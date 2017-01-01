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Фоновая музыка в кафе

Музыка для кафе - это музыкальная база, которая включает в себя десятки тысяч композиций в различных жанрах музыки. На портале собраны самые разные направления: рок, транс, электро, лаунж, поп и др.

Need Somebody
Alex Newell
4:02
Kill The Lights
Alex Newell
4:36
Nobody To Love
Alex Newell
3:25
Basically Over You
Alex Newell
4:00
Devilish
Alex Newell
3:44
This Ain't Over
Alex Newell
3:28
Mama Told Me
Alex Newell
2:43
Happiness In Liquid Form
Alfie Templeman
3:32
Obvious Guy
Alfie Templeman
3:22
Who I Am
Alfie Templeman
3:12
Used To Love
Alfie Templeman
3:35
Floating (feat. Khalid) [filous Remix]
Alina Baraz filous feat. Khalid
3:20
L Is For Lose
All We Are
3:45
Feel Safe
All We Are
4:27
Keep Me Alive
All We Are
5:18
Not Your Man
All We Are
4:25
In Motion
Allday feat. Japanese Wallpaper
3:43
Thank Me Later
Anna of the North
3:23
My Love
Anna of the North
3:41
Talkin Bout Life
Aroop Roy
6:56
We Together
Aroop Roy
7:25
I Need Your Help
Arturo Macchiavelli Lee Wilson
6:06
One Day Reckoning Song
Asaf Avidan, The Mojos
3:31
Teach Me
Bakermat
3:09
Lion
Bakermat
3:17
Baian
Bakermat
3:02
Learn to Lose
Bakermat feat. Alex Clare
3:12
Living
Bakermat feat. Alex Clare
3:17
Don't Want You Back
Bakermat feat. Kiesza
3:21
Rendez-Vu
Basement Jaxx
5:45
Angels Ain't Listening
Basshunter
2:49
Poolside
BAYNK
3:32
Heaven On My Mind
Becky Hill Sigala
3:12
Good Life
Ben DJ Brawo feat. Romy Dya
2:29
Kua Kore He Kupu Soaked
BENEE
3:59
Find an Island
BENEE
3:12
Evil Spider
BENEE
2:33
Afterlife
BENEE
3:56
Wishful Thinking
BENEE
3:33
Monsta
BENEE
3:41
Glitter
BENEE
3:00
Supalonely
BENEE feat. Gus Dapperton
3:42
Supalonely
BENEE Gus Dapperton
3:43
All Cried Out
Blonde feat. Alex Newell
2:50
Sun Is Shining
Bob Marley feat. Robin Schulz
3:05
Somebody That You Loved
Bruno Martini New Hope Club
3:36
Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
3:13
Now That I Found You
Carly Rae Jepsen
3:20
Feels Right
Carly Rae Jepsen Electric Guest
2:43
Stop This Flame
Celeste
3:29
How Long
Charlie Puth
3:12
One More Song
Classixx feat. Roosevelt
4:19
Be Happy
CLMD
3:01
DANCE
CLMD Tungevaag
2:54
Summerfields
Clubhouse
3:25
Summerfields
Clubhouse
3:25
Simple Romance
COIN
3:14
Cemetery
COIN
2:57
Run
COIN
3:27
Talk Too Much
COIN
3:07
Fighters
Conro
3:46
Night Shines
Cool Keedz Le Dib
3:13
Stunnin39
Curtis Waters feat. Harm Franklin
2:24
Love You Like That
Dacey
2:58
Broccoli's Keeper
Dacey
3:17
More More More
Dacey
3:19
Somebody
Dacey
3:10
Wearing Nothing
Dacey
3:18
Too Young
Dacey
3:30
Fair Game
Dayglow
4:22
Hot Rod
Dayglow
3:24
Nicknames
Dayglow
3:23
Can I Call You Tonight
Dayglow
4:38
Run the World
Dayglow
2:56
Listerine
Dayglow
3:35
Why Do You Feel So Down
Declan McKenna
3:40
The Future Of The Future
Deep Dish feat. Everything But The Girl
7:52
Echoes
Disclosure
5:09
DNCE
DNCE
3:50
Pay My Rent
DNCE
3:13
Toothbrush
DNCE
3:51
Unsweet
DNCE
3:20
What's Love Got To Do With It
DNCE
3:40
TV In The Morning
DNCE
3:44
Be Mean
DNCE
3:29
DANCE
DNCE
2:59
Cake By The Ocean
DNCE
3:39
Body Moves
DNCE
3:56
Doctor You
DNCE
3:12
Good Day
DNCE
3:39
Man On Fire
DNCE
3:07
Blown
DNCE feat. Kent Jones
3:17
Kissing Strangers
DNCE feat. Nicki Minaj
3:22
Captain Duck
Duck Sauce A-Trak Armand Van Helden
2:46
You Say
Ehrling
2:31
Blissful
Ehrling
3:15
Something About You
Elderbrook Rudimental
2:49
Freestyle
Electric Guest
4:02
More
Electric Guest
3:41
Play With Me
Electric Guest
3:35
1 4 Me
Electric Guest
3:06
Back for Me
Electric Guest
3:21
This Head I Hold
Electric Guest
2:55
24-7
Electric Guest
3:28
Sleepy Eyes
Electric Guest
3:22
Dear To Me
Electric Guest
4:01
Birthday
Electric Guest
3:38
Dollar
Electric Guest
3:28
Get Out
Electric Guest
2:51
Group Therapy
Electric Guest
2:24
You're Sexy I'm Sexy
Eric Nam
3:07
I Do
Evan Klar
2:46
Make The Most Of This
Evan Klar
2:43
Barefoot
Evan Klar
2:59
Changes
Faul Wad Ad Pnau
3:20
Bonfire
Felix Jaehn feat. ALMA
3:03
SICKO
Felix Jaehn feat. GASHI FAANGS
2:53
Butterflies
Fiji Blue
2:56
In This Room
Fiji Blue
2:37
Numb
Fiji Blue
2:42
Space Makes Me Sad
Fiji Blue
2:16
I Miss Having Someone To Talk To
Folamour Liv East
3:43
Heavenly Maybe
Gengahr
3:26
Some Girl
GoldLink feat. Steve Lacy
5:42
The Sweet Escape
Gwen Stefani feat. Akon
4:06
Right Time
Hayden James Icona Pop
2:50
Please Don't Lie
Hugo Helmig
3:32
Moon Rider
Jai Wolf Wrabel
3:38
(Don't) Give Hate a Chance
Jamiroquai
5:05
Anything You Want
JAWNY
2:04
Honeypie
JAWNY
2:15
Whats Your Pleasure
Jessie Ware
4:38
Adore You
Jessie Ware
3:45
Ooh La La
Jessie Ware
3:48
Spotlight
Jessie Ware
4:12
Soul Control
Jessie Ware
3:59
Step Into My Life
Jessie Ware
3:37
Lonely
Joel Corry
3:10
Feel This Way
Joel Corry
4:42
Sorry
Joel Corry
3:08
Head Heart
Joel Corry feat. MNEK
2:46
The Sun Is Up Forever
Joesef
3:44
Think That I Don't Need Your Love
Joesef
3:43
Naked
Jonas Blue MAX
3:30
On the Line
Julian Perretta
3:13
I Cry
Julian Perretta
2:56
Somebody Love Me
Julian Perretta
3:50
Private Dancer
Julian Perretta
3:09
King For A Day
Julian Perretta
3:30
Closer To You
Julian Perretta
2:54
Nobody Knows
JUNG
2:34
Follow Your Heart
JUNG
4:01
Call Me Up
JUNG
2:44
Falling Free
JUNG
2:41
Move Your Feet
Junior Senior
3:01
Can I Get Get Get
Junior Senior
3:12
Take My Time
Junior Senior
3:49
Colours
KEiiNO
2:44
Take Me Home
KEiiNO
3:16
Taxmannen
Kent
3:52
Know Your Worth
Khalid Disclosure
3:01
Les Vitrines
Kid Francescoli
3:17
Disco Queen
Kid Francescoli
4:06
The Player
Kid Francescoli
4:04
Moon
Kid Francescoli
6:30
It's Only Music Baby
Kid Francescoli
3:28
Emma
Kid Francescoli
3:13
Bad Girls
Kid Francescoli
3:09
Malibu
Kim Petras
3:11
Heart to Break
Kim Petras
3:46
Pumped Up
Klingande
2:57
By The River
Klingande Jamie N Commons
3:04
Ready For Love
Klingande Joe Killington feat. Greg Zlap
2:58
Wild Church
Kungs
3:54
This Girl
Kungs Cookin' On 3 Burners
4:02
I Feel So Bad
Kungs feat. Ephemerals
3:26
Don't You Know
Kungs feat. Jamie N Commons
3:05
Dopamine
Kungs feat. JHart
2:59
Melody
Kungs feat. Luke Pritchard
4:02
You Remain
Kungs feat. R I T U A L
3:43
Trust
Kungs feat. Rae Morris
3:25
Freedom
Kungs feat. Wolfgang
2:54
Disco Night
Kungs Throttle
3:14
What's Love Got to Do with It
Kygo Tina Turner
3:28
Freedom
Kygo Zak Abel
3:18
Hollywood
LA Vision Gigi D'Agostino
3:19
Best Times Right Now
Lance Linton
3:19
Much Too Much
Lennon Stella
3:30
Pretty Boy
Lennon Stella
3:08
Summer Feelings
Lennon Stella feat. Charlie Puth
2:40
Summer Feelings
Lennon Stella feat. Charlie Puth
2:40
Prayer in C
Lilly Wood The Prick Robin Schulz
3:09
Don't Kill My High
Lost Kings feat. Wiz Khalifa Social House
3:37
Tell Me
Lost Knights
3:11
Don't Mind
Louis The Child
2:54
Go
Louis The Child
2:14
Love Is Alive
Louis The Child Elohim
2:50
It's Strange
Louis The Child feat. K.Flay
4:05
Little Things
Louis The Child Quinn XCII Chelsea Cutler
3:17
Better
Luca Debonaire
3:50
Falling Down
Luca Debonaire
3:05
U And Me
M.I.L.K.
3:28
Summertime
M.I.L.K.
2:47
Slow Emotions
M.I.L.K.
2:55
Jet Ski
M.I.L.K.
3:39
Gone For A Reason
M.I.L.K.
2:39
Make My Way To Paris
M.I.L.K. Benjamin Biolay
4:06
From the Dark Night
Macadam Crocodile
7:09
One Thing Right
Marshmello Kane Brown
3:12
Catch Release
Matt Simons
3:15
Hundred Miles
Maxence Luchi feat. Nat
2:43
Born To Love
Meduza feat. SHELLS
2:42
Hands Up
Merk Kremont feat. DNCE
2:45
Corinne
Metronomy
3:15
The Bay
Metronomy
4:50
All I Need
Michael Schulte
3:12
Back to the Start
Michael Schulte
3:13
Never Let You Down
Michael Schulte
3:17
I Took A Pill In Ibiza
Mike Posner
3:18
Dizzy
Miles Hardt
4:09
Long Ago
Miles Hardt
3:51
Down By The River
Milky Chance
3:58
Firebird
Milky Chance
3:41
Peripeteia
Milky Chance
3:43
Blossom
Milky Chance
3:24
Fallen
Milky Chance
3:09
Cocoon
Milky Chance
4:15
Oh Mama
Milky Chance
3:33
Don't Let Me Down
Milky Chance, Jack Johnson
3:20
SUPERBLOOM
MisterWives
3:33
Our Own House
MisterWives
3:52
Reflections
MisterWives
3:06
Track 1
MisterWives
3:10
Lady
Modjo
5:07
Music Takes You Back
Modjo
4:14
Chillin
Modjo
4:53
Rollercoaster
Modjo
4:11
On Fire
Modjo
6:34
No More Tears
Modjo
6:17
D' kan dom inte ta oss
Myra Granberg
2:33
Tills mitt hj'rta g'r under
Myra Granberg
3:48
Salt i s'ren
Myra Granberg, Malin Christin
3:07
Tears in Your Eyes
Nora En Pure
3:35
Lucid
NOW203
2:26
Semeru
NOW203
3:09
Burning
NOW203
2:58
Heart of Gold
NOW203
2:28
L'ove
NOW203
3:03
Horizon
NOW203
3:46
Millennial
OhFrank
3:04
Babylon
OMI
3:23
Cheerleader
OMI
2:54
Hula Hoop
OMI
3:25
Cheerleader
OMI
3:00
Good Time
Owl City Carly Rae Jepsen
3:25
Elevation
Para One The South African Youth Choir
4:11
Hideout
Parcels
4:26
Allaround
Parcels
4:56
Lightenup
Parcels
3:57
IknowhowIfeel
Parcels
5:27
Gamesofluck
Parcels
5:48
Myenemy
Parcels
3:35
Overnight
Parcels
3:39
Tieduprightnow
Parcels
3:01
Plus
Peach Tree Rascals
4:32
Ain't No Saint
Peg Parnevik
3:07
Break Up a Bit
Peg Parnevik
3:32
Inside All the People
Planet Funk
4:57
Lucky
PNAU Vlossom
3:25
Feel Good
Polo Pan
4:00
Canop'e
Polo Pan
4:36
Moving On
Pool
3:41
Feel Alright
Poolside
4:04
Strange Overtones
Poolside
4:42
Harvest Moon
Poolside
6:08
Summer Friends
Poolside
4:11
Which Way To Paradise
Poolside
4:23
Do You Believe
Poolside
4:33
Around The Sun
Poolside Amo Amo
3:54
Esperar Pra Ver
Poolside Fatnotronic
5:00
Winter Wonderland
PUBLIC
2:42
Track 2
PUBLIC
3:20
Make You Mine
PUBLIC
3:52
Feel Alive
R3HAB feat. A R I Z O N A
2:31
Creep
R3HAB GATT220SO
2:41
Track 3
RAC Louis The Child
2:12
Deliriously Good
Rat City
3:37
I Just Wanna Dance
Rat City Isak Heim
2:59
Kind Of Love
Rat City Isak Heim
3:22
In My Bones
Ray Dalton
3:11
Sugar
Robin Schulz feat. Francesco Yates
3:39
Native New Yorker
Rocco Careri Arturo Macchiavelli feat. Eric King
4:35
Follow Me
S376DE Evan Klar
3:02
P's Na Pista
Sandeville Cool Keedz
3:10
Drink About
Seeb Dagny
3:03
Breathe
Seeb feat. Neev
4:00
Don't You Wanna Play
Seeb Julie Bergan
2:18
Meant To Be
SG Lewis
2:58
Coming Up
SG Lewis
3:17
Track 4
SG Lewis
4:14
Chemicals
SG Lewis
4:14
Track 5
SG Lewis Clairo
3:13
Track 6
SG Lewis feat. AlunaGeorge
3:05
Track 7
SG Lewis feat. Gallant
3:45
Track 8
SG Lewis feat. J Warner
3:49
Aura
SG Lewis feat. J Warner
3:49
Track 9
SG Lewis feat. Louis Mattrs
4:03
Track 10
Shoffy
2:52
Temporary
Shoffy
2:55
Track 11
Shoffy feat. Lincoln Jesser
4:11
Track 12
Shoffy feat. Sabrina Carpenter
2:31
High On You
Sigma John Newman
3:59
Lost in Music
Sister Sledge
4:47
If You Really Want Me
Sister Sledge
4:37
We Are Family
Sister Sledge
3:21
Alice
Smith Thell
3:50
Goliath
Smith Thell
3:24
ROW
Smith Thell
3:26
Statue
Smith Thell
3:20
circle the drain
Soccer Mommy
4:40
Track 13
SOFI TUKKER
4:02
Fuck They
SOFI TUKKER
3:04
Matadora
Sofi Tukker
5:23
Track 14
SOFI TUKKER feat. Charlie Barker
3:04
Track 15
Sofi Tukker feat. NERVO The Knocks ALISA UENO
3:03
Feeding the Family
Spacey Jane
4:44
Music Sounds Better with You
Stardust
4:22
Some
Steve Lacy
3:00
Lazy
Surfaces
3:01
Remedy
Surfaces
2:48
Bloom
Surfaces
3:03
Good Day
Surfaces
2:53
Take It Easy
Surfaces
3:32
Sunday Best
Surfaces
2:38
Track 16
Surfaces
3:03
Keep It Gold
Surfaces
4:13
This View
Surfaces
2:42
Where The Light Is
Surfaces
3:01
Track 17
T'ches feat. Shoffy
4:17
The Less I Know The Better
Tame Impala
3:36
Track 18
Tame Impala
3:57
Anything Could Happen
The Academic
3:23
Fake ID
The Academic
2:49
Track 19
The Avalanches
4:20
Subways
The Avalanches
3:10
Track 20
The Avalanches feat. Rivers Cuomo Pink Siifu
4:39
Under The Waterfall
The Avener M.I.L.K.
2:51
Your Light
The Big Moon
5:07
Track 21
The Foxies
3:02
Deep Sea Diver
The Foxies
4:35
Neon Thoughts
The Foxies
3:15
No One Else
The Magic Gang
3:09
Take Back The Track
The Magic Gang
3:28
Hotel Apathy
The Magic Gang
2:51
Tied Up
The Magician Julian Perretta
3:16
How Deep Is Your Love
The Rapture
6:25
In Your Eyes
The Weeknd
3:57
Nothing Really Matters
Tiesto Becky Hill
2:37
Track 22
Tommy Newport
3:02
Level of Concern
twenty one pilots
3:40
Track 23
Tyler Creator
3:10
I THINK
Tyler The Creator
3:32
Riptide
Vance Joy
5:39
Mess Is Mine
Vance Joy
3:43
Track 24
Verzache
2:57
Down On My Luck
Vic Mensa
3:29
Labour
Vijay Sofia Zlatko feat. GuitK
4:36
Thank You [Not So Bad]
VIZE Felix Jaehn
3:18
Never Let Me Down
VIZE Tom Gregory
2:33
OK
Wallows
3:13
Remember When
Wallows
2:35
Track 25
Wallows
3:13
Track 26
Willow
3:16
For A Minute
WizTheMc
1:49
The One
WizTheMc
2:21
Track 27
WizTheMc
2:54
Treat You Right
Yellow Days
4:21
Crush
Yumi Zouma
3:32
In Camera
Yumi Zouma
3:24
Lie Like You Want Me Back.
Yumi Zouma
3:27
Truer Than Ever
Yumi Zouma
3:04
Right Track Wrong Man
Yumi Zouma
2:56
Powder Blue Cascine Park
Yumi Zouma
3:48
Say Sumthin
Zak Abel
3:46
Love Song
Zak Abel
3:18
Still Want UUU
Zak Abel
3:12
Unstable
Zak Abel
3:45

Фоновая музыка для кафе в сервисе Gusli

Музыкальный фон – неотъемлемая часть атмосферы в любом заведении: баре, кафе, ресторане и др. Необходимо иметь наготове несколько плейлистов, которые составлены с учетом времени, дня недели и других особенностей. Например, в обеденное время в кафе должна играть расслабляющая музыка, которая не будет мешать посетителям отдыхать в середине рабочего дня – лаунж отлично справится с этой задачей!

Вечером, особенно в пятницу или субботу, подойдет что-то более энергичное, например, электронная музыка (не так называемый «клубняк», а что-то более спокойное). В пабах ставят британский рок, баллады метальных групп и другую подобную музыку. Когда вечеринка находится в самом разгаре, посетители кафе часто заказывают рок. Плейлист необходимо подбирать с учетом времени, дня и настроения посетителей, которые пришли отдохнуть.

Музыка для кафе и авторские права

К сожалению, авторское право никто не отменял. Слушать музыку для души может кто угодно, однако использование треков звезд и малоизвестных исполнителей с целью заработка запрещено. Владелец заведения, игнорирующий закон, может понести весьма серьезные убытки в результате штрафов и судебных исков.

Вопреки расхожему мнению авторское право в нашей стране соблюдается достаточно строго. Особенно это касается коммерческих сфер – использовать музыку без лицензии категорически не рекомендуется.

В музыкальной базе представлено большое количество популярных треков и новинки звезд первой величины, а также малоизвестных исполнителей, которые только начинают свой творческий путь.

Подключив заведение, вы можете больше не беспокоится о том, как посетители будут заказывать музыку. Обычно гости кафе отвлекают персонал от выполнения своих задач, однако после подключения к сервису Gusli у них будет возможность заказывать музыкальные композиции в специальном приложении.

Освободить персонал от поиска треков очень просто. Подключитесь к сервису, настройте плейлист, скачайте и запустите плеер – далее остается только наслаждаться любимой музыкой. Плейлисты удобно редактировать, удаляя непопулярные и добавляя новые композиции.

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