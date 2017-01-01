Русский Рок: Легенды [День] Весьма обширный жанр, взорвавший нашу страну в свое время своей откровенностью. С его помощью можно почувствовать и пережить нечто глубинное. А главное - эта музыка живая. Подборка из относительно спокойных песен исполнителей отечественного рока. Это Аквариум, Чиж & Co, Чичерина, Би-2, Смысловые Галлюцинации и т.п.