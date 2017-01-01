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Легенды Советского Рока
Коллекция легенд советского рока: Алиса, Звуки Му, Автограф, Альянс, Аукцыон, Объект Насмешек и многие другие.
Moscow Calling
Gorkiy Park
5:10
Stranger
Gorkiy Park
4:51
Stare
Gorkiy Park
4:56
Мальчик Евграф
Аквариум
2:35
Музыка серебряных спиц
Аквариум
3:34
Песни вычёрпывающих людей
Аквариум
3:22
Время луны
Аквариум
3:59
С утра шёл снег
Аквариум
3:53
Рок н ролл мёртв
Аквариум
5:37
Красное на черном
Алиса
4:52
Тыр-Тыр-Тыр
Алиса
6:17
Мы Вместе
Алиса
2:41
Новый Метод
Алиса
2:53
Моё Поколение
Алиса
3:56
Ветер перемен
Алиса
5:11
Меломан
Алиса
3:59
Плохой Rock'n'Roll
Алиса
3:17
Эй, ты, там, на том берегу
Алиса
2:51
Соковыжиматель
Алиса
4:09
Аэробика
Алиса
3:37
Солнце встает
Алиса
5:40
Время менять имена
Алиса
2:50
Экспериментатор
Алиса
5:09
Движение вспять
Алиса
5:06
Энергия
Алиса
5:20
Волна
Алиса
3:44
Доктор Буги
Алиса
3:46
Ты Все Же Кукла
Альянс
3:57
Мама, укрой
Альянс
5:04
Дайте огня
Альянс
5:40
На заре
Альянс
5:43
Смерти нет
Альянс
4:18
Мальчик как мальчик
Аукцыон
1:21
Вечер мой
Аукцыон
3:23
Нэпман
АукцЫон
4:13
Спи Солдат
АукцЫон
5:56
Новогодняя песня
АукцЫон
5:33
Тоска
АукцЫон
4:39
Осколки
Аукцыон
3:46
Полька
АукцЫон
4:56
Я хочу света
Босфор
3:59
Бродяга
Бригада С
3:51
Молодец
Буква О
3:07
Мимо фар автомобилей
Ва-Банкъ
5:03
Кухня
Ва-Банкъ
5:05
Пой песню
Ва-Банкъ
3:04
Хулиган
Ва-Банкъ
2:56
Середина зимы
Вежливый отказ
3:00
Рок энд ролль
Вежливый отказ
2:33
Кантата гирьевых дел мастера
Вежливый отказ
6:04
Демоны
Воплі Відоплясова
1:50
Танцi
Воплі Відоплясова
2:24
Радуюсь
Воскресение
3:23
Красная Ночь
Встреча На Эльбе
4:06
Гады
Гарик Сукачёв, Бригада С
4:17
Я обожаю Jazz
Гарик Сукачёв, Бригада С
3:29
Сантехник
Гарик Сукачёв, Бригада С
3:55
Человек в шляпе
Гарик Сукачёв, Бригада С
4:33
Конвейер
ДДТ
3:08
Не стреляй
ДДТ
4:24
Мальчики-мажоры
ДДТ
4:30
Поэт
ДДТ
4:29
Красный рок
Диалог
3:45
Одеколон
ДК
1:58
Бледная любовь
ДК
4:09
В городе моём
Жанна Агузарова
4:22
Верю я
Жанна Агузарова
3:03
Бумажные цветы
Звуки Му
3:01
Люляки баб
Звуки Му
2:50
Серый голубь
Звуки Му
3:45
Бутылка водки
Звуки Му
4:18
Прощай, детка
Зоопарк
2:10
Сладкая N
Зоопарк
2:45
Буги вуги каждый день
Зоопарк
2:19
Выстрелы
Зоопарк
5:14
Если ты хочешь
Зоопарк
2:48
Гопники
Зоопарк
4:17
Дрянь
Зоопарк
4:56
Лето
Зоопарк
2:58
Пригородный блюз
Зоопарк
2:42
Колдунья дает советы
Игры
3:46
Солнце встает над городом Ленина
Игры
3:06
Песня без слов-II
Игры
3:55
На последнем этаже
Квартал
4:53
Мойдодыр
Квартал
3:19
Не забывай меня
Квартал
3:49
Шейк
Квартал
4:00
Парамарибо
Квартал
4:27
Там На Таити
Квартал
3:36
Последний герой
Кино
3:04
Кукушка
Кино
6:39
Разреши мне
Кино
4:29
Стук
Кино
3:51
Перемен
Кино
4:55
Пачка сигарет
Кино
4:26
В наших глазах
Кино
3:43
Восьмиклассница
Кино
2:43
Бездельник
Кино
3:11
Закрой за мной дверь, я ухожу
Кино
4:16
Группа крови
Кино
4:44
Звезда по имени Солнце
Кино
3:46
Лето
Кино
5:56
Зеро
Кофе
4:34
Баланс
Кофе
5:29
Как скучно жить без светлой сказки
Круиз
2:32
Музыка Невы
Круиз
3:37
Крутится волчок
Круиз
3:34
Тебя не убили вчера
Круиз
5:22
Шейк
Лунный Пьеро
5:31
Мисс Фантом
Лунный Пьеро
5:13
Наш дом
Машина Времени
3:36
Опустошенье
Машина Времени
3:52
Скачки
Машина Времени
3:17
Время
Машина Времени
3:36
Кошка
Машина Времени
2:17
Мы ещё живы
Напрасная Юность
3:19
Взгляд с экрана
Наутилус Помпилиус
4:23
Казанова
Наутилус Помпилиус
4:01
Доктор твоего тела
Наутилус Помпилиус
4:35
Последнее письмо
Наутилус Помпилиус
3:36
Скованные одной цепью
Наутилус Помпилиус
4:17
Крылья
Наутилус Помпилиус
3:41
Я хочу быть с тобой
Наутилус Помпилиус
4:20
Хлоп-хлоп
Наутилус Помпилиус
4:00
Корабль призрак
Невский проспект
3:23
Чёрная пантера
Невский проспект
2:36
05-07-033
Несчастный случай
4:43
Что ты имела в виду
Несчастный случай
4:03
Подросток Семенов
Ногу свело!
5:03
Радиолюбитель
Ноль
3:26
Карлик
НОМ
3:30
Ламца-дрица
НОМ
5:13
Неудачники
Ночной Проспект
3:46
Петя любит рок
Ночной проспект
4:03
Время зовет меня
НРГ
3:38
Резидентка моссада
Оберманекен
4:07
Секс, секс, секс
Оберманекен
2:42
Брат - ураган
Объект насмешек
3:24
Эпоха для нас
Объект Насмешек
4:00
Любовь К Оружию
Объект Насмешек
5:45
Попытка уснуть
Петля Нестерова
3:54
К...
Петля Нестерова
2:40
Шанс
Петля Нестерова
4:15
Право голоса
Петля Нестерова
2:47
Ветер
Петля Нестерова
2:40
01. Соблазн
Петля Нестерова
5:24
Кто здесь
Петля Нестерова
2:57
Выжить
Петля Нестерова
3:55
Говорит и показывает
Пикник
4:17
Кукла с человеческим лицом
Пикник
3:54
Из мышеловки
Пикник
4:30
Лето
Препинаки
2:37
Люди и птицы
Рок-Ателье
3:12
Свежий ветер
Рок-Ателье
5:08
Ночное рандеву
Рок-Ателье
4:39
Ветер новых дней
Секрет
4:10
Шаг за шагом
Секрет
4:30
Отказали тормоза
Секрет
4:14
Ленинградское время
Секрет
4:57
Кончайте, папа
Секрет
3:09
Пора бежать
Секрет
4:08
Эй, парень
Секрет
3:41
Блюз бродячих собак
Секрет
3:40
Беспечный ездок
Секрет
4:23
В жарких странах
Секрет
4:41
Домой
Секрет
4:01
Она считает меня дураком
Секрет
3:20
If You Think
Странные Игры
3:57
Метаморфозы
Странные Игры
2:33
Песня о красавице
Странные Игры
2:58
Кто ты
Телевизор
4:49
Рыба гниёт с головы
Телевизор
3:28
Твой Папа - Фашист
Телевизор
4:04
Мечта самоубийцы
Телевизор
4:28
Звёздная
Телевизор
4:19
С Вами Говорит Телевизор
Телевизор
3:17
Сыт по горло
Телевизор
2:49
Шоколадное кафе
Тупые
3:11
Hey, Jenny
Центр
2:48
Радиоактивность
Центр
2:03
Навсегда
Центр
3:36
Тургеневские женщины
Центр
3:55
Привет Тебе
Центр
3:38
Наши
Шоу-ансамбль Интеграл
2:38
Сулико
Шоу-ансамбль Интеграл
3:10
Последние известия
Шоу-ансамбль Интеграл
3:48
Дураки
Шоу-ансамбль Интеграл
4:35
Зима
Элен
4:34
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