Музыка для кафе

Как выбрать подходящую музыку для кафе?

Самая распространенная ошибка - это доверить формирование плейлиста персоналу. Администраторы, бармены и официанты крайне редко являются специалистами по аудиомаркетингу - поэтому чаще всего созданный персоналом плейлист это просто набор треков со странички в соцсетях.

В результате - разная громкость треков и полная несовместимость по жанру. Такие сборные музыкальные солянки чаще всего не только не привлекают гостей, но и отпугивают их.

В качестве примера возьмем кафе европейской кухни в “офисном” районе города. В любое время дня основными посетителями заведения будут офисные служащие, также возможно будут заглядывать случайные прохожие и жители домов, находящихся неподалеку.

Какая музыка подойдет для такого кафе?

На время завтраков лучше включать что-нибудь легкое и бодрое, для бизнес ланча отлично подойдет джаз, соул, фанк.

С 16 до 19 часов ритм можно немного замедлить, а вот к вечеру снова “разогнать” атмосферу более динамичной музыкой - это время более сложных и экспрессивных композиций.

Для фаст-фуд кафе самыми уместными музыкальными стилями будут R’n’B, hip-hop, progressive house, electro house, pop.

Люди приходят в фаст-фуд чтобы быстро перекусить, поэтому мрачная и “тягучая” музыка для кафе такого формата нежелательна.

В фаст-фуде как правило средний чек невысокий - поэтому в часы наплыва посетителей критически важна оборачиваемость столиков. Активная музыка в кафе как раз создает нужный ритм - который не предполагает задумчивого сидения над чашечкой кофе, пока у входа томится очередь желающих поесть.

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