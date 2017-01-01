Русские радиохиты В плейлисте собраны самые популярные русские треки с 2013 по 2018 год с топовых радиостанций по версии tophit. Вы узнаете эти песни с первых аккордов! Меладзе, Бреженва, Варум, Жасмин, Зара и многие другие.