Русский Рок: Легенды [День]

Весьма обширный жанр, взорвавший нашу страну в свое время своей откровенностью. С его помощью можно почувствовать и пережить нечто глубинное. А главное - эта музыка живая. Подборка из относительно спокойных песен исполнителей отечественного рока. Это Аквариум, Чиж & Co, Чичерина, Би-2, Смысловые Галлюцинации и т.п.
Иди домой
7 Раса
4:19
Армагедон
7Б
4:38
Летим с войны
7Б
3:59
Знаю! Будет!
7Б
4:47
Появись!
7Б
3:24
Осень
7Б
3:31
Солнце в укусах
7Б
2:53
Бетта
7Б
3:36
Праздник прошёл
7Б
4:08
Появись!
7Б
3:24
Некрещеная луна
7Б
3:55
Споила весна
7Б
4:00
Ночное лето
7Б
3:45
Стрела
7Б
4:18
Эльдорадо
7Б
4:26
Уличный боец
7Б
4:15
Я - любовь
7Б
3:24
Жди
7Б
4:15
Как дым
Animal Джаz
4:35
Никогда
Animal Джаz
4:06
5 поцелуев
Animal Джаz
4:52
10 в пользу осени
Animal Джаz
5:08
Чужими слезами
Animal Джаz
5:16
Неоновый ковбой
Animal Джаz
3:46
Кроме дождя
Animal Джаz
3:35
Волны
Brainstorm
3:15
Только бы ты на меня посмотрела
Brainstorm
3:43
Волны
Brainstorm
3:15
Когда весна
Brainstorm
3:40
Чайки на крышах
Brainstorm
4:46
Гори, гори ясно
Brainstorm
3:55
Шаг
Brainstorm
5:14
Когда весна
Brainstorm
3:40
Молотов Коктейль
CWT
3:23
Два сердца
Kopernik
3:34
Тем, кто топчет землю
LUMEN
4:21
Пули
Lumen
3:59
Асфиксия
Lunar Radio
3:37
На берегу безымянной реки
Nautilus Pompilius
4:14
Между Строк
OKKERVIL
4:01
Хали-Гали, Паратрупер
RADIO TAPOK
3:51
Медина
RADIO TAPOK
4:08
Хоп Хей Лала-Лей
RADIO TAPOK
2:13
МИЛЛИОННИК
RADIO TAPOK
3:35
Танец
Tequilajazzz
4:06
Катастрофа
Tequilajazzz
5:33
Сверкайте, Катя
UMA2RMAN
3:24
Комната
WHiTe !NK feat. Сергей Бобунец
4:35
Лайки
YEBand
3:46
Дастиш-фантастиш
ZNAKI
4:00
Золото
ZNAKI
3:17
Мелом
ZNAKI
3:15
Побежали
Znaki
3:45
Кома
ZNAKI
3:16
Дым и ты и я
ZNAKI
3:22
На заре мироздания
ZNAKI
3:38
Ольга
ZNAKI
3:01
Стрелки
ZNAKI
3:06
Телефонистки
ZNAKI
3:38
Странник
ZNAKI
4:38
В моей голове
ZNAKI
3:39
Город
ZNAKI
3:27
Дома я чужой
ZNAKI
4:17
Пароль
Агата Кристи
4:01
Сирота
Агата Кристи
4:17
Триллер
Агата Кристи
3:37
Щекотно
Агата Кристи
3:26
Коробок
Адаптация Пчёл
4:53
Бой-баба
Аквариум
4:40
Максим-лесник
Аквариум
4:19
Сестра
Аквариум
4:21
Веретено
Алиса
4:02
Дети последних дней
АлисА
4:05
Гость
Алиса
2:44
Дождь и я
Алиса
4:10
Бродячий цирк
Алиса
4:30
Happy End
АнимациЯ
3:39
Роман
АнимациЯ
3:50
Псих
Анимация
3:54
Ванька
Анимация
2:38
Дама Пик
Ария
6:35
Дорога
АукцЫон
3:17
Птица
АукцЫон
3:21
Северная лень
Би 2
3:36
Он плохо кончил
БИ-2
3:11
Никто не придёт
БИ-2
5:13
Счастье
БИ-2
4:06
Чёрное солнце
Би-2
4:49
Скандал
БИ-2
3:29
Ярмарка Ska
БИ-2
5:33
Радиовьетнам
БИ-2
4:10
Черный день
БИ-2
3:43
Ёлочный сок
БИ-2
3:57
Вечная призрачная встречная
БИ-2
4:50
Лайки
БИ-2
3:31
Фавн Dj
БИ-2
4:14
Деньги на ветер
БИ-2
6:33
Зажигать
БИ-2
5:21
Ярмарка невест
БИ-2
5:26
И корабль плывет
Би-2
3:50
Мой друг
БИ-2
4:51
Полчетвертого
Биплан
4:04
Мода
Браво
3:57
Старый отель
Браво
3:55
Браво
Браво
3:36
Добрый вечер, Москва!
Браво
3:56
Это за окном рассвет
Браво
3:19
Капитан
Браво
3:19
Между Западом и Востоком
Браво
4:27
Там, где сбываются сны
Браво
3:13
Плохой, хороший, злой
Браво
4:56
Руки-руки
Бригадный Подряд
2:37
Сон
Будни
3:00
Маршруты московские
Ва-Банкъ
4:39
Вот она мечта
Вадим Самойлов
4:08
Другие
Вадим Самойлов
3:52
42 минуты
Валерий Сюткин
4:01
Продавец Кукол
Вельвет
3:46
Война
Виктор Цой
4:06
Группа крови
Виктор Цой
4:46
Кино
Високосный Год
2:37
Погасшие
Включай микрофон!
2:10
Песня о песне
Вячеслав Бутусов
2:02
Звезда поэта
Вячеслав Бутусов
4:05
Берег
Вячеслав Бутусов
4:05
Здравствуй, Москва
Вячеслав Бутусов
3:00
В.С.О.С.
Вячеслав Бутусов
2:58
Tombe la neige
Гарик Сукачёв
3:47
Дроля
Гарик Сукачёв
4:25
Банька по-белому
Гарик Сукачёв
8:16
Дыши, надейся
ГДР
5:11
Кто знает
ГДР
3:47
Мы отключены
ГДР
5:48
Город
ГильZа
3:43
Весна 2
Город 312
3:46
Россияне
ДДТ
5:21
Я у вас
ДДТ
5:16
Песня о свободе
ДДТ
4:17
Седьмая Глава
ДДТ
3:39
Апокалипсис
ДДТ
4:26
Гражданка
ДДТ
4:16
Век
ДДТ
5:16
Питер
ДДТ
5:38
Крыса
ДДТ
5:54
Ночная пьеса
ДДТ
5:33
Подарок
ДДТ
5:10
Черно-белый сон
Дельфины
2:35
Ядерная Зима
Дом Кукол
4:50
ЭрЖэДэ блюз
Евгений Маргулис
3:36
Про Аню
Евгений Маргулис
3:35
Ай-ай-ай
Жуки
2:47
О настоящих парнях
Жуки
2:58
Е-е-е
Жуки
2:55
Окрошка
Жуки
3:15
Влечение
Жуки
3:15
Мальчик без девочки
Жуки
3:00
Подруга друга
Жуки
2:45
Пойдем дружить
Жуки
2:23
Хочется
Жуки
2:56
Для тебя
Звери
2:27
Вечером
Звери
3:29
Дай мне руку Я пожму её
Земфира
3:33
Из головы
Земфира
3:19
Рассветы
Земфира
3:52
Дом
Земфира
3:50
Кто
Земфира
2:51
Интересно
Земфира
2:54
Паранойя
Земфира
4:01
Итоги
Земфира
3:18
Малыш
Земфира
2:50
Дыши
Земфира
4:10
Синоптик
Земфира
3:45
Мачо
Земфира
4:20
Румба
Земфира
3:10
Чайка
Земфира
3:24
Воскресенье
Земфира
2:29
Петарды
Земфира
2:56
Сказки
Земфира
4:41
Песня
Земфира
4:24
Шалфей
Земфира
3:35
-140
Земфира
3:52
P
Земфира
4:01
Маечки
Земфира
3:13
Главное
Земфира
3:35
Ромашки
Земфира
3:27
Город
Земфира
3:13
Доказано
Земфира
3:19
Зима - моя мать
Зимовье Зверей
5:16
Дом на сваях
Зимовье Зверей
3:26
Миф одиночества
Зимовье Зверей
5:24
Отцу
Зимовье Зверей
4:08
Свиньи кругом
Зимовье Зверей
3:17
Никого, кроме Ницше
Зимовье Зверей
3:54
Ход дождём
Зимовье Зверей
5:18
Королевское беспокойство
Зимовье Зверей
4:42
Стекла
Зимовье Зверей
3:21
Города, которых не стало
Зимовье Зверей
4:01
Дворники
Зимовье Зверей
6:02
На стене
Зимовье Зверей
4:16
Игра в бильярд
Зоя Ященко и группа Белая Гвардия
3:25
День сурка
Зоя Ященко и группа Белая Гвардия
2:56
Золотыми кольцами
Илья Чёрт
3:31
Сансара
Калинов Мост
4:33
Даурия
Калинов мост
4:29
Ангелы Рая
Калинов Мост
5:44
Реки мои
Калинов мост
4:55
Сестра - река
Калинов мост
5:04
Не хватило
Калинов мост
3:14
Силькарь
Калинов мост
3:47
Разметал
Калинов мост
6:01
На краю земли
Калинов мост
3:45
До улёт
Калинов мост
2:57
Силькарь
Калинов мост
3:47
Сквозь искушения
Калинов мост
3:00
Бей, Бей!
Калинов мост
5:11
Вьюга в.ш.
Калинов мост
5:47
Имя назвать
Калинов мост
5:20
Вороны
Калинов мост
2:59
Увидеть себя
Калинов мост
7:09
Через край
Калинов мост
5:47
Ветер южный
Калинов мост
3:10
Назад в подвалы
Калинов мост
4:29
Вороны
Калинов мост
2:59
Ангелы и демоны
Калинов мост
2:50
Когда твоя девушка больна
Кино
4:21
Пачка Сигарет
Кино
4:28
Дурак
КняZz
3:52
Художник
Коrsика
3:40
Жёлтый лист осенний
Колибри
3:48
Карма
Конец Каникул
2:52
Форест
Конец Каникул
3:39
Домой
Конец Каникул
3:47
Он знает, чего он хочет
Конец Фильма
3:20
По походке
Конец Фильма
3:23
В огонь!
Конец Фильма
3:47
Питер
Конец Фильма
3:56
Город Грехов
Конец фильма
4:37
С Аней
Конец Фильма
2:53
Желтые глаза
Конец Фильма
3:34
Я дам тебе все
Конец Фильма
3:18
Небеса молчат
Конец Фильма
4:47
На все 100
Конец Фильма
3:01
Пять лет
Конец Фильма
3:01
Мои глаза полны песка
Конец Фильма
3:29
Не было вестей
Конец Фильма
5:11
Музыка играла
Конец Фильма
3:12
Крылья - плавники
Конец Фильма
3:12
Далеко
Конец Фильма
5:18
В эту ночь
Конец Фильма
3:43
Лето
Конец Фильма
3:25
Искра около рта
Конец Фильма
3:27
Любовь
Конец Фильма
3:43
Не завидуй!
Конец Фильма
4:11
Кузьма и барин
Король и Шут
3:08
Камнем по голове
Король и Шут
2:37
Леший обиделся
Король и Шут
2:52
В доме суета
Король и Шут
2:29
С тех пор как он ушел
Король и Шут
2:16
Холодное тело
Король и Шут
2:40
Сапоги мертвеца
Король и Шут
2:29
Дурак и молния
Король и Шут
1:54
В доме суета
Король и Шут
2:29
Всадник
Крематорий
4:20
Джентльмены и леди
Крематорий
1:56
Белые столбы
Крематорий
3:19
Гоблины и хоббиты
Крематорий
4:06
Сперматозавр-чемпион
Крематорий
3:22
Не дрянь
Крематорий
4:24
Я остаюсь
Крупский Сотоварищи
4:18
Свобода
Крылья
3:52
Две звезды
Кукрыниксы
2:47
Ночуя над головой
Кукрыниксы
4:00
Не спеши
Кукрыниксы
3:09
Никто
Кукрыниксы
3:57
День рождения
Кукрыниксы
3:44
Вертикаль
Кукрыниксы
3:47
Мой новый мир
Кукрыниксы
3:36
Наше кино
Кукрыниксы
3:46
Наше кино
Кукрыниксы
3:45
Последнее письмо
Кукрыниксы
3:12
Жизнь бывает разная!
Кукрыниксы
3:11
Песня наивного человека
Кукрыниксы
4:16
Падающая звезда
Кукрыниксы
4:34
Охота на кузнечиков
Куртки Кобейна
4:03
Саня-Таня
Ляпис Трубецкой
4:20
Сказочка
Ляпис Трубецкой
4:18
Керчь-2
Ляпис Трубецкой
3:23
Пульс Эпохи
Ляпис Трубецкой
4:07
Космонавты
Ляпис Трубецкой
3:18
Карусели - Мельницы
Ляпис Трубецкой
2:45
Саяны
Ляпис Трубецкой
4:20
Буревестник
Ляпис Трубецкой
2:33
Лето В Белоруссии
Ляпис Трубецкой
3:02
Анархо-Турист
Ляпис Трубецкой
2:18
Голуби
Ляпис Трубецкой
3:27
Крэкс, Пэкс, Фэкс!
Ляпис Трубецкой
3:23
Товарищ
Ляпис Трубецкой
3:38
Крошка моя
Ляпис Трубецкой
3:24
I Wanna Be Your Boyfriend
Ляпис Трубецкой
2:16
Светлячки
Ляпис Трубецкой
1:23
Русалки
Ляпис Трубецкой
4:24
Канаплева
Ляпис Трубецкой
3:13
Лучше, Чем В Париже
Ляпис Трубецкой
3:19
Клип
Ляпис Трубецкой
3:35
Зомби-Роботы
Ляпис Трубецкой
1:59
Летчик И Моряк
Ляпис Трубецкой
4:24
Вишня Красная
Ляпис Трубецкой
3:26
Курвы
Ляпис Трубецкой
2:58
Чертовки
Ляпис Трубецкой
4:57
Яблони
Ляпис Трубецкой
5:33
7 утра
Максим Леонидов
3:30
Когда-нибудь
Максим Леонидов
3:40
Я попала
Мара
4:07
По дороге к амстердаму
Мара
3:36
Невзаимная любовь
Мара
4:21
Сказка
Маша и Медведи
3:35
День - ночь
Маша и Медведи
3:24
Весна
Маша и Медведи
3:32
Нелюбимый
Маша и Медведи
3:40
Фантомас
Маша и Медведи
2:50
Без тебя
Маша и медведи
4:59
Дворник
Маша и Медведи
4:12
Земно - неземная
Маша и Медведи
4:17
Снова Весна
Машина Времени
3:43
Пой песню, пой, дульсимер
Машина времени
4:32
Все корабли сегодня вернутся домой
Машина времени
4:26
Скачки
Машина Времени
3:02
Родной Дом
Машина Времени
4:29
Женское сердце
Мегаполис
4:18
Невеста Полоза
Мельница
4:32
Дорога сна
Мельница
3:10
Завтра я буду там
Мёртвые Дельфины
3:52
МСХ
Мёртвые Дельфины
2:47
Льды Антарктиды
Мёртвые Дельфины
3:12
Паноптикум
Мёртвые Дельфины
3:17
Лётчик
Мечтать
3:43
Вижу сны
Мечтать
4:17
Полярник
Моды
3:51
Где ты
Моральный кодекс
4:33
Первый снег
Моральный кодекс
4:11
Яды
Мультfильмы
3:57
Выключатели
Мультfильмы
3:30
Пистолет
Мультfильмы
3:09
Две капли лимонада
Мультfильмы
3:07
Стой! Это не любовь
МультFильмы
3:19
Чудеса
Мультфильмы
4:01
Не звезда
Мумий Тролль
3:32
На яды
Мумий Тролль
3:10
Так надо
Мумий Тролль
3:58
Клубничная
Мумий Тролль
2:37
Роза Люксембург
Мумий Тролль
2:26
Вечерний Чай
Мумий Тролль
3:44
Недопонимающая
Мумий Тролль
4:09
Вдруг ушли поезда
Мумий Тролль
3:54
Морская болезнь
Мумий Тролль
4:42
Ядерные станции
Мумий Тролль
5:14
Бит Бум
Мумий Тролль
2:20
Проспали
Мумий Тролль
3:10
Воспитанник Упавшей Звезды
Мумий Тролль
4:32
Круг замкнулся
Мумий Тролль
2:57
Ранетка
Мумий Тролль
3:20
Делай Ю-Ю
Мумий Тролль
3:45
Поспи, рок-н-ролл
Мумий Тролль
4:27
В рейс
Мумий Тролль
4:10
Северный полюс
Мумий Тролль
3:40
Сайонара диска
Мумий Тролль
3:48
Жабры
Мумий Тролль
3:33
Музыкант
Мумий Тролль
3:42
Далеко
Мумий Тролль
6:24
Кот Кота
Мумий Тролль
3:11
Весна
Мумий Тролль
5:00
Лунные Девицы
Мумий Тролль
3:30
Это по любви
Мумий Тролль
2:54
С чистого листа
Мумий Тролль
3:58
Акваланги
Мумий Тролль
5:00
Голод
Мумий Тролль
4:44
Незнакомы
Мураками
3:30
Я - панк-рокер и алкоголик
Наив
2:54
Полёт
Найк Борзов
4:16
Упасть пропасть
Найк Борзов
3:57
Одна она
Найк Борзов
4:18
Ты меня унеси
Найк Борзов
4:38
Детка
Найк Борзов
3:04
Сейчас и здесь
Найк Борзов
6:14
Виктория
Найк Борзов
3:29
Поцелуй и укус
Найк Борзов
4:19
Письмо от Мери Джейн
Найк Борзов
5:55
Odna ona
Найк Борзов
4:43
В будущем луны
Найк Борзов
4:34
Жемчужина
Найк Борзов
4:02
Ради любви
Найк Борзов
4:26
Художник
Найк Борзов
4:46
Путь
Найк Борзов
4:14
В формалине
Найк Борзов
3:29
Eto
Найк Борзов
5:28
Ветер
Найк Борзов
4:18
Сновидения
Найк Борзов
5:13
Видение
Найк Борзов
3:01
Ева
Найк Борзов
3:40
Хороший день
Найк Борзов
5:00
Князь Тишины
Наутилус
3:29
На берегу безымянной реки
Наутилус Помпилиус
4:11
Чугада
Наутилус Помпилиус
4:23
Одинокая птица
Наутилус Помпилиус
4:48
Железнодорожник
Наутилус Помпилиус
5:08
Жажда
Наутилус Помпилиус
3:07
Кому ты звонишь
Нервы
3:22
Будущий бывший
Несчастный случай
3:50
В 14 лет
Несчастный случай
4:11
Плохой танцор
Несчастный случай
3:41
Жаворонки и Совы
Несчастный случай
3:49
Наливай да пей
Несчастный случай
4:20
Робот Виталий
Несчастный случай
3:52
122112
Несчастный случай
3:18
Город на крови
Ник Рок-н-Ролл
2:43
Оружие feat. Влад Демьян
Никита Вятчанин
3:38
Эротические сны
Ногу свело!
3:52
Московский романс
Ногу Свело!
2:47
Из Алма-Аты
Ногу свело!
4:24
Идем На Восток!
Ногу Свело!
3:17
Виноград
Ночные Снайперы
4:56
Если не слабо
Ночные Снайперы
3:59
этонемне
Ночные Снайперы
4:15
страха нет
Ночные Снайперы
4:12
Не дари
Ночные Снайперы
3:43
Ты
Ночные Снайперы
2:15
Армия
Ночные Снайперы
6:43
грустные люди
Ночные Снайперы
2:44
Рубеж
Ночные Снайперы
3:40
осень ну и что
Ночные Снайперы
3:05
БГ
Ночные Снайперы
4:14
Раскалённые
Ночные Снайперы
3:38
симаута
Ночные Снайперы
5:04
Инстаграм
Ночные Снайперы
3:37
куба
Ночные Снайперы
3:25
Кошка московская
Ночные Снайперы
3:59
Умею летать без тебя
Ночные Снайперы
3:41
Бумерангом
Ночные снайперы
3:24
Морячок
Ночные Снайперы
3:33
Лето-пиво
Ночные Снайперы
2:54
История
Ночные Снайперы
3:38
Парус
Оля и Домовые
4:02
Париж
Оптимальный вариант
4:03
Меняй
Павел Пиковский
2:53
Говорит и показывает
Пикник
4:15
Королевство Кривых
Пикник
4:45
Кем бы ты ни был
Пикник
3:57
Белый Снег
Пилот
2:31
Роза ветров
Пилот
4:41
Тень
Пилот
5:05
Ждите Солнца
Пилот
3:22
Семь часов утра
Пилот
4:12
Небеса
Пилот
4:14
Небо
Пилот
5:18
Сибирь
Пилот
2:54
Пешком по шпалам
Пилот
3:06
газ
Пионерлагерь Пыльная Радуга
4:35
На спине у кита
Полюса
4:14
Май
После 11
5:13
Победная
После 11
3:46
20 лет до осени
После 11
4:59
Хулиганка-весна
После 11
3:51
До свидания, романтика!
После 11
3:58
Девушка-зима
После 11
4:08
Ладони
После 11
5:33
Нежность
Сансара
5:06
Полчаса
Сансара
3:19
Майами
Сансара
3:32
Техно
Сансара
3:23
О погоде
Сансара
2:14
Я Знаю...
Свинцовый Туман
4:20
Не вини
Сегодняночью
4:00
В жарких странах
Секрет
4:41
Ничего не исчезает
Секрет
3:55
Ленинградское время
Секрет
5:07
Ничего не бойся
Секрет
4:58
Глубина
Сергей Бобунец
3:39
Там, где далеко
Сергей Галанин
3:29
Тёплый воздух от крыш
Сергей Галанин
3:05
Кусочек неба
СерьГа
3:41
Сказочный лес
СерьГа
3:23
Давай ходить нагишом
СерьГа
3:14
Сказочный лес
СерьГа
3:23
Я вижу солнце
СерьГа
4:45
Так было всегда
Серьга
3:31
Я хочу пить с Тобой
СерьГа
5:09
Спасибо Тебе
СерьГа
4:27
А иначе нельзя
Серьга
2:28
Радуга-дуга
Серьга
3:52
Я – Бурый Медведь
СерьГа
4:45
Челентано
Сети
3:01
Smile
Сети
3:14
Города
Сети
4:05
Не здесь
Сети
4:25
Метро
Сети
2:32
Алиса в Стране Чудес
Сети
3:58
Бесконечный день
Сети
3:48
Влюблен
Сети
3:01
Планета
Сети
3:28
Просто
Сети
3:33
Мосты
Сети
4:11
День Рождения
Сети
3:26
Просто
Сети
3:33
Война
Сети
3:45
Последний летний день
Сети
4:20
Небо на земле
Сети
4:55
Зима
Сети
4:06
Просто
Сети
3:33
Белка в колесе
Сети
4:34
Я сделал то, чего всегда боялся
Смысловые галлюцинации
4:44
Розовые очки
Смысловые галлюцинации
3:34
Сети
Смысловые галлюцинации
3:17
Чужое небо
Смысловые галлюцинации
4:46
Без стюардесс
Смысловые галлюцинации
4:27
Разломы
Смысловые галлюцинации
3:36
Правда о мечте
Смысловые галлюцинации
3:50
Уеду '89
Смысловые галлюцинации
3:25
Я за!
Смысловые галлюцинации
4:21
Парни не плачут 2
Смысловые галлюцинации
3:10
Всё в порядке
Смысловые галлюцинации
3:56
Последний день Земли
Смысловые галлюцинации
3:30
Волшебный мир
Смысловые Галлюцинации
4:18
Никакой грусти
Смысловые галлюцинации
4:08
Под водой
Смысловые галлюцинации
4:57
Пока это кажется важным
Смысловые галлюцинации
3:38
Вечно Молодой
Смысловые Галлюцинации
3:12
Свобода
Смысловые галлюцинации
3:58
Они рядом
Смысловые галлюцинации
3:07
Зачем Топтать Мою Любовь
Смысловые Галлюцинации
4:20
Ты можешь не думать об этом
Смысловые галлюцинации
4:06
Дочь самурая
Сплин
3:36
Три Цвета
Сплин
4:40
Гандбол
Сплин
2:35
Шато Марго
Сплин
3:54
Лестница
Сплин
2:18
Йог спокоен
Сплин
2:56
Все, кого ты любила
Старый приятель
3:58
Энергетический вампир
Сурганова и оркестр
3:33
Была мечта
Сурганова и оркестр
3:19
По дороге
Сурганова и оркестр
3:31
Среди огней
Сурганова и оркестр
3:00
Белая
Сурганова и оркестр
5:05
Предчувствие смерти
Сурганова и оркестр
4:47
Привыкай
Сурганова и Оркестр
3:38
Жуть
Танцы минус
3:49
Романтика
Танцы минус
4:14
Если
Танцы минус
3:54
Психея
Танцы минус
4:05
Кто кого
Танцы минус
3:19
Ты далеко
Танцы минус
4:04
Не современно
Танцы минус
4:20
Весна
Танцы минус
3:33
Просыпальная
Танцы минус
3:40
Я не ты
Танцы минус
3:16
Ночь
Танцы минус
3:56
Весна
Танцы минус
3:33
Ра ру ра
Танцы минус
3:15
Я рад
Танцы минус
4:00
Машины
Танцы минус
5:14
Игрушки
Танцы минус
4:41
Паруса
Танцы минус
3:31
Из Ленинграда
Танцы минус
4:09
Ты даришь свет
Танцы минус
3:11
10 капель
Танцы минус
2:54
Стеклянное сердце
Танцы минус
3:29
Бессердечность
Танцы минус
3:50
Ю
Танцы Минус
4:28
Реки
Танцы минус
3:11
Небэль
Танцы минус
4:11
Дерево
Танцы минус
3:57
Пришла пора
Танцы минус
4:02
Колыбельная
Танцы минус
5:17
Половинка
Танцы Минус
2:51
Сны
Танцы минус
3:41
Губы
Танцы минус
4:09
Тополя пух
Танцы минус
3:03
Лабрадор Гибралтар
Террариум
4:08
Друг
Торба-на-Круче
5:00
Интересно
Торба-на-Круче
2:52
Лётчик
Ундервуд
3:15
Мама, я нашел нефть
Ундервуд
5:25
Точка невозврата
Ундервуд
2:57
Ты спиваешься
Ундервуд
2:52
Не шпионы
Ундервуд
4:28
Сегодня модно быть ди-джеем
Ундервуд
4:14
Слабонервный
Ундервуд
3:19
Прощай
Ундервуд
4:47
Новая жизнь
Ундервуд
4:23
Мой Фюрер, это знак
Ундервуд
3:23
Рок-н-ролльный возраст Христа
Ундервуд
2:55
Химия и жизнь
Ундервуд
3:57
Это cудьба
Ундервуд
3:29
Следи за ее левой рукой
Ундервуд
4:19
Понты-понты
Ундервуд
3:37
Лето alles!
Ундервуд
3:37
Платье в горошек
Ундервуд
3:49
Федюньчик, посмотри Титаник
Ундервуд
4:20
Человек с ноутбуком
Ундервуд
3:32
Разведка с мудаками
Ундервуд
3:08
Хонки-Тонки
Ундервуд
4:37
Любовь, как прогулка по минным полям
Ундервуд
3:48
Я покидаю Люксор
Ундервуд
4:56
Не плачь
Ундервуд
3:25
Молчим и курим
Ундервуд
4:02
Мария и снег
Ундервуд
3:48
Собаки на Заднем Дворе
Ундервуд
4:21
Ракеты на Марс
Ундервуд
3:26
Молодые львы
Ундервуд
3:40
Парабеллум
Ундервуд
2:58
Ода к радости
Ундервуд
3:24
Улица Миклухо-Маклая
Ундервуд
2:56
Товары и услуги
Ундервуд
3:39
Шей
Хелависа
4:05
Не со мной
ЧайФ
4:43
Вольный ветер
Чайф
3:35
Скажи
Чебоза
4:00
Ветры и туманы
Черный Обелиск
3:41
Еду, еду...
Чиж & Co
3:57
Рожден, чтобы бежать
Чиж & Co
5:28
Пересвет
Чичерина
4:47
Блюдца
Чичерина
3:13
Ты умеешь летать
Чичерина
3:19
Нет, да
Чичерина
3:48
Рвать
Чичерина
3:33
Точно не Леннон
ШАПИТО
3:30
1905
Элизиум
2:36
Песня идущего домой
Ю-Питер
2:52
Девушка по городу
Ю-Питер
3:13
Дети минут
Ю-Питер
4:53
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