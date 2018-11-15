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Background music for a cafe

The easiest way to manage music in a cafe
Easy to use service
Flexible settings system for the desired public place format.
Profit Increase
Due to the service interactivity, the loyalty of visitors increases, and so does the average bill.
Music Caching
The player keeps working even if the Internet connection is broken.

Perfect music for a cafe

  • More than 130 professionally designed music collections to create a unique atmosphere in your cafe
  • All compositions are aligned to the volume level and have a smooth transition between tracks
  • We use only modern and popular music content
Vocal Pop for a cafe
Electropop
House for a cafe
Funky Groove
Jazz for a cafe
Happy Indie
Deep Vibe for a cafe
Nu Disco
Happy Indie for a cafe
Positive Vibes
Lounge for a cafe
Retro Dance
Perfect Music for Cafes

Perfect Music for Cafes

Do you want the background music to match the format of your cafe? Do you want to create a unique atmosphere or special mood? You can easily find the necessary background music with the help of GUSLI service.

Our editors update the music database with new and popular tracks regularly.

Manage your music easily

Manage your music easily

We have created music collections complimenting the particular time of day. In the morning, your guests will be able to have breakfast and enjoy the start of the day, at lunchtime - to run their meetings successfully, and in evening - to have dinner in a relaxed atmosphere. Optimal playing time and high-quality music will create the necessary atmosphere in your institution, as well as increase the loyalty of guests.

Additional advertising opportunities

Additional advertising opportunities

Each cafe that connects to the service is displayed on the map in the user application. More and more potential guests will learn about your public place. The service provides the opportunity to post information about promotions, thus regular guests will always come back, and new ones strive to visit your public place.

High quality sound

High quality sound

Over 2,000 hours of high-quality music content. All music tracks are aligned to the volume level. The music is played without pauses. The service works even without the Internet, and our technical support is available 24/7.

Музыка для кафе

Как выбрать подходящую музыку для кафе?

Самая распространенная ошибка - это доверить формирование плейлиста персоналу. Администраторы, бармены и официанты крайне редко являются специалистами по аудиомаркетингу - поэтому чаще всего созданный персоналом плейлист это просто набор треков со странички в соцсетях.

В результате - разная громкость треков и полная несовместимость по жанру. Такие сборные музыкальные солянки чаще всего не только не привлекают гостей, но и отпугивают их.

В качестве примера возьмем кафе европейской кухни в “офисном” районе города. В любое время дня основными посетителями заведения будут офисные служащие, также возможно будут заглядывать случайные прохожие и жители домов, находящихся неподалеку.

Какая музыка подойдет для такого кафе?

На время завтраков лучше включать что-нибудь легкое и бодрое, для бизнес ланча отлично подойдет джаз, соул, фанк.

С 16 до 19 часов ритм можно немного замедлить, а вот к вечеру снова “разогнать” атмосферу более динамичной музыкой - это время более сложных и экспрессивных композиций.

Для фаст-фуд кафе самыми уместными музыкальными стилями будут R’n’B, hip-hop, progressive house, electro house, pop.

Люди приходят в фаст-фуд чтобы быстро перекусить, поэтому мрачная и “тягучая” музыка для кафе такого формата нежелательна.

В фаст-фуде как правило средний чек невысокий - поэтому в часы наплыва посетителей критически важна оборачиваемость столиков. Активная музыка в кафе как раз создает нужный ритм - который не предполагает задумчивого сидения над чашечкой кофе, пока у входа томится очередь желающих поесть.

Если вы ищете подходящую музыку для кафе и хотите сэкономить время для более важных управленческих задач - воспользуйтесь готовым решением. Наши музыкальные редакторы уже сделали все за вас и составили более 50 плейлистов с музыкой для кафе, пекарен, пиццерий и точек фаст-фуда.

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