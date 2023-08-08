Лицензионное соглашение «Учетная запись агента»

Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ Учетная запись агента. Перед использованием программы, необходимо ознакомиться с условиями нижеследующего лицензионного соглашения.

1. Термины и определения

В Лицензионном соглашении, в отсутствие прямого указания об ином, термины использованы в следующем значении:

1.1. Программа – программа для ЭВМ Учетная запись агента, предназначенная для контроля использования программы для ЭВМ «плеер Gusli» (трафика) в помещениях/территориях заведений развлекательного (досугового) характера.

1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гусли ФМ» (ООО «Гусли ФМ», ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738, адрес: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 22, корп. 1, стр. 5, эт. 3, пом. 7, комн. 18, оф. 30А), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся правообладателем Программы.

1.3. Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший условия (Акцепт) настоящего Лицензионного соглашения и осуществляющий функции Агента Лицензиара, на основании соответствующего договора.

1.4. Учетная запись – часть Программы, предназначенная для информирования Лицензиата и возможности использования специальных данных и команд.

1.5. Заведения – обособленные территории/помещения развлекательного (досугового) характера, в пределах которых осуществляется использование программы для ЭВМ «плеер Gusli».

1.6. Акцепт (Принять) – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий настоящего Лицензионного соглашения, на условиях, изложенных в нем.

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Лицензионном соглашении, имеют значение, которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

2. Предмет Лицензионного соглашения

2.1. Лицензиар на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет Лицензиату право использования Программы путем получения информации о фактах использования программы для ЭВМ «плеер Gusli» (трафика) в Заведениях, а также иной информации, предусмотренной отдельными соглашениями между Лицензиаром и Лицензиатом в Учетной записи, в объеме и с учетом ограничений, предусмотренных Лицензией, а также интерфейсом Программы.

2.2. Использование Программы возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Лицензиат самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

2.3. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы.

2.4. Использование Программы на условиях настоящего Лицензионного соглашения осуществляется безвозмездно. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, осуществляется на основании отдельных соглашений между Лицензиаром и Лицензиатом.

2.5. Получая право использования или используя Программу любым образом, Лицензиат выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензионного соглашения.

2.6. Настоящее Лицензионное соглашение, в том числе, срок предоставления права использования Программы, могут изменяться Лицензиаром в одностороннем, безоговорочном порядке. Уведомление Лицензиата о внесенных изменениях в условия настоящего Лицензионного соглашения публикуется на странице: https://gusli.net/docs/license-agent или в интерфейсе Программы. Указанные изменения в условиях Лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Лицензиат обязан ознакомиться с действующей редакцией Лицензионного соглашения при совершении очередной авторизации в Учетной записи, либо при очередном использовании Программы.

2.7. Используя Программу, Лицензиат соглашается с тем, что неотъемлемой частью настоящего Лицензионного соглашения являются документы, условия которых в полной мере распространяются на использование Программы, в том числе «Пользовательское соглашение сайта «Gusli», размещенное в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

2.8. Право использования Программы предоставляется Лицензиаром при условии регистрации Учетной записи Лицензиата на сайте «Gusli», в этот момент Лицензиар считается исполнившим свои обязательства по предоставлению права использования Программы.

3. Пределы использования Программы

3.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, Лицензиат не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, любых компонентов Программы и прочих данных, без письменного согласия Лицензиара.

3.2. Лицензиат не имеет право распространять Программу в коммерческих целях (в том числе за плату), без согласия Лицензиара.

3.3. Лицензиат не имеет права распространять Программу в виде, отличном от того, в котором он её получил, без письменного согласия Правообладателя.

3.4. Лицензиат не вправе изменять и/или удалять наименование Программы, знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на Лицензиара.

3.5. Лицензиар самостоятельно определяет любые правила, лимиты и ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на использование Программы. Указанные правила, лимиты и ограничения могут быть различными для различных категорий Лицензиатов.

4. Права и обязанности Лицензиара

4.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату возможность реализации прав использования Программы в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

4.2. Лицензиар вправе

4.2.1. Прекратить возможность использования Лицензиатом Программы в случае любого нарушения им условий настоящего Лицензионного соглашения, в том числе принятых на себя Лицензиатом гарантий, и/или Пользовательского соглашения сайта «Gusli», размещенного в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

4.2.2. Отправлять Лицензиату информационные, в том числе рекламные, сообщения, включая, но не ограничиваясь, по электронной почте, в виде пуш-уведомлений и смс — сообщения. Лицензиат также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Лицензиат вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующих команд Программы.

5. Права и обязанности Лицензиата

5.1.1. Лицензиат вправе использовать Программу в порядке и на условиях настоящего Лицензионного соглашения.

5.2. Лицензиат обязан:

5.2.1. Ознакомиться с текстом настоящего Лицензионного соглашения до момента его Акцепта (Принять).

5.2.2. Не передавать полученное по настоящему Лицензионному соглашению право использования Программы какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара.

5.2.3. Заключать и исполнять настоящее Лицензионное соглашение только при наличии всех необходимых прав и полномочий. Лицо, Акцептировавшее настоящее Лицензионное соглашение, гарантирует наличие необходимых прав и полномочий.

6. Иные условия

6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или отдельных ее компонентов и/или данных и команд, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность данных, Программы, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

6.2. Лицензиат вправе использовать Программу способами, описанными в настоящем Лицензионном соглашении на всей территории Российской Федерации.

6.3. Настоящее Лицензионное соглашение действует с момента Акцепта Лицензиатом, до расторжения или прекращения в соответствие с условиями Лицензионного соглашения.

6.4. Лицензиат производит Акцепт Лицензионного соглашения путем нажатия кнопки «Принять» в интерфейсе Программы или на сайте «Gusli».

6.5. Лицензионное соглашение может быть расторгнуто:

- По инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения другой Стороной условий Лицензионного соглашения с письменным уведомлением другой Стороны за 1 (один) календарный день до даты расторжения.

- По инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Лицензиата по электронной почте за 1 (один) календарный день до даты расторжения.

6.6. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Лицензионного соглашения, признанные в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности Лицензионного соглашения в целом.

6.7. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения или использования Программы, должны быть поданы и рассмотрены в Арбитражном суде города Москвы.

6.8. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Программы или отдельных её компонентов и/или данных и команд, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

6.9. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Программы, а также возможным нарушением Программой законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи по адресу: https://gusli.net/contact.

Дата публикации: 08.08.2023 г.