Музыку любят все, кто-то классическую, а кто-то – рок или поп. Фоновая музыка сопровождает нас повсюду – в торговых центрах, на улице, в ресторанах и кафе. Социологический опрос показывает, что 70% посетителей отдадут предпочтение заведениям с музыкой. Здесь приятнее проводить время.
Фоновая музыка для кафе: зачем нужна и как выбрать
Согласитесь, когда вы посещаете кафе, то не особо хочется, чтобы ваш разговор с подругой или коллегой слушали другие люди, или слушать, как за соседним столиком посетитель громко ест. Эти проблемы помогает решить фоновая музыка для кафе. Еще она влияет на длительность пребывания клиентов в заведении, количество денег, которое они потратят, даже на восприятие вкуса. Это веские причины, чтобы подобрать хороший плей-лист.
Прежде всего, музыка должна создавать определенную атмосферу, соответствовать имиджу кафе. Сейчас очень большое количество кафешек с просто вкусной едой или внимательным персоналом. Однако этим никого не удивишь. Посетители ищут атмосферные места, чтобы насладится вечером в хорошей обстановке. Шведские маркетологи утверждают, что фоновая мелодия увеличивает прибыль на 10%, если соответствует имиджу заведения.
Как сделать правильный выбор
Музыка для фона в кафе должна соответствовать таким требованиям:
- Соответствие корпоративному стилю. Если вам удастся сделать ваше заведение узнаваемым на уровне фоновой музыки, то это будет высший пилотаж маркетинга. Для этого проигрывают композиции определенного стиля, создают уникальный плей-лист или фирменные мелодии.
- Соответствие количеству людей в заведении. Динамичная музыка способствует тому, что гости быстрее едят и быстрее уходят. Этот прием часто используется в заведениях с фаст-фудом во время обеда.
- Состав гостей. Если в зале больше одиноких людей, то музыку можно сделать громче, если наоборот, больше семей, то уменьшаем звук. Ведь семьями встречаются в заведениях, чтобы пообщаться. Если громкая музыка будет этому мешать, гости быстро вас покинут.
Плей-лист не должен быть один. Всегда нужно иметь в запасе несколько вариантов музыки на вечер, ведь вы никогда не знаете наперед, как он будет проходить. Плюс, иногда гости просят сменить музыку.
Выступления артистов, тематические вечера нужно объявлять заранее. Во-первых, тогда можно сделать вход платным, во-вторых, у вас не будет посетителей, которые не захотят долго слушать выступление, рано уйдут и принесут мало прибыли.
Обязательно позаботьтесь о лицензии. Этот момент тоже имеет большое значение.