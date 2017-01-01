Русский Рок: Легенды [Вечер]

Благодаря резким звуковым перепадам, некой звуковой «раскачке» и даже банальной громкости ваши гости ощутят эмоциональную раскачку, граничащую с экстазом. Вот где по-настоящему может развернуться душа фаната отечественного рока! Самые забойные и крутые хиты и Земфиры, группы Мумий Тролль, ДДТ, Алисы, Кино, Ленинграда, Ночных Снайперов.
Мой океан
4 Апреля
3:33
Субмарина
7Б
4:09
Убегаем, догоняют
7Б
4:11
Танцы финансов
7Б
3:46
Бусуёк
7Б
2:36
Ария Ивана
7Б
3:35
347-ой
7Б
3:06
Молодые ветра
7Б
4:25
7Б
7Б
3:56
Осень
7Б
3:31
Не герой
7Б
4:19
Неизвестный солдат
7Б
4:46
Пой
7Б
3:50
Время выбирать
Animal Джаz
2:42
Двойной ценой
Animal Джаz
3:03
Апрель
Animal Джаz
4:46
Nothing As Cruel feat. Total Chaos
Antreib
4:38
Кaйф и истeрикa
Aлисa
4:38
Ты не один
BrainStorm
4:44
СМЕРТЬ НА РЕЙВЕ
Jane Air
4:07
Дорога бойца
Louna
4:07
Родина
Louna
3:37
Искусство
Louna
3:28
Культ пустоты
Lumen
3:10
Государство
Lumen
2:39
Sid & Nancy
Lumen
3:08
За то, чего нет
Lumen
3:50
Твоему эго
MYSELF
4:15
Ближе
OSTROVA
3:24
A Reason To Fight
RADIO TAPOK
4:45
Нимфоманка
RADIO TAPOK
3:57
СЛЭМЯТСЯ ПАЦАНЫ
RADIO TAPOK
3:29
Слёзы
ROCK PRIVET
4:15
боль
RSAC
2:35
Водзушный шар
Tequilajazzz
5:04
Радио
Tequilajazzz
4:17
Два луча
Tequilajazzz
5:50
Нервы
Tequilajazzz
5:25
Сюрикены и розы
ustal
3:20
Я буду петь свои песни
WHEELS, EL MASHE, Seyman Dmitriy
3:53
Повезёт
ZNAKI
3:37
При чем тут финики
ZNAKI
3:29
Потеряно всё
ZNAKI
3:44
Мелом
ZNAKI
3:15
Закрой глаза
ZNAKI
3:44
Обалдуй
ZNAKI
3:40
С такими друзьями
ZNAKI
3:29
Видеть больше
ZNAKI
3:00
Радуга
ZNAKI
3:35
Повезёт
ZNAKI
3:37
Синие
ZNAKI
3:20
Мама
ZNAKI
3:39
Не туда
ZNAKI
3:30
Видеть больше
ZNAKI
3:00
Разнообразно
ZNAKI
2:39
Фантастика
ZNAKI
3:46
На белом коне
ZNAKI
3:24
В моей голове
ZNAKI
3:39
Я ненавижу
ZNAKI
4:27
Ну что-ж
ZNAKI
3:46
Небо
ZNAKI
3:52
Странник
ZNAKI
4:38
Я ненавижу
ZNAKI
4:27
Сестра - вода
ZNAKI
3:52
Ну что-ж
ZNAKI
3:46
Закрой глаза
ZNAKI
3:44
Верь мне
Znaki
3:32
Пазлы
ZNAKI
3:46
Планы
ZNAKI
3:37
Все напрасно
ZNAKI
3:34
Ангел 141
[AMATORY]
3:37
Черно
[AMATORY]
3:10
Сигнал feat. BOGUE
[AMATORY]
2:01
Саранча
[AMATORY]
3:47
Север
[AMATORY]
3:19
Звёздная грязь
[AMATORY]
3:27
В интересах революции
Агата Кристи
2:36
Viva Kalman!
Агата Кристи
2:40
Веселый мир
Агата Кристи
2:40
Алхимик
Агата Кристи
3:10
Сказочная Тайга
Агата Кристи
2:51
Немного земли
Агата Кристи
3:31
Африканка
Агата Кристи
2:59
Небо в огне
АДАПТАЦИЯ
5:02
Трамонтана
Аквариум
3:59
Этой весной
Александр Иванов
3:37
Я верю огню
Александр Иванов
5:22
Москва
Александр Иванов
5:06
Серо-жёлтая весна
Александр Пушной
2:54
Главное
Алиса
3:25
Вода И Вино
Алиса
4:17
По барабану
АлисА
2:35
Трасса Е-95
Алиса
3:34
Дождь
Алиса
3:15
Полёт
АлисА
6:12
Колобок
АлисА
4:50
Раскол
АлисА
5:44
Дорожная
Анатолий Крупнов
4:59
Лето в Петербурге
Ангел НеБес
4:03
Родина
АнимациЯ
2:57
Журавли
Анимация
2:48
Однажды
Анимация
3:14
Спички
Анимация
2:43
Черта
Анимация
2:31
Штуки
Анимация
3:38
Привет тебе
БИ-2
3:58
Мяу Кисс Ми
БИ-2
3:50
Задеть за живое
БИ-2
7:34
С тобой
БИ-2
3:58
Восток
БИ-2
3:51
Шер
БИ-2
3:22
Ты будешь драться
БИ-2
3:44
Губернатор
Борис Гребенщиков
3:37
Если Я Уйду
Борис Гребенщиков
4:18
Тёмный как ночь
Борис Гребенщиков
3:34
Навсегда
Браво
3:22
Кустурица
Братья Грим
2:57
Гитары
Бригадный подряд
3:12
Ривгош
Бригадный подряд
2:49
Дети
Ва-Банкъ
2:28
Солдат
Ва-Банкъ
5:23
Птица-паровоз
Вячеслав Бутусов
3:02
Берег
Вячеслав Бутусов
4:05
Титаник
Вячеслав Бутусов
4:21
В Ленинграде-городе
Гарик Сукачёв
3:38
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам
Гарик Сукачёв
4:23
Анжела Дэвис
Гарик Сукачев
4:20
Верёвочка
Гарик Сукачёв
4:45
Песня о нейтральной полосе
Гарик Сукачёв
4:20
Очи чёрные — II. Старый дом
Гарик Сукачёв
3:40
А кто сказал
Гарик Сукачёв
6:20
Сыновья уходят в бой
Гарик Сукачёв
3:03
Все сначала
ГДР
3:51
Курт Кобейн
ГДР
4:12
Солдаты весны
ГДР
3:35
Смеялись и пели
ГДР
3:49
Я здесь
ГДР
3:55
Выход
ГДР
3:58
Время по кругу
ГДР
3:48
Рок – это провокация
ГДР
4:05
Беги
ГильZа
3:33
Социум
ГильZа
3:41
Отсчет
Год Змеи
2:48
Всё Идёт По Плану
Гречка
3:09
Капитан Колесников
ДДТ
3:58
Ларек
ДДТ
4:45
Белая река
ДДТ
4:58
Расстреляли рассветами
ДДТ
5:57
Любовь
ДДТ
4:52
Песня о свободе
ДДТ
4:17
Четыре окна
ДДТ
4:17
Агидель
ДДТ
4:57
Красота
Дом Кукол
4:01
Птенчик мой
Жуки
2:24
Куда, ты чо
Жуки
3:07
Дым-Дым
Жуки
2:39
Брюнетки и блондинки
Звери
4:11
Все, что касается
Звери
3:29
Звезда рок-н-ролла
Звери
2:37
Районы-кварталы
Звери
3:18
Рома, извини
Звери
3:20
Дрянь
Звери
3:30
Танцуй
Звери
3:19
Прогулка
Земфира
4:15
Без шансов
Земфира
2:46
До Свидания...
Земфира
3:44
Снег
Земфира
2:35
Деньги
Земфира
3:57
Ракеты
Земфира
2:46
Созрела
Земфира
3:33
В метро
Земфира
2:52
Антананариву
Земфира
2:52
Деньги
Земфира
3:57
Небомореоблака
Земфира
3:37
Ненавижу
Земфира
3:42
Искала
Земфира
3:33
Плачь
Зимавсегда
4:13
Противостояние
Зимовье Зверей
3:58
Хмурое урбо
Зимовье Зверей
4:26
Крысолов П.С.
Зимовье Зверей
2:46
Мост через вечность
Илья Черт
2:30
Венч
Калинов мост
4:52
Гон в полдень
Калинов мост
3:48
Ангелы рая
Калинов Мост
5:44
Горемыки
Калинов мост
5:59
Адреналин
Калинов мост
1:37
Место для шага вперёд
Карелия
4:11
Красно-желтые дни
Кино
5:50
Закрой за мной дверь, я ухожу
Кино
4:16
Кончится лето
Кино
5:56
Хочу перемен
Кино
4:51
Наважденье
Кипелов
5:38
Плюю я
Кирпичи
2:54
Танец злобного гения
КиШ
3:52
В пасти тёмных улиц
КняZz
4:06
Адель
КняZz
4:28
Обычные люди
Коrsика
4:36
Последний шанс
КОRSИКА
3:36
Рок не пройдет!
Конец Фильма
5:32
Всё, что нужно - это любовь
Конец Фильма
2:33
Выбоина
Конец Фильма
3:25
Не завидуй!
Конец фильма
4:11
Весна
Конец Фильма
4:01
Два раза
Конец Фильма
2:38
Здесь тебя нет
Конец Фильма
3:44
Желтые глаза
Конец Фильма
3:35
Весна
Конец Фильма
4:01
Клубника
Конец Фильма
3:22
Танец
Конец Фильма
3:04
На Луне
Конец Фильма
4:23
Тема любви
Конец Фильма
3:40
Один Взгляд Назад
Константин Никольский
3:43
100 лет одиночества
КОПЕНGАGЕН
3:38
Про Ивана
Король и Шут
2:34
Верная жена
Король и Шут
2:37
Внезапная голова
Король и Шут
2:24
Камнем по голове
Король и Шут
2:37
Валет и Дама
Король и Шут
3:31
Марионетки
Король и Шут
3:36
Два друга и разбойники
Король и Шут
2:14
Лесные разбойники
Король и Шут
3:55
Танец злобного гения
Король и Шут
3:56
Мотоцикл
Король и Шут
2:08
Гимн шута
Король и Шут
5:00
Любовь и пропеллер
Король и Шут
2:55
Охотник
Король и Шут
2:36
Помоги мне!
Король и Шут
2:26
Блуждают тени
Король и Шут
2:11
Разговор с гоблином
Король и Шут
2:29
Оля
Крематорий
4:09
Хардрокер
Крематорий
4:05
Веселый ансамбль
Крематорий
4:13
Зомби
Крематорий
4:07
2001 год
Крематорий
3:35
Катманду
Крематорий
4:01
По дороге в Эльдорадо
Кукольный театр
2:53
По раскрашеной душе
Кукрымиксы
3:36
Дороги
Кукрыниксы
4:11
Дороги
Кукрыниксы
4:11
Надежда
Кукрыниксы
4:00
Мой Бог
Кукрыниксы
3:55
Беспокойный
Кукрыниксы
4:52
Сон
Кукрыниксы
3:14
Тайна
Кукрыниксы
2:40
Дорогая
Кукрыниксы
3:57
Страхи
Кукрыниксы
3:30
Столкновение
Кукрыниксы
3:52
Тёмный город
Кукрыниксы
3:46
Тени в театре
Кукрыниксы
3:44
Я объявляю войну!
Кукрыниксы
3:38
Москвич
Леприконсы
4:09
Хали-гали, паратрупер
Леприконсы
4:05
Вилейка
Ляпис Трубецкой
4:02
Жлоб
Ляпис Трубецкой
2:58
Лазерное Солнце
Ляпис Трубецкой
3:45
Собаки
Ляпис Трубецкой
3:01
Нигилист
Ляпис Трубецкой
2:19
Свежий Ветер
Ляпис Трубецкой
3:21
Любовь повернулась ко мне задом
Ляпис Трубецкой
4:02
Розочка
Ляпис Трубецкой
4:15
Сочи
Ляпис Трубецкой
4:30
12 Обезьян
Ляпис Трубецкой
2:55
Шут
Ляпис Трубецкой
3:24
Космонавты
Ляпис Трубецкой
3:18
Харэ
Ляпис Трубецкой
2:46
Трубецкой
Ляпис Трубецкой
3:00
Бесы
Ляпис Трубецкой
2:47
Котик
Ляпис Трубецкой
1:53
Истамбул
Макс Покровский
4:03
За мной
Мара
2:22
Правила Боя
Мара
2:17
Русская Звезда
Мара
3:29
Холодным мужчинам
Мара
3:48
Чё на чём
Мара
3:36
Любочка
Маша И Медведи
4:17
Гарпунщик
Маша и Медведи
3:20
Земля
Маша и медведи
5:06
Герои Вчерашних Дней
Машина Времени
4:00
Буги-Вуги на Потолке
Машина Времени
3:19
Мой Друг
Машина Времени
4:10
То, что люди поют по дороге домой
Машина Времени
3:33
Оставь Меня
Машина Времени
4:20
Алиса
Машина Времени
2:54
Брошенный Богом Мир
Машина Времени
3:29
Оставь Меня
Машина Времени
4:20
Эти Реки Никуда Не Текут
Машина Времени
3:41
Что ты знаешь
Мельница
4:32
Половинками ножниц
Мёртвые Дельфины
4:25
Чёрно-Белый Сон
Мёртвые Дельфины
2:33
Тихий не Океан
Мёртвые Дельфины
3:58
Вампиры
Мёртвые Дельфины
2:59
Мать
Мёртвые Дельфины
3:04
Коко Шанель
Мёртвые Дельфины
4:05
Рак
Мёртвые Дельфины
3:34
Аномалия
Мика Ньютон
3:38
Элис
Михаил Башаков
4:02
Полярник
Моды
3:50
О, рай!
Мумий Тролль
4:00
Ядовитая звезда
Мумий Тролль
5:15
Контрабанды
Мумий Тролль
3:56
Делай Меня Точно
Мумий Тролль
3:00
Бермуды
Мумий Тролль
3:30
В думах о девушке из города центрального подчинения КНР
Мумий Тролль
3:07
Алмазами
Мумий Тролль
4:16
Доброе утро, Планета!
Мумий Тролль
3:29
Доля риска
Мумий Тролль
3:58
Наше время
Мумий Тролль
4:47
Сиамские сердца
Мумий Тролль
3:57
Так Страшно
Мумий Тролль
3:53
Владивосток 2000
Мумий Тролль
2:41
Сигналы
Мумий Тролль
4:18
Инопланетный Гость
Мумий Тролль
3:52
Черная Дыра
Мумий Тролль
3:51
Медведица
Мумий Тролль
3:58
Ультиматум
Мумий Тролль
3:44
Карнавала, нет
Мумий Тролль
3:11
Шамаманы
Мумий Тролль
3:35
Ранетка
Мумий Тролль
3:20
Эй, товарищ
Мумий Тролль
3:47
Догвилль
Мураками
3:30
Нулевой километр
Мураками
3:36
Бред
Мураками
4:01
0 км
Мураками
3:45
Бред
Мураками
4:01
Илюзия свободы
Наив
3:39
Ретро артист
Наив
3:21
Что нам делать
Наив
3:35
Зима
Наив
2:53
Суперзвезда
Наив
3:53
Биоматерия
Найк Борзов
2:54
Подари мне грусть свою
Найк Борзов
4:06
День как день
Найк Борзов
3:56
Паническая атака
Найк Борзов
4:56
Свежая кровь
Найк Борзов
3:49
Тени и мерцания
Найк Борзов
3:53
Ты горишь
Найк Борзов
4:30
Колеса любви
Наутилус Помпилиус
2:48
Титаник
Наутилус Помпилиус
5:03
О чем поет гитара
Неприкасаемые
4:43
Что ты имела в виду
Несчастный случай
4:03
Лилипутская любовь
Ногу Свело!
3:00
Иди ко мне
Ночные Снайперы
3:50
Парфюмерная
Ночные Снайперы
3:16
Если не слабо
Ночные Снайперы
3:59
Рубеж
Ночные Снайперы
3:37
морячок
Ночные Снайперы
3:33
Ууу
Ночные Снайперы
3:05
Асфальт
Ночные снайперы
3:15
Побег
Ночные Снайперы
4:56
Питер-никтоин
Ночные Снайперы
5:37
разбуди меня
Ночные Снайперы
2:51
Что мы делали прошлым летом
Ночные Снайперы
2:49
Инстаграм
Ночные Снайперы
3:37
Toliutrotolinoch
Ночные Снайперы
2:57
Пароходы
Ночные Снайперы
2:56
Флай
Ночные Снайперы
4:31
Поговори со мной, Ольга
Ночные снайперы
2:51
Шагай
Ночные Снайперы
3:22
Государство
Ночные Снайперы
4:03
9 12
Ночные Снайперы
4:03
Инстаграм
Ночные Снайперы
3:37
Гугл
Ночные Снайперы
3:11
Ежик
Ночные Снайперы
3:10
Доктор
Ночные Снайперы
3:14
Куба
Ночные Снайперы
3:28
Земляничная
Ночные Снайперы
4:01
Если тебе
Обе-Рек
3:26
Сердце Заставило
Обе-Рек
3:22
Никогда
Обе-Рек
3:50
Ганстерское солнце
Ожог
3:11
Цветные стекла
Пилот
3:38
Вольная птица
Пилот
3:30
Цыганщина
Пилот
2:54
Готика
Пилот
4:20
Сегодняшним днем
Пилот
6:09
Граница
Пилот
4:37
Дорога в рай
Пилот
4:28
Сфинксы
Пилот
6:13
Игрушки
Пилот
4:23
ЧБ
Пилот
4:28
Карелия
Пилот
3:35
ЧБ
Пилот
4:28
Дракон
Пилот
4:00
Шнурок
Пилот
4:00
Одиночество
Пилот
4:19
Рок
Пилот
4:15
Блюз
Пилот
3:27
Королевство
Пилот
5:24
Весна в метро
Пилот
2:51
Сумасшедшим жить легко
Пилот
3:58
Осень
Пилот
3:05
Кеды со звездами
Пилот
5:18
Будильник
Пилот
3:26
Двор
Пилот
3:06
Оранжевое солнце
Пилот
4:40
Тайга
Пилот
4:42
Петля
Пилот
4:44
Рок
Пилот
3:59
Рок-н-ролл
Пилот
3:44
Рыба, крот и свинья
Пилот
5:59
Сорок восемь
Пилот
4:31
Прости. Спасибо. Люблю
Площадь Восстания
3:48
Я так боюсь
Порнофильмы
4:19
Прости. Прощай. Привет
Порнофильмы
5:09
Королевы и хулиганы
ПОРТ(812)
3:36
Пилигримы
После 11
4:42
Звенит январская вьюга
Приключения Электроников
3:27
Влюблённый металлист
РадиоЧаЧа
3:50
Святые 90-е
Разные Люди
4:28
Дрянь
Рома Зверь
3:30
Я люблю тебя
Сансара
2:03
Стёкла одного окна
Сансара
3:35
Все смотрят только на тебя
Сансара
3:43
Чёлка
Сансара
3:55
Вестерн
Сансара
4:05
Зверобой
Сансара
4:34
Иду на ты
Сансара
3:30
Завтра
Сансара
2:51
Стая летучих рыб
Сансара
4:05
Танцуем
Сансара
3:15
Найки
Сансара
3:48
Любящие глаза
Сансара
3:19
Рандеву
Сансара
3:29
Я знаю...
Свинцовый Туман
4:20
Странник
Северный Флот
3:39
Старый крысолов
Северный флот
3:29
Вперед и Вверх
Северный Флот
3:51
Время любить
Северный Флот
4:14
Сигареты и кофе
сегодняночью
3:49
Самолеты-поезда
Секрет
3:52
Ты умеешь летать
Сергей Бобунец & Юлия Чичерина
3:19
Обеденный марш
Серьга
4:22
Подари мне страх
Серьга
4:37
Возьми мою руку, девочка
Серьга
4:18
Ой, пойду, пойду
Серьга
5:08
Горькая
Серьга
3:31
Скажи зачем
Серьга
4:28
Давай
Серьга
4:22
Спасибо тебе
Серьга
4:27
Давай ходить нагишом
Серьга
3:14
Ещё не вечер
Серьга
4:05
Дороги, которые мы выбираем
Серьга
3:02
Я хочу пить с тобой
Серьга
5:09
До встречи, друг
Серьга
4:24
Десять Здравствуй
Серьга
3:49
Женщина с веслом
Серьга
4:22
Я люблю поезда
СерьГа
3:23
Мой город
Серьга
3:28
Ты никому не нужен
СерьГа
3:26
Интерзона
Серьга
3:49
Валера
СерьГа
3:55
Надо взять
Серьга
3:51
Нормальный человек
Серьга
3:30
Замкнутый круг
Смысловые галлюцинации
3:53
Лёд
Смысловые галлюцинации
3:13
Всё в порядке
Смысловые галлюцинации
3:56
Мои фотографии
Смысловые галлюцинации
3:33
Ковбои
Смысловые галлюцинации
3:54
Напролом
Смысловые галлюцинации
3:47
Море
Смысловые галлюцинации
3:48
Больно
Смысловые галлюцинации
3:53
Анфасы и профили
Смысловые галлюцинации
3:31
Не могу оторвать от тебя глаз
Смысловые галлюцинации
3:33
Буду ждать
Смысловые галлюцинации
5:06
DJ'и сходят с ума
Смысловые галлюцинации
4:08
В никуда
Смысловые галлюцинации
4:10
Зима
Смысловые галлюцинации
4:31
Демоны
Смысловые галлюцинации
4:04
Всё под контролем
Смысловые галлюцинации
4:14
Настоящие герои
Смысловые галлюцинации
4:23
Каждый твой шаг
Смысловые галлюцинации
3:28
Все изменится
Смысловые галлюцинации
4:36
Остаемся Зимовать
Сплин
3:37
Старый дом
Сплин
2:39
Мы сидели и курили
Сплин
3:17
Северо-запад
Сплин
3:53
Моё Сердце
Сплин
4:11
Сумасшедший автобус
Сплин
3:50
Блокада
Сплин
3:22
Пирамиды
Сплин
4:21
Чей-то ребёнок
Сплин
3:09
Выпусти меня отсюда
Сплин
3:11
Выхода Нет
Сплин
3:47
Ай лов ю!
Сплин
3:20
Испанская инквизиция
Сплин
2:26
Встречная полоса
Сплин
4:27
Всего Хорошего
Сплин
3:01
Весь этот бред
Сплин
3:06
Летела жизнь
Сплин
2:30
Молоко И Мед
Сплин
4:39
Звезда рок-н-ролла
Сплин
4:11
Когда пройдёт 100 лет
Сплин
3:24
Линия жизни
Сплин
3:00
РЭП
Сплин
3:14
Роддом
СТОП-КАДР
3:58
Свободу Анджеле Дэвис!
Сукачев и Неприкасаемые
4:21
Не тобой болеет сердце
Сурганова и оркестр
3:20
Апрельская
Сурганова и оркестр
3:46
Ворон
Сурганова и оркестр
5:16
Далеко
Сурганова и оркестр
3:41
Время познаний
Сурганова и оркестр
3:42
Не бойся, милая
Сурганова и оркестр
4:01
Нас единицы
Сурганова и оркестр
4:02
Обещанный снег
Сурганова и оркестр
3:16
Рейс 612
Сурганова и оркестр
4:30
Цветут Цветы
Танцы Минус
4:12
Discorock
Танцы минус
4:13
Иду
Танцы Минус
3:36
Дерево
Танцы минус
3:57
Каждую ночь
Танцы минус
3:54
Город
Танцы Минус
4:05
10 капель дождя
Танцы Минус
2:54
Мешки с костями
Тараканы!
2:46
Кто-то из нас двоих
Тараканы!
3:40
Я смотрю на них
Тараканы!
3:08
Тишина - это смерть
Тараканы!
3:38
Верните ХТС на танцпол
Тараканы!
2:44
Лететь с высоты
Теплая Трасса
3:39
Поезд прибывающий
Теплая Трасса
4:32
Простая жизнь
Теплая Трасса
2:55
Грешен я, мальчики
Теплая Трасса
1:35
Роль короля
Теплая Трасса
2:40
Дурею с водки я...
Теплая Трасса
2:15
Свет на пути
Теплая Трасса
3:13
Я тебя люблю
Теплая Трасса
2:25
Гитара
Теплая Трасса
4:51
Продолжай удивлять
Теплая Трасса
3:16
Душа
Теплая Трасса
3:04
Что я стою
Теплая Трасса
4:38
Живи
Теплая Трасса
2:07
Бим-Бом
Теплая Трасса
4:35
Европа
Теплая Трасса
3:08
Когда я бросил курить
Теплая Трасса
3:14
Любите людей
Теплая Трасса
3:02
Нас больше нет
Теплая Трасса
3:05
Под распахнутым небом
Теплая Трасса
2:32
Пламя во льду
Теплая Трасса
3:29
Потерялась она
Торба-на-Круче
3:40
Залиты солнцем
Торба-на-Круче
3:11
Садовник
Торба-на-Круче
4:50
Девушка рок-звезды
Торба-на-Круче
3:49
Собака
Торба-на-Круче
4:12
Интернет
Торба-на-Круче
3:18
Свобода
Торба-на-Круче
3:38
Красиво
Торба-на-Круче
3:52
Светало
Торба-на-Круче
4:07
Люблю-прощай
Торба-на-Круче
5:38
Солнце
Торба-на-круче
2:47
Сердце
Торба-на-Круче
4:46
Мысли
Торба-на-Круче
3:43
Чей же он
Торба-на-Круче
3:27
Моя любовь
Торба-на-Круче
4:06
Огни в океане
Торба-на-Круче
4:57
Утро на травах
Торба-на-Круче
2:27
Одиночество звонит
Торба-на-Круче
2:27
Музыка
Торба-на-Круче
3:51
Что непонятно
Торба-на-Круче
2:54
Беглец
Торба-на-Круче
2:54
Космос впереди
Торба-на-Круче
4:16
Всё будет дальше
Торба-на-Круче
4:21
Пластилин
Торба-на-Круче
4:30
Все фигня
Торба-на-Круче
3:23
На грани
Торба-на-Круче
3:05
Вода
Торба-на-Круче
5:30
После неё
Торба-на-Круче
4:17
Глаза
Торба-на-Круче
3:43
Псих
Торба-на-Круче
3:32
Ещё раз ночь
Торба-на-Круче
3:48
Пошел на фиг
Торба-на-Круче
2:32
Жизнь-водоём
Торба-на-Круче
2:15
Инопланетная
Торба-на-Круче
3:26
Пока. Целую. Снишься
Торба-на-Круче
3:36
Зима
Торба-на-Круче
3:23
Молодые львы
Ундервуд
3:40
Бабло победит зло
Ундервуд
3:49
Женщины и дети
Ундервуд
3:33
Йога и алкоголь
Ундервуд
3:02
Это судьба
Ундервуд
3:29
Времени нет
Ундервуд
3:10
Девушка с веслом
Ундервуд
5:13
Былиночка
Ундервуд
3:31
Молчим и курим
Ундервуд
4:02
Зая
Ундервуд
3:03
Герпес
Ундервуд
2:57
Как звали парня
Ундервуд
3:54
Гудбай, Китай!
Ундервуд
3:12
Ракеты на Марс
Ундервуд
3:26
Истребитель № 0
Ундервуд
3:53
Гастарбайтер
Ундервуд
4:27
Крым
Ундервуд
3:45
Всё что надо
Ундервуд
2:54
Кровавая Мэри
Ундервуд
3:55
Квартира. Машина. Мировая слава
Ундервуд
4:23
Америка
Ундервуд
3:27
90-60-90
Ундервуд
2:59
Ангелы и аэропланы
Ундервуд
3:05
Ауфвидерзейн
Ундервуд
3:26
Город женщин
Ундервуд
3:59
Легкие деньги
Ундервуд
3:43
Бабл-гам
Ундервуд
4:22
Два капитана
Ундервуд
3:25
Вечный полдень
Ундервуд
4:24
Дураки и дороги
Ундервуд
3:08
Витя и Маша
Ундервуд
3:24
Девушка с мольбертом
Ундервуд
3:38
Матаня
Чайф
3:11
Завяжи мне глаза
Чайф
2:38
Скажи только слово.
Чайф
3:56
Не доводи до предела
Чайф
3:55
Про бобра и барабан
Чайф
3:25
Кончается век
Чайф
4:50
17 Лет
Чайф
4:33
Поплачь о нём
Чайф
6:14
Псы с городских окраин
Чайф
4:37
Рок - мой выбор
Чайф
3:25
Город мой
Чайф
4:14
Пусть всё будет так, как ты захочешь
Чайф
4:19
Не дай мне повод
ЧайФ
3:25
Никогда не поздно
Чайф
4:52
Тайный знак
Чайф
4:03
А у нас как всегда
Чайф
4:39
Снился мне Аль Пачино
Чайф
3:25
В её глазах
Чайф
4:21
Четверо парней
Чайф
3:40
Ангел
Чайф
3:44
Точка
Чайф
3:47
Чей чай горячей
Чайф
3:54
Дуля с маком
Чайф
4:38
Время не ждёт
ЧайФ
4:44
Камарека
Чайф
3:06
Свобода
Чёрный Обелиск
3:19
Осень
Чёрный Обелиск
4:47
Стой и смотри
Черный Обелиск
3:37
Такие Дела
Чиж & Co
5:54
На поле танки грохотали...
Чиж & Co
3:51
Сломала себя
Чичерина
3:11
Еее
Чичерина
3:53
Чистая
Чичерина
3:46
В десятку
Чичерина
3:34
Была
Чичерина
4:02
Жара
Чичерина
3:28
На грани
Чичерина
3:19
Рвать
Чичерина
3:33
Комета
Чичерина
3:17
Куда
Чичерина
3:45
Как-будто
Чичерина
4:40
На запах
Чичерина
3:32
Падаю
Чичерина
2:41
Она
Чичерина
4:29
Неправда
Чичерина
4:14
Пока
Чичерина
3:45
Радиоволна
Чичерина
3:39
Поезда 2
Чичерина
3:59
Ту-Лу-Ла
Чичерина
2:24
Сама
Чичерина
3:14
OffOn
Чичерина
3:40
Сама
Чичерина
3:14
Почему
Чичерина
4:21
Блюдца
Чичерина
3:13
Ад наш!
Элизиум
3:27
Алкогольная
Элизиум
2:47
Чёрное знамя
Элизиум
2:33
Другие Грани Понимания Свободы
Элизиум
3:02
Пусть будет так
Ю-Питер
3:38
Скажи мне птица
Ю-Питер
3:38
Апокалиптическая
Ю-Питер
4:22
Могилы младших сестер
Ю-Питер
7:15
Вниз головой
Ю-Питер
3:07
Странглия
Ю-Питер
2:54
Я покидаю землю
Ю-Питер
3:25
Все, что нужно
Ю-Питер
5:03
Холода
Ю-Питер
3:09
Вселенская
Ю-Питер
4:02
Потоп
Ю-Питер
5:13
Израяврай
Ю-Питер
3:25
Там
Ю-Питер
3:19
Иду к тебе
Ю-Питер
3:32
Чудеса небесны
Ю-Питер
3:27
Гудгора
Ю-Питер
4:04
Ударная любовь
Ю-Питер
3:21
Мера
Ю-Питер
3:31
Черная птица - белые крылья
Ю-Питер
3:27
Ерёма в ответе
Ю-Питер
3:27
Юпитериада
Ю-Питер
3:37
Исполин
Ю-Питер
3:58
Колесницегонитель
Ю-Питер
3:53
Нога бойца
Ю-Питер
3:30
Реки бэгэ
Ю-Питер
2:46
Негорькая слеза
Ю-Питер
3:50
На Запах
Юлия Чичерина
3:32
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