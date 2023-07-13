Пользовательское соглашение

1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Пользовательского соглашения (далее — Соглашение) нижеуказанные термины имеют следующие значения:

1.1.1. Сайт — Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет в домене gusli.net. Под Сайтом в зависимости от контекста понимается также программное обеспечение Сайта, дизайн (графическое оформление) Сайта, любой раздел (подраздел) Сайта, а также Информация, размещенная на Сайте Администрацией Сайта и Пользователями.

1.1.2. Программа – комплекс программ для ЭВМ: Учетная запись агента, Учетная запись заведения, плеер Gusli, включая мобильное приложение, правообладателем которых является Администрация Сайта.

1.1.3. Администрация Сайта — ООО «Гусли ФМ» (ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738, адрес: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 22, корп. 1, стр. 5, эт. 3, пом. 7, комн. 18, оф. 30А), которое обладает всеми необходимыми правами в отношении Сайта, включая право на использование доменного имени Сайта, и осуществляющее администрирование Сайта.

1.1.4. Регистрация — процесс создания Учетной записи Пользователя на Сайте.

1.1.5. Авторизация — процесс аутентификации зарегистрированного Пользователя путём ввода логина Пользователя/номера его мобильного телефона (либо иных данных) и пароля, для получения доступа к Учетной записи Пользователя, закрытым разделам и расширенному функционалу Сайта.

1.1.6. Пользователь — лицо, прошедшее Процедуру регистрации. Для целей настоящего Соглашения под Пользователем понимается также лицо, которое не прошло Процедуру регистрации, но осуществляет доступ к Сайту и/или использует и/или использовало его.

1.1.7. Учетная запись Пользователя — специальный подраздел Сайта, позволяющий Пользователю получить доступ к Программе.

1.1.8. Персональная информация Пользователя — любая информация, которую Пользователь предоставляет при регистрации (создании Учетной записи Пользователя) или в процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя, а также информация, которая автоматически передается Администрации Сайта в процессе использования Сайта с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя, геолокационные данные устройств Пользователя, данные о действиях Пользователя на Сайте и/или в Программе, а также иные данные о Пользователе.

1.1.9. Информация — любая информация, размещаемая (размещенная) Администрацией Сайта.

1.1.10. Блокировка — временное прекращение доступа Пользователя к ресурсам Сайта, в некоторых случаях с запретом авторизации.

1.1.11. Приложение — часть Программы, приложение для мобильных устройств «Gusli», предоставляемое на условиях лицензионного соглашения на использование программы «плеер Gusli» (Гусли) для мобильных устройств, опубликованного по адресу: https://gusli.net/docs/license-app.

1.2. Любые термины и понятия, использующиеся в настоящем Соглашении и не нашедшие отражения в разделе «Термины и определения», будут толковаться в соответствии со смыслом, вытекающим из текста настоящего Соглашения. В случае если смысл термина или понятия не представляется возможным определить из текста настоящего Соглашения, то смысл соответствующего термина или понятия определяется исходя из действующего законодательства Российской Федерации либо из сложившейся в сети Интернет практики.

2. Предмет и общие положения настоящего Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия использования Сайта, и порядок использования, и представляет собой договор между Пользователем и Администрацией Сайта.

2.2. Доступ к Сайту, использование Сайта и/или совершение любых иных действий на Сайте Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения без оговорок и исключений. Регистрация Пользователя на Сайте возможна только при дополнительном подтверждении Пользователем принятия настоящего Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, то он должен немедленно прекратить использование Сайта.

3. Регистрация на Сайте

3.1. Для того чтобы получить доступ ко всем возможностям Программы, лицо должно пройти процедуру регистрации на Сайте совершив ряд последовательных действий по заполнению регистрационной формы и в необходимых случаях предоставления документов, в результате которых для Пользователя будет создана уникальная Учетная запись.

3.2. Любой Пользователь вправе иметь только одну Учетную запись на Сайте. В случае нарушения Пользователем данного правила Администрация Сайта может заблокировать Учетные записи Пользователя, или ограничить функциональные возможности использования Пользователем Сайта и/или условия такого использования, и/или удалить Пользователя.

3.3. Пользователь соглашается предоставлять правдивую, точную и полную информацию в регистрационной форме и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Достоверность и актуальность информации, содержащаяся в документах Пользователя гарантируется Пользователем. Если эта информация изменится, Пользователь обязуется изменить ее как можно скорее. При этом Пользователь соглашается, что Администрация Сайта вправе, но в общем случае не обязана проверять достоверность информации, предоставленной Пользователем.

3.4. Администрация Сайта вправе ограничить доступ Пользователя ко всем или некоторым возможностям Сайта и/или Программы, удалить Пользователя, в случае если Пользователь предоставил неверную информацию, или у Администрации Сайта будут основания полагать, что предоставленная Пользователем информация о себе недостоверна, неполна, неточна, нарушает условия настоящего Соглашения или Пользователь использует чужую информацию.

3.5. Администрация Сайта оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения информации, предоставленной Пользователем, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности — документы, удостоверяющие личность). В случае непредоставления указанных документов или если информация Пользователя, указанная в предоставленных им документах, не соответствуют информации, указанной Пользователем на Сайте и/или в Программе, а также в случае, когда информация, указанная Пользователем на Сайте, не позволяет идентифицировать Пользователя, Администрация Сайта по своему усмотрению может принять меры, предусмотренные п. 3.4. Соглашения.

3.6. Пользуясь Сайтом, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем отключения соответствующего функционала Сайта.

4. Авторизация на Сайте

4.1. Действия, совершенные Пользователем на Сайте под своей Учетной записью, вход в которую был осуществлен посредством учетных данных сторонних сервисов либо авторизации с использованием номера телефона Пользователя, адреса электронной почты, будут считаться совершенными от лица Пользователя как владельца Учетной записи. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им на Сайте и/или в Программе, а также за все действия, совершенные на Сайте любыми иными лицами с использованием Учетной записи Пользователя.

4.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль, а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль не были доступны третьим лицам. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля, а также за все последствия, которые могут возникнуть в результате его несанкционированного и/или иного использования. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию Сайта о любом случае несанкционированной (не разрешенной Пользователем) авторизации на Сайте с использованием логина и пароля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.

4.3. В случае возникновения спорной ситуации бремя доказывания того, что указываемая Пользователем информация не нарушает чьих-либо прав, лежит на таком Пользователе.

5. Персональная информация Пользователя

5.1. Персональная информация, полученная Администрацией Сайта при использовании Пользователем Сайта, обрабатывается на условиях Политики конфиденциальности, размещенной по адресу: https://gusli.net/docs/privacy-policy, с учетом положений настоящего Соглашения.

5.2. Персональная информация Пользователя обрабатывается в целях предоставления функционала Программы, осуществления обратной связи по вопросам, связанным с использованием Сайта и/или Программы, обеспечения соблюдения требований Соглашения, а также законных интересов Администрации Сайта, и в иных целях, указанных в настоящем Соглашении и Политике конфиденциальности.

5.3. Пользователь обязуется не размещать на Сайте персональную информацию других лиц, а также не использовать персональную информацию других Пользователей, каким-либо образом, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.

5.4. Администрация Сайта может передавать Персональную информацию Пользователя агентам и партнерам Администрации Сайта в целях использования Пользователем функционала Программы.

5.5. Пользователь соглашается и подтверждает, что Администрация Сайта вправе осуществлять хранение истории взаимодействия с Пользователем в целях осуществления контроля за соблюдением настоящего Соглашения.

6. Использование Сайта

6.1. Использование Сайта Пользователем допускается только в соответствии с настоящим Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими возможностями и интерфейсом Сайта.

6.2. Пользователь обязуется при использовании Сайта:

6.2.1. не нарушать нормальную работу Сайта;

6.2.2. не распространять и/или не использовать какие-либо компьютерные программы, роботы («пауки») или другие автоматические алгоритмы и методы, направленные на незаконные: «выкачивание» (сбор), передачу, копирование, блокирование, модификацию, уничтожение Информации, а также направленные на обход ограничений, установленных Администрацией Сайта в настройках Сайта;

6.2.3. не содействовать в совершении и/или не совершать с использованием Сайта иные противоправные, противозаконные действия, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации и/или настоящего Соглашения.

6.3. Без письменного разрешения Администрации Сайта Пользователь обязуется не использовать автоматические программы для получения доступа к Сайту в целях извлечения, сбора, переработки, копирования, и/или последующего распространения Информации, представленной на Сайте.

6.4. Пользователи обязуются использовать Информацию только в личных некоммерческих целях, за исключением случаев, когда разрешение на иное использование дано Администрацией сайта.

6.5. Допускается цитирование Информации в объеме не более пятидесяти процентов от оригинального текста при условии обязательной ссылки на Сайт. Название Сайта должно быть воспроизведено в указанном виде: «Gusli плеер – заказ музыки», гиперссылка (hyperlink) — https://gusli.net.

7. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании

7.1. Администрация Сайта не гарантирует, что Информация, размещенная на Сайте, будет доступна в любое время, или не будет удалена или утеряна. Администрация Сайта не несет ответственности за сбои и задержки в работе Сайта, а также за возможные последствия таких сбоев и задержек.

7.2. Администрация Сайта не несет ответственности за наличие на Сайте вирусов, а также за возможные последствия заражения компьютера Пользователя вирусами или попадание на компьютер Пользователя иных вредоносных программ. Администрация Сайта предоставляет Сайт Пользователю «как есть» без каких-либо дополнительных гарантий.

7.3. Администрация Сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим лицам в результате использования ими Сайта или в связи с функционированием Сайта, в том числе, за убытки, связанные с принятием каких-либо решений и действий, основанных на Информации, размещенной на Сайте.

7.4. Пользователь самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду, моральный и иной вред), возникшие у других Пользователей, третьих лиц или Администрации Сайта вследствие нарушения Пользователем настоящего Соглашения, а также вследствие совершения иных действий, связанных с использованием Сайта.

7.5. Пользователь обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных органов власти, поступившие как в адрес Пользователя, так и в адрес Администрации Сайта в связи с нарушением Пользователем настоящего Соглашения или в связи с совершением Пользователем иных противоправных действий при использовании Сайта, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Администрацией Сайта в связи с такими претензиями и исками.

7.6. Администрация Сайта не несет ответственности по договорам между Пользователями и/или Пользователем и любыми третьими лицами, заключенным в связи использованием Сайта.

8. Иные положения

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.

8.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации Сайта.

8.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

8.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии Соглашения.

8.5. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в одностороннем порядке. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице по адресу https://gusli.net/docs/terms-of-use. В случае если Администрацией Сайта были внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сайта.

Дата публикации: 13.07.2023 г.