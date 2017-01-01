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Дискография Кино
Полная дискография группы Кино для настоящих киноманов!
Война
В. Цой
4:04
Дальше действовать будем мы
В. Цой Кино
3:56
Спокойная ночь
В. Цой Кино
6:04
Бошетунмай
В. Цой Кино
4:07
Муравейник
Кино
5:15
Город
Кино
3:40
Рядом со мной
Кино
3:48
Каждую ночь
Кино
2:48
10 Дети проходных дворов
Кино
1:46
11 Музыка волн
Кино
4:10
На кухне
Кино
3:04
Гость
Кино
3:55
Ситар играл
Кино
1:34
Это не любовь
Кино
3:24
Звезда
Кино
4:28
09 Верь мне
Кино
5:33
Нам с тобой
Кино
4:49
Следи за собой
Кино
4:57
12 Разреши мне...
Кино
4:21
Сельва
Кино
2:49
Я иду по улице
Кино
2:01
Когда твоя девушка больна
Кино
4:20
02 Весна
Кино
2:00
Пора
Кино
1:47
Сосны на морском берегу
Кино
5:15
Время есть а денег нет
Кино
4:08
Саша
Кино
4:06
Когда-то ты был битником
Кино
3:41
Алюминиевые огурцы
Кино
2:56
Песня без слов
Кино
5:07
Твой номер
Кино
3:27
Группа крови
Кино
4:44
Стань птицей
Кино
2:10
Игра
Кино
4:59
Без десяти
Кино
2:07
Печаль
Кино
5:06
Танкисты
Кино
3:42
Генерал
Кино
4:05
Солнечные дни
Кино
3:12
Красно-жлтые дни
Кино
5:48
Асфальт
Кино
3:10
Последний герой
Кино
2:51
Танец
Кино
4:31
Дерево
Кино
1:43
Спокойная ночь
Кино
2:46
Легенда
Кино
4:08
Ночь
Кино
5:27
Уходи
Кино
4:34
Дети проходных дворов
Кино
1:45
Стук
Кино
3:51
Мама мы все сошли с ума
Кино
4:07
14 Прохожий
Кино
3:34
Постой паровоз
Кино
2:56
Троллейбус
Кино
2:50
Сюжет для новой песни
Кино
2:08
01 Это не любовь
Кино
3:28
Мама мы все тяжело больны
Кино
3:45
Бошетунмай
Кино
4:07
Попробуй спеть вместе со мной
Кино
5:15
Хочу быть с тобой
Кино
2:21
Дальше действовать будем мы
Кино
3:54
Кукушка
Кино
6:38
В наших глазах
Кино
3:34
Прогулка романтика
Кино
3:25
Хочу перемен
Кино
4:52
Жизнь в стклах
Кино
3:20
04 Город
Кино
3:44
Мама-анархия
Кино
2:43
Музыка волн
Кино
2:46
Верь мне
Кино
5:31
Растопите снег
Кино
1:48
Фильмы
Кино
4:52
Дождь для нас
Кино
3:16
03 Уходи
Кино
4:36
Мои друзья...
Кино
4:27
Видели ночь
Кино
3:07
Просто хочешь ты знать
Кино
3:29
Транквилизатор
Кино
5:29
Закрой за мной дверь
Кино
4:16
05 Проснись
Кино
3:31
Лето
Кино
5:54
Весна
Кино
1:57
Прохожий
Кино
3:34
Я объявляю свой дом
Кино
2:21
Звзды останутся здесь
Кино
3:35
06 Рядом со мной
Кино
3:51
Место для шага вперед
Кино
3:40
Восьмиклассница
Кино
2:45
Проснись
Кино
3:30
Электричка
Кино
2:36
Закрой за мной дверь я ухожу
Кино
3:58
07 Я объявляю свой дом
Кино
2:22
Мы хотим танцевать
Кино
3:57
Война
Кино
4:04
Разреши мне...
Кино
4:20
Я хочу быть кочегаром
Кино
2:49
Камчатка
Кино
2:11
08 Саша
Кино
3:16
В наших глазах
Кино В. Цой
3:34
Мама мы все тяжело больны
Кино В. Цой
4:07
Прохожий
Кино В. Цой
3:34
Попробуй спеть вместе со мной
Кино В. Цой
4:35
Легенда
Кино В. Цой
4:08
Группа крови
Кино В. Цой
4:44
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