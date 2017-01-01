Новогодняя музыка для кафе

И вот скоро снова он - самый любимый праздник, объединяющий вместе друзей и родственников! Многие хотят отметить новый год дома, посмотреть новогодний огонек и иронию судьбы. Но конечно же есть и те, которые не хотят встречать новогодний праздник привычным образом.

Именно для таких людей, предпочитающих домашней обстановке встречу праздника в кафе, мы и работаем. Лучшие подборки джазовых композиций оставят у посетителей душевные воспоминания, прекрасные эмоции, которые они долго не забудут. От джазовой музыки так и веет уютом, ее хочется слушать снова и снова. Представьте себе, сидите за столом, перед вами любимый человек, свет немного приглушен, горит свеча, в бокале шампанское, а в микрофоне - джаз. Вечно не стареющих композиций Christmas song. Заставляющая улыбнуться Santa Claus is to town, по-настоящему зимняя Winter wonderland, а так же многие другие, не менее известные произведения. Если поговорить о русской классике, которая идеально подходит к празднованию нового года, то конечно, в первую очередь это Чайковский с композицией «Щелкунчик».

Так же в этот список идеально впишется всем знакомый Эдуарт Хилл с произведением «Зима» или же Алсу – Зимний сон. Тематика уже представляется? Поверьте, тем, кто приходит отмечать новый год в кафе, не хочется слушать танцевальную музыку в исполнении Верки Сердючки. Спокойная и тихая обстановка с приятной музыкой гораздо больше подходит под этот удивительный и волшебный праздник «нового года». Новогодняя музыка 2022.

Классические произведения, которые давно у всех на слуху – это, конечно, важно, но и очень важно идти в ногу со временем. Конечно же молодые люди вряд ли будут чувствовать себя в атмосфере праздника, слушая лишь произведения прошлых лет. Очень важно учесть все возраста гостей и разбавить подборку современными свежими композициями, такими, как NK – «Чудо рождества», Ромин Абдулаев – «Снег не тает», Дима Билан – «Новогодняя», МОТ – «Ковчег», Вика Коробкова – «НГ».

Это конечно же не весь список - лишь несколько композиций для понимания предлагаемой атмосферы для душевного проведения праздника – «Нового года».