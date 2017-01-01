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Музыка к 23 февраля
Солдат
5nizza
3:12
Лавели Бой
GVOZDI
3:18
Как на войне
Агата Кристи
4:04
Ковыляй потихонечку
Адреналин
3:50
Судьба
Александр Буйнов
3:12
Кавказкий пленник
Александр Маршал
3:08
Отец солдата
Александр Маршал
4:05
Рота
Александр Маршал
4:14
Солдат
Александр Маршал
2:53
Снайпер
Александр Маршал
4:03
Горец
Александр Маршал
3:31
Медаль
Александр Маршал
2:00
Новогодняя ночь
Александр Минаев
3:07
Чёрный тюльпан
Александр Розенбаум
3:50
А на войне, как на войне
Александр Хамов
4:27
Забытый батальон
Александр Хамов
4:22
Я Служу России
Алексей Хворостян
3:47
Капитан
Алёша Пальцевъ
3:16
Серега
Андрей Букас
5:16
Возвращайтесь.....
Анита Цой и офицеры группы Альфа
4:18
Дух войны
Ария
4:58
Армия
Армия
3:54
Спи Солдат
АукцЫон
5:54
Ав чистом поле
Белый орел
2:44
Полковнику никто не пишет
Би-2
4:54
Брат мой десантник
Блестящие
3:52
Идёт солдат по городу
Блестящие
3:41
Казак
Вадим Степанцов
2:07
Дембеля
Валерий Гасаев
3:57
За мужчин
Вика Цыганова
2:41
Солдатка
Виктор Петлюра
4:07
Сон
Виктор Третьяков
2:24
Снайпер
Виталий Леонов
4:11
Рекрута
Владимир Иванов и Алексей Богданов
4:09
Солдат удачи
Владимир Мазур
4:10
Три друга
Владимир Мазур
4:48
Зелёнка
Владимир Пухов
3:30
Цена награды
Владимир Шамбуров
3:20
Разведка
Вячеслав Куприенко
3:25
Дембеля
Гасаев Виталий
3:55
Ордена не продаются
Голубые Береты
1:56
Бойцам Альфы
Голубые береты
4:13
Братан
Голубые береты
4:30
Дороги
Голубые береты
4:16
Синева
Голубые береты
2:57
Кукушка
Голубые береты
5:14
Улетали дембеля
Голубые береты
2:52
Город детства
Гражданская Оборона
5:01
Мужчины у мониторов
Гришковец И Бигуди
3:38
Шли сегодня танки
Группа Каскад
2:25
Едут мальчики
Группа Каскад
4:37
Солдаты России
Группа Р
3:58
Офицеры
Группа Р
3:12
ВДВ
Группа Р
4:14
На войне, как на войне
Гуляй поле
4:17
Еду с армии домой
Гуляй поле
4:00
Не стреляй
ДДТ
4:20
Родина
ДДТ
4:37
Тихий Океан
Деникин спирт
3:31
Тихий Океан
Денис Майданов
3:15
Вальс золотых погон
Дмитрий Полторацкий
3:44
Спецназ
Дмитрий Полторацкий
4:08
Дым отечества
Добронравов Александр
5:32
Танкист
Жуки
2:54
Русская дорога
Игорь Растеряев
3:00
Бывший подъесаул
Игорь Тальков
5:57
Младший Лейтенант
Ирина Аллегрова
3:39
Уходили из дома
Калинов Мост
3:58
Камчатка
Калинов Мост
5:12
Кукушка
Каскад
4:25
Опять тревога
Каскад
3:57
Разведчик
Каскад
3:15
Виват, шурави!
Каскад
4:17
Красавец мужчинa
Катя Лель
3:15
Генерал
Кино
3:29
Война
Кино
4:04
Группа крови
Кино
3:56
Армия
Клара Макарова
2:15
Потому что мы пилоты
Корни
3:17
С 23 Февраля
Красная Плесень
2:33
Дожди войны
Крестьяне.ru
4:07
Защитники Отечества
Лёлё и Миша Комаров
3:17
Граница
Леонид Агутин
4:04
Песня о далёкой Родине
Леонид Агутин
4:06
Идёт солдат домой
Леприноксы
3:12
Был пацан
Лесоповал
4:02
Мужики
Лукьяновка
4:08
Там, за туманами
Любэ
3:49
Солдат
Любэ
5:08
Ты неси меня, река
Любэ
3:34
Позови меня
Любэ
2:37
Давай за
Любэ
4:08
После войны
Любэ
3:35
Самоволочка
Любэ
3:12
Комбат
Любэ
5:09
Служили Два Товарища
Любэ
2:46
Старые друзья
Любэ
3:48
Пули
Манго Манго
4:12
Я вернулся с последней войны
Михаил Бессонов
4:00
Афганистан
Михаил Муромов
3:59
Колоколенка
Монгол Шуудан
4:09
Мальчик-солдат
Мумий Тролль
4:34
Поздравляю с 23 февраля
Мурзилки International
4:10
100 дней до приказа
Неигрушки
4:03
Моя армия
Непоседы
3:19
Офицеры
Олег Газманов
5:14
На заре
Олег Газманов
4:34
Эскадрон
Олег Газманов
3:19
Давно мы дома не были
Ольга Арефьева и Ковчег
3:09
С 23 февраля дочь поздравила меня
Павел Павлецов
4:17
Война
Пилот
2:23
Дембеля
Полярная звезда
3:09
Я помню
Профком
4:19
Мальчишки-кадеты
Ранетки
2:41
Проводила я мальчика в армию
Светлана Лазарева
2:57
Пацаны
Свидание
3:24
Демобилизация
Сектор Газа
3:54
Пора домой
Сектор Газа
3:54
Чечня в огне
Сергей Беляков
4:37
Ветераны
Сергей Грубов
4:15
Летим на базу
Сергей Кот & Lightbeat
3:07
А что нам надо
СерьГа
4:09
Парни не плачут
Смысловые Галлюцинации
4:03
Герат
Стас Назимов
3:55
Монолог комбата
Стас Назимов
3:01
За десантные войска!
Стас Назимов
4:10
Лейтенанты
Сукачев Гарик
4:25
Солдатские сны
Тет-а-Тет
3:05
Дембельская
Трофим
2:53
Вы служите мы вас подождем
Фабрика
3:08
Война
Фактор-2
3:35
На поле танки грохотали
Чиж & Co
3:21
Вот пуля пролетела
Чиж & Co
4:26
Пуля
Юлиан
3:43
Мой Офицер
Юлия Беретта
3:49
Поднималась зорька
Юрий Кирсанов
3:49
Разве это было зря
Юрий Слатов
3:45
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