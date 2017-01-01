Русский Шансон Русский шансон – это песни «о жизни», о нелегкой судьбе, о лишении свободы, о предательстве и, конечно же, любви. Душевные застольные песни "под рюмочку", которые отзовутся в душах ваших посетителей. Алексей Брянцев, Виктор Королев, сергей Трофимов, Иван Кучин, Бутырка, Елена Ваенга и т.п.