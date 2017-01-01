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Музыка для французского кафе

Солянка из французской музыки: нео-шансон, инструментал, саундтреки к французским фильмам и джаз.

Clara Veut La Lune
Alain Chamfort
4:10
Je bois et puis je danse
Aline
4:27
J`y Suis Jamais Alle
Amelie
1:32
Les jours tristes (instrumenta
Amelie
3:01
Notre vent
AmoDeo
3:58
Porcelaine
Anik Berube
3:51
La rubrique
Anik Berube
3:10
Demi-lune
Anik Bérubé
3:50
Me rendre a toi
Anik Berube
3:50
Mon amour
Anne Sila
3:40
Let It Go
Anne Sila
3:23
T'es canon
Anne Sila
3:21
Pourquoi Regardes-Tu La Lune
Anouk Aiata
4:12
Quoiqu'il M'en Coute
Anouk Aiata
3:03
Lady Western
Anouk Aiata
3:20
Ce N'est Pas Une Larme
Anouk Aiata
4:09
I Forgot To Love
Anouk Aiata
3:33
Errer
Anouk Aiata
4:05
Le Lendemain
Anouk Aiata
3:12
Minuit Sonne
Anouk Aiata
2:56
L'arbre A Plumes
Anouk Aiata
4:42
Ta Parade
Ariane Brunet
3:31
Lumière
Ariane Brunet
3:42
Perdre Goût
Ariane Brunet
3:26
Coquette
Avalon Jazz Band
3:22
Sweet Sue, Just You
Avalon Jazz Band
3:22
C'Est Si Bon
Avalon Jazz Band
3:20
I Can't Give You Anything But Love
Avalon Jazz Band
4:02
Je Suis Swing
Avalon Jazz Band
3:39
La Complainte De La Butte
Avalon Jazz Band
3:43
Darling Je Vous Aime Beaucoup
Avalon Jazz Band
3:23
Ménilmontant
Avalon Jazz Band
3:40
Q'Est-Ce-Qu'On Attend Pour Être Heureux
Avalon Jazz Band
3:20
Paris Latino
Bandolero
4:01
La baby doll de mon idole
Brigitte
3:32
Paris
Brigitte
2:48
Zelda
Brigitte
3:01
Sauver ma peau
Brigitte
3:28
L'araignйe
Brune
3:04
Cette Nuit
Camille Bertault
8:21
Course
Camille Bertault
4:08
Quoi De Plus Anodin
Camille Bertault
2:53
Double Face
Camille Bertault
4:19
La Musique Est Trop Forte
Carla Bruni
3:16
Chacun fait - c'qui lui plait
Chagrin d'amour
4:09
La Demoiselle Rose
Christel Kern
5:03
L'Âmusique
Christel Kern
3:54
Le Culte De Mon Homme
Christel Kern
2:29
À Mourir Pour Mourir
Claudia Meyer
2:55
La Femme D'Hector
Claudia Meyer
3:22
Au phone
Clea Vincent
4:13
Ceux que nous sommes
Clea Vincent
3:10
Laisse-toi aller
Clea Vincent
3:25
Femme est la nuit
Clea Vincent
3:51
Maldonne
Clea Vincent
3:16
Nuits sans sommeil
Clea Vincent
2:55
Le soleil dans la mer
Clea Vincent
3:35
Sexe d'un garcon
Clea Vincent
3:55
Boule de flipper
Corynne Charby
3:26
L'Aziza
Daniel Balavoine
4:20
Butterfly
Danyel Gerard
3:27
Le Petit Gonzales
Danyel Gerard
3:00
Les Ronds De Fumée
Delphine Volange
4:06
Monceau
Delphine Volange
3:12
Little Yellow Spider
Devendra Banhart
3:39
Vacances j'oublie tout
Elegance
4:18
L'autre bout du monde
Emily Loizeau
3:18
Vole le chagrin des oiseaux
Emily Loizeau
3:41
Ma maison
Emily Loizeau
3:51
Week-End A Rome
Etienne Daho
4:12
Ella, elle l'a
France Gall
4:51
Le Voyou Main Theme For The Film Directed By Claude Lelouch
Francis Lai
2:35
El Amor Virtual
Franck Rapp
3:47
La Vie
Franck Rapp
3:34
Comment Te Dire Adieu
Francoise Hardy
2:26
Marianne, mooie vrouw
French
3:18
I'm the One
French
3:00
Als dat liefde is
French
3:41
Dromen zijn bedrog
French
2:58
Een witte zeilboot
French
3:43
Gina, meisje van mijn dromen
French
3:36
Fluister geen lieve woorden
French
3:02
Hasta la vista my love
French
3:40
Het lijkt wel of ik vleugels krijg
French
3:09
Het poesje van de buurvrouw
French
3:46
Vuur in haar ogen
French
2:37
Je mens
Helena Noguerra
3:01
Le reine de la piste
Helena Noguerra
3:13
Je ne t'aime pas
Helena Noguerra
3:15
Mise au point
Jakie Quartz
4:43
Flamingos
Jean Pascal Boffo
5:23
Johnny, Johnny
Jeanne Mas
4:19
London nous aime
Julien Dore
3:06
Le lac
Julien Dore
3:55
Al Warda
La Femme
5:02
Mycose
La Femme
3:51
Le chemin
La Femme
4:37
Always in the Sun
La Femme
4:07
Septembre
La Femme
3:51
Mystere
La Femme
4:52
Karin Redinger
Laurent Voulzy
2:31
La Noyee
Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain
2:23
La Valse d'Amelie
Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain
2:00
L'autre valse d'Amelie
Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain
1:33
Vélomoteur
Les Calamites
3:23
Belleville Rendez-Vous
Les Triplettes De Belleville
3:11
Cabaret D'ouverture
Les Triplettes De Belleville
3:13
Belleville Rendez-Vous
Les Triplettes De Belleville
3:23
La Jungle De Belleville
Les Triplettes De Belleville
3:00
Le Banana Split
Lio
2:35
Les Yeux Au Ciel
Louis Garrel
3:51
Tes etats d'ame Eric
Luna Parker
3:30
Et Si Tu N'Existais Pas
Made in KZ
3:10
Comme Un Gimmick
Marc Fichel
3:00
C'Est Ma Vie Dans Les Halles
Marc Fichel
3:00
La Parisienne
Marc Fichel
2:07
C'Était Le Temps
Marc Fichel
3:51
Le Tigre De Django
Marion & Sobo Band
3:23
Amour Confidentiel
Marion & Sobo Band
4:25
Undecided.
Marion & Sobo Band
4:57
Elle
Nicola Ciccone
2:50
La rue du paradis
Nicola Ciccone
2:48
Oui, je l'adore
Pauline Ester
3:24
Besoin de rien, envie de toi
Peter
3:38
Paris de loin
Poney Express
2:14
Diabolique
Raphael Beau
1:38
Mimotronik
Raphael Beau
2:33
Vuelvo al sur
Richard Galliano
5:20
Beritwaltz
Richard Galliano
4:55
Fou Rire
Richard Galliano
4:18
gnossienne no. 1
richard galliano
5:29
Oh quelle nuit lonesome me
Sacha Distel
2:37
Zig Zag Avec Toi
Serge Gainsborg
3:36
Je Suis Venu Te Dire Que Je M en vais
Serge Gainsbourg
3:23
Ballade De Melody Nelson
Serge Gainsbourg
2:00
Comment Ca Va
The Shorts
3:29
L'esperluette
Tram Des Balkans
2:08
L'aile ou la Cuisse
V.Cosma
2:32
Joe le taxi
Vanessa Paradis
3:54
Don't Cry For Louie
Vaya Con Dios
3:03
Nah Neh Nah
Vaya Con Dios
2:55
3 Temps pour Michel 'P
Vincent Peirani
3:29
Balkanski Cocek
Vincent Peirani
3:13
I Mean You
Vincent Peirani
2:45
Cassoulet
Vladimir Cosma
3:04
L'autre Valse d'Amelie
Yann Tiersen
1:33
Les Jours Tristes
Yann Tiersen
3:03
Soir de fкte
Yann Tiersen
2:55

Французская музыка для кафе на все случаи жизни

Каждый день многие люди приходят в кафе перекусить в обеденный перерыв или просто посидеть, отдыхая в компании друзей или близких людей. Конечно, беседа принесет посетителям заведения море удовольствия и положительных эмоций, однако почему бы не сделать ее еще более приятной за счет соответствующего музыкального фона? Французская музыка отлично подходит и для создания романтической атмосферы, и для отдыха, и для беседы с друзьями.

Французская музыка вызывает практически у каждого человека приятные эмоции. Неповторимый, ни на что не похожий стиль придется по душе подавляющему большинству людей. Французская музыка сочетает в себе позитив и романтику. В отличие от исполнителей из США и множества других европейских стран, французы имеют гораздо более выраженную индивидуальность.

Романтичные, динамичные и позитивные треки звучат в кафе различных форматов, в барах, клубах и ресторанах. Особенно популярна французская эстрадная музыка и направление pop. Практически любому исполнителю найдется место в плейлисте подавляющего большинства кафе.

Музыка для кафе французских исполнителей

Регистрация и подключения заведения к сервису Gusli занимает минимум времени. Просто создайте аккаунт, добавьте заведение и получите доступ к огромной библиотеке музыкальных файлов – к вашим услугам тысячи композиций французских исполнителей, которые можно использовать для создания «фона» в заведениях различных форматов.

Подключите заведение, скачайте специальный плеер и предоставьте гостям кафе возможность наслаждаться любимыми треками. Кроме того, гости смогут заказывать музыку в специальном приложении, а бармен, которого больше не будут отвлекать, сможет более эффективно выполнять свои профессиональные обязанности. С каждой композиции, заказанной через приложение, за счет заведения производятся отчисления – это своеобразный кэшбек.

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