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Рэп кор - Нью металл

Популярный жанр альтернативной рок-музыки. В подборке представлена классика: Limp Bizkit, P.O.D., Clawfinger, System of a Down и т.д., а также современные исполнители.

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Killing Time
(Hed) Planet Earth
3:53
Suck It Up
(Hed) Planet Earth
3:55
At The End Of The Day
A Broken Silence
3:23
PSA
Afterlife
3:11
Mic Check
Architexts
3:33
Rhymefield
Architexts
4:34
Rock 2 Rock
Architexts
4:14
The Crossroads
Architexts
4:11
Right Where U Left It
Architexts
4:26
Pawns
Architexts
5:27
New Era
Architexts
3:48
Loves Gonna Get cha
Architexts
3:55
Sabotage
Beastie Boys
2:59
Balancetonfrog
Claustrofrog
3:56
Dead for sure
Claustrofrog
4:50
Hell Baby
Claustrofrog
4:26
Marsh
Claustrofrog
4:38
Wet like London
Claustrofrog
5:19
Gone
Claustrofrog
5:18
Get It
Clawfinger
4:45
I Close My Eyes
Clawfinger
3:09
Out To Get Me
Clawfinger
3:43
Confrontation
Clawfinger
3:33
Power
Clawfinger
3:13
Two Sides
Clawfinger
4:05
Jump Around
Coming for Blood
3:22
Hero
Concrete Dream
4:09
One Thing
Concrete Dream
3:25
Reasons
Concrete Dream
3:25
Relationshit
Concrete Dream
3:49
Pit Trap
Concrete Dream
4:43
Obey
Concrete Dream
3:34
Catch 22
Concrete Dream
4:36
Buckout Road
Concrete Dream
4:03
Lip Kit
Concrete Dream
3:31
Face The Music
Crazy Town
3:24
Take It To The Bridge
Crazy Town
3:18
Think Fast
Crazy Town
3:53
Toxic
Crazy Town
2:46
Waste Of My Time
Crazy Town
2:55
Butterfly
Crazy Town
3:34
Morally Flexible
Darknet
3:09
Down
Dead Crown feat. DaBoiJ
3:00
Stay True
Deez Nuts
3:24
Get a Grip
Deez Nuts
2:56
Nothing to Lose
Diversity of O.N.E.
3:34
Easy
Diversity of O.N.E.
2:47
Day 2 Die
Diversity of O.N.E.
3:30
Fuckin Wit Me
Diversity of O.N.E.
3:40
Ho Lee Chit
Diversity of O.N.E.
3:04
2 Fingers
Diversity of O.N.E.
3:38
In My Head
Diversity of O.N.E.
3:54
Irie
Diversity of O.N.E.
3:55
Empower
Downset
2:24
Danny Gunnz
Drowning
3:32
All Over Me
Drowning Pool
3:12
Reminded
Drowning Pool
3:24
Sinner
Drowning Pool
2:27
Step Up
Drowning Pool
3:18
Tear Away
Drowning Pool
4:14
More Than Incredible
E-Town Concrete
3:22
Spit
Earth Caller
2:57
Feed This Fire
FAIDLESS
3:47
KINGDOM
FEVER 333
3:25
Bob your head
Fistfunk
3:47
Coming up from behind
Fistfunk
3:24
Not the way to go
Fistfunk
3:12
Grandpa
Fistfunk
4:03
Minders
Fistfunk
3:29
Just another X
Fistfunk
3:33
P.O.S.S.E
Fistfunk
3:08
System
Fistfunk
3:53
2 Close
Gideon ft. Drew York
3:42
Big in Japan
Guano Apes
2:48
Lords of the Boards
Guano Apes
3:44
Open Your Eyes
Guano Apes
3:09
No speech
Guano Apes
3:29
Haze
Guerrilla Warfare
5:51
Headlines
Guerrilla Warfare
2:58
NU.Wav
Guerrilla Warfare
2:29
Run It Back
Guerrilla Warfare
3:05
Bartender
Hed
4:01
Time Bomb
Hollywood Undead
3:37
Everywhere I Go
Hollywood Undead
3:30
Undead
Hollywood Undead
4:25
Goin' Down On It
Hot Action Cop
4:50
Family Affair
Inheil
2:57
Get Classic
Inheil
3:01
Inheil
Inheil
4:11
Small World
Inheil
3:59
Detox
Insolence
3:58
Poison Well
Insolence
3:29
Twisted Transistor
Korn
3:09
Real RockStars
Lekhaina
3:56
Gold Cobra
Limp Bizkit
3:53
My Generation
Limp Bizkit
3:41
Livin' It Up
Limp Bizkit
4:24
Hot Dog
Limp Bizkit
3:50
Nookie
Limp Bizkit
4:49
Take A Look Around
Limp Bizkit
5:19
Rollin'
Limp Bizkit
3:34
Ready To Go
Limp Bizkit
6:01
Bring It Back
Limp Bizkit
2:17
Break Stuff
Limp Bizkit
2:46
Faint
Linkin Park
2:44
Place for My Head
Linkin Park
3:04
Eye, Dead I
Los Suenos
3:38
Ante Up
Los Suenos
3:26
Haunter
Los Suenos
4:25
Hollowed Out
Los Suenos
4:35
Hypnosphere
Los Suenos
3:05
Surge
Los Suenos
3:21
Tuned In
Los Suenos
4:11
Warning Signs
Los Suenos
4:30
Gettin It In
Menace 2 Sobriety
3:35
No Longer
Menace 2 Sobriety
3:07
Shake That
Menace 2 Sobriety
2:37
Thug Bitch
Menace 2 Sobriety
2:51
Serpent
Menace 2 Sobriety
3:54
The End
Menace 2 Sobriety
4:42
Will Not Break
Menace 2 Sobriety
2:56
Bombshell
Menace 2 Sobriety
3:17
Dog Food
Menace 2 Sobriety
3:28
Boom Shake
Menace 2 Sobriety
3:26
Nobody's Bitch
Menace 2 Sobriety
1:58
Drink the Night Away
Menace 2 Sobriety
3:18
Loyal Till the Gates
Modern Day Renegade
3:22
Defender
Modern Day Renegade
3:56
Fearless
Modern Day Renegade
4:25
My Sins
Modern Day Renegade
3:30
Get Some
Modern Day Renegade
4:14
Fall Into Sleep
Mudvayne
3:51
Dimez
Murder League All Stars
3:38
Mlas
Murder League All Stars
3:20
Most People Suck
Murder League All Stars
4:05
Masta Fiendz
Murder League All Stars
4:39
S.D.F.
Murder League All Stars
4:09
Americanized
Murder League All Stars
4:23
Candystore Gangster
Murder League All Stars
4:11
Bad Day
Murder League All Stars
4:01
Bounce
Murder League All Stars
3:58
All Good
Nevertel
3:48
Empty Batteries
Nonpoint
3:55
Junkie$
Ocean Grove
3:32
Ganja Rock
Ocean Grove
2:56
Youth Of The Nation
P.O.D.
4:15
Set It Off
P.O.D.
4:16
The Messenjah
P.O.D.
4:19
Boom
P.O.D.
3:10
Circles
P.O.D.
3:27
Rockin' With The Best
P.O.D.
2:42
Who Do You Trust
Papa Roach
3:16
Renegade Music
Papa Roach
3:29
New Wave
Pleymo
3:31
Kubrick
Pleymo
3:31
G's
Primer 55
3:39
Release
Primer 55
4:28
The Big Fuck You
Primer 55
4:17
1993
Profiler
4:16
Deepest Bluest
PROJECT OXID
3:50
Widow's Son
PROject OxiD aka Jedi Make Illusional
3:05
Killing In the Name
Rage Against The Machine
5:13
Guerrilla Radio
Rage Against The Machine
3:26
Know Your Enemy
Rage Against The Machine
4:54
Without You
Relent
3:25
Surrendered
Relent
4:00
Addicted
Relent
3:17
Six Feet Under Me
Relent
3:22
Changed
Relent
3:19
Send a Miracle
Relent
3:34
Rise
Relent
4:17
Antidote
Riverline
3:47
Breathless
Riverline
3:06
Collateral
Riverline
3:47
Elements
Riverline
2:13
Memories
Riverline
3:18
Reflection
Riverline
3:43
Too Late
Riverline
4:04
Horizon
Riverline
4:37
Bound
Riverline
3:00
Weapons + Morals
Scars of Protest
4:07
Revelation
Sickret
3:44
Siren's Cry
Sickret
3:54
Pressure
Sickret
3:28
Villain
Sickret
4:00
Home
Sickret
4:04
Babylon
Skindred
3:34
Ratrace
Skindred
3:21
Worlds on Fire
Skindred
3:31
Blackout
Smash Hit Combo
4:00
My Memories
Soul Blast
2:59
Mudshovel
Staind
4:42
Suffocate
Staind
3:16
Raw
Staind
4:09
Spleen
Staind
4:39
A Flat
Staind
4:59
Home
Staind
4:04
Crawl
Staind
4:29
Just Go
Staind
4:50
Me
Staind
4:36
New Pain
Static-X
2:57
The Only
Static-X
2:51
Fortune Teller
Stray From The Path
2:42
Cake
Stuck Mojo
3:44
Not Promised Tomorrow
Stuck Mojo
3:14
Hate Breed
Stuck Mojo
3:16
Mental Melt Down
Stuck Mojo
4:41
Crush The Crisis
Superheist
4:09
All or Nothing
Sylar
3:18
Seasons
Sylar
3:42
No Way
Sylar
3:50
Aerials
System Of A Down
6:11
Chop Suey!
System Of A Down
3:30
F__k The System
System Of A Down
2:12
Deer Dance
System of a Down
2:54
Sugar
System of a Down
2:33
B.Y.O.B.
System Of A Down
4:16
I-E-A-I-A-I-O
System Of A Down
3:08
Toxicity
System Of A Down
3:38
Psycho
System Of A Down
3:45
G.R.O.M
TomKarp ft. Grip, Igor Krucjata & Podjarson
4:14
Revolution
TomKarp ft. Triz, Cross & Ernest Kozlowski
4:35
Micfiend
TomKarp t. Marek SPW, Seanesy & Krab
3:54
Let Them Talk
Walking Rumor
3:43

Музыка для бара

Когда речь идет о создании идеальной атмосферы в баре, музыка играет решающую роль. Владельцы и менеджеры баров понимают важность правильного выбора музыкальных композиций для создания приятной и энергичной атмосферы для своих посетителей. Правильный выбор музыки в баре не только улучшает общее впечатление, но и побуждает клиентов оставаться дольше, заказывать больше напитков и, в конечном счете, увеличивает прибыль. Будь то модный ночной клуб или районный паб, наличие хорошо подобранного плейлиста барных композиций просто необходимо.

Чтобы развлечь и увлечь посетителей, бары часто выбирают самые разные жанры в своей музыкальной подборке. Для каждого найдется что-то свое - от классического рока до современной поп-музыки. Задача состоит в том, чтобы удовлетворить различные музыкальные вкусы и предпочтения, чтобы все клиенты чувствовали себя причастными и находили то, что им по душе. Такое разнообразие также способствует созданию динамичной атмосферы, поскольку музыка меняется в течение всего вечера, подстраиваясь под настроение и энергетику публики.

Музыка в баре должна быть не только приятной на слух, но и создавать бодрую и живую атмосферу. Бодрые мелодии с запоминающимися мелодиями и заразительными ритмами заряжают энергией, поднимают настроение и располагают к танцам и общению. Темп и ритм песен для бара должны быть тщательно подобраны, чтобы соответствовать атмосфере заведения. Медленные баллады могут не подойти для энергичного танцевального клуба, а быстрые композиции - для спокойного лаунжа.

В наш век цифровых технологий стало как никогда легко составлять и настраивать музыкальные плейлисты для бара. Благодаря сервисам потокового вещания и цифровым музыкальным автоматам владельцы баров могут легко получить доступ к обширной коллекции композиций и создать индивидуальные плейлисты, ориентированные на конкретную клиентуру. Благодаря этим технологическим достижениям барам стало удобнее поддерживать свою музыкальную подборку в актуальном состоянии и включать в нее последние хиты и популярные композиции.

В заключение следует отметить, что музыка в баре является неотъемлемой частью создания яркой и приятной атмосферы для посетителей. Тщательно подобранный плейлист барных композиций позволяет повысить уровень обслуживания клиентов, стимулировать их более длительное пребывание в заведении и увеличить доходы. Выбирая разнообразные жанры, отвечающие различным музыкальным вкусам, и используя технологии для настройки плейлистов, бары могут создать динамичную атмосферу, которая заставит клиентов приходить еще и еще. Поэтому в следующий раз, заходя в бар, уделите время тому, чтобы оценить, насколько продуманно и тщательно подобрана идеальная музыка, которую можно слушать в баре, наслаждаясь любимым напитком.