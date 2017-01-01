Благодарим вас за использование нашего приложения. Мы стремимся предоставлять качественные услуги, но также понимаем, что иногда возникают ситуации, когда пользователи решают удалить свой аккаунт. Ниже приведен подробный процесс удаления аккаунта.

Шаг 1: Обращение в Техническую Поддержку

Чтобы запросить удаление аккаунта, выполните следующие шаги:

1. Отправьте запрос:

Отправьте электронное письмо на support@gusli.net с темой «Запрос на удаление аккаунта». Укажите в теле письма ID акканута, который доступен в мобильном приложении в разделе «Профиль» → «Техподдержка» и краткую причину удаления аккаунта.

2. Ожидайте подтверждения:

Наша служба поддержки свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней для подтверждения вашего запроса и, если необходимо, запросит дополнительную информацию.

Шаг 2: Подтверждение Удаления Аккаунта

После успешной проверки вашего запроса мы выполним процедуру удаления аккаунта. Этот процесс необратим, и все ваши данные, связанные с аккаунтом, будут удалены.

Обратная Связь

Мы ценим каждого пользователя, и ваше мнение важно для нас. Если у вас есть замечания или предложения, связанные с процессом удаления аккаунта, пожалуйста, оставьте свой отзыв на support@gusli.net.