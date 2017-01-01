Особая музыка для рюмочной

Современная рюмочная – это сравнительно небольшое заведение, в котором основу ассортимента составляют алкогольные напитки. Каждый день многие люди отправляются в рюмочную весело провести время в компании друзей и выпить. Для веселой беседы требуется особая музыка, легкая и ненавязчивая.

В рюмочных можно услышать отечественных и зарубежных исполнителей разных лет. В подобных заведениях наиболее популярны следующие музыкальные направления: рок, поп-музыка, панк и др. Плейлист необходимо формировать в зависимости от специфики заведения. Например, в рюмочных, ориентированных на "народ" будет актуальна советская музыка.

В небольших барах, основной аудитории которых является современная молодежь, ни о каком шансоне не может быть речи! В основном в подобных заведениях играет электронная музыка, рок и поп. Многие композиции, написанные в стиле инди, также отлично подойдут для формирования особой атмосферы.

Популярная музыка для кафе и новинки

В сервисе Gusli собрана невероятная коллекция музыкальных композиций различных жанров, которые прекрасно подойдут для создания особой атмосферы в рюмочной. Для доступа к базе треков необходимо зарегистрировать заведение. Создание аккаунта занимает всего лишь несколько минут.

В личном кабинете доступно множество плейлистов. При необходимости пользователь может отредактировать и создавать собственные списки воспроизведения музыкальных композиций.

База портала "Гусли" регулярно обновляется за счет новинок известных исполнителей и музыкальных коллективов. Бармену подключенного заведения больше не придется искать треки по просьбам гостей, которым хочется услышать любимую песню – посетители рюмочных смогут самостоятельно заказывать музыку в специальном приложении. Кстати, с каждой композиции на депозит заведения на сайте будет зачисляться определенная сумма. Вывод денежных средств становится доступен при накоплении 2000 рублей или более. Сервис Gusli – это надежный партнер, с которым успешно сотрудничают несколько тысяч заведений!