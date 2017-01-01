Советская музыка для кафе еще актуальна

В кафе играет самая разная музыка. Наряду с новинками современных отечественных и зарубежных исполнителей можно услышать настоящие раритеты от мира музыки, которые были популярны в эпоху СССР.

Эпоха СССР давно закончилась, однако песни, написанные десятилетия назад, все еще популярны. Их ставят в кафе и барах, некоторые хиты звучат в ресторанах и других развлекательных заведениях.

Некоторые из популярных советских песен использовались и в фильмах в качестве музыкального сопровождения. Теперь советскую музыку иногда ставят на дискотеках, тематических вечерах и в заведениях, оформленных в стиле СССР.

Музыка для кафе эпохи советов

Прошли годы и даже десятилетия, а советская музыка все еще популярна. Многих исполнителей и композиторов уже нет живых, творческие коллективы распались в силу тех или иных причин, однако, несмотря на это, у легендарных композиций прошлых лет есть правообладатели. Использование советской музыки в коммерческих целях без разрешения компании, обладающей авторскими правами, запрещено законом и чревато судебными разбирательствам, которые могут привести к весьма солидным убыткам.

Сервис Gusli предлагает клиентам музыку в высоком качестве; имеющаяся база включает в себя все популярные композиции, некоторым из которых исполнился не один десяток лет. Для доступа к коллекции песен необходимо подключить заведение и зарегистрироваться на сайте Gusli. После подключения кафе вам будет предоставлен доступ к плейлистам, которые при необходимости можно отредактировать.

Составьте свою подборку, скачайте специальный проигрыватель и предоставьте гостям кафе возможность слушать советскую музыку! Кроме того, посетители заведения смогут заказывать любимые композиции в специальном приложении, не отвлекая персонал заведения просьбами найти ту или иную песню. С каждого заказа заведению производятся отчисления – это своеобразный кэшбек, который делает сотрудничество с порталом Gusli еще выгоднее.