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Спокойный Чилл Хаус

Красивая музыка для кафе. Chill House - это слияние двух популярных стилей музыки: Chillout и House. Такая музыка напоминает Chillout, но с более ритмичным звучанием, более склонным к танцам. Другими словами "спокойный house".

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Incontrade
6th Floor Groove
3:52
If Your Girl Only Knew
Aaliyah
6:26
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 05
Abee
3:48
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 01
Abee
3:57
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 10
Abee
2:49
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 09
Abee
4:43
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 13
Abee
3:24
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 02
Abee
4:59
Deep Sessions vol.83 #2017 Track 14
Abee
4:50
Beloved
AbsecJR
4:00
Drop the Needle
Ace Of Duty
5:43
Rise Up
AceLine x Andra Day
3:44
So Late It's Early
Adam Clarks
3:51
Porquh
Adan Gonzales
4:49
My Feelings For You
Afendi
4:23
Atelier
Alberto Benati & Danilo Ventur
4:03
Nunca Mas
Aldo La Mar
3:44
Don't Wanna Give Up
Alessio Cappelli
2:09
You Will See
Alex Hill
6:21
Rockstar
Alex Safa
5:54
Eastern Girl
Alex Spite
6:25
You're Foolish
Alexander Prada
2:26
Celestian Moods
Alexandre Versel
3:52
Little Zebra
Alexel
5:31
Capri
Alvaro Vela
6:28
Caipirinha
Amanda Batista
3:01
Gonna Be Move
Andrea Ferri
5:45
Reach the Sky 2Nite
Andres Cortéz
4:33
Raiback
Andrew Hoogan
3:54
Sunday
Andrew Ross
3:34
Transposition of Sound
Andrey Coostantinidis
2:41
Take Our Time
Andrey Sostin
4:56
Promises
Anevo
3:23
Raptus
AngelAngel Delight
2:09
Shasta Cascade
Anthony Kaiman
2:37
Blue Comodo
Antigua Blue
3:50
Taxi Nights
Anto Vitale Feat. Heidi Vogel Levo
6:50
Illusion of Us
Anton Ishutin
5:28
Your Sun
Anton Ishutin, Note U
5:51
Paul
Anturage & Stereoteric feat. LaMeduza
6:30
Love You Lately
Ariana And The Rose, RKCB
4:43
Never Let You Go
Arise
7:22
For Eternity
Armen Miran
7:07
Therapy
Armin van Buuren
3:24
Outbreak in Long Island
Arrojas
5:31
Perceiving the World Around
Arrojas
5:52
Sensual Waves
Arrojas
5:34
Siempre
Arrojas
5:40
Sofa Weekend
Arrojas
5:30
Sobre Paixao
Arrojas
6:06
Deep Desires
Arrojas
3:04
Textpectations
Arrojas
6:16
The Flip Side
Arrojas
5:54
Clouds
Arrojas
5:52
The Last Day of Summer
Arrojas
6:09
Ardesia
Arrojas
6:00
Travelling Back
Arrojas
5:27
Around the Sun
Arrojas
5:42
Arousing
Arrojas
5:40
Destinations
Arrojas
6:04
Whats for Breakfast
Arrojas
5:48
La jolie
Arrojas
5:41
Didascalias
Arrojas
5:15
Outer Space
Arrojas
5:31
Talk
Ayelle
3:42
Here We Go Again
Azis Featuring Loureena Yama
3:25
She Want's to Move
B R L L N T
3:10
During Frame
Back Rogers
3:56
Better
Barbara TuckerTuckerDon OliverDon Oliver feat. Barbara TuckerDon Oliver Feat Barbara Tucker
7:47
Madness
Baroke
4:08
Can't Get Enough Of Your Love Baby
Barry White
6:25
Horny Night
Bastian Harper, Jonathan Price
4:00
Sun Burned
Beach House Beats
4:27
Palm Tree Stories
Beach House Beats
4:23
Reflections
Beach House Beats
4:35
Caipirinha
Beach House Beats
5:21
Stranded
Beach House Beats
4:49
Thriller
Beach House Beats
4:00
Low Smoking
Beach Sonoric
3:52
Im a Wrong
Benjamin Sparks
4:09
La Vida Housekeys
Bernon
5:20
Suitcases to Space
Bernon
5:38
Your Love
Bert Fustemberger
3:04
A Thrill of Anticipation
Best of Hits
3:57
Adagio Moments
Best of Hits
4:00
Alone with Myself
Best of Hits
3:47
Back in Town
Best of Hits
4:21
Crazy Night
Best of Hits
3:51
Deep Bounce & Chill Everyday
Best of Hits
4:12
Manhatan Sunshine
Best of Hits
3:39
Electro Grooves
Best of Hits
4:16
Magic Midnight
Best of Hits
4:08
Nice Chillout Zone
Best of Hits
4:10
Night Bar
Best of Hits
3:43
Paradise City
Best of Hits
4:18
Sunset Breeze
Best of Hits
3:57
Summer Dreams
Best of Hits
4:10
Tropical House
Best of Hits
4:13
Cherry Picking
Beta Function
6:02
Detuned
Beta Function
6:14
Altibajo
Beta Function
5:30
Veron Especial
Black Lotus
3:44
All I Need
Blue Six
5:35
Moon Sabe Nada
Blue Verhanda
3:50
Special
Bobby Dambrosio Feat. Lola Robinson
6:25
Passive Idolatry
Bones For Dice
6:09
Loneliest Boy
Booka Shade & Craig Walker
4:10
I Miss You
Boudi Aridi
4:47
On My Own
Boulevard
5:02
Every Morning
Brad Cooper
4:13
Catch the Wave
Brandon Alexander Miranda
2:03
Prepare To Land
Brandon Alexander Miranda
1:59
Time Stands Still
Brandon Alexander Miranda
1:59
Platinum Sky
Brazilian Lounge
3:28
White Room
Brazilian Lounge
2:27
Melodica
Brazilian Lounge
7:20
Paris Transfer
Brazilian Lounge
6:06
Asleep on the Moon
Brazilian Lounge
3:35
Dont Hesitate
Brazilian Lounge
4:57
Under My Skin
Brazilian Lounge
3:59
Levitate
Brazilian Lounge
5:12
Mouse House
Brazilian Lounge
3:12
Illusions
Brielle Von Hugel & Galavant
3:02
Fifty Shadows Follow
Brooks
4:00
Nothing
BRS Feat Tania Ha㏕ton
6:01
Floating Far
Bryn Boyce Bliska
2:11
New Day Dawning
Bryn Boyce Bliska
2:21
Light Shine
Bryn Boyce Bliska
2:15
Private Talks
Burning Grooves
2:57
Siren Song
Camelphat feat. Eden
7:20
Cola
CamelPhat, Elderbrook
5:26
Hallelujah Anyway
Candi Staton
6:48
A Day in the Park
Canson
5:58
Kingshot Fog
Carl Carlton
3:46
Center Frost
Carl De Bone
3:52
Bittersweet
Carter Reeves
3:12
Hylands House
Castle & Bromwich
2:31
Inside
Central Living
5:56
Visions
Central Living
5:38
Rami
Cesar Martinez Ensemble
5:07
Untouchable
Charles & Carmichael
2:59
Beachday
Charly McLion
5:08
Don't Matter (Fkj Remix) [Feat. Darianna Everett]
Cherokee
5:43
Plays in My Disco
Chicago House Grooves
3:52
I Feel You
Chico40
2:41
Stop
Chico40
3:26
City Lights
Chill House Music
4:32
Bodega
Chill House Music
5:03
Glamour Time
Chill House Music
2:03
Sensitive
Chill House Music
2:58
Music
Chillhouse
5:32
Sunset over San Antonio
Chillhouse Gusli
3:27
Sunrise Symphony
Chillhouse Gusli
5:38
Touch the Sky
Chillhouse Gusli
5:40
Tokyo Beach Life
Chillhouse Gusli
5:14
Down Low
Chillhouse Gusli
5:50
Vista
Chillhouse Gusli
5:45
What's Your Name
Chillhouse Gusli
4:21
Summer Solstice
Chillhouse Gusli
7:32
Jazz Mood No. 1
Chillhouse Gusli
5:02
After Dark
Chillhouse Gusli
5:59
Dusk Till Dawn
Chillhouse Gusli
7:18
Sun Comes Filtering Thru
Chillout Electro
4:44
Sunrise Symphony
Chillout Electro
5:38
Sunset over San Antonio
Chillout Electro
3:27
Touch the Sky
Chillout Electro
5:40
Summer Solstice
Chillout Electro
7:32
Tokyo Beach Life
Chillout Electro
5:14
Sunshine Elevation
Chillout Electro
6:28
After Dark
Chillout Electro
5:59
Vista
Chillout Electro
5:45
Cala Bejor
Chillout Electro
4:34
Alucia De Soleil
Chillout Electro
6:48
What's Your Name
Chillout Electro
4:21
Down Low
Chillout Electro
5:50
Loungin'
Chillout Electro
5:27
Riviera
Chillout Electro
3:06
Dusk Till Dawn
Chillout Electro
7:18
Jazz Mood No. 1
Chillout Electro
5:02
Hot & Sensual
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
4:06
Chill House Tunes
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:44
Feel Like in Heaven
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:22
Hypnotic Relief
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:35
Hot Night
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:28
Rhythms of Dreams
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:24
Rock To The Rhythm
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
4:48
Kiss & Love
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:19
Sunrise Beats
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:33
Under the Blue Sky
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:37
Wake Up In Ibiza
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:15
Tropical Cafe & Lounge
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:55
Wild Soul
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:28
Chill Mood
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:31
City Nights
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:24
Chillout Dance
Chillout, The Cocktail Lounge Players, Ibiza Dance Party
3:28
Come 2 Mykonos
Chillwalker
5:01
El Discotech
Chris Lum
6:44
Do You Want It
Chris Wilson
5:20
Cover Story
Collective Sound Members
6:17
By My Side
Collioure
4:36
Konte
Continental Rhythms
3:26
Deeper and Deeper
Cool Beach
5:23
In the Chose
Cool Vibe Orchestra
4:02
Polarised
Cosmo's Midnight
3:08
Melodic Astrud
Covent Gardner
4:02
Falling Into Love
Creative Ades
5:10
Feel the Sun
Crossing Colors
5:43
Breakfast In The Hut
Crussen
7:23
Afterglow
Cuetec
6:44
Your Body Is Wonderland
Curly Boy
3:02
This Isn't About U
Cut Slack, Da Chick
4:44
Big Black Sun
Da King
3:06
And She Said
Dalminjo
6:48
Cruel Summer
Daniel Liebt
3:29
Great Romance Now
Daniel Ranner
3:52
Feeling High
Dave Neville
6:43
Step Up
Dave Neville
6:17
Blue Lake
David Anderson
5:18
My Mind
DE GRAAL'
4:51
So Easy
DE GRAAL'
3:44
Rapture in Desert
Dee Frank
3:58
Diamond Red
Deep Factor
3:52
Aliiper
Deep File
4:09
Simulation
Deep House Lounge
4:51
Eternal Groove
Deep LoversIbeezaDeep Lovers feat. Ibeeza
5:14
Keys of Hell
Deep Octane
3:46
Treble Das
Deep Solution
3:54
Summer Mood
Deep Sound Effect, Cotry
5:26
Dreaming About You
Deep Sound Effect, Svetlana Voice
5:25
Don't Play With Me
Deep Tone, Irina Los
4:28
Beachside
Deep Vision
5:18
A Woman for Me
Deep Zone
4:06
Truth
Deepface
3:56
My Lover's Gone
Dido
3:48
Be Alone
Diego Power
4:29
Time
Digital DNK, Lenie
4:08
Thirteen Thirtyfive
Dillon
4:09
I'll Be Good
Dimi Stuff
5:35
Ocean View
Discoslapers
3:46
Track No03
Dj Anton
3:29
The Power of Love
DJ Aristocrat, Paula P'cay
5:06
Butterfly
DJ Phellix, M SIID
3:54
Come Stand Closer
Dj Pit
5:28
Zion
DJ Purple Rabbit Brazilian
2:31
Birds Fly
DJ Purple Rabbit Brazilian
3:47
Cool Breeze
DJ Purple Rabbit Brazilian
5:04
Arabic Night
DJ SK, 0.01 Beats
4:58
Rio Waves
DJ Sophia Dalla Voguet
5:42
Find Your Own Way
Dmitry Retunski
7:15
Trouble
Dogus Cabakcor
4:20
Club Man
Dominique Durban
5:46
Filter Envelope
Don Conte
3:46
Fairy Circles
Double Perception
6:08
Be The One
Dua Lipa
6:04
FF It Sone
Dual Citizen
4:17
FF It Sone
Dual Citizen
4:17
It's Not Enough
Dusky feat. Janai
4:57
In Love
Eddy Chrome
6:12
Good Times
Elderbrook
3:14
Talking With Myself
Electribe 101
5:30
Breaking the Rules
Electro Lounge All Stars, Lounge Bar Ibiza
4:31
House Party
Electro Lounge All Stars, Lounge Bar Ibiza
4:32
Summer Is Closer
Electro Lounge All Stars, Lounge Bar Ibiza
4:31
Ready, Steady & Go!
Electro Lounge All Stars, Lounge Bar Ibiza
4:31
After Sunset
Electro Lounge All Stars, Lounge Bar Ibiza
4:31
Gilgamesh
Elfenberg
6:08
Woman Army
Employee Of The Year
5:42
The Place
Enrico Donner
6:17
Something New
Enrico DonnerEnrico Donner inv. Theresa Thomason
4:37
Medicus
Epstein
5:51
Touch
Eric Kupper Feat Belle
7:41
American Story
Escenda
4:16
Some Things Are Left To Say
Evren Furtuna
6:49
Maghdy Max
Expedition Four
3:46
Blue Skies
Fac⑮ Feat. Cathi O
7:17
Fly
Fanatix Feat. Alison Crockett
4:50
Lost You
Fand S, Seven Ever
5:42
Omen
FaraoN
5:27
I Can Stay
FaraoN, Nowakowski, Kamensky
4:35
Put It Down
Federico Scale
4:57
Konsulat
Feuersänger, Krieger
6:57
Weissraum
Feuersänger, Krieger
7:46
Count Respect
First Jazz Generation
3:48
The Great Night of Dancenfloor
Fix Elements
3:38
Where Did You Go
Fly, Sasha Fashion
5:10
Wait For Me
Fly, Sasha Fashion
5:08
Castle In The Sky
Fly, Sasha Fashion
4:10
Hold
Francesco Demegni
4:14
If
Frank Roger
5:30
You & Me
Freaky DJs, Martha
3:43
Here I Am Feat. Lisa Shaw
Fred Everyth㏌g
5:54
Celebrity Cas
Frederic Le Monde
3:46
Part Time Pusher
Fresh Groove
3:44
Khafan
Fresh L.Fresh Lovers
3:14
Dance Before
Friendly Breaks
3:48
Pretty Stranger
Ftvbeach
3:28
Skin Of My Skin
Ftvbeach
4:01
We Got It
Ftvbeach
4:42
You + Me
Ftvbeach
3:33
Nothing Since Then
Ftvbeach
3:13
Around
Ftvbeach
3:59
Neverending
Ftvbeach
5:04
Liberty
Funky Frank
3:30
Take Me Away
Fyza
4:38
California Dreamin
G.LEF, Scarlett Quinn
4:05
Rain
Gaelle
5:30
Sweet Harmony
Ganga feat. Ben Ghazi
5:21
Love From The Sun
Geb.El
8:20
When U Go
Girls of the Internet
6:58
White Tunderbird
Global Deep
3:52
Be Yourself
Global Mind
5:12
Pretty Stranger
Golden Dreams
3:29
Shooting Star
Gordon Dogs
2:45
Will Be My Love
Gorillag
4:43
This Is My Love
GT & Wildfire
3:30
Keday
H.F. ProjectKevin Martens Ensemble
3:45
So Beautiful
Haga
6:23
Bon Air
Hardsoul feat. Katie Costello
3:28
Just Breath
Harley & Muscle
7:14
White Shadows
Helfau Reload
6:17
Let's run
Henri
4:10
Don't Hesitate
Hill & Funes
3:54
Reality Check
Hipster Aura
7:04
Beach Peace
Horizon 2
5:46
Colours
Hot Chip
6:34
Midnight
Ibiza Deep House Lounge
3:16
Pushing On
Ibiza Deep House Lounge
3:15
Sunset Rhythms
Ibiza Deep House Lounge
2:32
Dream
Ibiza Deep House Lounge
3:16
Highscore
Ibiza Deep House Lounge
3:16
Wild West
Ibiza Deep House Lounge
2:25
Sand Box
Ibiza Deep House Lounge
2:10
Chaise
Ibiza Deep House Lounge
1:40
Boneyanza
Ibiza Deep House Lounge
2:24
Fat Bottomed Girls
Ibiza Deep House Lounge
1:29
Immer Space
Immer Groove
3:38
My Oxygen
Incredible Motion
2:48
Inner Truth
Ingo Herrmann
3:47
Suddenly
Ingo Herrmann, Luis Hermandez
4:19
Fleeting Love
Ivan Seagal
5:44
Hymn For The Weekend
Izzamuzzic, Jemma Johnson
4:29
Hymn For The Weekend
IzzamuzzicJemma Johnson
4:29
One On One
Jafunk
3:35
I Bet My Life
James van Hoogeloo
4:29
Be Alone
Jaques Le Noir
6:07
You Are
Jaques Le Noir
5:15
My Place
Jasper Jaxx
4:31
Turn It Down
Jayson Robins
4:44
Empire Euphoria
Jazzanight
3:46
Be Loved Tonight
Jean Mare
3:51
Filter Lagoon
Jean Mare
7:00
Odissey Kind
Jean Michel Lereal
3:52
La rencontre
Jean Tonique
3:20
From My Eyes
Jeorge Dee feat. Sonya
5:47
Heartbreakfree
Ji Nilsson
3:17
Girl About Town
Jive Ass Sleepers Brazilian
3:28
Sparkle
Jive Ass Sleepers Brazilian
2:49
Diskotek
Jive Ass Sleepers Brazilian
3:37
Fashionista
Jive Ass Sleepers Brazilian
3:17
Broken
Johnny Sonny
2:53
All Kinds of Everything
Joseph BJoseph B.Joseph-B
4:25
Get Lost
Joy, Matami
3:32
Get Lost
JoyMatami
3:32
Ready 4 You
Juloboy
5:28
So Weit Wie Noch Nie
Jurgen Paape
5:39
Five Plus Four
K Groove
4:15
Plastic Dreams #37 Track 04
Kanedo
5:54
Plastic Dreams #37 Track 02
Kanedo
6:46
Plastic Dreams #37 Track 08
Kanedo
4:59
Plastic Dreams #37 Track 11
Kanedo
6:50
Plastic Dreams #37 Track 05
Kanedo
3:26
Plastic Dreams #37 Track 07
Kanedo
5:50
Right Now Baby
Kaskade
6:36
I Feel Like
Kaskade
5:48
Destination - Love
Kauf ft. Pirraglia
4:03
Camp Noise
Kenny Jeffmann
3:40
Single Love
Kid Williams
4:18
Merry Go Round
Kimara Lovelace
7:06
Can't Stop
Kings Of Tomorrow Feat. Rae
4:25
Insomnia
Kirizza
5:25
Komo Nero
Komo Nero
3:52
Dirty House
Krisztian Vass The Chillout
2:52
Stranger Things
Kygo
3:41
Breeze
Lalann Ft. Coco Dew
4:05
Holding Me Closer
Late Than Ever
5:08
Love Is The Key
Late Than Ever
5:15
Ocean Wave
Lazygrooves
5:08
Long Touring
Le Bass
3:50
Garbo
Le Maison
3:52
All That I Am
Lefunken Feat. M㏌a
5:14
Cure My Blues
Lennart Richter & Slync
5:32
Twist In My Sobriety
Les Adams Feat. Alexis
5:36
Energy
LFTBDR
4:31
Brass Grass
Lightstar
2:52
Time-Lapse
Lion Malaños
4:16
Garden Of The World
Liongold
3:52
Nitefl
Liongold
5:14
Let It Ride
Lisa Shaw
4:26
Grown Apart
Lisa Shaw
3:38
Always
Lisa Shaw
7:06
Music In You(Julius Papp Main Vocal Remix)
Lisa Shaw
4:16
Neraida
Livin R ft. Grypaios
4:22
Live Jako Plays
LJP Project
3:50
Dark Days
Local Natives
4:17
Do You Wanna Again
Lolita Beach
3:36
Lovely Chillouk
London Jazz Soul Project
3:54
Healing
Londongroove
2:50
Game
Lorenzo Al D㏌o & Deep Josh Feat. Auﬅ㏌ Howardwicked
5:35
Show Me
Love Vibes, Valentina
5:56
Want You In My Soul
Lovebirds
4:52
Run On Love
Lucas Nord (feat Tove Lo)
5:31
Elevated
Luke Teal
2:04
Life Free
Luke Teal
2:11
The Joy
Luke Teal
2:13
Don't Go
LVD feat. Alma Rogers
3:00
Believe In You
Magic Surfer
7:13
All I Want
Magnus Foss
3:48
A Better Day
MagnГєs JГіnsson feat. Earth
7:40
U Bring Me
Malou
5:39
Look Around
Maltin Fixx
5:14
Close To You
Mandarin Plaza
3:45
I Can Do Without You
Mandarin Plaza
3:44
Dance Floor
Mandarin Plaza
3:14
Burn
Mandarin Plaza
5:36
2_23
Mandarin Plaza
5:42
So Good
Mandarin Plaza
3:33
No Tears
Mandarin Plaza
4:48
Love At Sunset
Mandarin Plaza
6:18
The Best Of Me
Mandarin Plaza
4:22
What I might do
Mandeh & GuitK
3:44
Kill Me Out
Mark Delon
3:42
Easy January
Matt Prehn Ft. Dene Theron
6:38
Africanism
Matteo Vanetti
6:38
Nostalgia
Matthias Vogt
6:22
Lonely Without You
Maulo Partinez
9:07
You Are The One For Me
Maulo Partinez
7:58
Drops of dream
Max Oazo & Bonzana
3:59
Como Se Tiene
Miami Night Ensemble
3:46
What You Want
Michiko
4:03
Ride My Road
Mier
3:06
Play It Good
Mike Claver
3:02
Pushing
Mind Conventions
5:52
Joy
Modell & Mercier
3:51
Offbeat
Mono Tuned
5:38
It Well
MONTECRISTO
4:00
Don't Ask Why
Moon Boots & Kyiki
4:58
Skyline
MÖWE
3:33
Loving You
Mr. Sax
3:34
Happiness Juice
Munk feat. Mona Lazette
4:55
Blue Factors
Najwars
7:01
Nowhere(Crazy P's Heatwave Mix)
Naked Music
6:21
Last Thoughts
NAPKEY
3:20
Can You Feel It
Nathan ColeNathan & ColeN and C
3:14
Zou Zou
Natural Soul
3:16
Valley Girl
Neon Valley
3:08
Phuture Rhythm
New York
5:36
One & Only
Nico Aviario
5:32
Bones
Nicolas Hilton
3:50
I Don't Now
Nicolas Hilton
3:17
Vologen
Night of chillhouseInnovation
3:58
Deep Inspiration
Nightview
4:07
I See You
Nightview
4:42
This Is the Nu Sound
Nightview
4:50
My Personal Edge
No Tune
3:52
In Series
Noble Oak
4:21
Freeze Time
North Line
3:16
D.N.A.
nton Ishutin, Nikita Malinin
5:36
Paper Love
Oh La Kanada
5:14
Öldurót
Olafur Arnalds
5:42
Let Me Run My Finger
Omega 3
4:21
Out of Doors
Over Range
6:30
Groove the Day
Over Range
6:21
Say It
Oﬃce Gossip
5:59
Into The Lite
Oﬃce Gossip
5:43
The Hunt
Parasite Single
7:52
You'll Say I Do - Artem Sherwood Remix
Parfenov & Balkov
7:05
Peace Mission
Park Element
3:08
Jazz in Timed
Pascal Plastic
3:52
Organic Mind
Patrick Berger
4:57
I'm Gonna Anyway
Patrik Kee feat. Santa feat. Santa
3:02
Moonlight
Patty Kay
7:24
You Say
Paul Mover
4:42
Surrender
Petalpusher
5:25
Looking
Pete Guﬅ Feat. Sweet Anna
5:19
My Name Is Luca
Phillip Ashmore
3:09
So Glad
Physics
6:43
Lo Mismo de siempre...diferente
Piccadilly Groove ProjectPiccadilly Groove Ensemble
4:49
Step Herp
Pingo Obs.
6:26
The Power
Platon Emil
3:31
Point of Breack
Plattform 8
3:50
Fingher Piking
Playamann
2:36
Freefall
POOLCLVB feat. Doolie
3:33
Be Strong
Pound Boys
6:43
Magic Word
Proxy, AC Slater
4:18
Electric Vice
Pulsatronic
5:24
To Remember
Pulsatronic
4:50
Publicity
QT 8
4:06
Deep Razor Blue
Radikal Guyz
5:44
Gravity
Ralph
3:23
Zamin
Rasi Z
4:52
House Rhythm Goal
Red Groove
3:50
It Will Be
Reel People Feat Tony Momrelle
8:02
Next Level
Retrosynco
6:32
In this world
Rhod
3:04
Ruby Nights
Rick Wilhite
6:04
Noale
Ricky Martini
4:35
Jennifer Shot
Riva's Groove
3:46
Perfect Night
Rodg
3:25
My Baby
Roelbeat, Hubar
4:46
Like Leaves
Roger KY
3:17
Sabor Semplice
Romero Sabroso
3:50
Live in Me
Ron Carroll
4:46
In the Woods
Ron Virgin
3:17
Picture From Pleasure
Ronan Ft. Dew
3:59
Golden Gate
Roy Rolls
2:33
Lose My Head
Rüfüs
4:24
Love
Rycha
3:08
Finesse
Sable Blanc
5:02
Walk Away
Saccao, Stage Rockers, Shake Sofa feat Soph-eye Richard
5:20
Embracing Me
Safia
4:37
Circle Spin
Sam Popat
5:09
Liquid Sound
Sander Parin
2:56
Hu La La Everybody
Sandra T
3:17
In the Right Cut
Sandrino
3:52
Like A Star
Sandy Parker Ft. Lila Liu
3:30
Sometime
Sandy Rhythm
3:15
High Life
Sannan
6:00
The Meaning
Sasha PRimitive
6:18
For Days
Satin Jackets
5:45
Entity
Saturn 15
2:46
Time to shine
Sean Blanc
2:28
Companipons of Joy
Sean Giles
3:16
Extra Belt
Sean Newman
4:55
Me & Biscuits
Self Explanatory
6:08
Vec Lotet
Semi JaupajChriss7ToM TuneZ
6:43
Get Down
SerenitySector ElevenSector Eleven feat. Serenity
6:47
Somebody
Shivana Faction
6:02
Good Mood
Shivana Faction
5:49
Sedna
Sigmatic Project
6:49
Processing
Sintese
7:17
Don't You Love Me
Sir Piers Feat Monique Bingham
8:30
Heartbeats
Softwar
5:27
Let Me Take You
Solanos
6:25
Going As Friends
Solanos
7:29
Deep Ryhthm
Solid Dream
2:57
Skin Of My Skin
Solimano
4:11
Odette
Sonic Dreams
3:16
Donner Party
Sonnie Mills
3:38
Case and Shot
Sonny Fasser
3:46
My Sunshine
Sonya Bexter
3:33
All My Need
Soul Fantasy
3:46
World Love
Soul Masters
4:22
Give It Up You
Soul Masters
2:43
You Shot Me Down
Soulnight
3:02
Faithful
Soultight, PANE
5:30
Light Eyes
Sound Behaviour
3:44
Project of Elements
Sound Poets
3:32
Resurrection
South Soul
3:16
You Can
Sparkle B
3:49
Dawn
Spezzo
3:56
Paradise Row
Spiritchaser
6:51
I'm Super Bad
Starwaves
3:00
Defense Attorney
Stefan Vix
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Diamond
Stein FR
6:14
What Makes The World Go Round
Step㏊nie Cooke
8:04
I Fly To The Sky
Sub Orchestra
4:10
I'll Be There
Suges Feat. Michael David Dyson
6:43
Double Cross
Sumasutra
4:04
Unexpected Travel
Sumasutra
3:17
El Tovar
Sunset Clan
2:40
Save You
Sunset Love Ensemble
3:46
Here on My Own
Swardy
5:50
Slow Mind
Sweet Imagers
4:15
En Silenzio Ser
System 32Miguel Solano
4:48
Teardrops
Taxi To The Moon
4:33
Suton
Tebra
5:54
Teardrops
Teddy Hermes
4:40
Tentazioni
Tentazioni
4:21
Good For You
THBD
4:30
Humanité
THBD
4:18
Stay Around
THBD
5:18
Lost In The Night
THBD
4:50
Runaway
THBD
4:16
Deep Story
The Bestseller
4:23
Neon
The Bestseller, Malena
4:04
Dont Leave
The Brightside
3:31
Lost Ground
The Chillout Players
3:21
Supermodel
The Chillout Players
3:04
20 Winks
The Chillout Players
4:12
I Want You Back
The Chocolate
3:23
Keeping Around
The Duke
3:16
Jacoland
The Fashion Ensemble
3:50
Make a Wish
The Homing Instinct
6:26
Want You To Say
The Jellyfish
3:10
Do It Right
The La Style Project
3:50
Naama Beach
The Lost Disko Superstar
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Top Muscles
The Lovers
3:44
Body in the Night
The Mahnattan Deep Ensemble
3:03
Joy of the Eagle
The Mahnattan Deep Ensemble
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Upside Down
The Model Motel feat. Oganna feat. Oganna
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Lounge Tree
The Models
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The Soho Emsemble
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The Street Dancer
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Rush Hour in Guangzhou
Thrill Rules
6:01
Space of the Music
Thrill Rules
6:11
Melodia
Tibau
5:18
Vision Complete
Times Groove
3:46
I Should Be There
Tom Farry
3:29
Bass Ahoh
Tonino From Mar
5:42
In My Fantasy
Tortured Soul
5:52
Your Dream Is My Dream
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4:48
Miles Away [Mark Lower Remix]
Tosel & Hale
5:49
Antidote
TRITICUM
2:57
Neverland
Tyler Touché
3:16
Omeo Is Free
Ultra Naté
5:51
Fallen You
Universal Date
3:39
Pure Surprise
Upz Feat Dkp
6:27
Kiko Navarro-Sonando Contigo
Va
7:12
Pauline London-Vibracao
Va
3:57
Speedbump - Deeper
Va
4:33
To Be Free
Velvet & Merrill
3:27
Afterparty For Two
Vick Lavender Feat. R.J. Green
5:57
Gold & Diamonds (Dj Kawasaki R
Victor Daⅵes
6:49
The Year Of The Cat
Vintage Lounge Orchestra
5:09
Seductive Soul
Von Mondo
3:54
Babes by the Poolside
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3:44
Nighthawk
Vuxelle Vume The Chillou
6:55
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Wild
4:40
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2:05
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2:03
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William Hutchison
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Her Problem
Willy Beaman
5:10
One More Time
WilyamDeLove, SevenEver
7:05
Today
Wong Setong feat. Kaster Mass feat. Kaster Mass
3:06
On The Gold Coast
Work Drugs
3:39
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Normal Intell
Xj Eight
3:52
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Yori Giod
3:40
Anything About You
Yotto
3:56
Stingaree
Yves Bhocer
3:00
Come With Me
Zeni N
7:44
You Got Me
Zeni N
3:54
Bubbles
Zeni N
3:43
About You
Zeni N
4:28
You Got Me
Zeni N
3:54
Chasing Stars
Zeni N
3:08
Tell Me Lies
Zeni N, Dogg Scar
4:15
Tell Me Lies
Zeni NDogg Scar
4:15
Esquire Rapresented
Zinga Man
3:26

Красивая музыка для кафе

Владение искусством создания идеальной атмосферы в кафе - это искусство, которое требует внимания к каждой детали. Одним из наиболее важных аспектов, определяющих общую атмосферу в кафе, является музыка. Правильный выбор жанра и стиля музыки может создать уникальную атмосферу, которая привлечет и удержит посетителей. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать идеальную музыку для кафе, чтобы раскрыть чарующий мир музыки и создать привлекательное пространство для гостей.

Выбор правильного жанра и стиля музыки для кафе

Выбор правильного жанра и стиля музыки - первый шаг к созданию идеальной атмосферы в кафе. Различные жанры и стили музыки могут передавать разные эмоции и настроение, поэтому важно выбрать тот, который соответствует концепции и целевой аудитории вашего кафе. Один из самых популярных жанров музыки для кафе и ресторанов - джаз. Джазовая музыка обладает уникальной атмосферой и способна создать ощущение расслабленности и элегантности. Она идеально подходит для романтической обстановки или для создания уютной атмосферы в кафе. Если вы предпочитаете более современный стиль, то поп-музыка, софт-рок или аккустическая музыка могут быть идеальным выбором. Эти жанры создают энергичную и позитивную атмосферу, которая подходит для кафе с молодой и динамичной аудиторией.

Создание плейлиста для кафе

После выбора жанра и стиля музыки для кафе, следующий шаг - создание плейлиста, который будет играть в вашем заведении. Плейлист должен быть разнообразным и включать различные хиты и классические композиции, чтобы удовлетворить вкусы разных гостей. Вы можете выбрать песни, которые соответствуют вашей концепции и настроению, добавить их в плейлист и настроить его так, чтобы музыка автоматически включалась и играла в вашем кафе.

Советы по выбору идеальной фоновой музыки для кафе

Выбор идеальной фоновой музыки для кафе - это не только о выборе правильного жанра и стиля, но и о создании подходящей атмосферы. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать идеальную фоновую музыку для вашего кафе:

  • Учитывайте целевую аудиторию: Подумайте о вкусах и предпочтениях вашей целевой аудитории и выберите музыку, которая будет им нравиться. Если ваше кафе ориентировано на молодежь, то современные хиты и поп-музыка могут быть хорошим выбором. Если вы нацелены на более старшую аудиторию, то классическая музыка или джаз могут быть предпочтительны.
  • Учтите время суток: В зависимости от времени суток и настроения, которое вы хотите создать в кафе, вы можете настроить плейлист. Например, в утренние часы можно включить спокойную и расслабляющую музыку, чтобы создать уютную обстановку для завтрака. Вечером можно добавить более энергичные треки, чтобы поддерживать атмосферу веселья и развлечения.
  • Обновляйте плейлист: Чтобы удерживать интерес гостей и предлагать им новые музыкальные открытия, периодически обновляйте плейлист. Добавляйте новые треки, экспериментируйте с разными жанрами и стилями, чтобы создать разнообразие и предложить свежие музыкальные впечатления.

Музыка имеет огромное значение для создания идеальной атмосферы в кафе. Выбор правильного жанра и стиля, создание разнообразного плейлиста и учет особенностей вашей аудитории помогут раскрыть чарующий мир музыки и создать привлекательное пространство для гостей. Помните, что музыка должна быть фоновой и не должна отвлекать внимание от основной цели посещения кафе - наслаждения едой и общением с друзьями. Следуя нашим советам, вы сможете создать идеальную атмосферу, которая оставит незабываемые впечатления у ваших гостей.