საავტორო უფლების მფლობელებისთვის

Администрация сервиса резко отрицательно относится к нарушению авторских прав на территории gusli.net. Поэтому Администрация сервиса применяет превентивные меры по пресечению нарушений авторских прав с использованием предоставленных с помощью сервиса gusli.net услуг, предусмотренные публичным договором, заключенным ею с пользователями ресурса. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных имущественных прав, включая:

исключительное право на воспроизведение;

исключительное право на распространение;

исключительное право на публичный показ;

исключительное право на доведение до всеобщего сведения.

И Ваши права тем или иным образом нарушаются с использованием данного сервиса, мы просим незамедлительно сообщать в службу рассмотрения жалоб письмом (в электронном виде). Ваше сообщение в обязательном порядке будет рассмотрено; Вам поступит сообщение о результатах проведенных действий, относительно предполагаемого нарушения исключительных прав. Согласно действующим нормам законодательства РФ администрация готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования.