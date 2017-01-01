Русский Рок: Легенды [Вечер] Благодаря резким звуковым перепадам, некой звуковой «раскачке» и даже банальной громкости ваши гости ощутят эмоциональную раскачку, граничащую с экстазом. Вот где по-настоящему может развернуться душа фаната отечественного рока! Самые забойные и крутые хиты и Земфиры, группы Мумий Тролль, ДДТ, Алисы, Кино, Ленинграда, Ночных Снайперов.