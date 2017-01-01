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Танцы перестройки
Танцы на битом стекле
Алексей Вишня
4:28
Не волнуйтесь, тетя
Алексей Глызин
4:18
Ты не ангел
Алексей Глызин
3:55
То ли воля, то ли неволя
Алексей Глызин
4:28
Пепел любви
Алексей Глызин
5:43
Лёха
Алёна Апина
3:59
Ксюша
Алёна Апина
3:17
На заре
Альянс
5:43
Катя-Катерина
Андрей Державин
4:15
Не плачь, Алиса
Андрей Державин
4:33
Зина – продавец из магазина
Анонс
5:52
Девочка моя
Анонс
4:55
Интердевочка
Анонс
5:33
Люблю и ненавижу
Анонс
5:06
Хулиган
Анонс
3:52
Кукла колдуна
Аудиопреступление
4:06
Люба
Аудиопреступление
4:49
Девочка-мечта
Аудиопреступление
3:49
Ты так танцуешь красиво
Аудиопреступление
2:57
Курить в окно
Аудиопреступление
5:08
Цветущий сад
Аудиопреступление
4:32
Трамвай
Био
4:06
Делай как я
Богдан Титомир
5:48
Белая ночь
Виктор Салтыков
4:52
Дискотека
Гулькина Наталья
4:40
Обманщица ночь
Гулькина Наталья
3:35
Никогда
Гулькина Наталья
3:56
Это Китай
Гулькина Наталья
3:27
Айвенго
Гулькина Наталья
4:57
Домофон
ДИСКОПРОВОКАЦИЯ
3:48
Стриптиз на районе
ДИСКОПРОВОКАЦИЯ
3:41
Такси, такси
Игорь Николаев и Наташа Королева
4:36
Зеленые глаза
Игорь Саруханов
5:21
Position #2
Кай Метов
3:50
Вспомни меня
Кай Метов
3:48
Мне хорошо с тобой
Кай Метов
4:33
Роза чайная
Кай Метов
4:31
Ты меня не поняла
Кай Метов
5:00
Bad russians
КАР-МЭН
4:33
Давай танцуй
КАР-МЭН
3:43
Королева диско
КАР-МЭН
3:40
В Багдаде все спокойно
КАР-МЭН
3:56
Бомбей буги
КАР-МЭН
4:11
Лондон, гуд бай
КАР-МЭН
5:28
Чао, бамбино
КАР-МЭН
4:15
Сан-Франциско
КАР-МЭН
4:51
Наш звездный вечер
Каролина
4:03
Зимний вечер
Каролина
4:29
Какие люди в Голливуде
Комбинация
3:41
Лёшка
Комбинация
3:34
Не забывай
Комбинация
3:54
Два кусочека колбаски
Комбинация
4:21
Сегодня мне 16 лет
Комбинация
3:34
Ой, Серёга
Комбинация
3:51
Пойдём со мной
Комбинация
2:51
Russian Girls
Комбинация
4:59
А я люблю военных
Комбинация
3:37
American Boy
Комбинация
4:43
Вишнёвая девятка
Комбинация
4:15
Встреча на Манежной
Комбинация
3:32
Бухгалтер
Комбинация
4:31
Твой поцелуй как преступленье
Комиссар
3:51
Наше время пришло
Комиссар
3:51
Ты уйдешь
Комиссар
5:02
Эти глаза
Комиссар
4:03
Пора домой
Корнелюк Игорь
3:33
Клево
Корнелюк Игорь
4:34
Билет на балет
Корнелюк Игорь
4:11
Возвращайся
Корнелюк Игорь
4:17
Дожди
Корнелюк Игорь
4:10
Ходим по Парижу
Корнелюк Игорь
4:20
Аромат любви
Лада Дэнс
3:20
Ночные танцы
Лада Дэнс
3:33
Пойду с тобой
Лада Дэнс
3:33
Девочка-ночь
Лада Дэнс
4:42
Один лишь раз
Лада Дэнс
3:44
Танцы у моря
Лада Дэнс
4:32
Нет, я не буду
Лада Дэнс
4:15
Гонщик любви
Лада Дэнс
3:37
Тебе нужен холод
Люся Розанова
2:52
Я не знаю, зачем мне ты
Маленький принц
5:19
Голос в ночи
Маленький принц
4:01
Мы встретимся снова
Маленький принц
4:22
Мокрый асфальт
Маленький принц
4:04
Прощай
Маленький принц
5:18
Наступает ночь
Мираж
4:20
Новый герой
Мираж
3:47
Я больше не прошу
Мираж
3:56
Музыка нас связала
Мираж
4:28
Я снова вижу тебя
Мираж
3:48
Я жду тебя
Мираж
4:47
Снова вместе
Мираж
5:37
Млечный путь
Мираж
4:23
Playboy
Наталья Ветлицкая
4:29
Посмотри в глаза
Наталья Ветлицкая
3:34
Серые глаза
Наташа Королева
3:53
Время зовет меня
НРГ
3:38
Дай мне любовь
Органическая Леди
4:41
Город грез
Органическая Леди
4:26
Органическая леди
Органическая Леди
4:03
Роза ветров
Органическая Леди
4:26
Полуночный экспресс
Органическая Леди
4:06
Счастливый день
Родник
4:26
Фея
Рома Жуков
2:56
Я люблю вас девочки
Рома Жуков
4:17
Первый снег
Рома Жуков
5:37
Синий иней
Рома Жуков
3:47
Островок
Салтыков Виктор
4:54
Ты мой хлеб, моя соль
Сергей Минаев
8:08
Братец Луи
Сергей Минаев
4:56
22 притопа
Сергей Минаев
3:21
Карнавал
Сергей Минаев
4:29
Капитан
Сергей Минаев
3:35
Шерри - Бренди
Сергей Минаев
3:57
Но прошли года
Сергей Минаев
5:11
Мы вместе опять
Сергей Минаев
5:15
Юра - вумен, Вася - мен
Сергей Минаев
3:55
Странные танцы
Технология
4:52
Нажми на кнопку
Технология
4:28
Полчаса
Технология
3:22
Давайте созвонимся
Форум
3:17
Ты замуж за него не выходи
Электроклуб
3:22
Кони в яблоках
Электроклуб
3:29
Розовый вечер
Юрий Шатунов
4:06
Седая ночь
Юрий Шатунов
5:34
Белые розы
Юрий Шатунов
5:40
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