Призовой фонд

GUSLI ЛИГА начинает отборочный тур!

Это лига для барменов, администраторов и владельцев заведений. Приз гарантирован каждому, а победитель получит главный приз – путешествие и 100 тысяч рублей! Включайся, повышай рейтинг своего заведения и забирай призы!