Новогодняя музыка для кафе

Близится Новый год, а значит, магазины, рестораны и прочие заведения активно украшаются еловыми ветками, елочными игрушками, свечами и другими атрибутами рождественской тематики. Но особую роль для ресторанов и кафе играет музыка: правильно подобранные композиции заставляют компании засиживаться подольше, наслаждаясь уютом и атмосферой Нового года. Как подобрать новогоднюю музыку для кафе, расскажем в этой статье.

Вот основные правила хорошего праздничного плейлиста для кафе:

Сочетаемость композиций.

Музыка не должна привлекать слишком много внимания и в то же время помогать в создании приятного антуража. Именно поэтому переходы между композициями должны быть мягкими и незаметными. Из жанров для спокойной праздничной атмосферы отлично подойдет джаз, классическая музыка (традиционно ассоциирующиеся с Рождеством авторы: Эдвард Григ, Петр Чайковский и др.), лаунж и lo-fi.

Соответствие концепции заведения. В итальянском ресторане будет странно восприниматься, например, советская новогодняя песня, а Фрэнк Синатра навряд ли порадует посетителей паба в рок-стилистике. Поэтому в основе даже праздничного плейлиста –, в первую очередь, концепция заведения, а потом уже Новый год и Рождество. Тем более, современная музыка предлагает такой широкий выбор жанров, ремиксов и т.д.

Лицензированная музыка. Все музыкальные произведения имеют автора, а значит, и авторские права. Поэтому, чтобы не нарваться на штрафы и судебные тяжбы, за использование музыки нужно платить. Более того, использование нелицензированной музыки имеет ряд недостатков, начиная от ограниченного выбора и заканчивая тем, что правообладатель может в любой момент изменить правила пользования его композицией.