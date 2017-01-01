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GUSLI ЛИГА начинает отборочный тур!
Это лига для барменов, администраторов и владельцев заведений. Приз гарантирован каждому, а победитель получит главный приз – путешествие и 100 тысяч рублей! Включайся, повышай рейтинг своего заведения и забирай призы!

Призовой фонд

1
Место
Путешествие + 100 000 рублей наличными
(Сертификат турфирмы + 100 000руб. наликом)
2
Место
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3"
IPS, Intel Core i5 1030NG7 1.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD...
3
Место
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb
6.1", OLED, 2532x1170, 460PPI, Multitouch, Apple A14 Bionic...
4
Место
Планшет APPLE iPad Pro 2020 12.9"
5
Место
Электросамокат Xiaome
6-10
Место
Смарт-часы APPLE Watch SE 40мм
11-20
Место
Набор для бармена скрутка Микс
21-100
Место
Колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2
1
Место
Путешествие + 100 000 рублей наличными
(Сертификат турфирмы + 100 000руб. наликом)
2
Место
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3"
IPS, Intel Core i5 1030NG7 1.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD...
3
Место
Смартфон APPLE iPhone 12 128Gb
6.1", OLED, 2532x1170, 460PPI, Multitouch, Apple A14 Bionic...
4
Место
Планшет APPLE iPad Pro 2020 12.9"
5
Место
Электросамокат Xiaome
6-10
Место
Смарт-часы APPLE Watch SE 40мм
11-20
Место
Набор для бармена скрутка Микс
21-100
Место
Колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2
Все, без исключения участники лиги получают:
Гарантированные призы от GUSLI. Дополнительная реклама. (Совокупная аудитория пользователей сервиса - 100 млн человек.)

GUSLI — это профессиональное музыкальное оформление для вашего бизнеса!

Готовые музыкальные подборки, которые можно настраивать по вашему желанию или по типу заведения
Дополнительное средство коммуникации с гостями вашего заведения
Удобный сервис, который облегчает жизнь персоналу и приносит вам дополнительную прибыль

Зарегистрируйся и получи приятный крутой бонус от GUSLI!