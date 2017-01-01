Можно ли сэкономить на выплатах в РАО и ВОИС?

Многих интересует вопрос, как они могут сэкономить на выплатах. Мы предоставляем нашим пользователям и такую возможность. Сервис GUSLI позволяет составить для вас плейлист практически в любом музыкальном стиле, при этом избавив вас от головной боли по поводу выплат.

У вас есть музыка без выплат?

Да. У нас есть огромный каталог музыки, правообладатели которой никак не связаны с РАО и ВОИС. Это те правообладатели, которые выкупают права у авторов. Сервис GUSLI сотрудничает с правообладателями такой музыки, поэтому за нее не нужно платить!

РАО и ВОИС здесь больше ни при чем, поэтому бесплатное использование такой музыки будет совершенно легальным. Вы можете пользоваться музыкой из этого каталога, при этом вы получаете от нас полную юридическую защиту. РАО и ВОИС не могут потребовать от вас плату.

Это вполне легальный способ сэкономить на выплатах.

Мне будут доступны те же функции сервиса, что и с платной музыкой?

Да. У вас будет доступ к личному кабинету, обновляемым плейлистам и приложению. Ваши гости точно так же смогут заказывать музыку, выбрав из доступных композиций.

Количество треков и музыкальных направлений поистине огромно, ведь наш каталог с бесплатной музыкой постоянно расширяется! На основе этой музыки можно создавать разнообразные и оригинальные плейлисты. Многие бесплатные композиции по качеству и профессионализму ничем не уступают раскрученным хитам.