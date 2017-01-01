Пополнение при помощи мобильного телефона
Как происходит оплата
После выбора суммы пополнения нажимается кнопка «Оплатить». На телефон поступает SMS сообщение с предложением списать определенную сумму средств с баланса. Для подтверждения оплаты отправляется ответная SMS с нужной цифрой.
Условия
Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Тинькофф Мобайл, Yota. Допустимый размер платежа — от 1 до 15 000 рублей. Стоимость отправки SMS – бесплатно.
- — Договор оферты МТС
- — Договор оферты Билайн, лимиты
- — Договор оферты Мегафон, банка Раунд
- — Договор оферты Теле2
- — Договор оферты Yota
- — Договор оферты Тинькофф Мобайл
Мобильные платежи осуществляются через платёжный сервис MIXPLAT. Совершая платёж, вы принимаете условия Оферты Информацию о порядке и периодичности оказания услуг и условиях возврата вы можете получить по телефону +7 495 775 06 00 или почте support@mixplat.ru.