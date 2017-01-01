Расслабляющая лаунж музыка для кафе

Не трудно догадаться, почему музыка в стиле lounge стала одним из самых популярных решений для кафе. Во-первых, глубокие ноты очень легко воспринимаются сознанием. Во-вторых, плавный ритм располагает к спокойному отдыху и неторопливой беседе.

Музыка lounge позволяет создать расслабляющий фон, который является неотъемлемой частью особой атмосферы заведения. Чаще всего в кафе можно слышать творчество следующих групп и исполнителей: Army Winehouse, Bill Sharpe, Billy Cobham, Cal Tjader, Derrick Harvin, George Benson и др.

Музыка для кафе на любой вкус

Более 3500 заведений различного формата пользуются услугами сервиса Gusli. Музыкальный портал предлагает пользователям огромное количество треков различных жанров, включая композиции в стиле лаунж. В базе представлены популярные хиты и новинки.

Специально для удобства пользователей создано несколько плейлистов, разработанных для различных заведений. Списки воспроизведения можно редактировать и создавать с нуля. Удобная система поиска позволяет находить композиции по названию.

Интерфейс сайта и личного кабинета предельно прост – в функционале быстро разберется любой пользователь. Регистрация профиля занимает несколько минут. Создав аккаунт, пользователь может скачать специальный плеер, с помощью которого гости заведения будут наслаждаться любимой музыкой.

Заведениям доступ к музыкальной базе предоставляется бесплатно. Более того, на депозит кафе в системе будут начисляться деньги с каждого трека, который пользователи закажут в специальном приложении – бармену больше не придется бросать свои дела и на время превращаться в диджея всякий раз, когда очередному посетителю захочется услышать любимую песню. При накоплении на счете 2000 рублей и более пользователей может заказать вывод денежных средств.

Музыкальная база регулярно обновляется и пополняется новыми композициями. Каждому пользователю гарантирована профессиональная техническая поддержка. Решить проблему с музыкальной коллекцией, которая поможет создать в заведении уникальный фон, помогающий посетителям расслабиться и отдохнуть от суеты, очень просто – достаточно подключить кафе к сайту Gusli!