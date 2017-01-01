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Новогодняя музыка для кафе

Просмотрев несколько композиций, можно представить себе тематику новогодней музыки для кафе. Все они легкие, непринужденные, легко поддерживающие атмосферу праздника, позволяющие расслабиться, побеседовать между собой гостям - которые точно не забудут праздник нового года и захотят вернуться снова!

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  4. Новогодняя музыка для кафе
Первый снег
5sta family
2:46
Снежинки
ALEKS ATAMAN feat. Finik.Finya
3:08
Новогодняя
ALEXANDRA
3:39
MERRY CHRI$TMA$
ALISHA, IROH
2:01
Снежинки
Bahh Tee
3:38
Праздник к нам приходит!
Coca-Cola
3:01
Юность
Dabro
3:00
С новым годом
Dabro
3:06
ОДИН ДОМА
DAVA feat. Милана Хаметова
2:01
Под Новый Год
DJ Jedy feat. AnasteZia
3:08
Поверь в мечту
DONI feat. Дед Мороз
2:40
Новый год
ELLA
3:20
Новогодняя
GAYAZOV$ BROTHER$
3:17
Новый Год
Glavnaya
2:21
Снежинка
HARU
2:24
Новогодняя
HELLO
3:53
Поболело и Прошло
Hensy
2:31
Déjame Soñar
Heyser
3:55
Пряный винчик
Jukebox Trio
2:39
Ёлки
Jukebox Trio
3:32
Christmas Love
Justin Bieber
3:26
Снег
Kamazz
2:43
Ёлки-палки
KUPTSOVA
3:05
Спокойной ночи
KYIVSTONER
2:53
Ночь накануне Рождества
Lanskoy & Co.
4:25
ЗанеcLo
LOBODA
3:05
Новогодняя
Lucky4
3:11
Новогодняя
M'Dee
3:09
Rick James
Markul feat. ANIKV
2:49
Грустный Новый Год
Mary Gu
3:17
Холодно не будет
Mary Gu & МОТ
2:46
Снежинка
MIA BOYKA, Аня Pokrov
2:11
Новогодняя
MMDance
3:38
РитмоLOVE
MONATIK feat. Lida Lee & NiNO
3:30
Новогодняя
NATALIYA, Катя Васильева
3:02
Новогодняя
NECHAEV
3:31
Новогодняя
Nigi Lina
3:23
Someone Like You
Niletto
3:07
невывоЗИМАя
Niletto
2:56
С Новым Годом!
Ost Up (Остап)
3:23
Это Новый Год
Reflex
3:45
Новый год!
SEREBRO
4:02
Новый год
Serebro
4:01
Ёлочка
SHLAKOBLOCHINA, Boosin
2:28
Новый год
Steklovata
2:50
Новогодняя песня
Tanslu
3:34
Дед Мороз Не Показывает Слёз
THE HATTERS
3:24
Новогодняя
TIHOTIHO
4:04
Ирония судьбы, или c легким паром
Triplex
3:33
Всё получится!
Uma2rman
2:31
С Новым годом страна
Uma2rmaN
3:34
Таю
VAVAN
2:17
С Новым Годом
VAVAN feat. Stazzy x Дед Мороз
2:46
Новый год
VESNA305
3:04
Новый Год
VIU VIU
3:11
Fly 3
Zivert
2:59
Новый год
Агутин Леонид
4:06
Новогодняя Москва
Алекс Балыков & Елена Максимова
3:18
Скоро Новый Год
Александр Олешко
3:23
Снег
Александр Панайотов
3:59
С Новым годом, мой ЛЧ
Алексей Воробьёв, Виктория Дайнеко
3:43
Зимний сон
Алсу
4:21
Новый Год
Анастасия Гладилина
3:28
Снежинка 2
Анастасия Сотникова
2:26
Снег
Андрей Леницкий
3:45
Королева караоке
Анна Боронина
3:18
Зимняя.m
Анна Ворфоломеева
2:42
Новогодняя
Антоха МС, Иван Дорн
4:05
Новогодняя
Аполлинария
3:35
Падает снег
БИ-2 feat. Ю. Чичерина
3:44
Это Новый Год Да!
БигБэта
3:24
Новый год
Блестящие
3:59
Новый год
Быков Вячеслав, Маршал Александр
3:13
Заснеженные
Бьянка
2:53
Новогодняя
Вадим Галыгин
3:54
Кабы не было зимы
Валентина Толкунова
2:02
А снег идет
Валерий Сюткин & Light Jazz
1:58
Венера-Юпитер
Ваня Дмитриенко
2:51
Новый год
Венера feat. Игорь Титаренко
3:12
Любите друг друга
Вера Брежнева
3:53
И снова Новый Год
Власова Наталия
3:21
С Новым годом, мама! С Новым годом, папа!
Все участники «Фабрики Звёзд-3»
3:25
Новый Год - мандарин мне в рот
Вячеслав Мясников
3:43
Новый год
Гербер
1:45
31 декабря
Город 312
2:58
Новогодняя песня
Гости из будущего
4:11
Новый год
Григорий Лепс
4:56
Новый Год
ГУДЗОН
2:20
Новогодняя
Даль Диля
3:28
НОВЫЙ ГОД
ДЕТИ RAVE
3:29
Новогодняя
Дима Билан
3:45
Хэппи Нью Ер
Дима Корсо
2:02
Новогодняя
Дискотека Авария
4:27
Потому Что Новый Год!
Дмитрий Колдун
2:30
Зимушка-зима
Дмитрий Маликов
2:48
Песня про снежинку feat. Юлианна Караулова
Дмитрий Маликов
3:12
Тихо падает снег feat. Жанна Фриске
Дмитрий Маликов
3:15
Рождественская feat. Непоседы
Дмитрий Маликов
3:38
Здравствуй, Новый год
Дмитрий Маликов
3:19
Снежинка feat. Дайкири
Дмитрий Маликов
3:35
Снежинка
Дмитрий Маликов feat. Дайкири
3:37
Втюрилась
Дора
3:11
С Новым Годом
Дэя
3:06
Белая метель
Евгений Осин
4:15
Новый Год
Екатерина Яшникова
3:10
Новогодняя
Елена Темникова
3:04
Елка Новогодняя
Елка
3:53
Зимнее счастье
Женя Вилль Коля Крик
3:05
Новогодняя
Женя Фокин
3:33
снег
Земфира
2:35
Песня про Ёлочку
Иван Дорн
3:00
Северное сияние
Иван Дорн
4:47
Зима
Иванушки International
3:31
В Новый год
Игорь Корнилов
4:26
Новый год
Игорь Саруханов
2:44
Новогодняя
Ирина Ортман
3:48
новоГОДная песня
Кар-Мэн feat. Вероника Ваиль
2:42
Белый снег идёт
Карамельки
3:24
НГ
Катя Адушкина
2:34
Новый день и Новый год
Катя Кокорина, Доминик Джокер
3:16
Новый год
Катя Лель
3:31
Синий иней
Кватро
3:33
Новый год идёт
Кватро
3:01
Праздник к нам приходит
Клава Кока
3:06
Покинула Чат
Клава Кока
2:13
С новым годом, люди
Корни
3:36
Зима, зима, зима
Лариса Долина
4:51
Ночь Счастливых Надежд
Лариса Долина & Николай Басков & Дима Билан & Юлианна Караулова
3:50
Северный Ветер
Леван Горозия
2:58
Начинаем отмечать!
Ленинград
2:24
Шампанское
Лолита
2:38
Письмо Санте
Люся Чеботина
2:57
Зима
Мary
3:04
Снова Новый год
Максим Свобода
3:08
Новогодний вайб
Мари Краймбрери
3:09
Новогодняя
Марина Федункив
2:45
Новый год
Марк Юсим
3:21
Новогодняя
Марсель
3:23
Новый Год
Маша Собко
3:57
А снег идёт
Мая Кристалинская
2:19
Ковчег
МОТ
3:10
Санта
Моя Мишель
3:07
Рождество
Моя Мишель
3:46
Рождество
Моя Мишель, Brainstorm
3:46
Грильяж
Мумий Тролль
3:37
Немного счастья
Мураками
4:16
Зима
Мята
3:30
Новогодняя Негода
Настя Негода
1:54
Новогодняя
Натали
3:33
И снова Новый Год
Наталия Власова
3:21
Па-па -Поздравляю
Наташа Королева
4:09
В Новый год
Не говори маме
3:22
Фейерверки, Новый Год!
Нико лайТ feat. KrisTi
4:45
Русская зима
Нина Бродская
3:03
Новогодняя
Нодар Ревия
3:34
Это Новый Год
Нюша
3:37
Новый год с новой строчки
Нюша, MBAND, Юлианна Караулова, ВИА Гра, Алексей Воробьев, Елена Темникова, Burito, Миша Марвин, ST, Ханна feat. ChinKong
3:48
Белый снег
Олег Газманов
4:13
Снежинки
Ольга Бузова
2:31
Игрушка
Ольга Бузова
2:46
Мандаринка
Ольга Бузова
2:33
Снежинки
Ольга Бузова, DAVA
2:31
Пусть будет лучше год
Ольга Серябкина
4:44
Время любовь дарить
Ольга Серябкина
4:18
Эта зима
Ольга Серябкина
3:09
Новогодняя сказка
Паола
2:55
ЗИМА
Полина Гагарина
3:37
Новый год
Потап и Настя
3:00
Снег не тает
Рамин Абдулаев
3:59
С Новым Годом
Ромарио feat. Женя Любич
3:19
С Новым Годом33
Руки Вверх
4:28
Снежинки
Свиридова Алена
3:32
Новый год
Сергей Лазарев
2:59
Снег в океане
Сергей Лазарев
3:46
Новый год
Сергей Лазарев, Влад Топалов
3:27
Белая зима
София Ротару
3:35
Вот-вот Новый год
Стас Костюшкин
2:45
С Новым Годом
Стрелки
4:56
В новый год
Тimа
3:09
Ровно в 00-00
Таисия Повалий
3:40
Новый год начинается ровно в ноль-ноль
Таисия Повалий
3:41
Новый год
Тайпан
3:01
Мандаринка
Тайпан feat. ILGIZ
1:54
Бриллианты На Снегу
Татьяна Буланова
3:33
Кабы не было зимы
Толкунова Валентина
2:02
Январский снег
Тося Чайкина
3:31
Новогодняя
Триши
3:42
В Последний Вечер Декабря
ТУ-134
3:45
Новогодняя
Туманова Лера
3:06
Сто свечей
Тутси
3:41
Белым белым....
Фабрика
2:54
Зажигают огоньки
Фабрика
4:05
Новогодняя Ягодная Жара
Хабиб vs. Дискотека Авария & Gayazov$ Brother$ & DJ Kolya Dark
3:12
Новый год с новой строчки
Ханна ST Миша Марвин Burito Елена Темникова Алексей Воробьев ВИА Гра Юлианна Караулова MBAND Нюша feat. ChinKong
3:48
Новогодняя
Хлеб
3:10
Nновогоднаяя
ХолодильНИК BAND
4:08
Новогодний поцелуй
Чай Вдвоем
3:52
Новый год в постели
Чи-Ли
3:30
С Новым годом
ЭММА М
3:48
Снежинка
Юлианна Караулова
3:17
Новый Год
Юлия Беретта
3:28
Новогодняя
Юлия Савичева
3:32
Рождество
Юля Потехина
4:14
Новогодняя
Юля Райнер
3:37

Новогодняя музыка для кафе

И вот скоро снова он - самый любимый праздник, объединяющий вместе друзей и родственников! Многие хотят отметить новый год дома, посмотреть новогодний огонек и иронию судьбы. Но конечно же есть и те, которые не хотят встречать новогодний праздник привычным образом.

Именно для таких людей, предпочитающих домашней обстановке встречу праздника в кафе, мы и работаем. Лучшие подборки джазовых композиций оставят у посетителей душевные воспоминания, прекрасные эмоции, которые они долго не забудут. От джазовой музыки так и веет уютом, ее хочется слушать снова и снова. Представьте себе, сидите за столом, перед вами любимый человек, свет немного приглушен, горит свеча, в бокале шампанское, а в микрофоне - джаз. Вечно не стареющих композиций Christmas song. Заставляющая улыбнуться Santa Claus is to town, по-настоящему зимняя Winter wonderland, а так же многие другие, не менее известные произведения. Если поговорить о русской классике, которая идеально подходит к празднованию нового года, то конечно, в первую очередь это Чайковский с композицией «Щелкунчик».

Так же в этот список идеально впишется всем знакомый Эдуарт Хилл с произведением «Зима» или же Алсу – Зимний сон. Тематика уже представляется? Поверьте, тем, кто приходит отмечать новый год в кафе, не хочется слушать танцевальную музыку в исполнении Верки Сердючки. Спокойная и тихая обстановка с приятной музыкой гораздо больше подходит под этот удивительный и волшебный праздник «нового года». Новогодняя музыка 2022.

Классические произведения, которые давно у всех на слуху – это, конечно, важно, но и очень важно идти в ногу со временем. Конечно же молодые люди вряд ли будут чувствовать себя в атмосфере праздника, слушая лишь произведения прошлых лет. Очень важно учесть все возраста гостей и разбавить подборку современными свежими композициями, такими, как NK – «Чудо рождества», Ромин Абдулаев – «Снег не тает», Дима Билан – «Новогодняя», МОТ – «Ковчег», Вика Коробкова – «НГ».

Это конечно же не весь список - лишь несколько композиций для понимания предлагаемой атмосферы для душевного проведения праздника – «Нового года».

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