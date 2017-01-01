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Новинки Русского Рока
Ч_Б Кино
4 Апреля
3:11
Не отступай
4 Апреля
2:52
Растворись
4 Апреля
3:23
Ты знаешь
4 Апреля
3:35
Эти песни
4ДУШИ
2:54
Эстелада
7Б feat. GARIWOODMAN
3:31
Найти и обезвредить
Ackee Ma-Ma
4:12
Этажи
Animal Джаz
3:56
Шаг Вдох
Animal Джаz
4:49
Три полоски
Animal Джаz
4:23
Звук и тишина
Animal Джаz
4:23
Бригантина
Bedtime Stories
3:10
Мир
Bedtime Stories
5:39
Под осенним небом
Bedtime Stories
3:19
Город
Bedtime Stories
3:52
051
Bicycles for Afghanistan
3:08
Огни
Bicycles for Afghanistan
2:57
Иностранка
Bicycles for Afghanistan
4:17
Танец
Bicycles for Afghanistan
4:31
Счастье будет твоим
Bicycles for Afghanistan
4:33
Бьютифул
Bicycles for Afghanistan
3:18
счастье
bicycles for afghanistan
3:55
Последний трамвай
Bicycles for Afghanistan
2:48
Возвращаемся на Землю
BOSÁYA
2:56
Сегодня просто не мой день
botanichesky sad
2:27
Расскажи о себе
branky
4:14
Мир погиб
branky
5:09
Без людей
branky
4:55
Родны край
Brutto
3:49
Underdog
Brutto
2:31
Попробуй сдаться
Bubble Gum
3:53
Джек Д
BUCKETLIST
3:02
Нас Больше Нет
BUCKETLIST
3:07
Мёртвые
Dvanov
3:36
Сны про бесконечность
Dругой Ветер
4:44
Только
Dругой Ветер
2:43
Небо на руках
Dругой Ветер
2:58
Vremya Seychas
Dругой Ветер
2:59
17
Dругой Ветер
2:14
Неверленд
FAVLAV
2:37
НА КРАСНЫЙ
FISHY
3:20
Безумия пир
HongKong
3:38
Прощай Ассоль
Jane Air
3:45
Теперь все будет хорошо
KRNDSHS
4:27
Япония
KUSTO
5:01
Пульс
LaScala
3:06
НЕ ЗАБЫВАЙ О МЕЧТЕ
LEMONADE MAUSER
2:29
НЕТ ПРОБЛЕМ
LEMONADE MAUSER
2:46
ЮНОСТЬ
LEMONADE MAUSER
3:23
Облом
Long Light Way
3:37
Улица Свободы
Louna
2:40
Плейбой
Lunar Radio
3:10
3000 лет
Lunar Radio
3:32
Давай
Lunar Radio
3:32
Асфиксия
Lunar Radio
3:37
Не приближайся
Lunar Radio
3:02
Потанцуй
Lunar Radio
4:42
Смута
Lunar Radio
3:14
Ты скажешь да
Lunar Radio
4:12
Ева
Lunar Radio
2:45
Хранитель чащи
NAGART
1:51
Злой король
NAGART
4:29
Мёртвая Алёна
NAGART
2:27
Пир во время чумы
NAGART
3:04
Призраки
NAGART
3:31
Проклятое болото
NAGART
2:59
Скульптор
NAGART
4:40
Фома
NAGART
3:32
Не о тебе
Nimio
3:07
Всё наоборот
OSTROVA
2:47
Билет
OSTROVA
3:42
Встречать рассвет
OSTROVA
3:14
Капля росы
OSTROVA
2:55
Танец под дождём
OSTROVA
3:11
Он знает
OSTROVA
2:57
Немое кино
OSTROVA
4:32
Цветок
OSTROVA
3:20
Время
OSTROVA
3:05
Кассиопея
Paint the Morning
2:55
От станции к станции
Para Bellvm
3:53
Нарушить границы
PLAYCAST
3:11
Долгий ленивый день
Property Of Mongolia
3:25
Не спрашивай
Property Of Mongolia
3:57
Миллионы дорог
Property of Mongolia
2:16
Гравитация
PSP
3:45
Миллионник
RADIO TAPOK
3:35
СЛЭМЯТСЯ ПАЦАНЫ
RADIO TAPOK
3:29
Мы молодые
RainBand
1:52
Мои снегоходы
Robots Don't Cry
3:51
Хали-Гали, Паратрупер
ROCK PRIVET
3:51
Оковы
sasha stick
2:59
Не опоздай
Savara LaplaSa
2:30
Жигули
Savara LaplaSa
2:53
Нас не найдут
Semsot Glukoff
4:12
Монеты
Semsot Glukoff
2:26
ИГРА
SEX!!
2:02
Ушедшим
Shortы
3:12
Тебя нет
Ssshhhiiittt!
4:22
Сгорел
Ssshhhiiittt!
2:09
Середина грустных лет
Ssshhhiiittt!
4:20
Ночь
Ssshhhiiittt!
2:47
Самый худший ученик
Ssshhhiiittt!
4:21
Убегай
Ssshhhiiittt!
2:50
Сейчас
Ssshhhiiittt!
2:19
Танцы
ssshhhiiittt!
2:55
Повелитель Снов
Ssshhhiiittt!
2:33
Секонд-хэнд
Ssshhhiiittt!
2:51
Самый грустный
Ssshhhiiittt!
3:53
Прощай
Ssshhhiiittt!
3:25
Твои друзья
Ssshhhiiittt!
2:38
Радио Волн
Ssshhhiiittt!
4:59
Не услышала
The Hatters
5:40
Дед Мороз не показывает слёз
The Hatters
3:24
Будь нежной
The Hatters
4:01
Ветер в голове
The Hatters
3:31
Время пришло
The Hatters
4:18
Свадьба
The Hatters
3:48
Слово пацана
The Hatters
3:29
Если да
Tokio
3:33
Мой мир
Tokio
5:24
Наши взгляды
TRiJET
3:15
Моя жизнь
TRiJET
4:06
После крепкого сна
TRiJET
3:34
Правила
Trubetskoy
3:13
Хуавэй
Trubetskoy
3:36
Повезло
Trubetskoy
2:54
Маё сэрца
Trubetskoy
3:21
Рок-н-ролл
Trubetskoy
3:06
Границы гетто
Useless ID
2:49
Сюрикены и розы
ustal
3:20
Кис кис
VALYA!VALYA!
2:29
Мама, я горю
VALYA!VALYA!
4:03
Юг
Via Park
3:30
На волнах
Vice Versa
5:31
Сочинять тебя
VLNY feat. LSGirls
2:55
Po Popse
Yeti
2:28
Бонус трэк
Znoev
3:11
Танцплощадка
Znoev
3:51
Ты меня не забудь
Znoev
3:45
Лечение
Znoev
3:55
Уходи сейчас
Znoev
3:18
Крылья
Аlai Oli
3:14
Двадцать четыре на семь
Ада
2:26
Ада
Ада
2:40
Велосипеды
Адаптация Пчёл
3:35
Пластинка
Адаптация Пчёл
2:49
В городе
АЙФО
3:32
Луна
АЙФО
4:03
Поворот колеса
АЙФО
3:32
Разговор
АЙФО
3:23
Учитель
АЙФО
5:04
Марсианин
Айфо
4:26
Серо-жёлтая весна
Александр Пушной
2:54
Космические сны
Альянс
5:05
Накрывайте на стол
Андеграунд
4:14
Речка
Андеграунд
3:54
Царица снов
Андрей Апаркин
4:28
Роман
АнимациЯ
3:50
Ошибки
АнимациЯ
3:42
Карта Король
Арсений Креститель
3:53
Эфир
Атморави
3:37
Эпицентр любви
Атморави
4:04
Три желания
Аффинаж
4:55
Герой моих детских грез
Аффинаж
3:37
Первая Мысль - Это Ты
Аффинаж
3:01
Быть знаменитым
БАШАКОВ BAND
3:37
Карман
БАШАКОВ BAND
5:44
Чужое горе
Бен Ганн
3:26
Слово из четырех букв
БИРТМАН
2:39
Тратиться
Блондинка КсЮ
2:49
Лекарство от радости
Большие Легкие
4:38
Плоская Земля
Бригадный подряд
2:55
Степлер
Бригадный подряд
2:26
Твоя Москва
Бригадный подряд
2:12
День
Бригадный подряд
2:18
Девчонки
Бригадный подряд
3:11
Петербургский романс
Бригадный подряд
2:53
Короли и герои
Бригадный подряд
2:39
Погасшие
Включай Микрофон!
2:10
МОСКВА
ВЛАЖНОСТЬ
2:40
Я буду сниться тебе
Внезапный Сыч
4:48
Робот
Внезапный Сыч
5:34
Клише
Вокруг фонарного столба
2:46
Скоро это все пройдет
Вокруг фонарного столба
3:14
Вишневая ул
Вокруг фонарного столба
3:03
Мгновенье За Мгновением
Вокруг фонарного столба
2:25
Разговоры с самим собой
Вокруг фонарного столба
2:42
Скрываясь От Дождя
Вокруг фонарного столба
3:50
С Городом Наедине
Вокруг фонарного столба
2:55
Больно и приятно
Вокруг фонарного столба
3:47
Опять
Волны
3:56
Между небом и землёй
Волны
3:29
Любима
Волны
3:42
Всё, во что я верил
Волны
4:21
Delay
Волны
3:34
Это Я
Волшебники изумрудного города
4:19
Аритмия времени
Вопрос
4:08
Оранж
Всё-таки Любовь
4:06
Листья
Всё-таки Любовь
3:54
Твои руки
Гречка
3:21
Люби меня люби
Гречка
3:07
Картина
гречка
2:48
Юные мечтатели
Гречка
4:33
Кем же мы стали
гречка
3:06
Мы просто с других планет
гречка
3:46
здесь были
гречка
2:50
Взлетаешь
гречка
2:31
Ska
ГУДТАЙМС
3:23
Императрицы и князья
ГУДТАЙМС
4:11
Колыбельная синего бойца
ГУДТАЙМС
4:20
Оплачено
Дайте танк (!)
4:04
Спам
Дайте танк (!)
3:41
Утро
Дайте танк (!)
2:27
Друг
Дайте танк (!)
3:58
В гостях
Дайте танк (!)
2:28
Три четверти
Дайте танк (!)
3:31
Джинн
Дайте танк (!)
3:02
Веселиться
Дайте танк (!)
3:03
Axe-эффект
Дальше мечты
3:52
Мистер Андерсон
Дамаск
3:42
Я остаюсь
Дана Соколова
4:03
Навсегда Лето
Двадцать девять дней
4:27
Недовольная Киса
Деревянные Киты
3:21
Не помню, не слышу
Деревянные киты
4:09
Освободи Коней!
Детский царь
4:02
Психо-Мишка
Детский царь
3:19
Была Не Была
Джанго
3:52
Аврора
Джанни Родари
3:55
Дети Ютуба
Джанни Родари
3:19
Душа не сим-карта
Джанни Родари
3:21
Её звали Лиля
Джанни Родари
3:02
Кудрин
Джанни Родари
3:08
Облака бродяги
Джей Гольф
3:46
Анжелина Джоли
Джей Гольф
2:55
По шелкам
Джей Гольф
3:33
Сорваться
Джей Гольф
3:41
Полетели
Джей Гольф
3:43
Чемодан
Джин-Тоник
3:15
Покемон
Джин-Тоник
3:55
Нажать на тормоза
Джин-Тоник
3:27
Fußballspieler
Джин-Тоник
4:05
Молнии
Джуна
3:02
Меланхолия
Джуна
3:21
Автопилот
Джуна
3:33
Закат
Джуна
3:55
Лучшее средство
Джуна
4:33
Самолёт
Джуна
2:54
Назад
Джуна
3:25
Рыба
Джуна
3:27
Ни ты, ни я
Джуна
3:35
Первое января
Дижестив
3:21
Текила и ром
Дисциплина Безбольной Биты
2:45
Трамвай
До Полудня feat. рыжая
2:59
Причал
Догоним Время
3:07
Дорадура
дора
2:14
Ночью Ты Кричишь Сильней
Друзья
3:10
Крошка-картошка
Егор Не Помню
4:50
Новый день
Егор Не Помню
2:25
1000 летних дней
Егор Не Помню
2:20
Спасибо
Егор Не Помню
2:25
Сквозняк
Егор Не Помню
3:32
Тропинка
Егор Не Помню
3:21
Сколько дней прошло
Егор Не Помню
4:15
Кофейня
Егор Не Помню
3:22
P
Егор Не Помню
3:56
Гранж
ЖЩ
2:16
Боль всего мира
ЖЩ
4:24
Любовь холодная
Завтраккусто
2:56
Декольте
Зарница
2:52
Нюанс
Зарница
1:27
Корги
Зарница
3:23
Опять в моей системе алкоголь
Зарница
2:44
Похмелья
Зарница
2:11
Охотники
Зарница
2:31
Города
Зарница
3:19
Маленькая смерть
Зарница
2:01
Этот Космос Твой
Звездная Хлебница
4:26
Чудак
Звездная Хлебница
2:28
Новейшая хронология
Зимовье зверей
6:18
Ты на меня любишь
Зноев
2:42
Стреляй
ИЛ
3:29
Сайгон
Испанский стыд
3:48
Считалка
Испанский стыд
4:05
Стыд
Испанский стыд
4:38
Плыть
Испанский стыд
4:22
Одиссея 2001
Испанский стыд
4:22
900010
Испанский стыд
3:55
Shutterstock
Испанский стыд
4:07
Парни со двора
источник
2:33
Фотографии
источник
3:10
Я не хочу никуда идти с тобой
источник
2:46
пу
источник
3:37
Так всегда
источник
3:46
дом
источник
3:38
картина
источник
3:25
форева
источник
3:22
ответ
источник
2:55
все равно
источник
3:23
Сны
источник
3:23
Дальше
источник
3:33
Когда
источник
3:45
выбирать
источник
4:00
так я в детстве все и представлял
источник
5:04
Ничего не будет
источник
4:13
новый твой
источник
3:02
пять
источник
1:50
(не)возможно
кадо
2:41
КАЙФ
КАЗУСКОМА
3:19
Я НЕ МОГУ
КАЗУСКОМА
2:54
Твой рот
Казускома
3:31
Электрический Волк
Казускома
2:48
Я хочу тебя сейчас
Казускома
4:43
Луна
Карелия
5:51
Маяки
Каспий
4:18
Живым
Квартет им. Достоевского
3:19
teen love
Кис-Кис
2:48
бывший
Кис-Кис
2:53
жиза
Кис-Кис
3:13
подруга
Кис-Кис
2:39
рэпер
Кис-Кис
3:09
потрачено
Кис-Кис
3:04
молчи
кис-кис
3:18
фарш
Кис-Кис
2:53
Бермудский Треугольник
Кит Сэлинджер
4:00
Юнна 2
Кит Сэлинджер
3:00
Нашла
Ключи
3:36
На газ
Коrsика
3:16
За стеклом
Коктейль Шаляпина
4:44
Человек-паук 2012
Коля ROTOFF, Ансамбль Уральской Грусти им. П. П. Бажова
2:27
Ich liebe dich
Коля ROTOFF, Ансамбль Уральской Грусти им. П. П. Бажова
2:44
Рельсы
Космос на потолке
2:58
средство №1
Крекерс
4:34
Парень с саксофоном
Крекерс
4:19
Чупакабра
Крекерс
2:15
Страсти по Насте
Крекерс
4:32
25
культодиночества
3:18
Нити ДНК
Куртки Кобейна feat. Би-2, Монеточка
5:08
Охота на кузнечиков
Куртки Кобейна feat. Диана Арбенина, Shura Би-2
4:03
Катастрофа
Лайма
4:37
Планета
Лаймрок
3:40
ЕКБ
Лаймрок
3:21
Супер диско
Лаймрок
3:14
Дожди снега
Лаймрок
3:27
Джаз
Лаймрок
3:49
Выше чем небо
Лаймрок
3:53
Песня
Лаймрок
3:05
Девушка одна
Лаймрок
3:31
Навсегда
Лаймрок
3:11
Очкарик
Линкор
3:19
ЗИМНИЕ СНЫ
Майтай
4:33
Будь сияющей звездой
Майтай
2:49
1976
Майтай
3:35
Спиной
Мел
3:48
Черно-белый сон
Мертвые Дельфины
2:33
После меня
Метель
2:48
Сигарета
Метель
2:04
Самосаботаж
Метель
2:42
Юношеский минимализм
Метель
1:58
Я был там где не был ты!
Метель
1:57
Рюкзак
Метеоритмы
2:58
Горе от ума
Московское время
2:50
Самолет
Московское время
3:08
Девочка плачет
Московское время
4:06
Пепел над водой
Московское время
3:34
Горизонт
Московское время
3:49
Радуга в вине
Московское время
3:11
Санкт-Петербург
Московское время
2:36
ТАБЛЕТКА
МУККА
2:46
Супермен
Мураками
3:22
Старики
Мураками
4:10
Счастье есть
МуХа
3:55
Неделя сентября
МЫШИ-РОКЕРЫ С МАРСА
4:10
Летаю
МЫШИ-РОКЕРЫ С МАРСА
4:35
КИНО
МЫШИ-РОКЕРЫ С МАРСА
5:14
Танцы
МЫШИ-РОКЕРЫ С МАРСА
4:16
Обещать
МЫШИ-РОКЕРЫ С МАРСА
4:07
Ночными огнями
Мэнсон Флетчер
4:24
Истории
Мэнсон Флетчер
3:32
Ритм больших городов
Мэнсон Флетчер
3:54
Бессонница
Наш Километр
3:34
Гимн энтузиастов
Невский-Б
3:45
Корабли
Невский-Б
3:05
Кеды
Невский-Б
3:24
Каждый за себя
Невский-Б
3:22
ЛетоПитер
Невский-Б
3:29
Лавстори
Невский-Б
3:16
Не хватает солнца
Невский-Б
4:01
Марс
Невский-Б
3:45
Одиночество
Невский-Б
4:40
Музыка Бензин
Невский-Б
4:00
Чудо
Невский-Б
3:25
Параноик
Невский-Б
3:31
Верю в чудеса
Невский-Б
3:10
Давай
Невский-Б
2:48
Война
Невский-Б
4:31
осенняя хандра
нежность на бумаге
2:36
Тарантино
НЕЗАБУДКИ
3:38
Устал
НЕЗАБУДКИ
3:34
Что со мною не так
НЕЗАБУДКИ
3:22
Я не знаю
НЕЗАБУДКИ
3:06
Когда я ушёл
Некомплект
3:51
Весна
Некомплект
4:01
В путь
Некомплект
4:06
Юрлицо
Некомплект
3:56
Чёрный квадрат
Некомплект
4:30
Она не вернётся
Некомплект
3:37
Одна пятая
Некомплект
3:53
Так как надо
Нервы
3:49
Укачу
Нервы
2:18
Не смотри назад
Нервы
3:26
Боль осталась
Нервы
3:34
Будь осторожен
Нервы
4:01
Батареи
Нервы
3:13
Еле бьется
Нервы
3:08
Магнитные бури
Нервы
4:28
Спи спокойно
Нервы
3:26
Лето
Несогласие
3:55
Прочь От Всех
Ничего Общего
6:19
Все Как Обычно
Ничего Общего
3:50
Верный Путь
Ничего Общего
6:08
7 дней спустя
Ничего Общего
6:26
Смертники
О'Ковцур & Секвойя
4:00
Не зову
ОГОНЬ
2:31
Детективная история
Операция Алмазное Бикини
4:05
Не узнавай меня
Операция Пластилин
5:30
Гимн демократической молодежи мира
Операция Пластилин
2:33
Дети улиц мутят движ
Операция Пластилин
4:18
Мир снов
Особые Гости
4:09
Я не буду
Особые Гости
3:43
Что впереди
Особые Гости
4:38
Нравится
Папа
3:32
Душевнобольные
Папа
3:20
Лирическая
Пасадена
2:27
Я скучаю
Пасош
5:16
Когда тебе грустно
Пасош
2:40
Когда-нибудь что-нибудь будет как я хочу
Пасош
3:49
74
Пасош
4:53
Что-то особенное
Пасош
5:30
Скучный человек
Пасош
6:41
Лето
Пасош
2:59
Старое кино
Перемотка
4:11
Автоматизм
Петля Пристрастия
4:25
Колыбельная
Петля Пристрастия
4:56
Груз
Петля Пристрастия
4:24
Иллюзия
Петля Пристрастия
2:54
Лучшее завтра
Петля Пристрастия
3:59
Обратно в ракушку
Петля Пристрастия
4:11
Сатурн
Петля Пристрастия
4:23
Прости. Спасибо. Люблю
ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ
3:42
Дело к весне
Подоблаками
3:42
В тихом океане
Подоблаками
3:18
Если только
Подоблаками
3:10
Прости. Прощай. Привет
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5:09
Россия для грустных
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2:59
Я так боюсь
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4:19
Я так соскучился
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Границы гетто
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3:03
Зеленые Стекла
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4:11
Как в последний раз
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5:39
Кто все эти люди
Порнофильмы
3:31
Любовь
Порнофильмы
3:51
Молодая семья
Порнофильмы
3:49
Песня в Пустоту
Порнофильмы
3:19
Приезжай!
Порнофильмы
4:18
Слово из четырех букв
ПОРТ(812) feat. Антон Соя
2:23
Документы
Портовые краны
2:44
Все хотят меня поцеловать
Пошлая Молли
2:24
Любимая песня твоей сестры
Пошлая Молли
3:08
Буду твоим пёсиком
Пошлая Молли
2:51
Самоубийство
Прожиточный максимум
3:40
Птицы
Прожиточный максимум
3:28
Песня протеста
Прожиточный максимум
1:57
Новогодняя
Прожиточный максимум
2:08
Небо
Прожиточный максимум
2:34
Мужицкая
Прожиточный максимум
2:00
Зоопарк
Прожиточный максимум
1:36
Весело
Прожиточный максимум
2:59
Сотка баксов
Проспекты
3:46
Прыгаю-Стою
Прости, Герда!
4:20
Агент
ПРОЩАЙ ПРИВЫЧКА
3:28
Море
ПРОЩАЙ ПРИВЫЧКА
4:01
Алло
ПРОЩАЙ ПРИВЫЧКА
3:23
Кеды
ПРОЩАЙ ПРИВЫЧКА
3:24
Самый плохой
Психея
8:35
Дура
Радиопомехи
2:15
Iowa
Рейкьявик
4:00
Вулканы
Рейкьявик
3:26
Живой водой
Рейкьявик
3:38
Зима
Рейкьявик
3:40
Индиго
Рейкьявик
3:45
Привет, друг
Рейкьявик
3:40
Магеллан
Рейкьявик
3:30
Облака
Сансара
3:48
Все возможно
Сансара
3:22
Любящие глаза
Сансара
3:19
Завтра
Сансара
2:49
Чёлка
Сансара
3:57
Тянет
Сансара
3:34
О Москве
Сансара
4:07
Кривой рог
САПОГИ
3:20
Кейт Мосс
Свидание
3:27
Мне не нужен сон
Свит Шот
2:38
Дорогая редакция
Сергей Безруков, Крестный папа
3:59
Цель всех разведок мира
Сергей Безруков, Крестный папа
2:57
Скоро
Сергей Безруков, Крестный папа
4:08
Я научился танцевать
Сергей Безруков, Крестный папа
3:43
Денег нет
Сергей Безруков, Крестный папа
3:53
Многоэтажки
Сергей Вертинский и группа Лига
3:15
Обнимашки Без Рубашки
Сергей Вертинский и группа Лига
3:11
Просто
Сети
3:33
Белка в колесе
Сети
4:34
Пластилин
Сидоффский
2:58
Летним дворам
скажи
3:14
Не забывай
Слайды
4:09
Очки-сердечки
Сметана band
3:43
Молодость
Сметана band
3:39
Когда нет пса
Со мною вот что
2:51
Ветер
Сова
2:49
На шоу
СОТНИ УЛЫБОК
3:11
Окрестности'18
Спасибо
5:02
Жираф
Спасибо
3:31
Нежная'18
Спасибо
3:26
Роковая (лесстресс)'18
Спасибо
4:30
Сам не свой
Спасибо
4:00
Форева
Спасибо
3:20
Короткие встречи
Спасибо
3:01
Саундчек'18
Спасибо
5:25
Имя
Среда обитания
4:18
Душа
Среда обитания
3:46
Было Прошло
Среда обитания
3:02
Так с Ума
Среда обитания
4:04
Рок
Среда обитания
3:30
Крыш
Среда обитания
3:30
Танцы у костра
Стоимость проезда
2:53
знал тебя
стоимость проезда
2:27
Это ограбление
Танцуйте! Это ограбление!
2:25
Привет
Танцуйте! Это ограбление!
1:43
Иду и иду
Танцуйте! Это ограбление!
1:50
Королева танцпола
Танцуйте! Это ограбление!
2:02
Буду стрелять
Танцуйте! Это ограбление!
2:25
Оставь это себе
Тени Свободы
3:34
Мистер отличный парень
Тени Свободы
3:35
Не твой герой
Тени Свободы
4:02
Как воздух
ТимерТау
3:10
16
Тони Холодов
4:36
Город мулат
Тони Холодов
4:05
Привет малышка
Тони Холодов
3:03
Простой мальчик
Тони Холодов
3:01
Такие вот дела
Тони Холодов
3:37
Иероглиф
Торба-на-Круче
5:05
Когда тебя нет
Три Вторых
4:05
Всем нам
Три Вторых
3:47
Вирус
Три Вторых
4:06
Тетрадь
Тсезарь
4:06
Немного не так
ТЭЦ
2:47
Вторая проблема
уколь
2:57
Всего ничего
Фруктовый кефир
3:45
Корабли
ХЭМ
4:57
21
Цама Юдж
1:43
Кофеин
Частые смски
2:06
Чёрный ворон
Чёрный Государь
2:57
Сольются
ЭЙФАРIЯ
4:00
Игра
Экспедиция Восход
3:36
Забирай и уходи
Экспедиция Восход
3:55
1000 мостов
Экспедиция Восход
2:32
Париж
Экспедиция Восход
3:03
Причина для ненависти
Экспедиция Восход
2:11
Ты Просто Космос
Эндорфины
3:53
СЕКС, СИГАРЕТЫ И БОЛЬ УБИВАЮТ МЕНЯ
ЭШЛИ ЭШ
3:24
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