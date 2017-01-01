Фоновая музыка для кафе в сервисе Gusli

Музыкальный фон – неотъемлемая часть атмосферы в любом заведении: баре, кафе, ресторане и др. Необходимо иметь наготове несколько плейлистов, которые составлены с учетом времени, дня недели и других особенностей. Например, в обеденное время в кафе должна играть расслабляющая музыка, которая не будет мешать посетителям отдыхать в середине рабочего дня – лаунж отлично справится с этой задачей!

Вечером, особенно в пятницу или субботу, подойдет что-то более энергичное, например, электронная музыка (не так называемый «клубняк», а что-то более спокойное). В пабах ставят британский рок, баллады метальных групп и другую подобную музыку. Когда вечеринка находится в самом разгаре, посетители кафе часто заказывают рок. Плейлист необходимо подбирать с учетом времени, дня и настроения посетителей, которые пришли отдохнуть.

Музыка для кафе и авторские права

К сожалению, авторское право никто не отменял. Слушать музыку для души может кто угодно, однако использование треков звезд и малоизвестных исполнителей с целью заработка запрещено. Владелец заведения, игнорирующий закон, может понести весьма серьезные убытки в результате штрафов и судебных исков.

Вопреки расхожему мнению авторское право в нашей стране соблюдается достаточно строго. Особенно это касается коммерческих сфер – использовать музыку без лицензии категорически не рекомендуется.

В музыкальной базе представлено большое количество популярных треков и новинки звезд первой величины, а также малоизвестных исполнителей, которые только начинают свой творческий путь.

Подключив заведение, вы можете больше не беспокоится о том, как посетители будут заказывать музыку. Обычно гости кафе отвлекают персонал от выполнения своих задач, однако после подключения к сервису Gusli у них будет возможность заказывать музыкальные композиции в специальном приложении.

Освободить персонал от поиска треков очень просто. Подключитесь к сервису, настройте плейлист, скачайте и запустите плеер – далее остается только наслаждаться любимой музыкой. Плейлисты удобно редактировать, удаляя непопулярные и добавляя новые композиции.