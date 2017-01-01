Музыку любят все, кто-то классическую, а кто-то – рок или поп. Фоновая музыка сопровождает нас повсюду – в торговых центрах, на улице, в ресторанах и кафе. Социологический опрос показывает, что 70% посетителей отдадут предпочтение заведениям с музыкой. Здесь приятнее проводить время.

Фоновая музыка для кафе: зачем нужна и как выбрать

Согласитесь, когда вы посещаете кафе, то не особо хочется, чтобы ваш разговор с подругой или коллегой слушали другие люди, или слушать, как за соседним столиком посетитель громко ест. Эти проблемы помогает решить фоновая музыка для кафе. Еще она влияет на длительность пребывания клиентов в заведении, количество денег, которое они потратят, даже на восприятие вкуса. Это веские причины, чтобы подобрать хороший плей-лист.

Прежде всего, музыка должна создавать определенную атмосферу, соответствовать имиджу кафе. Сейчас очень большое количество кафешек с просто вкусной едой или внимательным персоналом. Однако этим никого не удивишь. Посетители ищут атмосферные места, чтобы насладится вечером в хорошей обстановке. Шведские маркетологи утверждают, что фоновая мелодия увеличивает прибыль на 10%, если соответствует имиджу заведения.

Как сделать правильный выбор

Музыка для фона в кафе должна соответствовать таким требованиям: