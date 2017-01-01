Особая музыка ретро для кафе

Несколько десятилетий назад музыканты вкладывали в каждую композицию частичку своей души. В результате получался не просто популярный трек, а настоящий шедевр. Многие композиции по-прежнему актуальны, хотя им уже и исполнился не один десяток лет.

В кафе наиболее популярно творчество следующих исполнителей и музыкальных коллективов: Al Green, Alexander O'Neil, Barry White, Billy Paul, Bobby Womack и др. Это качественная музыка, которая играет утром, днем и вечером – универсальное решение актуально в любое время суток (конечно, в кафе, в которых собираются шумные компании, вечером ставят другой плейлист).

База музыки для кафе

Сервис Gusli предлагает зарегистрированным пользователям воспользоваться огромной коллекцией музыки в жанре ретро. Композиции можно ставить в заведениях и дарить гостям положительные эмоции, которые вызывает качественная музыка.

Регистрация заведения занимает всего лишь несколько минут. В интерфейсе аккаунта предусмотрен функционал, позволяющий скачать специальный плеер, через который проигрывается музыка. В профиле пользователя доступны различные плейлисты, списки воспроизведения можно редактировать по своему усмотрению.

В удобном интерфейсе музыкального портала с легкостью разберется любой пользователь. База сервиса Gusli включает в себя самые популярные композиции в стиле ретро. Удобная система поиска позволяет находить треки по названию и создавать собственные плейлисты.

Пользователи смогут заказывать музыку через приложение – бармену больше не придется отвлекаться от своих обязанностей ради поисков той или иной композиции. С каждой заказанной песни на депозит аккаунта начисляется определенная сумма. Денежные средства можно вывести при накоплении не менее 2000 рублей.

Вам необходим надежный помощник, которому можно доверить решение проблем с музыкой в заведении? В таком случае воспользуйтесь сервисом Gusli! Подключение заведения занимает считанные минуты, получите доступ к музыкальной базе прямо сейчас!