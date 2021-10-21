GUSLI ЛИГА - это соревнование, которое проводится между заведениями, которые подключены к музыкальному сервису GUSLI.

А если вы до сих пор не пользуетесь нашим бесплатным музыкальным сервисом, то стоит поторопиться!

Гости заказывают треки в вашем заведении через приложение GUSLI, а вы автоматически продвигаетесь в турнирной таблице. Все, что нужно для победы - пользоваться нашим бесплатным музыкальным плеером и напоминать гостям, что в вашем заведении есть возможность заказа треков через приложение.

Лига состоит из 3х этапов:

Старт Отборочный тур Лига

Чтобы пройти первый этап, необходимо зарегистрироваться на странице www.gusli.net/liga и подключить плеер GUSLI.

Для прохождения отборочного тура нужно в течение месяца пользоваться плеером и напоминать гостям вашего заведения, что они могут заказать свой любимый трек через приложение. После получения 500 заказов от гостей, вы автоматически попадаете в финальный этап лиги, где каждый участник получит крутой приз от GUSLI.

GUSLI ЛИГА продлится до 01.05.22. И участник, получивший наибольшее количество заказов на воспроизведение треков через приложение гусли, станет счастливым обладателем главного приза - сертификат на путешествие (в ту страну, которая будет открыта в момент определения победителя) + 100 000 руб. наличными.