Пополнение при помощи мобильного телефона

После выбора суммы пополнения нажимается кнопка «Оплатить». На телефон поступает SMS сообщение с предложением списать определенную сумму средств с баланса. Для подтверждения оплаты отправляется ответная SMS с нужной цифрой.

Условия

Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Тинькофф Мобайл, Yota. Допустимый размер платежа — от 1 до 15 000 рублей. Стоимость отправки SMS – бесплатно.

Мобильные платежи осуществляются через платёжный сервис MIXPLAT. Совершая платёж, вы принимаете условия Оферты Информацию о порядке и периодичности оказания услуг и условиях возврата вы можете получить по телефону +7 495 775 06 00 или почте support@mixplat.ru.