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GUSLI ЛИГА
начинает отборочный тур!
Это лига для барменов, администраторов и владельцев заведений. Приз гарантирован каждому, а победитель получит главный приз –
путешествие и 100 тысяч рублей!
Включайся, повышай рейтинг своего заведения и забирай призы!
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Призовой фонд
1
Место
Путешествие + 100 000 рублей наличными
(Сертификат турфирмы + 100 000руб. наликом)
2
Место
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3"
IPS, Intel Core i5 1030NG7 1.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD...
3
Место
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb
6.1", OLED, 2532x1170, 460PPI, Multitouch, Apple A14 Bionic...
4
Место
Планшет APPLE iPad Pro 2020 12.9"
5
Место
Электросамокат Xiaome
6-10
Место
Смарт-часы APPLE Watch SE 40мм
11-20
Место
Набор для бармена скрутка Микс
21-100
Место
Колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2
1
Место
Путешествие + 100 000 рублей наличными
(Сертификат турфирмы + 100 000руб. наликом)
2
Место
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3"
IPS, Intel Core i5 1030NG7 1.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD...
3
Место
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb
6.1", OLED, 2532x1170, 460PPI, Multitouch, Apple A14 Bionic...
4
Место
Планшет APPLE iPad Pro 2020 12.9"
5
Место
Электросамокат Xiaome
6-10
Место
Смарт-часы APPLE Watch SE 40мм
11-20
Место
Набор для бармена скрутка Микс
21-100
Место
Колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2
Все, без исключения участники лиги получают:
Гарантированные призы от GUSLI. Дополнительная реклама. (Совокупная аудитория пользователей сервиса - 100 млн человек.)
GUSLI — это профессиональное музыкальное оформление для вашего бизнеса!
Готовые музыкальные подборки,
которые можно настраивать по вашему желанию или по типу заведения
Дополнительное средство коммуникации
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Удобный сервис,
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Что такое Gusli?
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