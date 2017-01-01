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Современные хиты

Зарубежные современные хиты всех радиостанций.

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I Was Wrong
A R I Z O N A
3:40
Faded
Alan Walker
3:32
Mi Persona Favorita
Alejandro SanzCamila Cabello
4:00
Her
Alex Aiono
3:15
Complicated
Alexander Oscar, SVEA
3:06
2002
Anne-Marie
3:07
Figure
Anoraak
7:00
No tears left to cry
Ariana Grande
3:25
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored
Ariana Grande
3:10
Sometimes
Ariana Grande
3:46
G Paradise
Arnon
3:08
So Am I
Ava Max
3:04
MIA
Bad Bunny
3:30
Last Hurrah
Bebe Rexha
2:30
The Way I Are (Dance with Somebody) [feat. Lil Wayne]
Bebe Rexha
3:07
Green Light Go
Becky G
3:37
I Could Get Used To This
Becky HillWEISS
3:13
I Never Felt so Right
Ben Delay
5:13
I Can't Get Enough
benny blanco
2:38
I Love You Always Forever
Betty Who
3:43
Mama Say
Betty Who
3:11
Blue Heaven Midnight Crush
Betty Who
3:39
Some Kinda Wonderful
Betty Who
3:13
Beautiful
Betty Who
3:33
Free To Fly
Betty Who
3:22
Human Touch
Betty Who
3:33
Bury a friend
Billie Eilish
3:13
All the good girls go to hell
Billie Eilish
2:48
Bad Guy
Billie Eilish
3:14
Pop Corn
Boostee
3:03
We Were Here
BOY
4:19
Always Gonna Let You Down
BrainStorm
3:55
Survive
Braves
3:27
24K Magic
Bruno Mars
3:46
Never Go Away
C-Bool
3:48
This Is What You Came For
Calvin Harris
3:42
Feels
Calvin Harris
3:43
Slide
Calvin Harris
3:50
Heatstroke
Calvin Harris
3:49
Giant
Calvin Harris
3:49
Rollin
Calvin Harris
4:32
Holiday
Calvin Harris
2:49
How Deep Is Your Love
Calvin Harris & Disciples
3:32
Faking It
Calvin Harris feat. Kehlani & Lil Yachty
3:47
One Kiss
Calvin Harris, Dua Lipa
3:34
Black Betty
Caravan Palace
3:09
Funeral Face
Carla's Dreams
3:37
ILY2
Charli XCX
3:16
Blame It On You
Charli Xcx
3:47
Emotional
Charli XCX
3:53
3Am
Charli Xcx
3:59
Some Type Of Love
Charlie Puth
3:08
Attention
Charlie Puth
3:31
You Get What You Give
Charming Horses & Grace Grundy
3:11
Let Me Hold You
Cheat Codes & Dante Klein
4:17
Life of the Party
Chelsea Jade
3:20
Thinkin Bout You
Ciara
3:48
Rockabye
Clean Bandit
4:11
Mama
Clean Bandit
3:10
Adventure of a Lifetime
Coldplay
4:18
In Your Arms
Crystal Fighters
3:55
Con Calma
Daddy Yankee feat. Snow
3:13
I Need You
Dan Fierce, Wada
3:02
Love On Repeat (Feat. Minelli) [Filatov & Karas Exte
Dave Ramone Feat. Minelli
4:31
Say My Name
David Guetta
3:18
Waiting For The Summer
Deepend feat. Graham Candy
2:48
Échame La Culpa
Demi Lovato
2:53
Worlds Collide
Dezery
3:19
Skeletons
Dihaj
2:59
Hey Baby
Dimitri Vegas, Like Mike & Diplo
3:10
Let Me Love You
DJ Snake ft. Justin Bieber
3:26
Kissing Strangers
Dnce
3:22
Boss Bitch
Doja Cat
2:14
IDGAF
Dua Lipa
3:38
Blow Your Mind
Dua Lipa
2:58
New Habit
DUSK, Call Me Loop
3:08
Not Going Home
DVBBS & CMC$
3:16
Dive
Ed Sheeran
3:58
Castle On The Hill
Ed Sheeran
4:21
Wildflowers
Elle Fanning
3:31
You're All I Need to Get By
Emma BuntonJade Jones
2:48
Another Week
Eric Saade
3:39
Lovebird
Far East MovementLAY
3:28
Thorns
Faustix
3:06
Lordly
Feder feat. Alex Aiono
3:16
Cool
Felix Jaehn
3:10
Redrum
Felix Snow Feat. Era Istrefi
2:49
Work from Home
Fifth Harmony
3:34
BALENCIAGA
FILV
2:29
Undrunk
FLETCHER
3:03
The Road
Flying Decibels
3:17
Build A Girl
FO&O
3:03
Notice
FO&O
2:39
Loop
FO&O
3:22
Doing It for the Money
Foster the People
3:47
Money
Foxes
3:14
Amazing
Foxes
3:48
Shoot Me Down
Foxes
3:38
Better Love
Foxes
3:35
Only When It Rains
Frank WalkerAstrid S
2:49
Him & I
G-Eazy & Halsey
4:28
Nothing Really Matters
Gabrielle Aplin
2:44
No Money
Galantis
3:35
Bones
Galantis feat. OneRepublic
3:25
Show Me
Gawvi
3:24
Hold On
Gawvi
6:10
Steady
Gawvi
3:41
Rock N Roll
Gawvi
3:55
Never Fails
Gawvi
3:42
Hijoepu#
Gloria TreviKarol G
3:08
Saving My Life
Gorgon City, Romans
3:35
Hell Of A Girl
Grace
3:28
Church On Sunday
Grace
3:42
Colors
Halsey
3:55
DO IT YOURSELF
ILIRA
2:49
Boom Boom Boom
Indaqo
3:32
I Love You
Ingrosso
3:11
Don't Come Easy
Isaiah
3:04
Pedestal
Jackie Evancho
3:43
Can You Hear Me Now
Jakub Ondra
3:37
Praha
Jakub Ondra
3:15
That's Just What I Do
Jakub Ondra
3:35
You
Jakub Ondra
3:54
Invaded
Jam
3:13
Over
James Blunt
4:16
Paradise
James Blunt
3:32
Love Me Better
James Blunt
3:38
Lose My Number
James Blunt
3:28
Dance Alone
Jana Burcheska
3:06
Spotlight
Jennifer Hudson
4:09
Never Be Like You
Jess & Matt
3:57
Sydney to Me
Jess & Matt
3:24
Fall at Your Feet
Jess & Matt
3:51
Bang Bang
Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj
3:19
Fire In Me
John Newman
4:05
Mama
Jonas Blue
3:04
Perfect Strangers
Jonas Blue feat. JP Cooper
3:16
Sucker
Jonas Brothers
3:01
Grab The Moment
Jowst
2:55
She's On My Mind
JP Cooper
2:58
Arte
JuanesAlvaro Soler
3:30
Relax
Junona Boys
2:29
Say Something
Justin Timberlake feat. Chris Stapleton
4:38
Red Lights
JXNA Boogie wit da Hoodie
2:55
Mind If I Stay
Kadebostany
3:12
Call Da Police
Kat Graham
3:54
What The Funk
Kat Graham
3:16
Lover
Kat Graham
3:05
Can't Get Enough
Kat Graham
3:25
Show You Love
KATO & Sigala Feat. Hailee Steinfeld
3:02
Miss You More
Katy Perry
3:54
Bigger Than Me
Katy Perry
4:00
Act My Age
Katy Perry
3:41
Bon Appetit
Katy Perry
3:47
Pendulum
Katy Perry
4:00
My Bad
Khalid
2:46
Are You Sure
Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard
3:14
Beautiful Mess
Kristian Kostov
3:01
Think About You
Kygo
3:28
Tired Bones
L.B. One
3:13
Across The Water
L.B. One feat Laenz
3:14
Across The Water
L.B.One
3:14
Dark Paradise
Lana Del Rey
4:03
Lust For Life
Lana Del Rey
3:55
Good Girls
LANY
4:09
Super Far
LANY
3:23
The Breakup
LANY
3:56
Overtime
LANY
3:31
Hurts
LANY
3:36
ILYSB
LANY
3:31
Hericane
LANY
5:46
i'm so tired
Lauv
2:40
Anything's Possible
Lea Michele
3:46
thank you
Lena
3:14
Better in Time
Leona Lewis
3:52
Oh Oh
Leonid Rudenko feat. Vad
2:33
Someone You Loved
Lewis Capaldi
3:02
Bedroom Floor
Liam Payne
3:08
Tear Me Down
Lisa Lavie
3:40
When We Were in Love
Lisa Lavie
3:35
My Mind
Lisa Lavie
3:39
Your Love
Little Mix
3:27
Shout Out to My Ex
Little Mix
4:06
Searching
Liv Dawson
3:44
Tempo
LizzoMissy Elliott
2:56
Day and Night
Lo Air
4:00
85%
LooteGnash
2:53
What Is Love 2016
Lost Frequencies
3:08
Love No More
Loud Luxury, anders
2:48
Other People
LP
4:05
No New Friends
LSD
2:55
No New Friends
LSD
2:55
Up Till Dawn
Lucas & Steve
3:06
Somebody
Lush & Simon x IZII
3:29
Don't Call Me Up
Mabel
2:58
Callin You
Madcon
3:10
Save Me
Mahmut Orhan feat. Eneli
2:51
Miami Vice
Maître Gims
3:41
Run Up
Major Lazer
3:23
My Redemption Song
Manovski Sam Gray
3:20
Orange Trees
MARINA
3:08
I Wanna Be Free
Mario BiondiQuintorigoMax Grego
3:30
Nothing Breaks Like a Heart
Mark Ronson
3:37
FRIENDS
Marshmello & Anne-Marie
3:22
Here With Me
Marshmello Feat.CHVRCHES
2:31
No Sleep
Martin Garrix
3:27
Scared To Be Lonely
Martin Garrix & Dua Lipa
3:40
Shackles
Mary Mary
3:17
Kisses Back
Matthew Koma
3:46
I Know You Care
Matvey Emerson & Stephen Ridley
3:01
Perdóname
Mau y Ricky
3:29
Zuhause
Max Giesinger
3:40
By Your Side
Medina
3:52
Ghost
Megan Vice
3:54
I Won't Let You Down
Meghan Trainor
3:20
Cocoon
Milky Chance
4:15
Du Med Dig
Miriam Bryant
3:15
Final Song
MO
3:55
Flower
Moby
3:25
Extreme Ways
Moby
3:57
Porcelain
Moby
3:58
In This World
Moby
4:02
Natural Blues
Moby
3:02
Slipping Away
Moby
3:39
Flash Back
Monsta X
3:27
You And I
Moran Uliel
3:31
Something
MURANA
3:22
Thinking About It
Nathan Goshen
3:03
Running On Air
Nathan Trent
2:47
Undo
Naughty BoyCalum ScottShenseea
3:22
Oh Hello
Nico Santos
3:03
Sweet Dreams
Nouvelle Vague
3:48
Can't Stop Thinking About You
Oceana
2:48
High & Low
Oliver Moldan
3:34
Baila Baila Baila.
Ozuna
2:38
Hustle
P!nk
2:55
Walk Me Home
P!nk
2:57
Lying In The Sun
Palastic Ft. Bright Sparks
3:06
New York
Paloma Faith
3:40
Save Me
Parakit feat. Aden Jacob & Anchalee
2:58
Catgroove
Parov Stelar
3:56
All Night
Parov Stelar
2:46
Step Two
Parov Stelar
2:54
Jimmy's Gang
Parov Stelar
5:27
Get Lost
Paul Damixie
3:16
Come Along
Pentatonix
3:01
Gondola
Peter White
2:54
Pegadito
Play-N-Skillz
2:56
Feel It Still
Portugal. The Man
2:43
Headlong
R.I.O.
2:58
Red Velvet
R5
3:07
Trading Time
R5
3:08
Lay Your Head Down
R5
3:35
Need You Tonight
R5
2:58
If
R5
3:11
You're Mine
Raving George Ft. Oscar & The Wolf
3:04
End Like This
Rhys Lewis
3:22
Gold
Ria Mae
3:45
Rehab
Rihanna
4:53
Anywhere
Rita Ora
3:35
I Love It
Rob Thomas
3:22
Angels
Robbie Williams
4:25
Party Like a Russian
Robbie Williams
3:02
Feel
Robbie Williams
4:24
Supreme
Robbie Williams
4:18
Lovelight
Robbie Williams
6:10
I Can't Go On
Robin Bengtsson
3:04
Speechless
Robin Schulz
3:34
Shed A Light
Robin Schulz, David Guetta & Cheat Codes
3:11
Lay me down
Sam Smith
3:53
Never Enough
Satin Jackets
3:05
In Between
SchillerJan Blomqvist
4:45
No Lie
Sean Paul Ft. Dua Lipa
3:41
Cristina
Sebastian Yatra
3:22
You
ShaggyAlexander Stewart
4:12
Treat You Better
Shawn Mendes
3:08
The Greatest
Sia
3:30
Cheap Thrills
Sia
3:32
Don’t Feel Like Crying
Sigrid
2:37
Your Voice
Sofia Reyes
3:30
R.I.P
Sofia Reyes feat. Rita Ora & Anitta
3:07
Growin' Older
St. Grandson
3:34
Higher Lovin'
St. Grandson
3:36
Runaway
Stevie B
3:50
Changing Faces
Stevie B
3:26
Freestyle
Stevie B
3:42
All About You
Stevie B
3:57
When the Lights Come Down
Stevie B
4:51
Never Gonna Let You Go
Stevie B
4:28
Hey Mamma
Sunstroke Project
3:01
ily (i love you baby)
Surf Mesa
2:56
Till The End
Swanky Tunes & Going Deeper
4:01
Boy You Knock Me Out
Tatyana Ali
4:12
Blank Space
Taylor Swift
3:51
Don't Count Me Out
TeamMate
3:26
Something Simple
TeamMate
3:47
Young Blood
Tessa Rae
3:27
Round The World
Texas
3:46
Hope
The Chainsmokers
3:00
Shy
The Magician Feat. Brayton Bowman
3:23
Steal My Sunshine
The Maine
4:28
Think of Me
The Veronicas
3:04
I Feel It Coming
The Weeknd feat. Daft Punk
4:29
In Too Deep
Tijana Bogicevic
3:07
On Top of The World
Tim McMorris
3:31
Shape the World
Tim McMorris
3:17
Apollo
Timebelle
2:59
Just You and I
Tom Walker
2:55
Leave a Light On
Tom Walker
3:05
Cool Girl
Tove Lo
3:19
Heathens
Twenty One Pilots
3:15
Are We Ready
Two Door Cinema Club
3:50
Lovefool
twocolors
3:10
Steady 1234
Vice
2:57
Obsession (feat. Jon Bellion) [RAC Mix]
Vice
3:46
Improvise
Viceroy
3:55
The One
Virginia Ernst
3:25
Kiss
Virginia Ernst
3:44
Count Me In
Virginia Ernst
3:43
I Wish
Virginia Ernst
4:10
No I Ain't
Virginia Ernst
3:46
Almost Mine
Wankelmut feat Charlotte OC
3:18
Better Man
Westlife
3:17
Big Plans
Why Don't We
2:59
I Don't Belong In This Club
Why Don't WeMacklemore
3:42
All the Songs
Will YoungRichard x
3:52
Arms Around You
XXXTENTACION
3:18
Good Day Ft. Dj Snake & Elliphant
Yellow Claw
4:11
Love Song
Zak Abel
3:18
I Would Like
Zara Larsson
3:44
Don't Let Me Be Yours
Zara Larsson
3:19
What They Say
Zara Larsson
3:38
Don't Worry Bout Me
Zara Larsson
3:28
Symphony
Zara Larsson
3:34
Funeral
Zara Larsson
3:35
One Mississippi
Zara Larsson
3:07
So Good
Zara Larsson
2:46
TG4M
Zara Larsson
2:52
Let Me
Zayn
3:05
I Don't Wanna Live Forever
ZAYN & Taylor Swift
4:10
Stay
Zedd
3:30
365
Zedd
3:01
Starboy
Тhе Wееkпd
3:52

Танцевальная музыка для кафе

Музыкальное сопровождение необходимо в любом заведении: музыка звучит в кафе, барах, ресторанах и пиццериях. С помощью музыки достигается возможность создания особой атмосферы, в которой посетители получают приятные эмоции. Музыка должна настраивать гостей заведения на расслабление или развлечение. Все это достигается при помощи обращения к определенным жанрам или исполнителям. Сегодня поговорим об особенностях музыкального сопровождения в ресторанах и других заведениях общественного питания.

Особенности выбора музыки

Одним из наиболее подходящих вариантов музыки для бара или ресторана являются композиции танцевального жанра. Музыка для кафе танцевальная, как и композиции других жанровых направлений, должна также обладать лицензией. Поэтому владельцам заведений необходимо использовать только те треки, использование которых является разрешенным и не нарушает чьих-либо авторских прав.

Владельцам заведения важно позаботиться о том, чтобы сопровождение звучало не только в помещении, но также было доступно и в других областях заведения. Например, на патио, в отдельных залах и т.д. Кстати, не стоит забывать и о звучании музыки в туалетных комнатах. Это позволяет сделать обстановку в заведении еще более комфортной с психологической точки зрения.

При подборе танцевальной музыки важной особенностью является разнообразие треков. Когда одна и та же композиция звучит слишком часто, это может надоесть посетителям. Иногда музыка становится и той причиной, по которой гости предпочитают в следующий раз посетить другие заведения. Именно поэтому звучащие композиции должны быть не только приятными на слух, но и разнообразными.

Ненавязчивое сопровождение

Музыкальное сопровождение в барах и ресторанах может звучать на большой громкости во время специализированных вечеринок. Но с другой стороны, в обычные дни с его помощью должны создаваться условия для удобства гостей. Поэтому, как правило, музыка звучит «на заднем плане» на средней громкости. Если звук слишком громкий, это может помешать разговорам. И, наоборот, чересчур тихое сопровождение заставляет вслушиваться, приводит к усталости.

В заключение необходимо отметить, что музыка, которая звучит в заведении, должна соответствовать и его общему антуражу. Интерьеры, одежда официантов, оформление меню и стиль звучащих композиций — все это должно выстраиваться на основе единой концепции, определяющей философию заведения.