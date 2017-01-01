Хорошая танцевальная музыка для кафе

На самом деле посетители готовы "зажигать" под самые разные композиции. Наиболее популярна электронная музыка, инди, блюз и другие направления. В некоторых заведениях можно услышать советскую музыку и зарубежное ретро.

Администратору заведения необходимо позаботиться о наличии нескольких плейлистов с музыкой, если в кафе нет диджея. Среди современных групп и исполнителей наиболее популярны следующие: Alma, Alesso, Alok Dynoro, Belly The Weekend, Carla Morrison и др.

Танцевальная музыка для кафе на любой вкус

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На портале представлена огромная база музыкальных композиций, которые отлично подойдут для кафе с танцполом и клубов. В ассортименте представлены известные популярные треки и новинки отечественных и зарубежных исполнителей. Система поиска позволяет находить композиции по названию – это удобный функционал, который многократно упрощает создание плейлистов с нуля.

Музыкальная база доступна только для зарегистрированных пользователей. Подключение заведения к сервису занимает минимум времени. Авторизовавшись в аккаунте, вы сможете скачать специальный плеер, благодаря которому гости заведения будут наслаждаться любимой музыкой.

Подключение к сервису Gusli без сомнения оценят не только посетители кафе, но и бармены, которым больше не придется отвлекаться на поиск треков по заявкам. Гости смогут заказывать музыку в специальном приложении, с каждого запущенного трека на счет заведения будет перечисляться определенная сумма. Вывод денег с депозита на сайте Gusli возможен при накоплении суммы от 2000 рублей.

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