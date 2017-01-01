Подходящая музыка для кафе

Многие люди приходят в кафе отдохнуть в спокойной обстановке, посидеть, выпить чаю или кофе с десертом. Кто-то просто заходит перекусить во время прогулки. Обе категории посетителей хотят отдохнуть – дип хаус поможет и отвлечься от повседневных забот!

В развлекательных заведениях ставят не только танцевальные композиции. Днем посетителям согреет душу лаунж или дип хаус – последнее направление очень популярно и является одной из самых известных разновидностей house. Главное отличие дип хауса – отсутствие легких ноток.

Эту музыку нужно слушать вдумчиво, наслаждаясь горячим чаем или покуривая кальян. В некоторых композициях, относящихся к направлению дип хаус, смешаны различные жанры, например, джаз, поп и электронная музыка.

Где взять дип хаус для кафе

Просто скачать музыку в интернете и потом ставить в заведение – не вариант. Коммерческое использование чужого творчества, в том числе и музыкального, запрещено законом. Владелец заведения, проигнорировавший это требование, может ждать крупных проблем в будущем, включая штрафы по решению суда, и убытки, которые возникнут в результате выплаты компенсации правообладателям.

В нашем сервисе собрано огромное количество музыкальных композиций в стиле Deep House. Специально для удобства пользователей подготовлены плейлисты, которые можно редактировать, удаляя и добавляя треки по своему усмотрению. Для доступа к музыкальной базе необходимо подключить заведение.

Владельцу кафе следует зарегистрироваться на сайте Gusli, выбрать плейлисты и скачать специальный плеер. Проигрыватель Gusli позволит гостям заведения насладиться самым лучшим дип хаусом! Кроме того, посетители смогут заказывать любимые треки, не отвлекая бармена. С каждого заказа заведение будет получать отчисления на свой счет в системе. Вы не знаете, где легально взять хорошую музыку для кафе? Воспользуйтесь сервисом Gusli – решите эту проблему раз и навсегда!