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Советские Фильмы
Уютную атмосферу создадут песни из классики советского кинематогрофа! Ремиксы от DJ Грува и оригинальные саундтреки. Песни из Иронии Судьбы, Иван Васильевич меняет профессию, Берегись автомобиля, Бриллиантовая Рука и многих других.
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Советские Фильмы
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Босса-Нова
кф “Бриллиантовая рука”
2:26
Увертюра
кф “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”
1:23
Вам и не снилось
DJ Грув
3:55
Встреча
DJ Грув
3:15
Добро пожаловать, или посторонним вход восприщён
DJ Грув
2:48
Игрушка
DJ Грув
2:36
Служебный роман
DJ Грув
3:29
Берегись автомобиля
DJ Грув
2:46
Вальс Из К_Ф Мой Ласковый И Нежный Зверь
DJ Грув
3:25
Прекрасное далеко
DJ Грув
3:58
Погода Из КФ Служебный Роман
DJ Грувъ
2:38
Кавказская пленница
Vengerov & Fedoroff
3:27
Помоги Мне
А. Ведищева
4:34
Утро
А. Перов
2:38
Девушка из Кубачи
Академический Большой Концертный оркестр. Дирижёр Мурад Кажлаев.
4:17
Двенадцать Дней
Александр Абдулов
3:25
Неаполитанская Песня
Александр Абдулов & Семён Фарада
1:56
Ищу тебя
Александр Зацепин
5:15
Вдохновение
Александр Зацепин
2:41
Кончилось лето
Александр Зацепин
2:24
Рынок
Александр Зацепин
3:17
Танго
Александр Зацепин
2:13
На танцплощадке
Александр Зацепин
2:51
Бег в обратную сторону
Александр Зацепин
1:56
Сочи
Александр Зацепин
2:25
Твист
Александр Зацепин
2:12
Погоня
Александр Зацепин
1:42
Детский сад
Алексей Рыбников
2:18
Городская площадь
Алексей Рыбников
1:46
32 мая
Алексей Рыбников
3:35
Новый год
Алла Иошпе, Инструментальный ансамбль п у Александра Васильева
2:16
Этот мир придуман не мною
Алла Пугачёва
3:06
Посреди зимы
Алла Пугачёва
6:01
Синема
Андрей Миронов
4:00
Была не была
Андрей Миронов
3:06
«Поезд» из кинофильма «Белый Бим Черное ухо»
Андрей Петров
3:30
Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»
Андрей Петров
4:08
Вступление
Андрей Петров
3:29
кф Зигзаг Удачи
Андрей Петров
2:27
Муз.из кфЗигзаг удачи реж. Эльдар Рязанов
Андрей Петров
2:27
А снег идет
Анна Васильева
2:22
А снег идёт
Ансамбль Мелодия пу Г. Гараняна
3:50
Мемуары
АФОНЯ
1:53
Главная тема
Большая перемена
2:31
В Гостях У Сказки
В. С. Дашкевич
3:18
Полосатая жизнь
Валерий Золотухин
2:52
Лестница в небо
Вальс(Тот Самый Мюнхаузен)
3:05
Мать и мачеха
ВИА Девчата
4:12
Балалайка
ВИА Девчата
2:28
Не могу забыть
ВИА Девчата
3:23
Самое главное
ВИА Девчата
3:22
Солдат молоденький
ВИА Девчата
3:02
Радуга нас соединит
ВИА Девчата
3:38
Девчата танцуют
ВИА Девчата
2:01
Опаздывает поезд
ВИА Девчата
3:47
Такая молодость пора
ВИА Девчата
3:22
Если любишь
ВИА Девчата
2:38
Кнопочки баянные
ВИА Девчата
2:36
Из кф Ищите женщину
Виктор Лебедев
3:49
Моя любовь
Вокальный квартет «Аккорд»
1:36
Не вешай нос
Гардемарины
2:26
Lanfren Lanfra
Гардемарины
2:27
Ах, какая жалость!
Геннадий Гладков
2:24
Выступление
Геннадий Гладков
1:50
Песня Остапа на пароходе (Ах, неужели).
Геннадий Гладков
1:48
Волшебный Луч
Геннадий Гладков
3:35
Основная Тема
Геннадий Гладков
2:41
Танго Рио
Геннадий Гладков
2:22
Ночь в Заброшенном Доме
Геннадий Гладков
1:39
Дилижанс
Геннадий Гладков
2:18
Финал
Геннадий Гладков
2:13
Эллочка-людоедка
Геннадий Гладков
1:40
Увертюра
Геннадий Гладков
2:07
Гусарский марш
Геннадий Гладков
1:21
Ландыши
Группа Ассорти
2:38
Три белых коня
Группа Ассорти
2:56
Хорошие девчата
Группа Ассорти
2:07
Лучший город земли
Группа Ассорти
2:27
Финал
Джентельмены удачи
2:13
Весенний цветок
Джордже Марьянович
2:26
Заводные игрушки
Евгений Крылатов
2:07
Песня Мэри
Евгений Крылатов
1:52
Мы - маленькие дети
Евгений Крылатов
2:01
Колокола
Евгений Крылатов
2:44
Песня Урри
Евгений Крылатов
1:49
Прогулка
Евгений Крылатов
2:06
Ты - человек
Евгений Крылатов
2:14
Грустная песенка Сыроежкина
Евгений Крылатов
1:38
Только сердцу не прикажешь
Евгений Крылатов
2:10
До чего дошёл прогресс
Евгений Крылатов
1:27
Полёт
Евгений Крылатов
5:10
Ведьма-речка
Евгений Крылатов
2:09
Говорят, а ты не верь
Евгений Крылатов
2:40
Забытая мелодия
Евгений Крылатов
2:57
из кф По семейным обстоятельствам
Из кф
2:02
Долгие проводы
из кф По семейным обстоятельствам
2:00
На Тихорецкую
Из Фильма Ирония Судьбы Или С Легким Паром
2:01
Московская полька
Иосиф Кобзон
2:08
Это так хорошо
Ирина Бржевская
3:01
Позвони Мне, Позвони
Ирина Муравьёва
3:36
Быть может, счастье рядом
Ирина Муравьева
1:53
Папа, мама и я
Ирина Отиева
3:22
Выбирайся кто как может
Ирина Отиева
3:20
Спасибо, жизнь
Карнавал
3:57
Зимняя песенка
Кристалинская Майя
2:00
Он пришел - этот добрый день
кф 31 июня
4:37
Госпожа удача
кф Белое солнце пустыни
1:44
Вальс
кф Берегись автомобиля
3:57
Песня про зайцев
кф Бриллиантовая рука
3:07
Вам и не снилось
кф Вам и не снилось
3:36
Песня о дружбе
Кф Гардемарины, вперед!
2:10
Прекрасное далеко
кф Гостья из будущего
3:27
Проснись и пой
кф Джентльмены удачи
2:32
Есть только миг
кф Земля Санникова
3:41
Разговор со счастьем
кф Иван Васильевич меняет профессию
2:42
Песенка о медведях
кф Кавказская пленница
2:57
Городские цветы
кф Куда он денется
4:15
Чита-Грита
кф Мимино
2:26
Александра
кф Москва слезам не верит
3:34
Старый рояль
кф Мы из джаза
2:23
Песенка о погоде
кф Служебный роман
2:56
Три белых коня
кф Чародеи
3:05
Синема
кф Человек с бульвара Капуцинов
4:03
Остров невезения
кф “Бриллиантовая рука”
2:55
Любовь и бедность
кф “Здравствуйте, я ваша тетя!”
3:41
И солнце всходило
кф “Земля Санникова”
3:18
Кап-кап-кап
кф “Иван Васильевич меняет профессию”
2:24
Если б я был султан
кф “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”
2:38
Позвони мне, позвони
кф “Карнавал”
4:12
Ветер перемен
кф “Мэри Поппинс, до свидания!”
5:12
Губит людей не пиво
кф “Не может быть!”
2:25
Песня о золотом Купидоне
кф “Не может быть”
2:13
Постой, паровоз
кф “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”
1:51
Финал
кф “Служебный роман”
1:45
В моей душе покоя нет
кф “Служебный роман”
2:18
Я шагаю по Москве
кф “Я шагаю по Москве”
2:54
Лесной Олень
Л. Семчина
2:49
Проснись и Пой
Лариса Мондрус
2:32
Обнимая небо
Лев Барашков
2:04
Седеет пепел нашего огня
Лев Лещенко
1:51
Долгие проводы
Леонид Серебренников
2:19
Старинная мелодия
Лина Прохорова
3:25
Песенка о хорошем настроениии
Людмила Гурченко
2:32
Пять минут
Людмила Гурченко
2:49
Жду (Из к ф Любимая женщина механика Гаврилова
Людмила Гурченко, Оркестр Госкино СССР
4:55
Ой, снег-снежок
Людмила Зыкина
1:39
Старый клён
Люсьена Овчинникова, Николай Погодин
2:48
Мелодия
Майя Кристалинская и Юрий Рост
1:45
С Новым Годом
Майя Кристалинская, Владимир Трошин, Олег Анофриев, Лев Барашков
1:56
Veter Peremen
Максим Дунаевский
3:58
Прекрасное далеко
Максим Дунаевский
5:08
Первая весна
Мартынова Полина
2:23
Ты или я
Машина Времени
4:25
Я тебе, конечно, верю
Мила Берлинская, Игорь Капитанников
2:52
Была не была
Михаил Боярский
3:08
Напарник
Михаил Боярский, Инструментальный ансамбль под управлением Максима Дунаевского
3:36
Дорожка 19
Муз. из кф Служебный роман Андрей Петров
1:45
Калейдоскоп
Мурад Кажлаев
2:52
На Стадионе
Мурад Кажлаев
2:19
Если станешь песней
Нелли Богуславская
2:32
Одна снежинка ещё не снег
Нина Бродская
3:55
Снежинка
Ольга Рождественская
2:43
Прогулка
Оркестр главного управления кинематографии пу Никиты Богословского
2:05
Марш
Оркестр кинематографии пу Никиты Богословского
1:59
Фокстрот
Оркестр кинемотографии пу Аркадия Островского
2:52
Танец
Оркестр кинемотографии пу Людвика Подешта
2:35
Увертюра из мф Тайна третьей планеты
Оркестр пу А. Зацепина
4:03
Дикарь
Оркестр пу А. Зацепина
1:22
Художники
Оркестр пу А. Зацепина
2:21
На стройке
Оркестр пу А. Зацепина
2:06
Вступление
Оркестр Управления по производству фильмов, дирижёр Эмин Хачатурян
1:31
Увертюра
Оркестр Управления по производству фильмов, дирижёр Эмин Хачатурян
1:57
Фокстрот
Оркестр Управления по производству фильмов, дирижёр Эмин Хачатурян
2:36
Лев и брадобрей
Песни из советских фильмов
2:39
Снег кружится
Пламя
4:06
Так уж бывает
Пьеха Эдита
2:33
Звенит январская вьюга
Русские диджеи
3:25
Остров Невезения
Русские ДиДжеи
3:29
Песня Про Медведей
Русские ДиДжеи
3:16
Млечный путь
Рыбников Алексей
3:01
Театр Карабаса-Барабаса
Рыбников Алексей
2:22
Тема детей
Рыбников Алексей
2:08
Признание
Рыбников Алексей
2:44
Голубая планета
Рыбников Алексей
3:37
Я тебе конечно верю
Рыбников Алексей
2:56
Мы выбираем, нас выбирают...
Светлана Крючкова
2:20
Последний час декабря
Секрет
4:01
Замечательный Сосед
Стиляги Бэнд
2:59
Леди Совершенство
Т. Воронина
2:27
Влюбленная
Таривердиев Микаэл
2:02
Побег
Таривердиев Микаэл
2:58
Пара на скамейке
Таривердиев Микаэл
1:34
Гадалка
тф Ах, водевиль, водевиль
3:33
Песня мушкетеров
тф Д'Артаньян и три мушкетера
3:11
Песня Остапа Бендера
тф Двенадцать стульев
3:03
Непогода
тф Мэри Поппинс, до свидания
3:11
Песенка про трубачей
тф О бедном гусаре замолвите слово
2:32
Неаполитанская песня
тф Формула любви
1:55
Баллада Администратора
тф “Обыкновенное чудо”
2:53
Песня о друге
Хиль Эдуард
3:08
Представь себе
Чародеи
2:38
Зима
Эдуард Хиль
2:52
Вальс
Эстрадный оркестр п у Э. Рознера
3:23