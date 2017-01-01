Музыка в баре — важный элемент маркетинга. Звучащие композиции не менее важны, чем качественные напитки и вкусные продукты. Сегодня поговорим о том, каким образом следует подбирать музыку для баров и других заведений.

Обязательность музыкального сопровождения для бара

Может показаться, что музыка является второстепенным атрибутом в работе заведения. Однако на самом деле без нее пребывание в баре или кафе может превратиться для посетителя в сплошной источник стресса — особенно для тех гостей, которые не испытывают большой любви к традиционным столовым, распространенным в славные времена СССР. Звуки падающих ложек, треск картонных коробок, доносящаяся из кухни песенка повара… Вряд ли все это украсит отдых тех, кто выбрал ваше заведение для отдыха. Музыка в бар должна создавать особый фон, который и заглушает ненужный звуковой шум, и формирует своеобразную атмосферу в заведении. Ведь сейчас бары и рестораны посещают не просто для того, чтобы вкусно поесть и попить; люди приходят в бар не для того, чтобы спастись от жажды или голода.

Самое главное, что хочет получить клиент — это впечатления. На подсознательном уровне человек уже после первого посещения принимает решение о том, придет ли он еще раз в это место, или нет.

Теперь требования к развлекательным заведениям на порядок выше; это касается также музыкального сопровождения, особенности подбора которого важно учитывать каждому ресторатору. Качественная проработка каждого аспекта работы заведения обеспечит стабильный поток посетителей.

Внимание к деталям

Также важны и такие аспекты, как освещение, вентиляция, отопление в зимнее время года и кондиционирование летом. Об этих моментах не должен забывать ни один владелец бара. Каждая особенность, наряду с музыкой, определенный образом влияет на то, как себя чувствует клиент в заведении. Поэтому, например, подбирать музыку не стоит исходя из принципа «дешево и легально». Музыка должна быть приятной на слух, качественной.

Легальность. Еще один важный фактор

Но не стоит недооценивать и важность законного использования музыки. Владельцу бара или ресторана это позволит избежать неприятностей и штрафов. К слову, музыка из Интернета — например, из Youtube — является запрещенной к использованию в общественных заведениях. Лучшее решение, которое может принять владелец собственного заведения — это обратиться за услугами в специализированный сервис, обладающий исключительными правами на музыкальные треки.