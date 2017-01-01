Независимая инди музыка для кафе и других заведений

Музыкальные эксперты называют направление индии жанром без границ и четких определений. Действительно, жесткие критерии, определяющие принадлежность к этому направлению, отсутствуют. Главное требование достаточно простое – музыкальный стиль исполнителя должен быть оригинальным.

В инди допускается смешение жанров. Например, техно может отлично сочетаться с поп-музыкой, а рок – с металлом или авторской песней. Композиция этого стиля можно услышать в кафе, барах, пабах и других заведениях. Более того, динамичные треки звучат в клубах и кафе с танцполом.

Где взять инди музыку для кафе различных форматов

Воспользуйтесь сайтом Gusli, который предлагает пользователям тысячи музыкальных композиций, написанных в стиле инди. На портале представлены популярные хиты и новинки. Специально для удобства пользователей предусмотрено большое количество плейлистов, составленных для заведений различного формата. Кроме того, пользователям предоставляется возможность создавать свои списки воспроизведения.

Подключение нового заведения к сайту занимает минимум времени. После регистрации аккаунта в личном кабинете можно скачать проигрыватель, благодаря которому посетители заведения будут слушать любимую музыку.

Сотрудничество с сервисом Gusli избавит барменов от поиска треков по просьбу гостей заведения. Посетители смогут сами вставить музыку в специальном приложении. С каждой заказанной композиции на счет заведения отчисляется определенная сумма. При накоплении 2000 рублей и более появляется возможность вывода средств со счета, прикрепленного к аккаунту.

Музыкальная база сайта ориентирована на заведения различного формата. Коллекция треков регулярно пополняется новинками. Вам необходим надежный партнер, который обеспечит в кафе отличный музыкальный фон? Тогда зарегистрируйтесь на сайте Gusli и подключите заведение за пару минут!