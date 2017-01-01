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Электро-Свинг Веселье

Это сочетание свинга, джаза и электронных музыкальных технологий. Эстетская смесь из эксклюзивной винтажности и современных электронных музыкальных возможностей. Бодрая, танцевальная, с чувством юмора музыка! Идеальна для заведений, гости которых обладают хорошим вкусом к музыке и к жизни!

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  4. Электро-Свинг Веселье
Time for Tea
11 Acorn Lane
3:34
Let's Do it
11 Acorn Lane
3:09
Spend My Time with You
11 Acorn Lane
3:03
Thank's Darling
A-Phone
3:07
Crazy Man
A-Phone
2:36
JFU 2K16
ADLN
4:29
What Matters
AKA AKA & Thalstroem
7:03
Steppin' out with My Baby
Alex Larke
2:45
Shoot Him Down
Alice Francis
4:39
Too Damn Hot
Alice Francis
6:12
Lovely Swindler
Amarià
3:34
Waldeck - Memories
Amonsen & Belucci
6:21
Gypsie Doodle
Analogik
3:18
Strip Polka
Andrews Sisters
4:41
Kisse Misse
Annella
2:57
Umbrella
Annella
3:34
Prosschai
Artie Shaw
4:05
Swingingpool
Arts & Leni
7:06
Top Hat, White Tie and feat. Scarlett Quinn
Ashley Slater
3:20
Bright Like Hollywood
Atom Smith feat. BURKEY
3:56
Strange Weather
Atom Smith feat. Liela Söder
4:48
Not Sorry Charlie
Atom Smith feat. Miss Emmma
2:35
Flashin' Like I'm Gatsby
Atom Smith, Burkey
3:04
Egad, Mister Cad
Atom Smith, Emma Clair, Andy McBain
4:03
Ayhan Sicimoglu - Istanbul Pas Constantinople
Ayhan Sicimoglu
4:28
Placa Del Mundo
Bakad Kapelye
8:23
Dizzy
Balduin & Wolfgang Lohr
5:08
Dizzy
Baldun & Wolfgang Lohr feat. Alanna
2:54
Mister Mister
Baldun feat. Sue
3:14
Communications (Swing Brotherswing Remix) [feat. Slim Gaillard]
Bart & Baker
3:21
Relax-ay-voo
Bart&Baker
3:24
SuperMarket
Bart&Baker
5:07
Shéhérazade
Bart&Baker
5:15
Let's Call the Whole Thing Off
Bart&Baker
3:21
Minor Swing
Belleruche
4:09
Old Records
BERRY, Jamie
3:52
Is That Too Much to Ask
Biboulakis
3:27
If Only Alarms Didn't Ring
Biboulakis
6:41
Jack A Dit
Biboulakis
8:08
Swingomania
BlackSeaMusic
2:18
Swing in da Club
BlackSeaMusic
2:52
The BatSwing
BMVT
4:18
The F-Stomp
BMVT
5:22
Marie
BMVT
5:29
La Rumba
BMVT
5:30
MacNamara
BMVT
6:01
Andyman
Bobby C sound Tv
4:06
Treno a Bebop
Bomba Titinka
2:52
Blueberry Hill
Boogie Belgique
3:17
Broken Mountain
Boogie Belgique
4:44
Dance With the Democrat
Boogie Belgique
3:30
Love In Your Eyes
Boogie Belgique
4:09
The Ogres
Boogie Belgique
2:59
Once Have I
Boogie Belgique
3:55
Pop the Bubbly
Brigantine
3:25
Chapaev
Broken Patefon
4:06
Mishkankamishka
Broken Patefon
2:57
Flamjangled Teaparty
Broken Records 035 James Copeland
6:31
Grim Grinning Ghosts
Buddy Baker
3:56
Grim Grinning Ghosts
Buddy Baker
3:56
Der Untergang
Budzillus Feat.Thalstroem
6:50
The Subject Is Swing
Buy One Get One Free
5:06
Drunk n Disorderly
C@ In The H@
4:11
Cat & Mouse
C@ In The H@
4:08
The Anthem
Caar Lemar
5:03
Ich bring dich um die Ecke
Cab Canavaral
4:30
Havana x Sweet Dreams
Camila Cabello n Eurythmics
2:54
These Boots
Captain Flatcap
4:47
Plume
Caravan Palace
3:05
Waterguns
Caravan Palace
3:30
Lay Down
Caravan Palace
3:08
Cotton Heads
Caravan Palace
3:37
Supersonics
Caravan Palace
3:21
Wonda
Caravan Palace
3:44
About You
Caravan Palace
3:48
Fargo
Caravan Palace
1:20
April
Caravan Palace
3:43
Ghosts
Caravan Palace
1:28
Je m'Amuse
Caravan Palace
2:36
Clash
Caravan Palace
4:12
Black Betty
Caravan Palace
3:10
Leena
Caravan Palace
3:45
Miracle
Caravan Palace
3:36
Melancolia
Caravan Palace
4:03
Glory of Nelly
Caravan Palace
3:44
Moonshine
Caravan Palace
3:33
Panic
Caravan Palace
4:03
Jolie Coquine
Caravan Palace
3:44
Chinese Dirty Cat
Caravan Stelar
3:18
Lire Les Temps
Caravan Stelar
3:07
Gramophon
Caravan Stelar
3:12
Rythmik Analogik
Caravan Stelar
3:11
Swing Boogie
Caravan Stelar
3:16
The Maestro
Caro Emerald
2:37
You Don't Love Me
Caro Emerald
3:53
Back It Up
Caro Emerald
3:52
Quicksand
Caro Emerald
3:31
Stuck
Caro Emerald
4:33
Tangled Up
Caro Emerald
3:17
Dr. Wanna Do
Caro Emerald
3:02
Liquid Lunch
Caro Emerald
3:59
That Man
Caro Emerald
3:50
Peanut Gutter
Catjam
4:20
Smoke 'em Out
Catjam & Fizzy Gillespie
3:46
Dark Bones
Centrone, James Curd
2:33
It's Hot Down in Hell
Centrone, James Curd
5:16
Stop Breakin' Down Blues
Charlie Beale
3:09
The Boy In The Boat
Charlie Johnson & His Paradise Band
4:44
Betty Boop
Charlie Puth
3:39
It Don't Mean a Thing
Club des Belugas
4:26
The Electric Swing Circus - Big Ol' Bite
Compiled by DJ Eliazar
3:17
Thank You
Crazy Red Balls
2:51
Escucha la Musica
Cristian Stolfi, Ariano Kina
6:00
SWANG!
Crystal Distortion, Got K.D.S
6:20
Dramatic Fanatic
Cuphead
4:03
Die House
CupHead
4:50
Get Movin'
Cut Capers
3:20
I Know
Cut Capers
3:47
Feet off the Ground
Cut Capers
4:46
Large Tortoise
Cut Capers
3:52
One More Drink
Cut Capers
3:48
Let's Start Again
Cut Capers
3:29
Wait Just a Minute
Cut Capers
4:09
Alright
Cut Capers
3:04
Elephant
Cut Capers
2:59
Say What
Cut Capers
5:28
El Viaje
Cut Capers
4:27
Oogie Boogie's Song
Danny Elfman
3:28
If Swing Goes, I Go Too
Darren Fewins
3:13
A Friend Like Me
Dave Wave
2:30
A Friend Like Me An Electro Swing
Dave Wave
2:27
Cat Groove
David Starck
2:16
Something is Wrong
Davidian
4:35
Mambo Italiano
Dean Martin
5:14
Jive Is Good for You
Defunk
4:39
Caravan Of Clouds
Deladap
4:15
Crazy Swing Original Radio Mix
DelaDap
3:18
I Do
DelaDap
4:16
Shaker
Dephicit & The Fritz
4:21
Andrew
Dimaa
4:12
Twenty five
Dimaa
3:17
Club cats
Dirty Honkers
4:59
Cheek To Cheek
DJ Disse
3:22
The Road Is Long...
DJ Dunya
3:32
Upside Down
DJ Dunya
4:09
Xyloswing
DJ Dunya
5:15
Shazz Man - Jelly Belly
DJ Empty
4:04
Marcianito
DJ Farrapo
4:28
Circus
DJ Mibor
6:16
Beats in My Heart
DJ Mibor
6:18
Crazy World
DJ Mibor
5:36
Be Funny
DJ Mibor
6:03
Bizet Has His Day
DJ Mibor
5:35
Sentimental Gentleman
DJ Mibor
2:04
Shake Well
DJ Mibor
4:02
The Strings of My Heart
DJ Mibor
3:33
Smoking Room
DJ Mibor
4:18
Live Robot Swing
DJ Mibor
5:52
Get Swing
DJ Mibor
6:16
Super Swing
DJ Mibor
5:24
The Little Man
DJ Mibor
5:31
Very Nice People
DJ Mibor
3:02
Summertime
Dj Oli Garch
4:27
Ride Of Joy
Dj Quads
2:31
The Old Men
DJ Rouni & Kross
4:28
Stereophonic Swing
Dj TOMAHAWK Mondo Exotica
3:41
In-Grid - Tu es foutu
DJ ZsuZsu & Wolfgang Lohr
4:31
The Muppet Show
DJ ZsuZsu & Wolfgang Lohr
4:11
In-Grid - Tu es foutu
DJ ZsuZsu & Wolfgang Lohr
4:31
Du hast den Farbfilm verges
DJ ZsuZsu & Wolfgang Lohr feat. Stephanie Kurpisch
2:56
Minor Swing
Django Reinhardt
4:11
Pony Swing
Dr Cat
3:33
Lee Morday
Dr Cat & Dj Pony
4:45
Can The Frog Tap Dance
Dr Cat & DJ Pony
4:44
Ali Baba
Dr Cat & DJ Pony feat. !Deladap
5:24
Can the Frog Tap Dance
Dr Cat, DJ Pony
4:46
Miss Annabelle Lee
Dr Fre
4:08
Pussypussypussy
Dr Fre
4:12
Singing in the Rain
Dr Fre
4:00
Good Ole Days
Dresden, The Flamingo
2:45
Hay Burner Stomp
Dresden, The Flamingo
1:52
Wise Guys
Dresden, The Flamingo
3:16
Ladybug Hop
Dresden, The Flamingo
2:30
The Shakedown
Dresden, The Flamingo
2:56
No Diggity
Duke Skellington
3:47
Cinnamon Girl
Dunkelbunt
4:00
Intuya
Dutty Moonshine
5:23
Mr Sandman
Dynamic Trip
5:27
Swing For Becky
Dynamic Trip
5:08
Mess Around
Dynamic Trip
4:26
Hit the Road Jack
Dynamic Trip
5:06
Tongue Tied
Earl
3:01
Weak When Blue
Edgar Tones And The Su'sis
2:52
Roses
Edgar Tones And The Su'sis
3:26
Montevideo
Edgar Tones And The Su'sis
3:18
Sing Sing Sing
Edgar Tones And The Su'sis
3:02
Skip Skap
Edgar Tones And The Su'sis
3:00
Shake Baby Dolls
Edgar Tones And The Su'sis
3:07
Cannibal Cadence
El Bomba
3:34
This Head I Hold
Electric Guest
2:55
Empires
Electric Swing Circus
4:56
Family Tree
Electro Alley
3:45
Tini Mini Lady
Electro Swing Cartel
3:26
Chapeau
Electro Swing Sessions Band
3:37
Lord Oh Lord
Electronic Swing Orchestra
4:58
Airmail Special
Ella Fitzgerald
4:41
Swingin' Together
Elle & The Pocket Belles
3:51
Sax Game
Elsa Del Mar, Jason Rivas
3:00
Elysia & The Two Hats
Elysia & The Two Hats
4:11
Bootleg Beat
Emma Clair
3:11
Time to Fly
Emma Clair
3:39
Move Your Feet
Emma Clair
4:41
Time to Fly
Emma Clair
4:59
Blackstripes
Emmanuel Bravo
5:26
Backside
Emsy Prank
3:11
Shake My Hand
Extra Medium
5:30
Perdido
Extra Medium
4:39
The Beat Goes On
Extra Medium & WBBL
4:39
The Big Swing
Fab Samperi
3:39
The Big Swing (feat. Lil Hardin Armstrong) [Radio Edit]
Fab Samperi
3:39
Hola Rey (feat. Cab Canavaral) [Remix]
Fat Magic
4:34
Stronger
Fizzy Gillespie & Count Bassy
3:09
Jazz One
Flowzhaker, Elektronik Kitchen of Ideas
3:09
Shadbrack
FonoGraFF
3:47
Swinging On A Rhyme
Fort Knox Five feat. Flex Mathews
4:20
Dancing Cheek to Cheek
Fred A. Staire
3:45
Bella Di Notte
Free Shots
3:23
Betty Swing
Frizzo
4:55
Gimme Dat Swing
Funkanizer
3:20
Sing Sing Sing
G-Swing
3:09
Night and Day
Gani Tamir
3:36
Ballroom Rumble
Gentlemen Callers from LA
5:20
Gringo Brass
George Vala & Audioprophecy
6:59
Dolores
Ginkgoa
3:54
The Great News
Glenn Gatsby, Electro Swing Thing
3:09
Crunchy Joe
Goldfish
3:17
Soundtracks And Come Backs
Goldfish
5:26
Zebra Donkey
Good Co
5:04
Go Feet
Got K.D.S
6:18
It Hurts (Radio Edit) [Feat. Alice Francis]
Grant Lazlo
3:31
Jericho
Grant Lazlo
5:21
Korw - Pinkies Brew [Electro Swing Remix]
Griffin Lewis Jenny Nicholson Lenich Kirya Korw
3:02
Bubbles
Guido Spumante
4:15
Tauwetter
Hans Wachsmann, Wolfgang Lohr
3:08
The Stojka Empire
Harry Stojka, The Cat Empire feat. [dunkelbunt]
5:48
Joe Palooka
Heavy Sugar & The Real Tuesday Weld
4:05
Liebe Ist Dabei
Heidi Brühl
3:34
Is You Is
High Step Society
5:18
Hot Jazz
High Step Society
4:34
Heaven
High Step Society
4:55
Searching For a Cure
High Step Society
3:59
It Don't Mean a Thing
High Step Society
3:21
The Rumble
High Step Society
4:50
The Newest St. Louis Toodle-oo
High Step Society
4:44
Caravan
High Step Society
5:03
Echoes of Whiteaker
High Step Society
3:38
Lucky Star
Honky Crew
4:17
Back to the Old School
Honky Crew
3:39
Old Joe
Honky Crew
3:43
Harlem Nights
Honky Crew
3:36
How Much the Kiss
Honky Crew
3:10
Jungle Jig
Honky Crew
3:39
Swing the Race
Honky Crew
3:12
Your Mother's Son in Law
Honky Crew
4:27
Grant Lazlo - Sucette
IMF
5:20
Kiki Swing
In-Grid
3:21
Incontrol - Baton Rouge
Incontrol
3:46
Out of Time
Incontrol
4:43
We, Ourselves and Us
Incontrol
4:45
We've Got What You Want
Intended Immigration
2:59
Not the Same
Italian Secret Service
4:30
Bird Change
James Curd
5:53
With The Dance That You Do
James Curd
5:28
I'm Not Sorry I Woke You
James Curd
5:28
Showtime
Jamie Berry
4:40
The Performer
Jamie Berry
4:46
Sweet Rascal
Jamie Berry
4:07
Delight feat. Octavia Rose
Jamie Berry
5:44
Walk With Me
Jamie Berry
4:26
Sweet Rascal
Jamie Berry
4:08
Light Up The Night
Jamie Berry feat. Octavia Rose
3:49
Twitch
Jamie Berry feat. Rosie Rascal
4:02
This Is For Everyone
Jamie Berry, Paul Naylor
3:49
Dirty Swingers
Jamie Berry, Robert Edwards & Andrew Griffiths
2:50
Mighty Punch
Jamie Berry, Robert Edwards & Andrew Griffiths
2:50
Shipshape
Jamie Berry, Robert Edwards & Andrew Griffiths
2:59
Chicken Feet
Jamie Berry, Robert Edwards & Andrew Griffiths
2:58
Dance Dance
Jamie Berry, Robert Edwards, Andrew Griffiths & Octavia Rose
3:55
Boondoogle
Jamie Berry, Robert Edwards, Andrew Griffiths & Octavia Rose
3:52
Light up the Nigh
Jamie Berry, Robert Edwards, Andrew Griffiths & Octavia Rose
3:53
Charlie Stone
Jamie Berry, Robert Edwards, Andrew Griffiths & Octavia Rose
2:48
Make Me Lose My M
Jamie Berry, Robert Edwards, Andrew Griffiths & Octavia Rose
3:09
The Trumpets
Jamie Berry, Robert Edwards, Andrew Griffiths & Octavia Rose
3:13
Walk With Me
Jamie Berry, Sophie Cinnamond
4:26
Booglie Wooglie Piggy
Jamko
4:41
We've Got Swing
Jason Rivas
3:04
Change
Jason Rivas
3:25
Yes We Funk
Jason Rivas
3:25
Black Moon
Jason Rivas, Almost Believers
4:11
The Mousetrap
Jason Rivas, World Vibe Music Project
3:55
Hand Brake Jam
Jem Stone
4:47
Lost In Tokyo
Jenova Collective
4:41
Original Sensai
Jenova Collective
4:18
Digital Fandango
Jenova Collective
4:53
Fatman
Jesse Rose
2:37
Fisty Cuffs
Jinjah Bless
4:47
On Stage
Jive Me feat. Mathieu Dethoor
3:41
Ungarischer Tanz Nr. 5
Josh Wave
4:16
Babadabadoo
Joshua Iz
7:21
Cartoonish
Juda-Bug
3:51
Juda in da Hizouse
Juda-Bug
5:29
Move Those Legs
Juda-Bug
3:47
Bumbum Bum
Juda-Bug
3:45
Get Up
Juda-Bug
4:15
Copper Dances
Junior & Dee
7:04
Rising for the Moon
Just Bubbles
3:00
Retrospectare
KAA BEAT
2:17
Dance of the Jitterbug Fairy
Kaleidoscope Jukebox
5:04
Drunken Dance
Kalletti Klub
6:16
Swing ohne Geld
Kalletti Klub & Danube's Banks
7:17
Swing If You Can
KimSka
5:43
No Strings
Kitten And The Hip
3:46
Mais non
Klischee
3:13
Mais Non
Klischée
3:11
Mais Non
Klischee
5:26
Masquerade
Klischée
4:15
Stick To What You Got
Klischée х Marina & the Kats
3:34
Wash My Hands
Kormac
3:51
Hall of the Swing King
Korw
3:19
Saty Party
Kris Vanston
5:10
Spooky
Kumiho
4:01
Dance in the Dark
Laliko
4:09
Ladies
Laliko
3:31
Party
Laliko
3:27
One Love
Laliko
3:18
I Want to Swing
Laliko
3:10
Take a Chance
Laliko
2:57
Hit the Road Jack
Lamuzgueule
2:22
Lean On
Lamuzgueule
2:41
Lady Marmalade
Lamuzgueule
3:11
Umbrella
Lamuzgueule
3:08
Rideau!
Lamuzgueule
4:23
Les Voleurs de Coeurs
LAMUZGUEULE
4:01
Sing Sing Sing
Lamuzgueule
3:49
Alors on Danse
Lamuzgueule
2:34
Crazy in Love
Lamuzgueule
2:44
Bad Romance
Lamuzgueule
3:14
Havana
Lamuzgueule
3:01
Cantina
Lamuzgueule
3:14
Bowling For A Week
LAZLO
5:49
Swing Artist
Legomix
4:56
Ten Tappin Toes Electro Swing Elite
LePortier
3:38
Ten Tappin Toes
LePortier
5:36
Swinging Melodies
Little Violet
3:09
Charleston Boogie
Little Violet, Robert Edwards
3:37
Shadrack
Louis Prima
3:48
The Cat Came Back
Luca Lento
5:47
Some Men
Luke & The Belleville Orchestra
3:24
The Bossy Boots Song
Luke & The Belleville Orchestra
3:23
The Son Who Wasn't a Boy
Luke & The Belleville Orchestra
3:23
Turn It Off
Luke & The Belleville Orchestra
3:00
Up and Down
Luke & The Belleville Orchestra
3:33
A List of Reasons
Luke & The Belleville Orchestra
3:22
Flirtatious
Luke & The Belleville Orchestra
2:49
I Think of You
Luke & The Belleville Orchestra
3:02
Catfish
Luke & The Belleville Orchestra
4:06
I Loved You Then
Luke & The Belleville Orchestra
3:04
Am I Real
LVDS feat. Alanna Lyes
3:21
Brokopoly
Lyre le temps
2:18
False Note
Maestro Garofalo
2:53
Zuzulienka
Mafia Corner
3:26
Samo malo
Magnifico vs Groovyman
3:09
Cartoon Tune
Makala
4:02
Men Si Fensi
Manouche
3:35
Confetti
Marc Spieler
6:39
Get The Blues
Marc Spieler
5:56
Clown
Marc Spieler
3:30
Soul Street
Marc Spieler
4:51
Waltzing Gigolo
Marc Spieler
6:46
Get on with It
Marina and the Kats
2:58
No, No, No
Marina and the Kats
3:16
Say What
Marina and the Kats
3:16
Stick to What You Got
Marina and the Kats
3:11
The Way You're Kissing Me
Marina and the Kats
2:22
You're Fired
Marina and the Kats
3:23
1000 Miles Ahead
Marina and the Kats
4:04
Maybe I'm in Love
Marina and the Kats
2:56
Avalon
Marina and the Kats
2:41
Maramassive
MC Navigator
5:23
Tu Vuo Fa L'americano
Melania
4:04
Listen To The Music
Ménage Quad
4:24
Spark Your Party
Ménage Quad
3:10
Oh Dear
Ménage Quad
4:30
You Give Me Fever
Ménage Quad
3:41
Until You Try
Ménage Quad
4:13
Hatin' On G-Swing
Mike Dixon
5:32
Falling Into Sleep
Milty Evans
6:43
My Krupa is Rich
Minimatic
5:30
Zhivago Swing
Minimatic
3:06
The Big Preach
Minimatic
5:45
Tatatango
Minor Swing Quintet
3:25
Lollobrigida
Mojito Brothers
3:29
The Gypsy
Mojito Brothers
4:03
Bamboolica
Monkey Safari
5:36
Saturday Night Fish
Monkey Safari
6:09
El Circo Americano
Monsieur Blumenberg
4:48
La Vita
Monsieur Blumenberg
3:02
Lazy Busy
Montefiori Cocktail
5:39
I Feel Love
Montefiori Cocktail
5:28
Pump Up The Jam
Mr. Jazzek
4:00
Alla Turca
Mr. Jazzek
3:01
In The Music
Mr. Jazzek
2:36
Underneath The Mango Tree
Musetta
2:29
Listen
Nekta
3:43
My Mind
Nikola Vujicic
6:06
Electro Swing Dance Emote
Ninjula
3:39
Body Swinging
OB3one
3:56
By You
OB3one
3:16
Lies
OB3one
3:15
Fooling
Odd Chap
2:55
Fright Night
Odd Chap
4:38
Halloween Party
Odd Chap
5:11
No More Dancing
Ordiman
4:00
Notes of the Past
Papik
5:26
Cuba Libre
Parov Stelar
3:13
Mama Talking
Parov Stelar
2:58
Clap Your Hands
Parov Stelar
3:17
Catgroove
Parov Stelar
3:56
The Green Frog
Parov Stelar
3:09
Sallyґs Dance (Origina)
Parov Stelar
3:45
Diamonds
Parov Stelar
4:34
The Phantom
Parov Stelar
2:57
Silent Shuffle
Parov Stelar
3:33
Hit Me Like a Drum feat. Timothy Auld
Parov Stelar
3:31
Mambo Rap
Parov Stelar
3:23
The Paris Swingbox
Parov Stelar
5:21
All Night
Parov Stelar
2:46
A Night In Torino
Parov Stelar
5:31
Doctor Foo
Parov Stelar Trio
4:51
Coco
Parov Stelat
2:56
Braxel Brobots
Peggy Suave
2:37
Keep A-Knockin'
Peggy Suave
2:55
Line
Peggy Suave
3:20
Crooks
Peggy Suave
2:52
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3:07
Nobody Knows
Peggy Suave
3:35
Saloon
Pep's Show Boys
4:55
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3:41
In Trumpet
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Pshht, Quiet, Baby Just Sleep
Phos Toni
6:20
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3:48
Swing Back
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4:11
One Steady Roll
Pisk
3:30
Who Dat Down Dare
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3:54
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PiSk
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Minnie the Moocher
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3:41
Black Coffee
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4:13
Spook
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2:00
All Night Boogaloo
Powello Bros
4:31
Night & Day
Pravda!
3:07
What Lana Says
PROLETER
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4:02
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ProleteR
3:33
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ProleteR
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Come On Up
Red Light District
5:57
Caravan
Réseau
4:35
Doin' the Uptown Lowdown
Revel Harry, Joe Venuti, Joe Martin
3:30
Dapper Flapper
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2:56
Moustache
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2:51
Vintage Modern
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Maybelle
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Betty
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2:47
Billy
Robert Edwards & Andrew Griffiths
3:07
Crystal
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2:36
Feathers
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3:34
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Robert Edwards & Andrew Griffiths
3:15
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Robert Edwards & Andrew Griffiths
3:05
Lloyd
Robert Edwards & Andrew Griffiths
2:53
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4:31
Stuck
Robert Edwards & Little Violet
4:21
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4:22
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Robert Edwards, Little Violet & Jamie Berry
3:28
Drum & Swing
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4:29
Odjbox Boogie
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3:48
PiSk Swing
Robert Edwards, Little Violet & Pisk
4:20
Lloyd Funk
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3:30
Jamaica
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3:54
Dixie Wonderland
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I Got A Woman
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Sepiatonic
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Puzzle
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Brass Makes It Better
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Shemian
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Convict
Simplu feat. Alex feat. Alex
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Convict
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I Wanna Be Loved by You (Nicola Fasano & Melody J
Steve Forest, Marilyn Monroe
4:36
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3:50
Let Yourself Go
Swing Republic
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4:54
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3:18
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3:37
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4:21
M HOT DOG AMERICANO
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Midnight
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3:43
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2:56
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Butterfly
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3:37
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5:17
Puttin' on the Ritz
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Dixie Biscuit
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Party Like Its 1929
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3:40
Too Damn Hot
Элис Франсис
6:12

Музыка в баре — важный элемент маркетинга. Звучащие композиции не менее важны, чем качественные напитки и вкусные продукты. Сегодня поговорим о том, каким образом следует подбирать музыку для баров и других заведений.

Обязательность музыкального сопровождения для бара

Может показаться, что музыка является второстепенным атрибутом в работе заведения. Однако на самом деле без нее пребывание в баре или кафе может превратиться для посетителя в сплошной источник стресса — особенно для тех гостей, которые не испытывают большой любви к традиционным столовым, распространенным в славные времена СССР. Звуки падающих ложек, треск картонных коробок, доносящаяся из кухни песенка повара… Вряд ли все это украсит отдых тех, кто выбрал ваше заведение для отдыха. Музыка в бар должна создавать особый фон, который и заглушает ненужный звуковой шум, и формирует своеобразную атмосферу в заведении. Ведь сейчас бары и рестораны посещают не просто для того, чтобы вкусно поесть и попить; люди приходят в бар не для того, чтобы спастись от жажды или голода.

Самое главное, что хочет получить клиент — это впечатления. На подсознательном уровне человек уже после первого посещения принимает решение о том, придет ли он еще раз в это место, или нет.

Теперь требования к развлекательным заведениям на порядок выше; это касается также музыкального сопровождения, особенности подбора которого важно учитывать каждому ресторатору. Качественная проработка каждого аспекта работы заведения обеспечит стабильный поток посетителей.

Внимание к деталям

Также важны и такие аспекты, как освещение, вентиляция, отопление в зимнее время года и кондиционирование летом. Об этих моментах не должен забывать ни один владелец бара. Каждая особенность, наряду с музыкой, определенный образом влияет на то, как себя чувствует клиент в заведении. Поэтому, например, подбирать музыку не стоит исходя из принципа «дешево и легально». Музыка должна быть приятной на слух, качественной.

Легальность. Еще один важный фактор

Но не стоит недооценивать и важность законного использования музыки. Владельцу бара или ресторана это позволит избежать неприятностей и штрафов. К слову, музыка из Интернета — например, из Youtube — является запрещенной к использованию в общественных заведениях. Лучшее решение, которое может принять владелец собственного заведения — это обратиться за услугами в специализированный сервис, обладающий исключительными правами на музыкальные треки.