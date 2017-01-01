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Детские песни
Ни Кола Ни Двора
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2:07
Песня Мастеров
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1:51
Длинношеее
Va
2:05
Необитаемый Остров
Va
1:59
Песня Кота Матвея
Va
1:51
Врун
Va
2:09
Мы - Маленькие Дети
Va
1:58
Песня Краги
Va
2:06
Заводные Игрушки
Va
2:05
Шел По Улице Отряд
Va
1:52
Неприятность Эту Мы Переживем
Va
2:03
Песня О Хоттабыче
Va
2:10
Если Б Не Было Школ
Va
2:06
Ноль Часов Ноль Минут
Va
1:59
Песня Черного Кота
Va
1:57
Жила Была Песенка
Va
2:01
Ничего На Свете Лучше Нету
Va
2:01
Прилетели Восемь Галок
Va
2:08
Ангина
Va
1:55
Юла
Va
2:03
Обжоры
Va
1:56
Песня Синеглазки
Va
2:06
Как Сладко Спать
Va
2:06
Зимы Я Вовсе Не Боюсь
Va
1:59
Песенка Пана Трулялинского
Va
1:58
Поле Чудес
Va
1:55
Карусельные Лошадки
Va
2:06
Песенка Сказочных Ослов
Va
2:03
Письмо
Va
2:02
А Ты Знаешь
Va
2:07
Песенка Врачей
Va
2:02
Сдается Квартира С Ребенком
Va
1:56
Зову Мышей На Бой
Va
1:53
Песенка Шапокляк
Va
1:54
Подарок Для Слона
Va
2:05
Мамонтенок
Va
2:02
Песенка Мышонка
Va
1:59
Сапожки
Va
1:52
Акробаты
Va
2:03
Песенка О Времени
Va
2:08
Чтобы Нас Услышали
Va
2:02
Как Приготовить Яичницу
Va
1:52
Песенка Про Патефон
Va
2:03
Чему Учат В Школе
Va
2:01
Колыбельная Кошки
Va
1:54
Песня Бродячих Гимнастов
Va
2:01
Мария-Мирабелла
Va
2:09
Песня Иохима Лиса
Va
2:02
Говорят Мы Бяки-Буки
Va
1:57
Лесной олень
А. Ведищева
2:50
Неприятность эту мы переживем!
А. Калягин
1:59
Синяя вода
Аида Ведищева
2:19
Спят усталые игрушки
Анофриев О.
2:31
Говорят, мы бяки-буки
Анофриев О.
1:56
Ничего на свете лучше нету
Анофриев О. Горохов П.
1:59
Песенка шагающих утят
Ансамбль фольклерной музыки пу Назарова
2:51
Песня гимнастов
Баталов А.
1:59
В траве сидел кузнечик
БДХ
2:13
В лесу родилась елочка
БДХ
2:25
Когда мои друзья со мной
БДХ
3:16
Край, в котором ты живешь
БДХ
3:19
Крейсер Аврора - БДХ
БДХ
2:57
Чему учать в школе
БДХ солист Дима Викторов с Э. Хилем
1:58
Вместе весело шагать
БДХ, солист Дима Викторов
2:13
Дважды два - четыре
БДХ, солист Кирилл Жариков и Э.Хиль
2:56
Песенка про жирафа
БДХ, солист солист Дима Викторов
2:33
Прекрасное Далёко
БДХ, солист солист Дима Викторов
3:12
Рассвет- Чародей
БДХ, солистка Марина Самышкина,
3:20
Песенка про папу
БДХ, солисты Кирилл Жариков, Серёжа Марков
2:13
Песенка о Колоколах
Большой детский хор центрального телевиденья и всесоюзного радио пу Попова, солист Наташа Синькова
2:40
Крылатые качели
Большой детский хор центрального телевиденья и всесоюзного радио пу Попова, солист Таня Мелехова
3:12
Бу-ра-ти-но!
Бродская Н.
2:13
Песня Волка
В. Басов
2:29
Песенка Дуремара
В. Басов и вокальный ансамбль ТЮЗа
2:21
Песня Бабы-Яги про обед
В. Игнатьева
2:08
Голубой вагон
В. Ферапонтов
3:22
В Порту
Ведищева Аида
2:21
Пропала собака
Вова Шаинский и Оля Могучева
3:31
А может быть ворона
Гр. Гладков, Г. Случинская, джаз-группа Диапазон
4:25
Пой, Вася!
Григорий Гладков, Лариса Григорьева и кантри-группа Кукуруза
2:05
Мы маленькие дети - нам хочется гулять!
Е.Камбурова, Оркестр под управлением А.Михайлова, Г.Гараняна
1:55
Где водятся волшебники
Е.Троян и Оркестр Госкино СССР, дирижер Э.Хачатурян
3:58
Елочка
Захарова Б.
3:47
Рыжий, рыжий, конопатый!
К. Румянова, Ю. Юльская, М. Корабельникова, Т. Дмитриева, Г. Дудник, А. Бабаева, С. Шурхина
2:19
Песенка друзей
К. Румянцева, З. Нарышкина
2:25
Колыбельная мамы Огуречика
Королева Л.
1:50
Мария, Мирабелла
Л. Серебренников
3:50
Три белых коня
Л.Долина
2:29
Девочку и мальчика тайно разлучили
М. Боярский
2:19
Пусть нету ни кола и не двора
Магомаев М.
2:11
Лучь Солнца Золотого - Магомаев М.
Магомаев М.
2:30
Антошка - Мария Лукач
Мария Лукач
2:14
Кто на новенького
Миронов Андрей
2:43
Два веселых гуся
неизвестен
2:48
На далекой Амазонке
Никитин С,. Никитина Т.
2:47
Собака бывает кусачей
Никитин С. Никитина Т.
3:26
Летающие лошади
Никитин С. Никитина Т.
2:19
Большой секрет
Никитин С. Никитина Т.
3:03
Песенка Красной Шапочки
О.Рождественская
2:18
Какое небо голубое
Р. Быков, Е. Санаева
2:54
Романс Черепахи Тортиллы
Р. Зеленая
2:13
Снежинка
Рождественская Оля и Детский ВИА Мастерок под упр М.Некрича
2:22
Надо в дорогу...
Румянова К.
3:20
Шелковая кисточка
Румянова К.
2:36
Песенка Мамонтенка - Румянова К.
Румянова К.
2:00
Облака
Румянова К.
2:35
Улыбка
Румянова К.
2:17
Настоящий друг
Румянова К.
2:23
Какой чудесный день
Румянова К.
1:56
В мире много сказок
Румянова К.
2:40
Песня Алисы
Румянова К.
2:13
Кораблики
Румянова К.
1:58
Ни кола, ни двора
Румянова К.
2:05
Не везет
Румянова Клара
1:55
Мани, Мани - С. Фарада
С. Фарада
2:32
Песенка бандитов
С. Фарада, А. Бурмистров
2:42
Напутственная песня Матушки Красной Шапочки
Урусова Э
3:07
Человек собаке друг
Ю. Никулин и О. Табаков
2:12
Ломать, крушить
Ю.Никулин, А.Миронов, А.Папанов, С.Светличная
2:07
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