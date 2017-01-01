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Украинская поп-музыка
Современный украинский поп: KAZKA, ALYOSHA, Jamala и многие другие.
Так буває
Alekseev
4:00
Горда
Alyosha
2:59
ТЕКІЛА
Alyosha
3:44
ТАНЦЮЙ КОХАЙ
Arturro Mass
3:21
Назавжди-Навсегда
Bahroma
3:53
Весна
Barabanova
2:46
Хочу
BROSKO
3:16
Шаленій
DILEMMA
3:09
The Nile Song
Euphoraphonic
3:00
Літній час
EVA MEY
3:07
Говерла Dance Version by IPUNKZ
EYRA
3:07
Вирулю
GRLS
3:20
Я Закохався
HammAli & Navai
3:21
Моя весна
HELEN YES
3:21
Чорничні ночі
Indira
3:28
Коливання
Ivan NAVI
3:20
Клон
IVKA
3:46
Самға
Jamala
3:56
Очима
Jamala
4:33
Повені
JANE
3:03
Та яку люблю
Julik
3:05
Щастя
Julik
3:05
Не зупиняйся
Julik
3:20
Вільна
Kamaliya
3:47
ТАНЦІ
KAZKA
3:24
ДИВА
KAZKA
2:54
ЗАПАЛА
KAZKA
3:52
Nobody Like You
KAZKA
3:18
КАРМА
KAZKA
4:05
Твоєї крові
KAZKA
3:10
МОВЧАТИ
KAZKA
4:09
НІХТО
KAZKA
3:14
ПЛАКАЛА
KAZKA
3:45
ВІН
KAZKA
3:08
СВЯТА
KAZKA
3:09
САМА
KAZKA
3:57
Viterok
KiRA MaZUR
2:56
Ти пішов
KiRA MАZUR
2:59
Я би
KiRA MАZUR
3:15
Ти милий
KiRA MАZUR
3:18
Карi очі
KiRA MАZUR
3:01
Narodna
KiRA MАZUR
3:21
Де я
KiRA MАZUR
3:42
Viterok
KiRA MАZUR
2:53
Долонями
KiRA MАZUR
3:14
Цю ніч
Kishe
3:42
Просто мала
KLEO
3:32
Таємниця
Kuptsova
2:55
Kungfu
LATEXFAUNA
6:06
2 дні
LAUD
2:50
Вигадав
LAUD
3:19
Музика
LAUD
2:52
Відчуваю
LAUD
3:00
Ти в мене є
LAUD
3:18
У Цю Ніч
LAUD
3:27
Все буде добре
LAURA MARTI
3:13
Хочу сказати
LAURA MARTI
3:48
Жити
LAURA MARTI
3:55
Очi
LAURA MARTI
3:48
Хвилi
LAURA MARTI
4:33
Дай нам Боже
MamaRika
3:00
Ти і я
MamaRika
3:30
FAYNO
MamaRika
3:01
КАЧ
MamaRika
3:04
Батькам
MONATIK
4:00
Свято наближається
MONATIK
2:11
Мріяти не шкідливо
MONATIK
2:26
Краса
MONATIK
4:13
Цей день
MONATIK
3:19
Казка
NATI
3:32
Обіцяю
NK
4:13
Вода
ON I ONA
3:33
Назавжди
Open Kids
3:32
Айсберги
Pianoбой
3:11
Кохаю
Rozhden
4:05
Trap feat. Lil Baby
SAINt JHN
3:04
На крилах життя
Sonya Kay
3:18
Понад плаєм
Sonya Kay
3:35
На крилах життя _ #vqmusic
Sonya Kay
3:18
Мелодія
Sonya Kay
3:29
Лайви
Sonya Kay
3:33
Рай
Sonya Kay
3:14
Обними меня
Sonya Kay
4:30
Вільна
Sonya Kay
3:54
Знаю я твоя
Sonya Kay
4:12
Та ти ж її не вартий
Soul man
3:09
Рано
TamerlanAlena
3:00
Мурашки
TAYANNA
3:31
Квiтка
TAYANNA
3:14
Леля
TAYANNA
3:03
Фантастична жінка
TAYANNA
3:34
Шкода
TAYANNA
3:29
Без тебе feat. LAUD
TAYANNA
3:35
Очi
TAYANNA
3:15
Очі
TAYANNA
3:15
Як Плакала Вона
TAYANNA
3:26
То така любов
ULIANA ROYCE
3:16
GALYNA GULIALA
YUKO
3:25
Liuli Liuli
YUKO
5:08
Masha
YUKO
5:23
Buvaite Zdorovi
YUKO
3:16
#2 Полюси
YULIYA ROZNEN
3:26
Сам На Сам
А.Р.М.И.Я
3:19
Без гриму
Анна Буткевич
3:01
#школа
Анна Тринчер
3:35
Вірила
Антитіла
3:37
Злива
Артём Никифоров
2:55
Мала
Виталий Козловский
4:13
А-я-я-й
Воплі Відоплясова
3:23
Дим
Время и Стекло
3:18
Тумбала є
Дима Коляденко
3:14
Сьомий день
Друга Ріка
4:35
Алло. Поліція
Индира
3:26
Аміго
Индира
3:33
Пофiгу
Катя Nova
4:34
Небо
Марина Одольська
3:51
Грім
Наталья Гордиенко
2:56
Покохала
Наталья Могилевская
3:24
Там, де нас нема
Океан Ельзи
3:28
Наталя-Наталі
Олег Винник
3:10
Ти не пишеш мені листи
Тарас Гаврик
3:03
Навiщо
Тина Корнет
3:58
Чоботи
Тонка
3:07
Небо знає
Тонка
3:54
Другом
Тонка
4:22
Так треба
Тонка
3:51
Без тебя спать
Эрика Лундмоен
3:25
Яд
Эрика Лундмоен
3:36
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