
Волна
ВИА «Волга-Волга»
5:09
Лютая
ВИА «Волга-Волга»
1:29
Кручинушка
ВИА «Волга-Волга»
4:19
Пропойца
ВИА «Волга-Волга»
2:41
Гваделупа
ВИА «Волга-Волга»
3:19
Любостай
ВИА «Волга-Волга»
3:40
Оля
ВИА «Волга-Волга»
4:16
Дебил
ВИА «Волга-Волга»
2:49
Лиля
ВИА «Волга-Волга»
3:11
Рингтон
ВИА «Волга-Волга»
3:38
Дети
ВИА «Волга-Волга»
1:58
Ночь
ВИА «Волга-Волга»
3:19
Русский хит
ВИА «Волга-Волга»
3:55
Бродяга
ВИА «Волга-Волга»
4:35
Ой, лю-ли
ВИА «Волга-Волга»
3:23
Увертюра
ВИА «Волга-Волга»
1:33
Женщина
ВИА «Волга-Волга»
2:22
Нам татарам растафара
ВИА «Волга-Волга»
4:49
Титаник
ВИА «Волга-Волга»
4:22
Ё-моё
ВИА «Волга-Волга»
3:03
Самара
ВИА «Волга-Волга»
3:53
Залетела
ВИА «Волга-Волга»
3:35
Синяя песня
ВИА «Волга-Волга»
2:33
Знаешь ли ты
ВИА «Волга-Волга»
3:18
С Тобой
ВИА «Волга-Волга»
4:31
Дудки
ВИА «Волга-Волга»
4:01
Гваделупа
ВИА Волга-Волга
3:19
Рингтон
ВИА Волга-Волга
3:40
Бродяга
ВИА Волга-Волга
3:28
Хорошо
ВИА Волга-Волга
3:46
Дети
ВИА Волга-Волга
1:59
Черный ворон
ВИА Волга-Волга
2:43
Ира
ВИА Волга-Волга
3:45
Гуси-лебеди
ВИА Волга-Волга
3:50
Казанский феномен
ВИА Волга-Волга
3:15
Лютая
ВИА Волга-Волга
2:30
Залетела
ВИА Волга-Волга
3:33
Оля
ВИА Волга-Волга
4:18
Ой люли
ВИА Волга-Волга
3:23
Прекрасно
ВИА Волга-Волга
2:51
Русский Хит
ВИА Волга-Волга
3:55
Волна
ВИА Волга-Волга
5:09
С тобой
ВИА Волга-Волга
3:50
Судьба-кручинушка
ВИА Волга-Волга
4:25
Улетай
ВИА Волга-Волга
3:36
Белые розы
Волга-Волга
3:55
Музыка нас связала
Волга-Волга
3:57
А нам все равно
Волга-Волга
3:04
Комарово
Волга-Волга
3:30
Как зверь
ГУДТАЙМС
2:57
Профессионалы
ГУДТАЙМС
3:01
Коробок
ГУДТАЙМС
3:45
Серьёзная песня
ГУДТАЙМС
4:04
Рука
ГУДТАЙМС
3:09
Саксофон
ГУДТАЙМС
4:59
Анжела
ГУДТАЙМС
2:17
Спорт
ГУДТАЙМС
1:49
Ska
ГУДТАЙМС
3:23
Такие, как ты
ГУДТАЙМС
4:00
Дискотека
ГУДТАЙМС
4:28
Согласия не надо
ГУДТАЙМС
3:37
Джиу-джитсу
ГУДТАЙМС
3:41
Синие бойцы
ГУДТАЙМС
3:04
Жизнь хороша
ГУДТАЙМС
4:42
Титьки
ГУДТАЙМС
3:01
Мне хватает
ГУДТАЙМС
4:15
Императрицы и князья
ГУДТАЙМС
4:11
Бабунадобить
ГУДТАЙМС
3:40
Кискино диско
ГУДТАЙМС
3:53
Твоя мамка ничего
ГУДТАЙМС
4:22
Пой
ГУДТАЙМС
3:47
Веселиться
Дайте танк (!)
3:03
Йогурты
Жуки
3:07
Окрошка
Жуки
3:17
Танкист
Жуки
2:55
Хочется
Жуки
2:57
Дикий мужчина
Ленинград
2:29
День рождения
Ленинград
2:18
Выборы
Ленинград
2:15
Алкоголик и придурок
Ленинград
2:05
8 марта
Ленинград
3:40
007
Ленинград
2:10
ЧПХ
Ленинград
3:12
Золото
Ленинград
3:05
Интеграл
Ленинград
2:08
Группа крови
Ленинград
3:27
Супергуд
Ленинград
1:59
Где мы есть
Ленинград
3:13
ИТД
Ленинград
2:58
Не хочу быть москвичом
Ленинград
2:21
Чемпионы
Ленинград
2:25
Вердные привычки
Леприконсы
3:30
Ты как цветочек
Леприконсы
2:55
Русские на отдыхе
Леприконсы
3:03
Виноград
Леприконсы
3:34
Супер девочка
Леприконсы
4:03
Love Is True
Леприконсы
3:31
Студенты
Леприконсы
3:15
Дискотека
Леприконсы
2:52
Упи-дупи-е
Леприконсы
3:16
Жук
Леприконсы
2:51
Черноглазая блондинка
Леприконсы
4:03
Моё
Леприконсы
3:25
Хали-гали, паратрупер
Леприконсы
4:04
Если я к утру не прийду
Леприконсы
3:48
Малая-е
Леприконсы
4:11
Море
Леприконсы
3:12
Москвич
Леприконсы
4:09
Пиво
Леприконсы
3:10
Настя
Леприконсы
2:49
Расскажи, Снегурочка
Леприконсы
2:53
Негодяй
Леприконсы
3:28
Солдаты
Леприконсы
3:08
Жлоб
Ляпис Трубецкой
2:58
Ты кинула
Ляпис Трубецкой
3:57
Зоопарк
Ляпис Трубецкой
2:39
Яблони
Ляпис Трубецкой
5:34
Котик
Ляпис Трубецкой
1:53
Золотая Антилопа
Ляпис Трубецкой
3:37
В платье Белом
Ляпис Трубецкой
4:58
Вилейка
Ляпис Трубецкой
4:02
Светлячки
Ляпис Трубецкой
1:23
12 Обезьян
Ляпис Трубецкой
2:55
I Wanna Be Your Boyfriend
Ляпис Трубецкой
2:16
Капитал
Ляпис Трубецкой
3:16
Бесы
Ляпис Трубецкой
2:47
Манифест
Ляпис Трубецкой
3:50
Некрасавица
Ляпис Трубецкой
4:01
Анархо-Турист
Ляпис Трубецкой
2:18
Нигилист
Ляпис Трубецкой
2:19
Буревестник
Ляпис Трубецкой
2:33
Священный Огонь
Ляпис Трубецкой
2:13
Андрюша
Ляпис Трубецкой
3:51
Трубецкой
Ляпис Трубецкой
3:00
Был В Керчи
Ляпис Трубецкой
2:58
Харэ
Ляпис Трубецкой
2:46
Зомби-Роботы
Ляпис Трубецкой
1:59
Болт
Ляпис Трубецкой
3:18
Байкерская
Манго Манго
3:29
Собаки
Манго Манго
4:01
День
Манго Манго
2:52
Добрый вечер интернет
Манго Манго
3:05
Дятлы
Манго Манго
3:28
Каток
Манго Манго
2:52
Олимпиада
Манго Манго
2:44
Этот мир
Манго Манго
3:06
Золото
Манго Манго
2:43
Колобок
Манго Манго
2:30
Повадки
Манго Манго
1:59
Обаятельный мужчина
Манго Манго
3:34
Желтые дома
Манго Манго
3:58
Принцесса
Манго Манго
2:31
Сегодня
Манго Манго
3:18
Белка
Манго Манго
2:25
Тачка
Манго Манго
3:29
Лилипутская Любовь
Ногу Свело!
3:55
Хару Мамбуру
Ногу Свело!
3:46
Улыбайся
Тараканы, Distemper
2:06
Стыцамен
Хитобои
3:46
Подорожник
Хитобои
2:25
За Мутко
Хитобои
1:48
Белая стрекоза
Хитобои
3:23
Бентли
Хитобои
2:26
Забивака
Хитобои
1:51
Козерог
Хитобои
2:33
Мулатка
Хитобои
2:28
Покемон
Хитобои
1:33
Не на тебя
Хитобои
3:03
Все на футбол
ЯйцЫ Fаберже
3:01
Город
ЯйцЫ Fаберже
3:32
Карандаш
ЯйцЫ Fаберже
4:09
Корсары
ЯйцЫ Fаберже
3:17
По Дунаю
ЯйцЫ Fаберже
3:33
Провокация
ЯйцЫ Fаберже
3:40
Районы-кварталы
ЯйцЫ Fаберже
2:46
Солнце
ЯйцЫ Fаберже
2:57
Тварь
ЯйцЫ Fаберже
2:34
Фортуна
ЯйцЫ Fаберже
3:02
Холодный воздух
ЯйцЫ Fаберже
3:17
Das ist Fantastisch
ЯйцЫ Fаберже
2:33
Буратино Суперстар
ЯйцЫ Fаберже
2:34
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