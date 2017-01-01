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Танцевальная музыка для кафе

Кафе – это не только вкусная еда и море разных напитков! В некоторых заведениях имеется танцпол, ради которого многие посетители и приходят, надеясь хорошо отдохнуть и завести новые знакомства. Разумеется, качественная музыка имеет для подобных заведений первостепенное значение.

Burn the House Down
AJR
3:32
On My Way
Alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko
3:13
Midnight [Rompasso Remix]
Alesso feat. Liam Payne
3:25
In the Shell
Alexander Hristov Sheri Marshel
3:14
KIDS
Alle Farben VIZE Graham Candy
3:04
Walk Away
Alle Farben, James Blunt
3:16
Only Thing We Know
Alle FarbenYouNotUsKelvin Jones
2:52
Lips Don't Lie
Ally Brooke feat. A Boogie Wit da Hoodie
2:46
Be Alright
ALMA
3:03
Good Vibes
ALMA feat. Tove Styrke
3:26
On On
Alok Dynoro
2:26
Hear Me Tonight
Alok THRDLFE
3:08
Love Yourself
Anthony Keyrouz
2:56
Back Forth
Anthony Keyrouz Riell
3:06
Im Falling
Anton Powers
2:38
Over You
Anton Powers Liam Hincks feat. Carla Monroe
2:37
Through Your Window
ARIA
3:05
Bleu Chanel
ARIA
2:43
Silver & Gold
Arilena Ara
2:41
S.O.S.
Aris
3:21
Love Again
Aris
3:37
All On Me
Armin van Buuren Brennan Heart feat. Andreas Moe
2:57
Unlove You
Armin van Buuren feat. Ne-Yo
2:30
On Your Mind
Audioiko
3:20
Dancefloor
Audiosoulz
3:13
So Am I
Ava Max
3:04
Sweet but Psycho
Ava Max
3:07
Endlessly
Avian Grays Azteck
2:26
Soy Peor
Axel Cooper Going Deeper
3:04
Learn To Lose
Bakermat
3:12
Good Vibes
BASADA feat Camden Cox
2:37
These Heights
Bassjackers x Lucas & Steve featuring Caroline Pennell
3:03
Better Off Without You
Becky Hill Shift K3Y
3:18
Heaven On My Mind
Becky Hill Sigala
3:12
What You Want
BellyThe Weeknd
3:12
Hopes Max Beatstone Remix
Berkcan Demir
2:55
One And Only
Beverly Pills
2:59
bad guy
Billie Eilish
3:14
TATTOOED ON MY HEART
Bishop Briggs
2:42
Broken
Bjonr feat. Tom Bailey
2:57
I Can Feel
Bonomo
4:35
ECHO
Breathe Carolina x IZII
3:12
Can't Take It
Breathe Carolina, Bassjackers feat. CADE
3:05
Tucson Train
Bruce Springsteen
3:29
Sour Patch Kids
Bryce Vine
4:12
Energy
BURNS, A$AP Rocky, Sabrina Claudio
3:48
Warning Sign
CADE
3:04
Anywhere, Anyone
Cahn
3:22
My Way
Calvin Harris
3:39
Rollin
Calvin Harris feat. Future, Khalid
4:32
Giant
Calvin Harris, Rag'n'Bone Man
3:49
Giant Purple Disco Machine Remix
Calvin Harris, Rag'n'Bone Man
3:28
One Kiss
Calvin HarrisDua Lipa
3:29
This Is What You Came For
Calvin HarrisRihanna
4:46
Havana
Camila CabelloYoung Thug
3:34
Best Friends
Cammora
2:51
Disfruto
Carla Morrison
3:50
Hazel
Carlie Hanson
3:21
I Still Remember
Caroline Romano R3HAB
2:51
Gasoline
Cash Cash feat. Laura White
3:29
Miss You
Cashmere CatMajor LazerTory Lanez
3:06
White Mercedes
Charli XCX
2:53
1999
Charli XCX, Troye Sivan
3:09
Mother
Charlie Puth
2:58
Done for Me
Charlie Puth feat. Kehlani
3:00
Big Love
Chester Young
2:38
Summertime Magic
Childish Gambino
3:33
Solo
Clean BanditDemi Lovato
3:42
When You Know What Love Is
Craig David
3:25
Together
CYN
3:11
Con Calma Remix
Daddy Yankee, Katy Perry feat. Snow
3:01
Winnebago
Dan GriffithQuinn XCIIDaniel Wilson
2:59
Through The Night
Dani Fabrega
3:04
Heartbreaker
Daniel Blume
2:56
Nights Like This.
Daniel Blume
2:30
I Want To Be With You
Dankann
3:11
Finns Inga Ord
Darin
2:39
Let Me Love You
Dastic
2:48
Stay (Don't Go Away) [feat. Raye]
David Guetta feat. Raye
3:05
Flames
David GuettaSia
3:15
This One's For You
David GuettaZara Larsson
3:27
One Word
Deadly Zoo
3:12
You and Me
Deekey Crosby feat. Brendan Cleary
2:36
Every Little Thing
Deepend featuring Deb's Daughter
2:47
Wishing Girl (Deepend Remix) [Original Remix]
Deepend, Lola Marsh
3:02
Could Be Love
DeepEndJoe KillingtonFalco Van Den Aker
2:43
Take You Home
Dido
4:36
Millionaire
Digital Farm AnimalsCash CashNelly
3:05
When We Were Young
Dillon Francis, Sultan & Ned Shepard feat. The Chain Gang of 1974
3:19
Stay Open
Diplo feat. MØ, YUKO
3:33
That's All I Need
Dirty Heads
3:33
Strong
DJ Fenix feat. Eva Bristol
3:10
Just Us
DJ Khaled feat. SZA
3:41
Twisted Games
DJ Licious
3:11
Naked
DJ Licious
3:07
Taki Taki
DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B
3:32
Talk
DJ Snake, George Maple
3:57
Cake By The Ocean
DNCE
3:39
Kissing Strangers
DNCE feat. Nicki Minaj
3:22
Sick Of You
DNMO, Sub Urban
2:45
Say So
Doja Cat
2:52
You Can't Change Me
Don Diablo
3:07
Momentum
Don Diablo
2:49
Save a Little Love
Don Diablo
3:22
We Are Love
Don Diablo
3:09
Believe
Don Diablo ft. Ansel Elgort
3:37
Bad
Don Diablo Zak Abel
2:49
I Love You Always Forever
Donna Lewis
3:59
Woke Up Late
Drax Project feat. Hailee Steinfeld
3:16
Freed From Desire
Drenchill feat. Indiiana
2:41
Physical
Dua Lipa
3:09
Don't Start Now
Dua Lipa
3:36
New Rules
Dua Lipa
3:29
Therapy
Duke Dumont
3:40
Nightcrawler
Duke Dumont Say Lou Lou
3:17
GOMF
DVBBS feat. Bridge
3:17
Somebody Like You
DVBBS feat. Saro
3:02
Obsessed
Dynoro, Ina Wroldsen
3:30
Cruel Summer
EC TwinsDmitry KoOdee
3:08
Cross Me
Ed Sheeran feat. Chance the Rapper, PnB Rock
3:26
I Don't Care
Ed Sheeran, Justin Bieber
3:39
Lift Your Energy
Eden Prince
2:34
Shut Up Chicken
El Capon
2:30
How Do You
Elderbrook
2:58
New Me
Ella Eyre
3:16
Guilty
Ellie Sax
3:53
The One
Eva Simons
2:34
Lost & Found
Eye Que
3:50
All 'Bout the Money
FAULHABER
2:50
Savannah
FAULHABER, Jake Reese
3:03
Monday
Felguk, Vintage Culture, Le Dib
3:11
Love Me
Felix Cartal feat. Lights
3:41
SICKO
Felix Jaehn feat. GASHI FAANGS
2:53
Close Your Eyes
Felix Jaehn VIZE feat. Miss Li
2:40
Hot2Touch
Felix Jaehn, Hight, Alex Aiono
2:40
Honolulu
Felix JaehnMatluck
2:52
Work from Home
Fifth HarmonyTy Dolla $ign
3:34
Au Au
Filatov & Karas
2:56
Show Me Your Love
Firebeatz x Lucas & Steve
2:57
Complicated
Fitz and The Tantrums
3:11
Sax
Fleur East
3:56
You're Somebody Else
Flora Cash
3:41
Cracked Wall
Florian Picasso, Vassy
3:07
The Road
Flying Decibels
3:17
Blow
Foyk feat. Sirin
3:12
Fantasy
Freaky DJs & Bruno Motta feat. Flashbird
3:18
Good to Me
Friction
4:07
We've Got the Love
Funkerman feat. Enlery
2:53
Never Felt A Love Like This
Galantis Hook N Sling feat. Dotan
3:35
We Can Get High
Galantis, Yellow Claw
2:36
Satisfied
GalantisMax
2:35
Lost in the Fire
Gesaffelstein, The Weeknd
3:22
Trump-It
Gianluca Vacchi
2:35
Hold Me Tight
Gold 88 feat. Kate Aster
3:05
Delicious
Gorgon City
3:56
One Last Song
Gorgon City, JP Cooper, Yungen
3:24
Hard Place Single Version
H.E.R.
3:30
On My Way
Hafex
2:44
You should be sad
Halsey Tiesto
2:25
London
Hamzaa
2:54
Be My Love
Harddope Hiwhi feat. Chrisma Hall
2:34
Go To War
Hardwell Suyano
2:47
I Lost You
Havana feat. Yaar
3:45
Nowhere To Go
Hayden James feat. Naations
3:24
Right Time
Hayden James Icona Pop
2:50
Feelings
Hayley Kiyoko
3:36
Darlin' [DJ Pantelis Radio Mix]
Heavy Boys feat. Marianna
3:28
Feel It for You
Helvetic Nerds
3:28
California
Hot Shade
2:49
Someone Else
Hoved
2:50
Mamma Mia
HUGEL feat. Amber Van Day
2:02
Goodbye
Ilkan Gunuc & Osman Altun
2:34
I'm Just Feelin39
Imanbek Martin Jensen
2:45
Don't Need No Money
Imani WilliamsSigalaBlonde
3:37
Body Parts
Ina Wroldsen
3:38
Hands Up
INNA
3:04
Down on My Knees
IOVA feat. Paul Damixie
3:24
Drive Home
IRENE
2:56
Bye Bye
ISA
3:13
Never Never Ever
Ivan Spell, Alexandra Panayotova
3:30
All Weekend Long
Jack & Jack
3:36
Who mad again
Jahyanai feat Bamby
3:22
I Like That
Janelle Monáe
3:20
All Day And Night
Jax Jones
2:49
Jacques feat. Tove Lo
Jax Jones
3:23
This Is Real feat. Ella Henderson
Jax Jones
3:19
Instruction
Jax Jones feat. Demi Lovato, Stefflon Don
2:45
Tequila
Jax Jones Martin Solveig RAYE Europa
3:31
By Now
Jay Pryor
3:06
Have You Had Enough Wine
JC Stewart
2:36
Don't Forget Me
Jean Juan
2:45
Ain't Your Mama
Jennifer Lopez
3:38
One Touch
Jess Glynne, Jax Jones
3:17
Save A Kiss
Jessie Ware
3:05
Fly
Jetlag Music feat. Jay Jenner
3:22
Lonely
Joel Corry
3:10
Hotstepper
John Gibbons
2:35
Too Late For Love
John Lundvik
2:59
Sleep
Johnny Orlando
2:46
What I Like About You
Jonas Blue feat. Theresa Rex
3:40
Mistakes
Jonas Blue Paloma Faith
3:06
Sucker
Jonas Brothers
3:01
Zombie
Jonasu
2:39
The One
Jorja Smith
3:17
In The Night
Joy Club
2:37
The Scientist
Joy Corporation
2:56
The Reason Why
JP Cooper Banx Ranx Stefflon Don
2:44
Sing It With Me
JP Cooper feat. Astrid S
3:21
Hurting
Just Kiddin
2:58
Time Alone
Just Kiddin
3:14
SoulMate
Justin Timberlake
3:16
Gold
Kaan Pars Zeni N Jfarr
2:43
Walls
Kaskeiyp feat. Irene
2:52
Never Been
Kaskeiyp feat. M.Z.I
2:34
Never Really Over
Katy Perry
3:43
Daisies
Katy Perry
3:35
Chained To The Rhythm
Katy Perry feat. Skip Marley
3:57
Harleys In Hawaii
Katy Perry KANDY
2:45
ASTRA
KDDK
2:40
What Lovers Do
KEV
3:47
Peach
Kevin Abstract
2:56
Open My Mouth
Kiiara
2:35
Get You The Moon
Kina feat. Snøw
2:59
Don't Let Me Down
King
2:53
Cheap Queen
King Princess
2:42
By The River
Klingande, Jamie N Commons
3:04
Toast
Koffee
3:11
Whenever
Kris Kross AmsterdamThe Boy Next DoorConor Maynard
2:43
This Girl (Kungs Vs. Cookin' On 3 Burners) Kungs Vs. Cookin' On 3 Burners
Kungs, Cookin' On 3 Burners
3:15
Be Right Here
KungsStargateGOLDN
3:11
I'll Wait
Kygo Sasha Sloan
3:35
Born To Be Yours
Kygo, Imagine Dragons
3:13
Carry On
Kygo, Rita Ora
3:35
Born To Be Yours
KygoImagine Dragons
3:13
Remind Me to Forget
KygoMiguel
3:37
French Lover
L.B.ONE feat. Joss Bari
3:01
Stupid Love
Lady Gaga
3:13
Rain On Me
Lady Gaga, Ariana Grande
3:02
Lust For Life
Lana Del Rey The Avener feat. The Weeknd
4:12
Samba De Janeiro
Leandro Da Silva
2:42
Low Tommie Sunshine & SLATIN Remix
Lenny Kravitz
5:34
Better
Lil Yachty feat. Stefflon Don
4:02
Corvette Vion Konger Remix
LIZOT
2:52
Truth Hurts
Lizzo
2:53
Lovers
LöKiiRemmi
3:17
When I Said Goodbye
Lost Knights feat. KÍKI
3:09
Aftertaste
Loud Luxury feat. Morgan St. Jean
3:17
Two of Us
Louis Tomlinson
3:37
Diamond
Lounatic
2:49
Suspicion
LP
3:08
Thunderclouds
LSD feat. Sia, Diplo, Labrinth
3:07
No New Friends Hibell Remix
LSD feat. Sia, Diplo, Labrinth
2:47
Mountains
LSD feat. Sia, Diplo, Labrinth
3:14
Audio
LSDSiaDiploLabrinth
3:23
Calling On You
Lucas & Steve feat. Jake Reese
2:55
Feel Alive
Lucas & Steve x Pep & Rash
2:46
Cant Stop Loving You
M-22
3:05
Eyes Off You
M-22 Arlissa Kiana Led
3:22
Don't Call Me Up ADP Remix
Mabel
3:15
Boyfriend
Mabel
2:57
All My Friends
Madeon
3:24
Lean On
Major Lazer feat. DJ Snake, MØ
2:58
Jetpack
Manimal & Chemical Surf feat. Leo Ramos
2:29
Don't Lie
MARGAD
3:16
Lighthouse
Mariana BO
3:50
Sing Club Mix
Mark F. Angelo
2:51
Find U Again
Mark Ronson feat. Camila Cabello
2:56
Late Night Feelings
Mark Ronson feat. Lykke Li
4:11
Sugar
Maroon 5
3:55
Girls Like You
Maroon 5Cardi B
3:55
What Lovers Do
Maroon 5SZA
3:19
One Thing Right
Marshmello Kane Brown
3:12
FRIENDS
Marshmello, Anne-Marie
3:22
Used To Love
Martin Garrix feat. Dean Lewis
3:56
Higher Ground
Martin Garrix feat. John Martin
3:26
Hold On
Martin Garrix Matisse Sadko Michel Zitron
4:04
Ocean David Guetta Remix
Martin Garrix, David Guetta feat. Khalid
3:15
Summer Days
Martin Garrix, Macklemore, Fall Out Boy
2:43
Summer Days
Martin GarrixMacklemoreFall Out Boy
2:43
My Love
Martin Solveig
3:15
Juliet Romeo
Martin Solveig Roy Woods
3:24
Do It Right
Martin SolveigTkay Maidza
2:58
Mon amour
MARUVMosimann
3:05
Believe in Love
Mathieu Koss LePrince
2:43
Say Something
Matilda
3:35
I Don't Dance (Without You) [feat. Konshens]
Matoma, Enrique Iglesias feat. Konshens
2:57
Feel It
Max Styler
3:21
Habibi
Maxong Shahlo
2:30
Lose Control
Meduza Becky Hill Goodboys
2:48
Piece Of Your Heart
Meduza feat. Goodboys
2:32
Born To Love
Meduza feat. SHELLS
2:42
Woman Up
Meghan Trainor
3:28
Ice Cream
MIKA
2:45
Sanremo
MIKA
3:21
Hands
Mike Perry feat. The Vamps, Sabrina Carpenter
2:48
I Took A Pill In Ibiza
Mike Posner
3:18
One Night
MK Sonny Fodera feat. Raphaella
2:41
Hold On
MOGUAI feat. CHEAT CODES
2:58
Mr. Loverman
Mohombi
2:46
Bunny
MONA
2:14
Racie´s Cousin
Monarchy
5:19
Fire Gold
Morgan Page VIVID feat. All Damon Sharpe
2:34
Memento
MUNA
2:01
Navy Blue
MUNA
3:58
Stayaway
MUNA
3:32
Good News
MUNA
4:10
Taken
MUNA
4:05
It's Gonna Be Okay, Baby
MUNA
5:45
Who
MUNA
3:08
Pink Light
MUNA
4:11
Hands Off
MUNA
3:39
Sun In Our Eyes
MØ, Diplo
3:37
Aloha
MømeMerryn Jeann
3:38
Middle of the Night
naBBoo
2:47
All In My Head
Nadia Ali & PANG!
3:43
Another Lifetime
Nao
3:27
New Believer
Natan Chaim & Asketa
3:14
Some Say
Nea
3:06
About You...
Neon Dreams
2:54
Love Again
New Hope Club
3:23
Let Me Down Slow
New Hope Club R3HAB
2:55
Nice To Meet Ya
Niall Horan Diplo
3:35
No Judgement
Niall Horan Steve Void
2:41
Till The World Falls
Nile RodgersChicMura MasaCoshaVic Mensa
3:48
After Midnight
Noemi Perino
3:02
Wanting
Not3s
3:19
Destination
O'Neill
2:33
Can't Stop Thinking About You
Ocenea
3:24
Rock It
Ofenbach
2:26
This Groove
Oliver Heldens, Lenno
3:08
Hula Hoop
OMI
3:25
Stuck On You
On June
3:32
Wanted
OneRepublic
2:16
Kiss Me
Openside
3:56
We Could Have It All
P!nk
4:33
Can We Pretend
P!nk feat. Cash Cash
3:44
Looking For Me
Paige & Lyon Hart
2:47
High Hopes Don Diablo Remix
Panic! At The Disco
3:05
My Way
Pascal Junior
3:09
Feelings
Pascal Junior
3:24
Let Her Go
Passenger
4:12
Bad Girl
PAX feat. Eneli
2:36
What Is Love
PBH Jack feat. Cammie Robinson
2:49
Calma Remix
Pedro Capó, Farruko
3:58
Gust of Wind
Pharrell Williams
4:44
Solid Gold
PNAU feat. Kira Divine & Marques Toliver
3:28
A Thousand Bad Times
Post Malone
3:41
Staring At The Sun feat. SZA
Post Malone
2:48
Allergic
Post Malone
2:36
Circles
Post Malone
3:35
Sunflower Spider-Man Into the Spider-Verse
Post Malone, Swae Lee
2:38
Phases
PRETTYMUCH
3:35
My My My
Promise Land Skullwell
2:56
Fake Friends
PS1 feat. Alex Hosking
2:53
All For You
Pyke Mu241oz feat. Ren233 Miller
3:00
What The Hell Happened To Us
Quinn XCIIKailee Morgue
3:37
Together
R Plus Dido
4:28
All Comes Back To You
R3HAB
2:40
Feel Alive
R3HAB feat. A R I Z O N A
2:31
Don't Give Up On Me Now
R3HAB, Julie Bergan
2:07
Sad
Rasster
2:54
Crew
RAYE, Kojo Funds, RAY BLK
3:56
Just Hold On
Redondo
2:52
Pretty Baby
Redondo & Rockefeller
2:53
Ride It
Regard
3:01
Turn Me On
Riton Oliver Heldens feat. Vula
3:28
In Your Eyes
Robin Schulz feat. Alida
3:28
All This Love
Robin Schulz feat. Harloe
2:44
OK
Robin Schulz feat. James Blunt
3:09
Alane
Robin Schulz Wes
2:55
Oh Child
Robin SchulzPiso 21
3:15
Let Me Live
RudimentalMajor LazerAnne-MarieMr Eazi
3:25
Paris j'adore
Sacré Coeur feat. Lexx
2:43
Trap
SAINt JHN
2:48
World Can Wait
Sam Feldt
2:55
Down For Anything
Sam Feldt & Möwe
2:33
Hold Me Close
Sam Feldt feat. Ella Henderson
3:05
High And Low
Sam Feldt feat. Joshua Radin
2:39
YES
Sam Feldt ft. Akon
2:57
2 Hearts
Sam Feldt Sigma feat. Gia Koka
3:06
Know You Better
Sam Feldt x LVNDSCAPE
3:48
To Die For
Sam Smith
3:32
Dancing With A Stranger
Sam Smith, Normani
2:51
No Such Thing
Sara Bareilles
4:09
Thoughts
Sasha Sloan
3:05
Contra La Pared
Sean Paul & J Balvin
3:47
Free To Go
SeeB & Highasakite
3:11
Sad in Scandinavia
Seeb Zak Abel
3:25
Fade Out
Seeb, Olivia O'Brien, Space Primates
3:16
Drink About
SeebDagny
3:03
Thinking Bout You
Selekio ft Amy Pearson
3:01
Kill Em With Kindness
Selena Gomez
3:37
Fallin
Sergio T & Chris Karr Feat Dim Gerrard
3:11
Lie
Shallou
3:38
King Of The Jungle
SHANGUY
2:39
Toukassé
SHANGUY
3:40
Addicted
Sickotoy
2:45
You Don’t Love Me feat. Roxen
Sickotoy
3:03
We Got Love
Sigala feat. Ella Henderson
3:33
Came Here for Love
Sigala, Ella Eyre
3:23
Just Got Paid
Sigala, Ella Eyre, Meghan Trainor feat. French Montana
3:38
Somebody
Sigala, HRVY, Nina Nesbitt
3:58
Here We Go Again
Sigma feat. Louisa
2:42
You and Me as One
Sigma Jack Savoretti
3:27
High On You
Sigma John Newman
3:59
Only Can Get Better
Silk City feat. Daniel Merriweather, Mark Ronson, Diplo
3:29
Hold on to Me [Radio Mix]
Size Matters feat. Kastoway
2:56
Hold on to Me
Size Matters, Kastoway
2:56
take you home
slenderbodies
3:50
Turn On the Love (feat. Deepside Deejays) [Radio Mix]
Slider & Magnit feat. Deepside Deejays
3:25
That's It
Sofi Tukker
3:24
Fantasy
Sofi Tukker
4:02
Purple Hat
Sofi Tukker
2:58
Swing
SOFI TUKKER feat. Allday
2:59
House Arrest
SOFI TUKKER Gorgon City
3:36
1, 2, 3
Sofia Reyes feat. Jason Derulo, De La Ghetto
3:21
R.I.P.
Sofia Reyes feat. Rita Ora, Anitta
3:07
Hearts Of Gold
Sophie Francis
2:57
Tell Me Why Radio Edit
Sound of Legend
4:26
Little Light
Spada Aurya
2:42
Tiger
Spada Prezioso
2:38
Come With Me
Spigiboy, Roberto Rios, Dan Sparks
3:03
Stay
Spyne feat. Faydee
3:09
Up2U
Stanton Warriors feat. Sian Evans
3:20
Somewhere
STBN & TeCay
2:42
Sexual Vibe
Stephen Puth
3:30
Let It Be Me
Steve Aoki
3:44
Are You Lonely
Steve Aoki, Alan Walker feat. ISÁK
2:37
Don't Stand So Close To Me
Sting Dave Aud
3:43
Paris
Super Monkeys
2:46
Day By Day
Swanky Tunes, LP
3:14
Confused
T2
3:08
You Need To Calm Down
Taylor Swift
2:51
ME!
Taylor Swift
3:13
Afterhours
teamwork., Nina Nesbitt, AJ Mitchell
3:25
Saturday
Teddy BeatsJolee Nikoal
3:12
900 Miles
Terry Callier The Avener
3:53
Lonely Boy
The Avener
4:04
To Let Myself Go
The Avener feat. Ane Brun
4:14
Worried About You
The Avener feat. Ayo
3:25
Beautiful
The Avener feat. Bipolar Sunshine
3:11
Dancing
The Avener feat. Ida Isax
3:08
Waiting Here
The Avener feat. Jake Isaac
4:04
You Belong
The Avener feat. Laura Gibson
3:21
I Need A Good One
The Avener feat. Mark Asari
3:48
Hate Street Dialogue
The Avener feat. Rodriguez
4:19
Fly
The Avener feat. Spelles
3:43
Waitin' Round To Die
The Avener feat. The Be Good Tanyas
4:18
Glory Box
The Avener John Martyn
4:19
Castle In The Snow
The Avener Kadebostany
3:32
Mute Your Mind
The Avener M.I.L.K.
3:54
Under The Waterfall
The Avener M.I.L.K.
2:51
Fade Out Lines
The Avener Phoebe Killdeer
4:36
Wild
The Avener Tiwayo
3:22
Do You Mean feat. Ty Dolla $ign, bülow
The Chainsmokers
3:13
Closer
The Chainsmokers feat. Halsey
4:05
Takeaway
The Chainsmokers Illenium feat. Lennon Stella
3:00
Family
The Chainsmokers Kygo
3:05
Call You Mine
The Chainsmokers, Bebe Rexha
3:37
How to Save a Life
The Fray
4:23
DAMDAM
The Parakit
3:04
Dam Dam
The Parakit
3:04
Nirvana
The Parakit
2:35
Save Me
The ParakitAlden JacobAnchalee
2:58
Darlin
Throttle & Tony Romera
2:58
Round Round
Tiesto feat. GALXARA
3:16
Lose You
Tiesto feat. ILIRA
2:28
Jackie Chan
TiëstoDzekoPremePost Malone
3:35
Summer Nights
TiëstoJohn Legend
3:10
La Cancion
Tim3bomb
2:54
Magic
Tim3bomb
3:33
Wonderland
Tim3bomb
2:46
Magic
Tim3bomb feat. Tim Schou
3:33
Waste Some Time
Timothy Auld
2:44
Just You and I
Tom Walker
2:55
Breaking Me
Topic A7S
2:46
Thousand Miles
Topsy Crettz
3:13
Glad He's Gone
Tove Lo
3:16
Ride
Twenty One Pilots
3:34
Pink
Two Feet
2:04
Change My Heart
Ummet Ozcan x Laurell
3:08
A Little Wicked
Valerie Broussard
3:28
Light Up
Vijay & Sofia Zlatko
2:35
Wild Kidz
Vintage Culture & Ricci
3:06
Lions In The Sky
Vion Konger feat. Bryar
2:40
Happy People
Wh0 feat. Byron Stingily
3:12
Angels
Whiteout Depdramez MITTI
2:41
Don't Change
Why Don't We
2:56
Love Myself
Wild Culture vs. Qveen Herby
3:06
Montrose Ave
Y.V.E. 48
2:53
Follow My Destiny
Ya Rick feat. Addie Nicole
3:16
Sweet Addiction
YuksekHER
3:35
WOW
Zara Larsson
2:59
Lush Life
Zara Larsson
3:20
365
Zedd, Katy Perry
3:01
The Middle
Zedd, Maren Morris, Grey
3:04
Stay
Zeni N & Erdit Mertiri
3:45
17
Zhavia Ward
2:46
C'est la vie
ZOË
3:07
Watch Me
Zookëper
3:13

Хорошая танцевальная музыка для кафе

На самом деле посетители готовы "зажигать" под самые разные композиции. Наиболее популярна электронная музыка, инди, блюз и другие направления. В некоторых заведениях можно услышать советскую музыку и зарубежное ретро.

Администратору заведения необходимо позаботиться о наличии нескольких плейлистов с музыкой, если в кафе нет диджея. Среди современных групп и исполнителей наиболее популярны следующие: Alma, Alesso, Alok Dynoro, Belly The Weekend, Carla Morrison и др.

Танцевальная музыка для кафе на любой вкус

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