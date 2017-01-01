Подходящая фоновая музыка для бара с танцполом

В некоторых барах есть танцпол. В этих заведениях собирается очень много народа, особенно по выходным. Без хорошего музыкального фона подобным барам просто не обойтись!

Гости заведения не против размяться на танцполе, если атмосфера в заведении располагает к подобному отдыху. Обычно музыкой занимается диджей или бармен, которому приходится составлять особые плейлисты.

Фоновая музыка для баров – тысячи треков на любой вкус

Подключение заведения к Gusli занимает несколько минут. Выполнив все необходимые операции, вы получите доступ к невероятно огромной и абсолютно легальной базе музыкальных композиций, которые можно использовать в коммерческих целях, например, для создания музыкального фона в кафе или баре с танцполом. База портала регулярно обновляется, пополняясь новинками.

Клиентам сервиса доступны заранее подготовленные плейлисты, которые при необходимости можно отредактировать. Подключив заведение, скачайте специальный плеер и все – остается только запустить музыку.

Сотрудничество с порталом Gusli упростит жизнь бармену, которому больше не придется искать треки по заказу гостей. К посетителям заведения смогут сами заказывать музыку, используя специальное приложение. Разумеется, это платная услуга. С каждого заказанного трека на счет заведения в сервисе Gusli производятся отчисления. Своеобразный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг музыкального портала.