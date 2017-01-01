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Русский поп: новинки
Только самые горячие и танцевальные русскоязычные новинки поп-музыки! Плейлист обновляется каждую неделю. RASA, Федук, Монатик, Полина Гагарина, Тима Белорусских, Леша Свик и многие другие!
Любовь по-русски
3-ий Январь
3:10
test drive
Ariana Grande
2:02
Я с тобой feat. Turken
Bahh Tee
2:38
Жду тебя
DAASHA
2:19
Не важно feat. Никита Киоссе
DAASHA
2:51
ПОД ГИТАРУ
DAVA
2:43
Мальчик на девятке
DEAD BLONDE
3:35
Dum Da Dum feat. INSIDIA
DJ DimixeR
2:54
Ветер feat. Dequine
Dose
2:50
Заплетай feat. Kagramanov
ERSHOV
2:33
Улица
ESKIN
2:38
TechNoNo
Filatov & Karas
3:02
Ради танцпола feat. Руки Вверх
GAYAZOV$ BROTHER$
3:06
АБУ БАНДИТ
Gazan
1:33
ШОМА ПОШЁЛ
Gazan
1:34
СУЕТОЛОГ
Gazan
1:33
Девчонка влюблена
GRECHANIK
3:04
Нет твоей вины
HammAli & Navai
2:30
Ракета
HARU
3:03
Душа устала
Kambulat
2:45
Просто друг
KARA KROSS
2:29
LOCATION
KAROL G Anuel AA J Balvin
4:25
Mamma Maria
Little Big
2:51
Birds Out Of LA feat. Rich The Kid
Lotus, Ugg'A, JG
2:40
Подруга
Mary Gu
2:33
Вечеринки
Mary Gu
3:05
Красным мелом
Maryana Ro
2:31
Девочка-Весна feat. playingtheangel
Masha Hima
2:21
Закрытый клуб feat. ANIKV
MDee
3:50
Лепесток feat. T-killah
MIA BOYKA
2:14
Young Queen
Mimoza
3:33
Young Queen
Mimoza
3:33
Она не любит вино
MONEYKEN
1:51
Только не молчи
NEMIGA
4:19
Не грусти
NLO
2:23
Невыносимо
Nola
3:00
Грязные танцы feat. ЛСП
Nyusha
3:24
Мы танцуем с тобой
NЮ
3:09
Do You Miss Me
Olivia Holt
3:02
Do You Miss Me
Olivia Holt
3:02
Пара децибел feat. Hi-Fi
Pavel Esenin
3:13
Никаких чувств
R.Riccardo
2:25
Молод и глуп
RAIKAHO
3:36
Из-за тебя feaet. Елена Темникова
Ramil
3:40
Сон
Ramil'
2:57
Маримба feat. ХАНЗА & OWEEK
RASA
2:48
ТЫ ГОРИШЬ КАК ОГОНЬ
SLAVA MARLOW
2:19
Необыкновенная
SOYANA
3:16
Светофоры
ST1M
3:38
Под луной
SUNAMI
2:07
Cayendo feat. дора
T-Fest
3:09
Не пускайте танцевать feat. Zell, Batrai, Aslai
TIMRAN
2:59
Не пускайте танцевать feat. Aslai, Zell, Batrai
TIMRAN
2:59
Ай-яй-яй feat. Руки Вверх
VAVAN
2:27
Половинка
VAVAN
1:53
Собираю чемодан
VERBEE
2:22
Пьяные танцы
WallClan
3:59
Пьяные танцы
WallClan
3:59
Аквадискотека feat. Cream Soda
Александр Гудков
2:14
Дуру люблю
Артем Качер
2:10
День дребедень
Артур Бабич
2:56
шалость
Бывший
2:59
пряники мятные
Бывший
2:52
Стерва
Ваня Дмитриенко
2:01
Венера-Юпитер
Ваня Дмитриенко
2:07
С замиранием сердца
Винтаж
3:03
Друг
Даня Милохин
2:17
Выдыхаю боль
Даня Милохин
1:50
После пяти
Звонкий
3:15
Шанс
Зомб
2:33
Орбиты
Зомб
3:17
Gorod
Иван Дорн
3:45
девочка feat. Тони Раут
Иван Рейс
2:35
Моменты feat. Хабиб
Коля Кировский
2:09
Головокруженщина
Кравц
2:41
Ей нравится
Леша Свик
2:54
Oh-oh
Люся Чеботина
3:00
BESTSELLER feat. Zivert
Макс Барских
3:43
Холостяк
Мари Краймбрери
3:17
невыносимая
Никита Киоссе
3:17
Балаклава
Нискуба
2:13
Не беси
Олег Майами
3:06
Розовые очки
Ольга Бузова
2:42
Так сильно feat. Аня Pokrov
Ольга Бузова
2:57
Цветочки
Парнишка
2:42
ЛАМБА feat. SQWOZ BAB
РОЛАН
3:29
#Танецпоп
Руки Вверх
2:47
Горький вкус
Султан Лагучев
2:58
Горький вкус
Султан Лагучев
2:58
Чао Чао
Супер Жорик
3:53
Дым и яд
Тайпан
2:19
Дождись
Тайпан
3:36
Ягода малинка
Хабиб
2:27
Танцуй feat. Artik & Asti
ХАНЗА & OWEEK
2:24
Танцуй feat. Artik & Asti
ХАНЗА & OWEEK
2:24
Балдини
Шейх Мансур
2:18
Балдини
Шейх Мансур
2:18
Так сильно
Юлианна Караулова
3:19
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