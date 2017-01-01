Русский шансон – это песни «о жизни», о нелегкой судьбе, о лишении свободы, о предательстве и, конечно же, любви. Душевные застольные песни "под рюмочку", которые отзовутся в душах ваших посетителей. Алексей Брянцев, Виктор Королев, сергей Трофимов, Иван Кучин, Бутырка, Елена Ваенга и т.п.
Вот идет караван
Группа Последний переулок
3:53
Не покидай меня, когда
Artur Wegner
3:37
Твоя любовь
Gena VITER
3:30
Гармония
TRUEтень
3:39
Кальянщик
Алан Музаев
4:42
Я По-Русски Живу
Александр Буйнов
3:49
Друзья
Александр Дюмин
3:16
Моя Богиня
Александр Закшевский
3:35
Пройдут Года
Александр Казак
3:38
Купите Пару Голубей
Александр Казанцев (Сотник)
4:32
Пустой Перрон
Александр Келеберда
3:24
Кукушка
Александр Келеберда
3:37
Камень
Александр Курган
3:40
Две души
Александр Малинин
3:35
Ноченька
Александр Марцинкевич и Катя Титова
4:01
Вези меня, извозчик
Александр Новиков
5:06
Блатной
Александр Новиков
4:52
Помнишь, девочка
Александр Новиков
3:43
Лиговка
Александр Розенбаум
2:40
Утиная охота
Александр Розенбаум
5:11
Я Люблю Тебя До Слез
Александр Серов
4:26
Здравствуй чужая милая
Александр Солодуха
3:52
Жить Хорошо
Александр Ткаченко
2:46
Любовница
Алексей Брянцев
3:53
Мне не хватает твоих глаз
Алексей Брянцев
4:08
Сойти С Ума
Алексей Брянцев
4:38
Счастье – безлимит
Алексей Брянцев
4:15
Тебя Мне Подарила Зима
Алексей Брянцев
3:44
Заходи Ко Мне Во Сне
Алексей Брянцев И Ирина Круг
3:56
Я Люблю Эту Женщину Очень
Алексей РОМ
3:21
Не балуй
Алексей Стёпин
4:26
Рябиновая Ночь
Алик Бендерский
3:25
Бог Тебя Храни
Алим Зульпикаров
3:38
Не Успеваю
Алмас Багратиони
4:46
Моя Любовь
Альберт Комаров
3:40
Здравствуй, Крым
Анатолий Полотно
3:39
Поцелуй меня, удача!
Анатолий Полотно
3:50
Осень В Москве
Андрей Бандера
3:28
Шереметьево
Андрей Бандера
3:59
А помнишь
Андрей Бандера
3:12
Месяц
Андрей Бандера
3:29
Заплутала моя душа
Андрей Бандера
3:44
Королевство Любви
Андрей Вайсман
3:14
Не рви мне душу, наливай
Андрей Картавцев
4:11
Не сомневайся никогда
Андрей Картавцев
4:11
Летят По Небу К Югу Журавли
Андрей Романов
4:33
Обними Меня
Андрей Романов
3:55
Все Равно Моею Станешь Ты
Андрей Романов
3:39
Наша Любовь
Андрей Шпехт
3:29
Тишины хочу
Антиреспект
5:00
Господа Офицеры
Аркадий Северный
6:49
Таганка
Аркадий Северный
4:14
Кайфуем!
Арсен Петросов
4:16
Бродяга
Арташ Асатрян & Михаил Шуфутинский
3:13
Забыть нельзя
Артур
3:35
Я иду в кабак
Асмолов Владимир
3:16
Осень жизни
Асмолов Владимир
2:38
Мои Афиняне
Афина
3:57
В Дороге
Афина
3:41
Ивушки
Бандера Андрей
4:07
Будет светло
Бублик Михаил
3:21
Вместе мы обязательно будем
Бублик Михаил
3:32
Седая ночь
БумеR
6:52
Не плачь
БумеR
4:43
Я приду
БумеR
3:46
Огонёк
БумеR
4:35
Не люби ее
БумеR
5:23
Новая жизнь
БумеR
4:29
Москва-Магадан
БумеR
4:15
Аттестат
Бутырка
4:23
Запахло весной
Бутырка
4:08
Мы Расстаемся
Бутырка
3:24
Не трогай осень
Бутырка
5:47
Близкие
Бутырка
4:54
Кольщик
Бутырка
3:50
Чартер на Hannover
Вадим Кузема
4:57
Любовь-невеличка
Валентина
3:50
Щепочка
Валерий Курас
3:44
У костра
Вася Пряников
2:57
Зульфия
Вася Пряников
3:40
Грешница
Вика Цыганова
4:01
Твоя Брусника
Виктор Вайс
4:05
Обреченная Любовь
Виктор Вайс и Мария Маркс
3:44
Я Вижу Сердцем
Виктор Дорин
3:02
Я Причиню Тебе Счастье
Виктор Калина
3:43
Букет из белых роз
Виктор Королёв
4:05
Пьяная Вишня
Виктор Королев
4:57
Моя Любимая
Виктор Королев
4:06
На Белой Карете
Виктор Королёв
4:10
Не Родись Красивой
Виктор Королев
3:44
Подснежник
Виктор Королёв
4:05
На Крыльях Счастья
Виктор Королёв
4:55
Ты Одна
Виктор Королёв
4:11
Я не буду ждать тебя
Виктор Королёв
4:14
Букет Из Белых Роз
Виктор Королев И Ирина Круг
4:03
Skyscrapers
Вилли Токарев
3:16
Ну, здравствуй, Михалыч! - Виталий Аксёнов
Виталий Аксёнов
5:46
Могильщик - Виталий Аксёнов
Виталий Аксёнов
4:26
Разговор
Виталий Аксёнов
4:30
Спасибо, Господи!
Виталий Гордей
3:55
Я иду в кабак
Владимир Асмолов
3:13
Некого Любить
Владимир Гунбин
3:10
Где же воля
Владимир Ждамиров
4:08
За забором весна
Владимир Ждамиров
4:42
Весна
Владимир Ждамиров
4:10
Тульская братва
Владимир Курский
3:03
С днём рождения, мама
Владимир Курский
3:38
Краденные встречи
Воровайки
3:19
Не воровка, не шалава
Воровайки
3:42
Рожа протокольная
Воровайки
4:05
Мотыльки
Воровайки
5:02
Колдовское Озеро
Вячеслав Добрынин
2:45
Зеркала
Г. Лепс И Ани Лорак
3:43
Мой номер 245
Гарик Кричевский
3:48
Первая Любовь
Гарик Кричевский
3:16
Таксист
Геннадий Иванцов
4:28
Бессоветстно счастливая
Голицына Катерина
4:13
Синева
Голубые береты
2:59
Берёзовая Русь
Григорий Бирюков
4:33
Неба мало без тебя
Григорий Бирюков
3:49
Грешим и каемся
Григорий Бирюков
4:12
За Бакинцев!
Григорий Заречный
4:12
Рюмка водки на столе
Григорий Лепс
4:24
Самый Лучший День
Григорий Лепс
3:44
Я Поднимаю Руки
Григорий Лепс
4:12
Натали
Григорий Лепс
4:42
Полетела душа
Группа «Владимир»
4:20
Я всё плохое зачеркну
Группа «Владимир»
4:09
Красивая
Группа Сентябрь
3:43
Время-наркотик
Денис Майданов
4:16
Я Верю В Любовь
Денис Майданов
4:26
Территория сердца
Денис Майданов & Лолита
3:57
Одинокий мужичок
Дмитрий Василевский
4:04
А я еду домой
Дмитрий Гревцев
3:24
Зазвенела весна
Дмитрий Гревцев
3:23
Но не всем суждено...
Дмитрий Гревцев
3:44
Я Люблю Тебя
Дмитрий Кубасов
3:40
Сердце Просит
Дмитрий Прянов
2:50
Перекати-поле
Дмитрий Прянов
3:21
Ни О Чём Не Жалею
Дмитрий Прянов
3:41
Хорошо
Дмитрий Прянов
2:43
Возвращайся
Дмитрий Прянов и Мира Маяковская
3:49
Вот и Снова Весна
Дмитрий Романов
4:03
Белым снегом
Дорин Виктор
3:27
Сладкая
Дорин Виктор
3:20
Я выберу тебя
Дорин Виктор
3:56
Самое красивое имя
Дорин Виктор
3:49
Ямочки на щечках
Дорин Виктор
3:19
Любовь-Жена
Дорин Виктор
3:54
Так и покатил я
Дюмин А.
3:26
Шпана
Дюмин А.
3:25
Друзья
Дюмин А.
3:36
Кареглазая
Дюмин Александр
3:49
Я по тебе скучаю
Евгений Кемеровский
3:34
У Переправы
Евгений Росс и Фёдор Добронравов
2:53
Радуга
Елена Ваенга
3:27
Виски
Елена Ваенга
4:59
Внутри
Елена Ваенга
4:22
Цветы
Елена Ваенга
4:25
Желаю
Елена Ваенга
2:32
New
Елена Ваенга и Лайма Вайкуле
5:15
Молодая
Ефрем Амирамов
4:09
Удивительная жизнь
Жека
4:07
Когда не нужно лишних слов
Жека
4:04
Айфон
Жека
3:48
Вдыхая друг друга
Жека
3:44
Играет Дассен
Жека
4:17
Звон серебряный
Жека
4:35
Пить с ней вино
Жека
4:21
Играет Дассен
Жека
4:19
Рюмка водки на столе
Жека
4:31
Цвет Шафрана
Жека (Е.Григорьев)
3:19
Любить До Слёз
Женя Барс
3:18
Цветёт сирень
Иван Кучин
4:12
Человек в телогрейке
Иван Кучин
5:20
В Таверне
Иван Кучин
4:18
Караван
Иван Кучин
3:59
В таверне
Иван Кучин
4:19
Брату
Игорь Кибирев
3:18
Ты Ко Мне Не Придешь
Игорь Кибирев
3:29
Измена
Игорь Кибирев
4:08
А Я Тебя Люблю
Игорь Латышко
3:40
Бегут года
Игорь Слуцкий
4:05
Господа-демократы
Игорь Тальков
3:48
Чистые пруды
Игорь Тальков
5:41
Лена
Интарс Бусулис
3:39
Кому Какая Разница
Ирина Аллегрова
3:21
Метель
Ирина Круг
3:01
Дом на горе
Ирина Круг
3:29
Бокал «Бакарди»
Ирина Круг
4:17
Если бы не ты
Ирина Круг
3:26
Любимый Взгляд
Ирина Круг И Алексей Брянцев
4:07
Только Ты
Ирина Круг И Алексей Брянцев
3:11
Качают Небо Золотые Купола
Ирина Круг И Виктор Королев
4:09
За Твои Глаза
Кабриолет
3:47
Деньги-деньги
Карен Арутюнян
3:42
Не дай мне уйти
Катерина Голицына
3:52
Как ты там
Катерина Голицына
3:57
Я не могу без него
Катя Огонёк
3:25
Я зажгу для тебя огонёк
Катя Огонёк
3:30
Розы
Катя Огонёк
4:05
Чёрное, чёрное море
Катя ОгонёкВячеслав Клименков
3:35
Музыкант
Константин Никольский
3:23
Гитара Звонкая
Константин Шевченко
4:38
Я тебя сегодня целовал
Королев Виктор
4:06
Ты очень красива
Королев Виктор
4:00
Я тебя ревную
Королев Виктор
3:26
Просто Любить Тебя
Кристина Орбакайте (Дуэт С Авраамом Руссо)
3:44
Ключики
Круг Ирина
3:18
Погода В Доме
Лариса Долина
4:14
Цветок Судьбы
Лев Бедросов и Анжела Голуб
5:05
Кто Тебя Создал Такую
Леонид Портной
3:45
Мосты
Леонид Телешев И Ирина Круг
2:57
Любуюсь Тобой
Лесоповал
3:53
Прорвусь
Лесоповал
3:12
Мне улыбнись
Лесоповал
3:54
Неволюшка
Лесоповал
3:41
Столыпинский вагон
Лесоповал, Коржуков Сергей
3:20
Ножки
Лукьяновка
3:32
Чувства
Любавин Сергей
3:25
Любовь моя
Любавин Сергей
3:45
Кабриолет
Любовь Успенская
3:53
Пропадаю Я
Любовь Успенская
3:28
Значит Пора
Любовь Успенская
3:40
Карусель
Любовь Успенская
4:33
Горят Костры
Любовь Шепилова И Владимир Цветков
3:26
Разговоры
Марина Девятова
3:09
Песню нежно напевала
Марцинкевич Александр, Кабриолет
3:39
Джульетта и вор
Мафик
3:40
Роза Чайная
Маша Распутина И Филипп Киркоров
4:18
Пусть всё будет так
Михаил Борисов
4:12
Чёрная Пиранья
Михаил Борисов
3:20
Я Конечно Же Не Умру
Михаил Борисов
3:27
Беги
Михаил Бублик
3:12
Что мы наделали
Михаил Бублик
3:10
Вместе Мы Обязательно Будем
Михаил Бублик
3:49
Окурочек
Михаил Гулько
3:56
Кольщик
Михаил Круг
4:45
Владимирский централ
Михаил Круг
4:28
Фраер
Михаил Круг
2:18
Приходите в мой дом
Михаил Круг
3:38
Купола
Михаил Круг
5:12
Шансонье
Михаил Круг
4:02
Тебе, моя последняя любовь
Михаил КругИрина Круг
3:03
За глаза твои карие
Михаил Шелег
4:34
Королева бала
Михаил Шелег
3:28
Мама
Михаил Шуфутинский
4:08
Марина
Михаил Шуфутинский
3:30
Соседка, заходи на огонек
Михаил Шуфутинский
3:32
Левый берег Дона
Михаил Шуфутинский
3:59
Заходите к нам на огонёк
Михаил Шуфутинский
3:34
3-е сентября
Михаил Шуфутинский
6:21
Все Для Любимых Женщин
Михаил Шуфутинский И Арташ Асатрян
3:05
Все Прошло
Михаил Шуфутинский И Катерина Голицына
3:29
Деньги денежки
Миша Комаров
3:40
Дама Треф
Миша Мирный
2:59
Шансон
Мишаил Шуфутинский
4:09
Алёша-ша
Настасья Самбурская
3:11
Мои Вороные
Николай Искуснов
3:46
Полюби Меня
Николай Мудрый
2:46
Счастье
Олег Винник
3:08
Маме
Олег Голубев
4:18
Моя Нежная
Олег Гонтарь
4:09
Ты вышла замуж
Олег Пахомов
4:04
Все Сначала
Павел Красношлык и Юлия Кремер
4:06
Имена
Павел Филатов
4:38
Багряный День
Павел Филатов
6:47
Золушка
Пацанка
4:02
Прошлогодний Снег
Пацанка
4:11
Блудница
Петлюра
3:31
Малолетка
Петлюра
3:43
Наташка
Петлюра
3:39
Скорый поезд
Петлюра
3:21
Пять минут о многом
Петлюра Виктор
3:58
Там где клен шумит
Петлюра Виктор
3:34
Твоих рук родные объятья
Повалий Таисия
3:48
На севере
Полотно Анатолий
4:28
На рыбалку
Полотно Анатолий
5:40
Шпана фартовая
Полотно Анатолий
4:39
Уж неделю отсидел
Пятилетка
3:24
На перегоне Шира-Абакан
Пятилетка
5:05
Радуюсь
Рада Рай
3:30
Ты не стой на моем пути
Рада Рай
3:32
Территория любви
Рада Рай
3:29
Мы с тобой два берега
Рада Рай
3:11
Калина
Рада Рай
3:48
Не Суди Меня Любимый
Рада Рай
4:33
Одно сердце на двоих
Рада Рай
3:10
Шуточная песня
Раиса Отрадная
3:36
Мужики
Раиса Отрадная
2:50
Перегоны
Рейсан
4:41
Я Своими Руками Закрою Тебя
Роман Костыренко
3:51
Иван Да Марья
Сборная Союза
3:07
А Ты Мне Нравишься
Сборная Союза
3:32
Берегите Друг Друга
Сборная Союза
3:44
Не Тормози
Сборная Союза
3:00
Ну, Держись, Моя Жизнь!
Сборная Союза
3:11
Натали
Сборная Союза
4:28
Я Твой Гагарин
Сборная Союза
3:00
Парень Из Архангельска
Сборная Союза
3:07
Я Умею Пить
Сборная Союза
2:43
Ты Меня Дождись
Сборная Союза
3:30
Монетка
Светлана Тернова
4:19
Взял вину на себя
Сектор Газа
3:14
Колокола
Сергей Азаров
3:54
Мой Питер
Сергей Войтенко и Александр Ягья
3:24
Я Прошу Прощения
Сергей Вольный
4:19
От твоей улыбки
Сергей Дорошенко
3:27
Струну Я Порвал
Сергей Дымов
3:57
Тестостерон
Сергей Клушин
3:15
Тебя прощу
Сергей Лещев
4:02
Глаза С Огоньком
Сергей Любавин
3:28
Последняя Любовь
Сергей Любавин
3:18
Волчонок
Сергей Любавин
3:28
Небо Над Римом
Сергей Любавин
3:27
Капризная Удача
Сергей Матвеев
3:03
Там на елках...
Сергей Наговицын
6:07
Приговор
Сергей Наговицын
8:12
Городские встречи
Сергей Наговицын
4:03
Когда нибудь
Сергей Пискун
4:04
Красивая
Сергей Родня
3:08
Я от тебя балдею
Сергей Сухачёв
4:09
Не Ищи
Сергей Трофимов
3:12
Московская песня
Сергей Трофимов
3:12
Город Сочи
Сергей Трофимов
3:01
Наблюдения Во Время Прогулки
Сергей Трофимов
3:31
Снегири
Сергей Трофимов
3:00
Ядрёна-Матрёна
Сергей Трофимов
2:56
Соловьи
Сергей Трофимов
2:56
Фраер
Слава
2:45
Половина Сердца
Слава Медяник
3:05
Спаси Меня
Стас Михайлов
4:28
Я Буду С Тобой
Стас Михайлов
3:45
Ты Одна
Стас Михайлов
3:20
Мир Без Тебя
Стас Михайлов
3:26
Барракуда
Стас Михайлов
3:14
Королева Вдохновения
Стас Михайлов
4:01
Лучшая На Свете
Стас Михайлов
4:42
Все для тебя
Стас Михайлов
3:49
Кто, Если Не Ты
Стас Михайлов
3:40
Светка моя
Стас Ярушин
3:46
Не балуй
Степин Алексей
4:27
Слезы-просто вода
Степин Алексей
3:41
Календарь Любви
Таисия Повалий
3:26
Заочница
Татьяна Чубарова
3:58
Небо Над Землёй
Тимур Темиров
5:07
Белое вино
Тишинская Таня
3:43
Годики-пароходики
Три пятнадцать
3:49
Не Моя Вина
Трофим
2:40
Милая моя
Храмыч
3:51
Ты счастье мое
Цыганова Вика
3:45
Женщина моя
Шпехт Андрей
3:55
В Ресторане
Эдвард Айдынов
3:38
Потерялось Счастье
Эдуард Изместьев
3:34
Любимым Быть
Эдуард Изместьев
4:17
Отогреется душа
Эдуард Хуснутдинов
4:10
Я живу не унываю
Эдуард Хуснутдинов
5:19
Луна-подруга
Юлия Михальчик
3:05
Улетай
Юрий Магомаев
4:04
Мама
Юта
3:41
Снова Слова, Слова
Ярослав Сумишевский
3:24
Ты Моё Сумасшествие
Ярослав Сумишевский & Любовь Попова
4:08
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