Русские радиохиты

В плейлисте собраны самые популярные русские треки с 2013 по 2018 год с топовых радиостанций по версии tophit. Вы узнаете эти песни с первых аккордов! Меладзе, Бреженва, Варум, Жасмин, Зара и многие другие.
Моя мелодия
5sta family
3:04
Многоэтажки
5sta family
3:42
Метко
5sta family
3:47
Снова вместе
5sta family
3:38
Буду с тобой
5sta family
3:20
Вместе мы
5sta family
3:35
Папа, мама
A'Studio
3:46
Только с тобой
A'Studio
4:18
Тик-Так
A'Studio
4:00
Навсегда
ALEKSEEV
3:45
Океанами стали
ALEKSEEV
4:15
Снов осколки
ALEKSEEV
4:09
Пьяное солнце
ALEKSEEV
3:40
Чувствую душой
ALEKSEEV
3:40
Тебе все можно
Artik & Asti
4:03
Неделимы
Artik & Asti
3:26
По волнам
Burito
3:18
Мама
Burito
3:09
Мегахит
Burito
2:57
Штрихи
Burito
3:16
Ты знаешь
BuritoЁлка
3:06
Лишь до утра
Dan Balan
3:35
Люби
Dan Balan
3:53
Ты такой
Doni
3:25
Такси
Elvira T
3:54
Всё решено
Elvira T
3:36
Я лучше всех живу
Emin
3:28
Рядом проснуться
Emin
3:22
Смотришь в небо
Emin
3:36
Улыбайся
IOWA
3:36
140
IOWA
3:37
Маршрутка
IOWA
3:10
Медина
Jah Khalib
3:42
Плакала
KAZKA
3:48
Все танцуют локтями
L'One
3:36
SuperSTAR
LOBODA
3:15
случайная
LOBODA
3:53
Пора домой
LOBODA
4:01
Парень
LOBODA
3:57
Твои глаза
LOBODA
3:53
К чёрту любовь
LOBODA
3:33
Медуза
MATRANG
2:44
Она вернётся
MBAND
4:09
Посмотри на меня
MBAND
3:53
Невыносимая
MBAND
4:19
УВЛИУВТ
MONATIK
4:02
Кружит
MONATIK
3:18
Только
Nyusha
3:34
Ночь
Nyusha
3:31
Где ты, там я
Nyusha
4:18
Целуй
Nyusha
3:37
Цунами
Nyusha
4:08
Тебя любить
Nyusha
3:41
Между нами любовь
SEREBRO
3:11
Kiss
SEREBRO
3:27
В космосе
SEREBRO
3:23
Перепутала
SEREBRO
3:36
Отпусти меня
SEREBRO
3:52
Я тебя не отдам
SEREBRO
4:11
Сломана
SEREBRO
4:02
Моя любовь 18
Smash
3:18
Тёмные аллеи
SmashМоя Мишель
3:24
Улети
T-Fest
3:29
В эту ночь
The Jigits
3:12
Сумасшедшая
Алексей Воробьёв
3:00
Новый бывший
Ани Лорак
3:26
Медленно
Ани Лорак
3:48
Сумасшедшая
Ани Лорак
3:25
Удержи моё сердце
Ани Лорак
4:49
Я верю в любовь
Анна Плетнёва «Винтаж»
3:42
#КАКЧЕЛЕНТАНО
Артур Пирожков
3:32
Ай-яй-я
Базиль
3:21
Дай пять
БАНД'ЭРОС
3:03
Дорога к тебе
БАНД'ЭРОС
3:44
Караоке
БАНД'ЭРОС
3:42
Моя печаль
БАНД'ЭРОС
4:13
ЧБ
БАНД'ЭРОС
4:11
Выпускной
Баста
5:35
Компромисс
Би-2
4:27
Чёрное солнце
Би-2
4:49
Самая любимая музыка
Братья Грим
3:12
Я не отступлю
Бьянка
3:11
Белые птицы
Валерий Меладзе
3:19
Мама, не горюй!
Валерий Меладзе
3:52
Мой брат
Валерий Меладзе
3:53
Любовь и Млечный Путь
Валерий Меладзе
4:17
Свободный полёт
Валерий Меладзе
3:45
Свобода или сладкий плен
Валерий Меладзе
4:12
Я буду ждать тебя
Валерия
3:15
Мы боимся любить
Валерия
3:23
Это время любви
Валерия
3:38
Без меня
Вельвет
3:42
Мамочка
Вера Брежнева
3:00
Хороший день
Вера Брежнева
3:31
Ты мой человек
Вера Брежнева
4:07
Любовь спасёт мир
Вера Брежнева
3:30
Бессонница
Вера Брежнева
3:48
Девочка моя
Вера Брежнева
3:41
Близкие люди
Вера Брежнева
3:16
Доброе утро
Вера Брежнева
3:45
#switter
Верка Сердючка
4:02
Кто ты мне
ВИА ГРА
4:10
Так сильно
ВИА ГРА
3:54
Перемирие
ВИА ГРА
3:41
У меня появился другой
ВИА ГРА
3:34
Жить вдвоём
Вика Дайнеко
3:00
Крылья
Вика Дайнеко
3:37
Дыши
Вика Дайнеко
3:18
Остаться с тобой
Виктор ЦойFilatov & Karas
2:49
Когда рядом ты
Винтаж
4:04
Дыши
Винтаж
3:07
Знак Водолея
Винтаж
3:40
Москва
Винтаж
4:01
Слушая тишину
Владимир Пресняков
3:48
Неземная
Владимир Пресняков
3:30
Имя 505
Время и Стекло
3:18
Навернопотомучто
Время и Стекло
3:10
Она
Градусы
3:46
Градус 100
Градусы
3:38
Выходи за меня
Градусы
3:20
Здорово, великолепно
Градусы
3:11
Грязные стёкла
Градусы
3:27
Хочется
Градусы
3:00
Привычка сбегать из дома
Градусы
3:30
Заметает
Градусы
5:07
Я всегда помню о главном
Градусы
3:33
Тает лёд
Грибы
3:29
Если хочешь – уходи
Григорий Лепс
3:32
Самый лучший день
Григорий Лепс
6:43
Зеркала
Григорий Лепс
3:42
Я поднимаю руки
Григорий Лепс
3:49
Я счастливый
Григорий Лепс
3:57
Выбрось из головы
Григорий Лепс
3:29
Водопадом
Григорий Лепс
3:49
Начнём сначала
Денис Клявер
3:42
Когда ты станешь большим
Денис Клявер
3:57
Не такая как все
Денис Клявер
3:45
Необыкновенная
Денис Клявер
3:48
Любовь живёт 3 года
Денис Клявер
4:01
Подари
Денис Клявер
4:08
Проси, что хочешь
Денис Клявер
4:15
Странный сон
Денис Клявер
3:19
Мы с тобой одной крови
Денис Майданов
3:31
Час-пик
Денис Майданов
3:34
Бесконечная молодость
Денис Майданов
3:59
Территория сердца
Денис Майданов
3:58
Что оставит ветер
Денис Майданов
4:17
48 часов
Денис Майданов
3:35
Пролетая над нами
Денис Майданов
3:58
Дни и ночи
Джиган
3:06
Отпусти
Джиган
4:01
ДНК
ДжиганАртём Качер
3:24
Любить больше нечем
ДжиганЮлия Савичева
3:24
Часы
Дима Билан
3:02
Не молчи
Дима Билан
3:51
Девочка, не плачь
Дима Билан
3:15
Дотянись
Дима Билан
3:23
Держи
Дима Билан
3:40
В твоей голове
Дима Билан
3:46
Малыш
Дима Билан
3:32
Болен тобой
Дима Билан
3:41
Неделимые
Дима Билан
3:54
Фантазёр
Дискотека Авария
3:12
Яркий я
Дискотека Авария
3:42
Давай сыграем в любовь
Дмитрий Колдун
3:25
Поцелуй меня
Дмитрий Колдун
3:12
Метели
Дмитрий Колдун
3:24
Пятница
Дмитрий Колдун
3:18
Почему
Дмитрий Колдун
4:05
Последний романтик
Дмитрий Маликов
3:01
Я так скучаю по тебе
Дмитрий Маликов
4:10
Дышу тобой
Доминик Джокер
3:31
Лишь небо знает
Доминик Джокер
3:19
Если ты со мной
Доминик Джокер
3:50
Такая одна
Доминик Джокер
3:41
Весь мир на ладони моей
Ева Польна
3:56
Мало
Ева Польна
3:24
Молчание
Ева Польна
3:17
Фантастика
Ева Польна
3:35
Я тебя тоже нет
Ева Польна
4:19
Будильник
Егор Крид
3:24
Если ты меня не любишь
Егор Крид
3:26
Мне нравится
Егор Крид
3:16
Невеста
Егор Крид
3:26
Самая-самая
Егор Крид
3:56
Слеза
Егор Крид
3:32
Невеста
Елена Ваенга
3:05
Тайга
Елена Ваенга
4:50
Не модные
Елена Темникова
3:01
Наверно
Елена Темникова
3:20
Импульсы
Елена Темникова
2:54
Давай улетим
Елена Темникова
3:05
Вдох
Елена Темникова
3:33
Впусти музыку
Ёлка
3:36
Навсегда
Ёлка
3:30
Домой
Ёлка
3:19
Грею счастье
Ёлка
3:37
Мир открывается
Ёлка
3:44
Пара
Ёлка
3:23
Нарисуй мне небо
Ёлка
4:01
Прованс
Ёлка
3:26
Около тебя
Ёлка
3:44
Хочу
Ёлка
3:38
Три точки тире
Жасмин
3:41
Дважды
Жасмин
3:49
Ленинград
Зара
3:39
Негордая
Зара
3:59
Я лечу
Зара
3:20
Мир вашему дому
Зара
4:04
Счастье над Землёй
Зара
3:42
Голоса
Звонкий
3:26
Бигуди
Иван Дорн
4:51
Я буду ждать тебя
Иванушки International
3:58
На бульварном
Иракли
3:54
Люба-любовь
Ирина Дубцова
3:19
Люби меня долго
Ирина Дубцова
3:22
Москва-Нева
Ирина ДубцоваЛеонид Руденко
3:36
Московская осень
Кристина Орбакайте
4:10
Маски
Кристина Орбакайте
3:45
Перчатки
Кристина Орбакайте
3:28
Пора домой
Леонид Агутин
3:29
Мир зелёного цвета
Леонид Агутин
3:30
Ай-яй-яй
Леонид Агутин
3:36
Самба
Леонид АгутинWillie Key
4:03
Oh Oh
Леонид Руденко
2:58
На Титанике
Лолита
3:52
Шпилька-каблучок
Лолита
3:16
Не совсем
Лолита
4:29
Судьба
Лолита
3:54
9 жизней
Лолита
4:22
Забываю
Любовь УспенскаяИгорь КисильФилипп Киркоров
3:38
Штампы
МакSим
3:14
Хорошо
МакSим
3:33
СДЕЛАЙ ГРОМЧЕ ()
Макс Барских
3:56
Моя любовь
Макс Барских
3:39
Туманы
Макс Барских
3:26
Видение
Максим Леонидов
3:15
Не дай ему уйти
Максим Леонидов
3:10
Вдвоём
Максим Фадеев
3:33
Орлы или вороны
Максим ФадеевГригорий Лепс
3:28
На тату
Мари Краймбрери
3:49
AMORE ()
Мари Краймбрери
3:14
Не отдам
Марсель
3:59
Париж
Маяковский
2:55
Следуй за солнцем
Митя Фомин
4:04
Быть рядом
Митя Фомин
3:35
Чужие сны
Митя Фомин
4:00
Вот так вот я люблю тебя
Митя Фомин
3:52
Капкан
Мот
3:48
Сопрано
Мот
3:29
Абсолютно всё
Мот
3:08
Кислород
МотВИА ГРА
3:38
Ты — моя нежность
Наргиз
3:49
Я буду всегда с тобой
Наргиз
4:24
О боже, какой мужчина
Натали
3:26
Порочен я тобой
Наташа Королёва
3:10
Ждать тебя
Николай Басков
4:01
Не было бы печали
Николай Басков
3:15
Ну кто сказал
Николай Басков
3:27
Обниму тебя
Николай Басков
3:24
Ты – моё счастье
Николай Басков
3:38
Ты сердце мое разбила
Николай Басков
3:26
инстаграм
Ночные Снайперы
3:37
разбуди меня
Ночные Снайперы
2:51
Когда мне будет Sixty-Five
Олег Газманов
3:37
Именно она!
Олег Газманов
3:42
Оттепель
Паулина Андреева
3:39
Романс
Пицца
3:53
Лифт
Пицца
3:24
Оружие
Пицца
3:27
Драмы больше нет
Полина Гагарина
3:14
Камень на сердце
Полина Гагарина
3:41
Выше головы
Полина Гагарина
3:57
Навек
Полина Гагарина
4:29
Нет
Полина Гагарина
3:56
Обезоружена
Полина Гагарина
3:48
Спектакль окончен
Полина Гагарина
4:00
Шагай
Полина Гагарина
3:34
Всё пучком
Потап и Настя
3:18
Умамы
Потап и Настя
2:50
Не хватило воздуха
Потап и Настя
3:26
Уди уди
Потап и Настя
3:12
Я же его любила
Ротару София
4:15
Плачешь в темноте
Руки Вверх!
3:15
Когда мы были молодыми
Руки Вверх!
4:33
Что же ты наделала
Руки Вверх!
4:02
Танцы
Руки Вверх!
4:03
До рассвета
Сати Казанова
3:18
Радость, привет
Сати Казанова
3:19
Счастье есть
Сати Казанова
3:26
Всё это и есть любовь
Секрет
3:37
Шепотом ()
Сергей Лазарев
2:57
Пусть весь мир подождёт
Сергей Лазарев
3:06
Так красиво
Сергей Лазарев
3:43
Это всё она
Сергей Лазарев
3:45
7 Wonders
Сергей Лазарев
3:26
You Are The Only One
Сергей Лазарев
3:07
Сдавайся
Сергей Лазарев
3:20
В Самое Сердце ()
Сергей Лазарев
3:58
Лаки Стрэнджер
Сергей Лазарев
4:14
Cure the Thunder
Сергей ЛазаревT-Pain
3:48
Интернет
Сергей Трофимов
3:42
2 «Л» 2 «Ю»
Слава
3:19
Однажды ты
Слава
3:05
Красный
Слава
3:37
Sex не любовь
Слава
3:32
Расскажи мне, мама
Слава
3:16
Первая любовь – любовь последняя
Слава
4:24
Спящая красавица
Стас Михайлов
3:59
Если завтра будет солнце
Стас Михайлов
4:00
Золотое сердце
Стас Михайлов
3:47
Не зови, не слышу
Стас Михайлов
3:19
Я с тобой
Стас Пьеха
3:44
Несовместимая любовь
Стас Пьеха
3:50
Счастье
Стас Пьеха
3:36
Зелёный омут
Стас Пьеха
3:17
Сердце - дом для любви
Таисия Повалий
3:09
Твоих рук родные объятья
Таисия Повалий
3:48
Между нами
Таисия Повалий
3:32
Ты в глаза мне посмотри
Таисия Повалий
3:35
Возврата. NET
Тамерлан и Алёна
3:51
Это не женщина
Те100стерон
3:10
Лондон
Тимати
4:23
#Heroes
Тимур Родригез
4:13
Не родись красивой
ФАБРИКА
4:14
А я за тобой
ФАБРИКА
4:10
Бабочки
ФАБРИКА
3:21
Цвет настроения синий
Филипп Киркоров
3:22
Акапелла души
Филипп Киркоров
3:37
Дива
Филипп Киркоров
3:35
Радость моя
Филипп Киркоров
3:30
Иллюзия
Филипп Киркоров
3:52
Омар Хайям
Ханна
3:05
Розовое вино
Элджей
3:56
Штрихкоды
Эмма М
3:13
Перемотай
Эмма М
3:33
Внеорбитные
Юлианна Караулова
3:03
Маячки
Юлианна Караулова
3:14
Лети за мной
Юлианна Караулова
3:49
Не верю
Юлианна Караулова
3:01
Море
Юлианна Караулова
3:29
Разбитая любовь
Юлианна Караулова
3:16
Ты не такой
Юлианна Караулова
3:17
Просто так
Юлианна Караулова
3:56
Не бойся
Юлия Савичева
3:23
Невеста
Юлия Савичева
3:29
Cut Me Open
Юля Паршута
3:45
Осколки
Юрий Смыслов
3:27
Маргарита
ЮрКисс
3:52
Любимый мой
Юта
2:35
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